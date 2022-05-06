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Garrett County, MD

Flood Warning issued for Garrett by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-08 12:04:00 EDT Expires: 2022-05-09 22:32:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Garrett FLOOD WARNING...

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Dust Storm Warning issued for Riverside by NWS

Effective: 2022-05-08 16:09:00 PDT Expires: 2022-05-08 18:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Riverside The National Weather Service in San Diego has issued a * Dust Storm Warning for Riverside County in southern California * Until 600 PM PDT. * At 405 PM PDT, blowing sand was severely impacting visibility on Interstate 10 between North Palm Springs and Thousand Palms. Other roadways between these areas will be impacted. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with strong wind in excess of 50 mph. SOURCE...CalTrans. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. Locations impacted include Northeastern Palm Springs, Cathedral City, Palm Desert, Desert Hot Springs, Rancho Mirage, North Palm Springs, Whitewater, Sky Valley and Thousand Palms. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake. Motorists should not drive into a dust storm. PULL ASIDE STAY ALIVE!
RIVERSIDE COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Baylor, Knox by NWS

Effective: 2022-05-10 21:55:00 CDT Expires: 2022-05-11 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baylor; Knox THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 201 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 2 AM CDT WEDNESDAY IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS BAYLOR KNOX THIS INCLUDES THE CITIES OF KNOX CITY, MUNDAY, AND SEYMOUR.
BAYLOR COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Crosby, Floyd, Hale, Hockley, Lubbock, Lynn by NWS

Effective: 2022-05-10 21:58:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Lubbock Texas. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Crosby; Floyd; Hale; Hockley; Lubbock; Lynn A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1015 PM CDT FOR LUBBOCK...NORTH CENTRAL LYNN...SOUTHWESTERN FLOYD...WESTERN CROSBY...SOUTHEASTERN HOCKLEY AND SOUTHEASTERN HALE COUNTIES At 957 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Floydada to 3 miles west of Ralls to 3 miles southeast of Downtown Lubbock, moving east at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...West Texas Mesonet. At 948 PM CDT, the West Texas Mesonet at Wolfforth measured a wind gust of 73 mph. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Lubbock, Slaton, Floydada, Abernathy, Crosbyton, Wolfforth, Idalou, Ralls, Petersburg, Lorenzo, Ransom Canyon, Cone, Lubbock South Plains Mall, Lubbock International Airport, Texas Tech University, Slide, Woodrow, New Deal, and Buffalo Springs. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CROSBY COUNTY, TX
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Flood Advisory issued for Lubbock by NWS

Effective: 2022-05-10 21:42:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Lubbock FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...A portion of northwest Texas, including the following county, Lubbock. * WHEN...Until midnight CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 1027 PM CDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between one quarter and 1.5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to one quarter to one inch are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Lubbock, Slaton, Wolfforth, Shallowater, Idalou, Ransom Canyon, Downtown Lubbock, Lubbock International Airport, Texas Tech University, Lubbock South Plains Mall, Woodrow, Slide, Reese Center, New Deal, Buffalo Springs and Lubbock Science Spectrum. - http://www.weather.gov/safety/flood
LUBBOCK COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Beckham, Custer, Dewey, Ellis, Greer, Harmon, Roger Mills by NWS

Effective: 2022-05-10 21:53:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Beckham; Custer; Dewey; Ellis; Greer; Harmon; Roger Mills; Washita The National Weather Service in Norman has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Western Washita County in western Oklahoma Southern Ellis County in northwestern Oklahoma Roger Mills County in western Oklahoma Western Custer County in western Oklahoma Western Dewey County in northwestern Oklahoma Northern Harmon County in southwestern Oklahoma Northwestern Greer County in southwestern Oklahoma Beckham County in western Oklahoma * Until 1045 PM CDT. * At 953 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles northwest of Crawford to 7 miles southwest of Cheyenne to 5 miles south of Erick to 5 miles north of Wellington, moving east at 35 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Elk City, Sayre, Cheyenne, Arnett, Burns Flat, Erick, Vici, Hammon, Canute, Leedey, Butler, Carter, Reydon, Camargo, Foss, Willow, Sweetwater, Strong City, Texola and Retrop. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BECKHAM COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Benzie, Grand Traverse, Leelanau by NWS

Effective: 2022-05-10 23:17:00 EDT Expires: 2022-05-11 00:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Benzie; Grand Traverse; Leelanau The National Weather Service in Gaylord has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Leelanau County in northern Michigan Benzie County in northern Michigan Southwestern Grand Traverse County in northern Michigan * Until 1215 AM EDT. * At 1116 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Empire, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Empire and Glen Haven around 1125 PM EDT. Platte Township around 1130 PM EDT. Honor and Burdickville around 1135 PM EDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Maple City, Lake Ann, Bendon, Interlochen, Interlochen State Park and Traverse City. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BENZIE COUNTY, MI
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Severe Thunderstorm Warning issued for Childress, Hall by NWS

Effective: 2022-05-10 21:56:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Childress; Hall A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM CDT FOR WESTERN CHILDRESS AND HALL COUNTIES At 955 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Memphis to 6 miles southeast of Turkey, moving northeast at 25 mph. Quarter size hail was reported near Turkey at 948 PM. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Public. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Memphis, Turkey, Tell, Estelline, Lakeview and Plaska Community. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CHILDRESS COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Flood#Heavy Rain#Western Maryland#Grant And Mineral#Westernport Bel Air#Potomac Park Wiley Ford
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Severe Weather Statement issued for Childress by NWS

Effective: 2022-05-10 22:07:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Childress A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM CDT FOR WESTERN CHILDRESS AND HALL COUNTIES At 1006 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles northeast of Memphis to 8 miles east of Turkey, moving northeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Memphis, Turkey, Tell, Estelline, Lakeview and Plaska Community. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CHILDRESS COUNTY, TX
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Coastal Flood Warning issued for Isle of Wight, James City, Newport News, Surry, York by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Isle of Wight; James City; Newport News; Surry; York COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...James City, Isle of Wight, Norfolk/Portsmouth, Surry, Newport News, Hampton/Poquoson and York Counties, and Suffolk and Chesapeake. * WHEN...Until 9 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be around 2 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Large breaking waves will result in beach erosion and damage to dune structures. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. JAMES RIVER AT SCOTLAND/JAMESTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.0 FT, MODERATE 4.5 FT, MAJOR 5.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.3 FT, MAJOR 2.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/08 AM 4.7 2.5 2.9 1 MODERATE 11/09 PM 4.7 2.5 2.7 1 MODERATE 12/09 AM 4.3 2.1 2.5 1 MINOR 12/10 PM 4.4 2.2 2.2 1 MINOR 13/10 AM 3.4 1.2 1.6 1 NONE SEWELLS POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.7 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.3 2.5 3.0 3 MINOR 11/06 PM 5.0 2.2 2.5 3 MINOR 12/07 AM 4.4 1.6 2.0 3 NONE 12/07 PM 4.3 1.5 1.6 2-3 NONE 13/07 AM 3.4 0.6 1.0 2 NONE 13/08 PM 3.6 0.8 0.7 2 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.3 1.1 1 NONE FORT MONROE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.2 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.3 2.5 2.9 4 MINOR 11/06 PM 5.0 2.2 2.5 4 MINOR 12/07 AM 4.4 1.6 2.0 3 NONE 12/07 PM 4.3 1.5 1.5 3 NONE 13/08 AM 3.5 0.7 1.0 2 NONE 13/08 PM 3.9 1.1 0.9 2 NONE
ISLE OF WIGHT COUNTY, VA
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Coastal Flood Statement issued for Maryland Beaches by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 08:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Instruction: Do not drive through flooded roadways. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Target Area: Maryland Beaches HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT WEDNESDAY COASTAL FLOOD STATEMENT REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 7 to 10 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Statement, one to one and one half of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Maryland Beaches. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 PM EDT Wednesday. For the Coastal Flood Statement, until 8 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is possible in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline. Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. * ADDITIONAL DETAILS Time of high total tides are approximate to the nearest hour. OCEAN CITY INLET MD MLLW CATEGORIES - MINOR 4.0 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.5 FT, MAJOR 3.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 3.9 1.4 1.7 9 NONE 11/05 PM 3.8 1.3 1.7 8 NONE 12/05 AM 3.6 1.1 1.4 6-7 NONE 12/06 PM 3.6 1.1 1.3 5-6 NONE 13/06 AM 3.2 0.7 1.0 4 NONE 13/07 PM 3.2 0.7 0.6 3-4 NONE
WORCESTER COUNTY, MD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Briscoe, Childress, Cottle, Crosby, Dickens, Floyd, Garza by NWS

Effective: 2022-05-10 22:04:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Briscoe; Childress; Cottle; Crosby; Dickens; Floyd; Garza; Hale; Hall; Hockley; Kent; King; Lubbock; Lynn; Motley; Stonewall; Terry; Yoakum SEVERE THUNDERSTORM WATCH 198 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN NORTHWEST TEXAS COTTLE CROSBY DICKENS FLOYD GARZA HALE HOCKLEY KENT KING LUBBOCK LYNN MOTLEY STONEWALL TERRY YOAKUM IN THE PANHANDLE OF TEXAS BRISCOE CHILDRESS HALL THIS INCLUDES THE CITIES OF ASPERMONT, BROWNFIELD, CEE VEE, CHILDRESS, CROSBYTON, DENVER CITY, DICKENS, DUMONT, FLOYDADA, GUTHRIE, HALE CENTER, JAYTON, KIRKLAND, LAKE ALAN HENRY, LEVELLAND, LOCKNEY, LUBBOCK, MATADOR, MEADOW, MEMPHIS, NEW HOME, ODONNELL, OLD GLORY, PADUCAH, PLAINS, PLAINVIEW, POST, QUITAQUE, RALLS, ROARING SPRINGS, SILVERTON, SLATON, SPUR, SUNDOWN, TAHOKA, TURKEY, WELLMAN, AND WOLFFORTH.
BRISCOE COUNTY, TX
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NWS
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Red Flag Warning issued for Lake Mead NRA, Colorado River-AZ side by NWS

Effective: 2022-05-11 10:00:00 PDT Expires: 2022-05-11 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Lake Mead NRA, Colorado River-AZ side; Northwest Deserts, Northwest Plateau RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM PDT /10 AM MST/ TO 8 PM PDT /8 PM MST/ WEDNESDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR NORTHWEST ARIZONA AND PART OF SOUTHERN NEVADA A Red Flag Warning remains in effect from 10 AM PDT /10 AM MST/ to 8 PM PDT /8 PM MST/ Wednesday. * AFFECTED AREA...In Arizona...Fire weather zones 101 and 102. In Nevada...Fire weather zones 465 and 466. * TIMING...10 am PDT/MST through 8 pm PDT/MST Wednesday. * WIND...Southwest winds 20 to 25 mph with gusts to 45 mph. * HUMIDITY...Afternoon humidity levels of 5 to 15 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
MOHAVE COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Eastern Currituck by NWS

Effective: 2022-05-10 22:48:00 EDT Expires: 2022-05-11 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Eastern Currituck WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...North winds 30 to 35 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Eastern Currituck County. * WHEN...Until 6 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ENVIRONMENT
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Coastal Flood Warning issued for Gloucester, Lancaster, Mathews, Middlesex, Northumberland by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Gloucester; Lancaster; Mathews; Middlesex; Northumberland; Westmoreland COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Westmoreland, Mathews, Middlesex, Gloucester, Northumberland and Lancaster Counties. * WHEN...Until noon EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be 2 to 3 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. DAHLGREN/COLONIAL BEACH VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 5.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/11 PM 3.6 1.7 1.9 1 MINOR 11/12 PM 3.7 1.8 2.0 1 MINOR 12/12 AM 3.8 1.9 2.0 1 MINOR 12/01 PM 3.5 1.6 1.8 1 MINOR 13/01 AM 3.6 1.7 1.7 1 MINOR 13/02 PM 3.0 1.1 1.3 1 NONE LEWISETTA VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.3 1.8 2.0 3 MINOR 11/10 AM 3.6 2.1 2.2 2 MODERATE 11/10 PM 3.4 1.9 2.0 2 MINOR 12/11 AM 3.3 1.8 1.9 2 MINOR 12/11 PM 3.2 1.7 1.7 1-2 MINOR 13/12 PM 2.8 1.3 1.4 1-2 NONE WINDMILL POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 2.1 FT, MAJOR 2.6 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/08 AM 3.7 2.3 2.5 3 MODERATE 11/08 PM 3.6 2.2 2.4 3 MODERATE 12/08 AM 3.4 2.0 2.2 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.7 1.8 2 MINOR 13/09 AM 2.8 1.4 1.6 1-2 NONE WARE RIVER AT SCHLEY VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.3 2.6 2 MINOR 11/06 PM 4.8 2.1 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.3 1.6 1.9 2 NONE 12/07 PM 4.3 1.6 1.5 2 NONE 13/07 AM 3.6 0.9 1.1 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.2 0.9 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.3 1.1 1 NONE
GLOUCESTER COUNTY, VA
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Special Weather Statement issued for Jones, Nolan, Taylor by NWS

Effective: 2022-05-12 11:00:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1100 PM CDT for west central Texas. Target Area: Jones; Nolan; Taylor A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Jones, eastern Nolan and western Taylor Counties through 1115 PM CDT At 1008 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Hylton, moving north at 40 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Blackwell, Nolan, Merkel, Trent, Hylton, Noodle, Happy Valley, Coronados Camp, Shep, Lake Sweetwater, Camp Butman, Stith, Truby and The Intersection Of Highway 70 And Ranch Road 53. This includes Interstate 20 between Mile Markers 251 and 275. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...55 MPH
JONES COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Marble and Glen Canyons, Oak Creek and Sycamore Canyons by NWS

Effective: 2022-05-11 10:00:00 PDT Expires: 2022-05-11 19:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Marble and Glen Canyons; Oak Creek and Sycamore Canyons; White Mountains; Yavapai County Mountains; Yavapai County Valleys and Basins WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 7 PM MST WEDNESDAY (11 AM TO 8 PM MDT WEDNESDAY) * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45-50 mph expected. * WHERE...Marble and Glen Canyons, Yavapai County, Oak Creek and Sycamore Canyons, and the White Mountains. * WHEN...From 10 AM to 7 PM MST Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust and sand with reduced visibility are possible in the lower elevations, especially on Wednesday afternoon.
APACHE COUNTY, AZ
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High Surf Advisory issued for Northampton by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Target Area: Northampton COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT WEDNESDAY HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 7 to 10 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Advisory, one to one and one half feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Northampton County. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 PM EDT Wednesday. For the Coastal Flood Advisory, until 8 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. OYSTER VA MLLW CATEGORIES - MINOR 7.0 FT, MODERATE 7.5 FT, MAJOR 8.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.4 FT, MODERATE 2.9 FT, MAJOR 3.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 7.3 2.7 2.7 1 MINOR 11/06 PM 6.9 2.3 2.4 1 NONE 12/06 AM 6.3 1.7 1.6 1 NONE 12/06 PM 6.5 1.9 1.5 1 NONE 13/07 AM 5.9 1.3 1.1 1 NONE 13/07 PM 6.2 1.6 0.6 1 NONE NASSAWADOX CREEK AT BAYFORD VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.0 FT, MODERATE 1.5 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 3.4 1.4 1.9 4 MINOR 11/07 PM 3.3 1.3 1.7 3-4 MINOR 12/07 AM 3.1 1.1 1.6 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.1 1.3 2-3 MINOR 13/08 AM 2.7 0.7 1.2 1 NONE KIPTOPEKE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 4.9 1.9 2.4 3 MINOR 11/06 PM 4.8 1.8 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.2 1.2 1.7 3-4 NONE 12/07 PM 4.3 1.3 1.4 3 NONE 13/07 AM 3.7 0.7 1.1 2 NONE 13/07 PM 3.8 0.8 0.7 2 NONE
NORTHAMPTON COUNTY, VA
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Special Weather Statement issued for Kimble, Menard, Schleicher, Sutton by NWS

Effective: 2022-05-10 14:55:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1100 PM CDT for west central Texas. Target Area: Kimble; Menard; Schleicher; Sutton A strong thunderstorm will impact portions of eastern Schleicher, Kimble, Menard and eastern Sutton Counties through 1045 PM CDT At 947 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Roosevelt, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Junction, Menard, Telegraph, Saline, Segovia, London, South Llano River State Park, Hext, Roosevelt, Fort Mckavett, Adams, Camp Sol Mayer, Cleo, The Intersection Of Us- 83 And Ranch Road 1773, Yates Crossing, I-10 Near The Sutton- kKmble County Line, Us-377 Near The Kimble-Menard County Line, Us- 83 Near The Kimble-Menard County Line, The Intersection Of Us- 83 And Highway 29 and I-10 Near The Kimble-Kerr County Line. This includes Interstate 10 between Mile Markers 419 and 477. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...55 MPH
KIMBLE COUNTY, TX
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Coastal Flood Advisory issued for Virginia Beach by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Target Area: Virginia Beach COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT WEDNESDAY HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT THURSDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 7 to 10 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Advisory, two to three feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Virginia Beach. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 AM EDT Thursday. For the Coastal Flood Advisory, until 7 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. CHESAPEAKE BAY BRIDGE TUNNEL VA MLLW CATEGORIES - MINOR 5.0 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.1 FT, MODERATE 2.6 FT, MAJOR 3.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/04 AM 5.1 2.2 2.7 6 MINOR 11/05 PM 5.0 2.1 2.3 5 MINOR 12/06 AM 4.1 1.2 1.6 4-5 NONE 12/06 PM 4.2 1.3 1.3 4 NONE 13/07 AM 3.3 0.4 0.7 2 NONE 13/07 PM 3.7 0.8 0.5 2 NONE LYNNHAVEN INLET VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.3 FT, MAJOR 2.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 4.9 2.2 2.8 6 MINOR 11/06 PM 4.7 2.0 2.5 6 MINOR 12/06 AM 4.2 1.5 2.1 5 NONE 12/07 PM 4.3 1.6 1.8 4 NONE 13/07 AM 3.4 0.7 1.2 3 NONE 13/08 PM 3.7 1.0 1.0 2 NONE SEWELLS POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.7 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.3 2.5 3.0 3 MINOR 11/06 PM 5.0 2.2 2.5 3 MINOR 12/07 AM 4.4 1.6 2.0 3 NONE 12/07 PM 4.3 1.5 1.6 2-3 NONE 13/07 AM 3.4 0.6 1.0 2 NONE 13/08 PM 3.6 0.8 0.7 2 NONE
VIRGINIA BEACH, VA

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