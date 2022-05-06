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Franklin County, NC

Severe Weather Statement issued for Franklin by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-06 14:30:00 EDT Expires: 2022-05-06 22:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for central North Carolina. For...

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Coastal Flood Statement issued for Inland Worcester by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 08:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Instruction: Do not drive through flooded roadways. Target Area: Inland Worcester COASTAL FLOOD STATEMENT REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...One to one and one half feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Inland Worcester County. * WHEN...Until 8 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is possible in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline. * ADDITIONAL DETAILS Time of high total tides are approximate to the nearest hour. OCEAN CITY INLET MD MLLW CATEGORIES - MINOR 4.0 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.5 FT, MAJOR 3.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 3.9 1.4 1.7 9 NONE 11/05 PM 3.8 1.3 1.7 8 NONE 12/05 AM 3.6 1.1 1.4 6-7 NONE 12/06 PM 3.6 1.1 1.3 5-6 NONE 13/06 AM 3.2 0.7 1.0 4 NONE 13/07 PM 3.2 0.7 0.6 3-4 NONE
WORCESTER COUNTY, MD
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Coastal Flood Warning issued for Westmoreland by NWS

Effective: 2022-05-10 22:46:00 EDT Expires: 2022-05-11 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Westmoreland COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Westmoreland, Mathews, Middlesex, Gloucester, Northumberland and Lancaster Counties. * WHEN...Until noon EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be 2 to 3 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. DAHLGREN/COLONIAL BEACH VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 5.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/11 PM 3.6 1.7 1.9 1 MINOR 11/12 PM 3.7 1.8 2.0 1 MINOR 12/12 AM 3.8 1.9 2.0 1 MINOR 12/01 PM 3.5 1.6 1.8 1 MINOR 13/01 AM 3.6 1.7 1.7 1 MINOR 13/02 PM 3.0 1.1 1.3 1 NONE LEWISETTA VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.3 1.8 2.0 3 MINOR 11/10 AM 3.6 2.1 2.2 2 MODERATE 11/10 PM 3.4 1.9 2.0 2 MINOR 12/11 AM 3.3 1.8 1.9 2 MINOR 12/11 PM 3.2 1.7 1.7 1-2 MINOR 13/12 PM 2.8 1.3 1.4 1-2 NONE WINDMILL POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 2.1 FT, MAJOR 2.6 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/08 AM 3.7 2.3 2.5 3 MODERATE 11/08 PM 3.6 2.2 2.4 3 MODERATE 12/08 AM 3.4 2.0 2.2 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.7 1.8 2 MINOR 13/09 AM 2.8 1.4 1.6 1-2 NONE WARE RIVER AT SCHLEY VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.3 2.6 2 MINOR 11/06 PM 4.8 2.1 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.3 1.6 1.9 2 NONE 12/07 PM 4.3 1.6 1.5 2 NONE 13/07 AM 3.6 0.9 1.1 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.2 0.9 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.3 1.1 1 NONE
WESTMORELAND COUNTY, VA
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Coastal Flood Advisory issued for Wicomico by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: Wicomico COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 2 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...One to two feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Wicomico County. * WHEN...Until 2 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. * ADDITIONAL DETAILS Time of high total tides are approximate to the nearest hour. BISHOPS HEAD MD MLLW CATEGORIES - MINOR 3.2 FT, MODERATE 3.7 FT, MAJOR 4.2 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.1 FT, MODERATE 1.6 FT, MAJOR 2.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.1 1.0 1.2 3 NONE 11/10 AM 3.5 1.4 1.6 2 MINOR 11/11 PM 3.4 1.3 1.4 2 MINOR 12/11 AM 3.3 1.2 1.4 2 MINOR 13/12 AM 3.7 1.6 1.5 1-2 MODERATE 13/12 PM 3.3 1.2 1.3 1 MINOR
WICOMICO COUNTY, MD
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Franklinton, NC
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Louisburg, NC
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Franklin, NC
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Centerville, NC
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Coastal Flood Warning issued for Gloucester, Lancaster, Mathews, Middlesex, Northumberland by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Gloucester; Lancaster; Mathews; Middlesex; Northumberland; Westmoreland COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Westmoreland, Mathews, Middlesex, Gloucester, Northumberland and Lancaster Counties. * WHEN...Until noon EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be 2 to 3 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. DAHLGREN/COLONIAL BEACH VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 5.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/11 PM 3.6 1.7 1.9 1 MINOR 11/12 PM 3.7 1.8 2.0 1 MINOR 12/12 AM 3.8 1.9 2.0 1 MINOR 12/01 PM 3.5 1.6 1.8 1 MINOR 13/01 AM 3.6 1.7 1.7 1 MINOR 13/02 PM 3.0 1.1 1.3 1 NONE LEWISETTA VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.3 1.8 2.0 3 MINOR 11/10 AM 3.6 2.1 2.2 2 MODERATE 11/10 PM 3.4 1.9 2.0 2 MINOR 12/11 AM 3.3 1.8 1.9 2 MINOR 12/11 PM 3.2 1.7 1.7 1-2 MINOR 13/12 PM 2.8 1.3 1.4 1-2 NONE WINDMILL POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 2.1 FT, MAJOR 2.6 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/08 AM 3.7 2.3 2.5 3 MODERATE 11/08 PM 3.6 2.2 2.4 3 MODERATE 12/08 AM 3.4 2.0 2.2 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.7 1.8 2 MINOR 13/09 AM 2.8 1.4 1.6 1-2 NONE WARE RIVER AT SCHLEY VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.3 2.6 2 MINOR 11/06 PM 4.8 2.1 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.3 1.6 1.9 2 NONE 12/07 PM 4.3 1.6 1.5 2 NONE 13/07 AM 3.6 0.9 1.1 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.2 0.9 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.3 1.1 1 NONE
GLOUCESTER COUNTY, VA
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Wind Advisory issued for Eastern Currituck by NWS

Effective: 2022-05-10 22:48:00 EDT Expires: 2022-05-11 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Eastern Currituck WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...North winds 30 to 35 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Eastern Currituck County. * WHEN...Until 6 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ENVIRONMENT
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Red Flag Warning issued for Clark, Finney, Ford, Grant, Gray, Hamilton, Haskell, Kearny by NWS

Effective: 2022-05-08 13:47:00 CDT Expires: 2022-05-08 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Clark; Finney; Ford; Grant; Gray; Hamilton; Haskell; Kearny; Meade; Morton; Seward; Stanton; Stevens Fire Danger Continues RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...062...063...074...075...076...077...078...084...085 086...087 AND 088 RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM CDT /9 AM MDT/ TO 10 PM CDT /9 PM MDT/ MONDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...062...063...074...075...076...077...078 084...085...086...087 AND 088 The National Weather Service in Dodge City has issued a Red Flag Warning For wind and low relative humidity, which is in effect from 10 AM CDT /9 AM MDT/ to 10 PM CDT /9 PM MDT/ Monday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 061 Hamilton Fire Weather Zone 062 Kearny...Fire Weather Zone 063 Finney Fire Weather Zone 074 Stanton...Fire Weather Zone 075 Grant Fire Weather Zone 076 Haskell...Fire Weather Zone 077 Gray Fire Weather Zone 078 Ford...Fire Weather Zone 084 Morton Fire Weather Zone 085 Stevens...Fire Weather Zone 086 Seward Fire Weather Zone 087 Meade and Fire Weather Zone 088 Clark. * Winds...South 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 7 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CLARK COUNTY, KS
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High Surf Advisory issued for Maryland Beaches by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Do not drive through flooded roadways. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Target Area: Maryland Beaches HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT WEDNESDAY COASTAL FLOOD STATEMENT REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 7 to 10 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Statement, one to one and one half of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Maryland Beaches. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 PM EDT Wednesday. For the Coastal Flood Statement, until 8 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is possible in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline. Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. * ADDITIONAL DETAILS Time of high total tides are approximate to the nearest hour. OCEAN CITY INLET MD MLLW CATEGORIES - MINOR 4.0 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.5 FT, MAJOR 3.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 3.9 1.4 1.7 9 NONE 11/05 PM 3.8 1.3 1.7 8 NONE 12/05 AM 3.6 1.1 1.4 6-7 NONE 12/06 PM 3.6 1.1 1.3 5-6 NONE 13/06 AM 3.2 0.7 1.0 4 NONE 13/07 PM 3.2 0.7 0.6 3-4 NONE
WORCESTER COUNTY, MD
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Tornado#Wind Gust#Ingleside
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Frost Advisory issued for Cuyama Valley, San Luis Obispo County Interior Valleys by NWS

Effective: 2022-05-11 03:00:00 PDT Expires: 2022-05-11 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Cuyama Valley; San Luis Obispo County Interior Valleys FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM PDT WEDNESDAY * WHAT...Temperatures as low as 34 will result in frost formation. * WHERE...Cuyama Valley and San Luis Obispo County Interior Valleys. * WHEN...From 3 AM to 9 AM PDT Wednesday. * IMPACTS...Frost can damage sensitive plants and harm pets if left unprotected.
SAN LUIS OBISPO COUNTY, CA
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Red Flag Warning issued for Clark and SW Lincoln County Deserts, Las Vegas Dispatch by NWS

Effective: 2022-05-11 10:00:00 PDT Expires: 2022-05-11 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Clark and SW Lincoln County Deserts, Las Vegas Dispatch; Lake Mead NRA, Colorado River-NV side RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM PDT /10 AM MST/ TO 8 PM PDT /8 PM MST/ WEDNESDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR NORTHWEST ARIZONA AND PART OF SOUTHERN NEVADA A Red Flag Warning remains in effect from 10 AM PDT /10 AM MST/ to 8 PM PDT /8 PM MST/ Wednesday. * AFFECTED AREA...In Arizona...Fire weather zones 101 and 102. In Nevada...Fire weather zones 465 and 466. * TIMING...10 am PDT/MST through 8 pm PDT/MST Wednesday. * WIND...Southwest winds 20 to 25 mph with gusts to 45 mph. * HUMIDITY...Afternoon humidity levels of 5 to 15 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CLARK COUNTY, NV
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Blowing Dust Advisory issued for Central La Paz, Parker Valley by NWS

Effective: 2022-05-08 21:05:00 PDT Expires: 2022-05-09 00:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Central La Paz; Parker Valley BLOWING DUST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MST /MIDNIGHT PDT/ TONIGHT * WHAT...Visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust. * WHERE...In Arizona, Parker Valley and Central La Paz County. In California, Palo Verde Valley and Chuckwalla Valley. Including Interstate 10 and Highway 95. * WHEN...Until midnight tonight. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to reduced visibility. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Be ready for a sudden drop in visibility. If you encounter blowing dust or blowing sand on the roadway or see it approaching, pull off the road as far as possible and put your vehicle in park. Turn the lights all the way off and keep your foot off the brake pedal. Remember, pull aside, stay alive.
LA PAZ COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Black Mesa Area, Chinle Valley by NWS

Effective: 2022-05-11 10:00:00 PDT Expires: 2022-05-11 19:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Black Mesa Area; Chinle Valley; Chuska Mountains and Defiance Plateau; Coconino Plateau; Eastern Mogollon Rim; Grand Canyon Country; Kaibab Plateau; Little Colorado River Valley in Apache County; Little Colorado River Valley in Coconino County; Little Colorado River Valley in Navajo County; Northeast Plateaus and Mesas Hwy 264 Northward; Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264; Western Mogollon Rim WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 7 PM MST WEDNESDAY (11 AM TO 8 PM MDT WEDNESDAY) WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM MST (9 PM MDT) THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 45-55 mph expected. * WHERE...Most of northern Arizona along and north of the Mogollon Rim. * WHEN...From 10 AM to 7 PM MST Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust and sand with reduced visibility are possible across northeastern Arizona, especially on Wednesday afternoon.
APACHE COUNTY, AZ
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NWS
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Red Flag Warning issued for Marble and Glen Canyons, Oak Creek and Sycamore Canyons by NWS

Effective: 2022-05-11 10:00:00 PDT Expires: 2022-05-11 19:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring or are imminent. A combination of strong winds and low relative humidities can contribute to extreme fire behavior. Please notify field crews of this Red Flag Warning. Target Area: Marble and Glen Canyons; Oak Creek and Sycamore Canyons; White Mountains; Yavapai County Mountains; Yavapai County Valleys and Basins RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 7 PM MST WEDNESDAY DUE TO STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE OAK CREEK, SYCAMORE, MARBLE, AND GLEN CANYON AREAS. THIS RED FLAG WARNING ALSO INCLUDES YAVAPAI COUNTY AND THE WHITE MOUNTAINS * AFFECTED AREA...Locations near Alpine, Camp Verde, Chino Valley, Congress, Cottonwood, Page, Paulden, Pinetop-Lakeside, Prescott, Prescott Valley, Sedona, Seligman, Show Low and Whiteriver. This includes portions of the Apache-Sitgreaves National Forest, Coconino National Forest, Kaibab National Forest, Prescott National Forest and Tonto National Forest. * WINDS...Southwest 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 5 to 8 percent. * IMPACTS...The combination of gusty winds and low humidity can cause fire to rapidly grow in size and intensity before first responders can contain them.
APACHE COUNTY, AZ
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Severe Thunderstorm Warning issued for Childress, Hall by NWS

Effective: 2022-05-10 21:56:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Childress; Hall A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM CDT FOR WESTERN CHILDRESS AND HALL COUNTIES At 955 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Memphis to 6 miles southeast of Turkey, moving northeast at 25 mph. Quarter size hail was reported near Turkey at 948 PM. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Public. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Memphis, Turkey, Tell, Estelline, Lakeview and Plaska Community. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CHILDRESS COUNTY, TX
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Flash Flood Warning issued for Yoakum by NWS

Effective: 2022-05-10 22:18:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Yoakum FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1130 PM CDT THIS EVENING FOR SOUTHEASTERN YOAKUM COUNTY At 1018 PM CDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated thunderstorms producing heavy rain in Denver City. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. Flash flooding is already occurring. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar and automated gauges. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that will experience flash flooding include Denver City. The threat of significant additional rainfall has passed. However, residual runoff is expected to persist through 1 AM. FLASH FLOOD...RADAR AND GAUGE INDICATED
YOAKUM COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Benzie, Grand Traverse, Leelanau by NWS

Effective: 2022-05-10 23:17:00 EDT Expires: 2022-05-11 00:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Benzie; Grand Traverse; Leelanau The National Weather Service in Gaylord has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Leelanau County in northern Michigan Benzie County in northern Michigan Southwestern Grand Traverse County in northern Michigan * Until 1215 AM EDT. * At 1116 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Empire, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Empire and Glen Haven around 1125 PM EDT. Platte Township around 1130 PM EDT. Honor and Burdickville around 1135 PM EDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Maple City, Lake Ann, Bendon, Interlochen, Interlochen State Park and Traverse City. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BENZIE COUNTY, MI
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Severe Thunderstorm Watch issued for Baylor, Knox by NWS

Effective: 2022-05-10 21:55:00 CDT Expires: 2022-05-11 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baylor; Knox THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 201 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 2 AM CDT WEDNESDAY IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS BAYLOR KNOX THIS INCLUDES THE CITIES OF KNOX CITY, MUNDAY, AND SEYMOUR.
BAYLOR COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Beckham, Custer, Dewey, Ellis, Greer, Harmon, Roger Mills by NWS

Effective: 2022-05-10 21:53:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Beckham; Custer; Dewey; Ellis; Greer; Harmon; Roger Mills; Washita The National Weather Service in Norman has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Western Washita County in western Oklahoma Southern Ellis County in northwestern Oklahoma Roger Mills County in western Oklahoma Western Custer County in western Oklahoma Western Dewey County in northwestern Oklahoma Northern Harmon County in southwestern Oklahoma Northwestern Greer County in southwestern Oklahoma Beckham County in western Oklahoma * Until 1045 PM CDT. * At 953 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles northwest of Crawford to 7 miles southwest of Cheyenne to 5 miles south of Erick to 5 miles north of Wellington, moving east at 35 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Elk City, Sayre, Cheyenne, Arnett, Burns Flat, Erick, Vici, Hammon, Canute, Leedey, Butler, Carter, Reydon, Camargo, Foss, Willow, Sweetwater, Strong City, Texola and Retrop. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BECKHAM COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Hockley, Lubbock, Lynn, Terry by NWS

Effective: 2022-05-10 22:19:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Lubbock Texas. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Hockley; Lubbock; Lynn; Terry A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR LUBBOCK...NORTHWESTERN LYNN...NORTHEASTERN TERRY AND SOUTHEASTERN HOCKLEY COUNTIES At 1019 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Petersburg to near Ransom Canyon to 10 miles east of Brownfield, moving northeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Lubbock, Brownfield, Slaton, Idalou, Ransom Canyon, Lubbock South Plains Mall, Lubbock International Airport, Texas Tech University, Slide, Woodrow, New Deal, Wilson, Buffalo Springs, New Home, and Lubbock Science Spectrum. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HOCKLEY COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Watch issued for Briscoe, Childress, Cottle, Crosby, Dickens, Floyd, Garza by NWS

Effective: 2022-05-10 22:04:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Briscoe; Childress; Cottle; Crosby; Dickens; Floyd; Garza; Hale; Hall; Hockley; Kent; King; Lubbock; Lynn; Motley; Stonewall; Terry; Yoakum SEVERE THUNDERSTORM WATCH 198 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN NORTHWEST TEXAS COTTLE CROSBY DICKENS FLOYD GARZA HALE HOCKLEY KENT KING LUBBOCK LYNN MOTLEY STONEWALL TERRY YOAKUM IN THE PANHANDLE OF TEXAS BRISCOE CHILDRESS HALL THIS INCLUDES THE CITIES OF ASPERMONT, BROWNFIELD, CEE VEE, CHILDRESS, CROSBYTON, DENVER CITY, DICKENS, DUMONT, FLOYDADA, GUTHRIE, HALE CENTER, JAYTON, KIRKLAND, LAKE ALAN HENRY, LEVELLAND, LOCKNEY, LUBBOCK, MATADOR, MEADOW, MEMPHIS, NEW HOME, ODONNELL, OLD GLORY, PADUCAH, PLAINS, PLAINVIEW, POST, QUITAQUE, RALLS, ROARING SPRINGS, SILVERTON, SLATON, SPUR, SUNDOWN, TAHOKA, TURKEY, WELLMAN, AND WOLFFORTH.
BRISCOE COUNTY, TX

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