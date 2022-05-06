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Baldwin County, GA

Tornado Watch issued for Baldwin, Bibb, Bleckley, Crawford, Crisp, Dodge, Dooly by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-06 16:27:00 EDT Expires: 2022-05-06 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baldwin; Bibb; Bleckley; Crawford; Crisp; Dodge; Dooly; Emanuel; Glascock; Hancock; Houston; Jefferson; Johnson; Jones; Laurens;...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Baylor, Knox by NWS

Effective: 2022-05-10 21:55:00 CDT Expires: 2022-05-11 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baylor; Knox THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 201 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 2 AM CDT WEDNESDAY IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS BAYLOR KNOX THIS INCLUDES THE CITIES OF KNOX CITY, MUNDAY, AND SEYMOUR.
BAYLOR COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Watch issued for Beckham, Custer, Dewey, Ellis, Greer, Harmon, Harper, Jackson by NWS

Effective: 2022-05-10 21:55:00 CDT Expires: 2022-05-11 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beckham; Custer; Dewey; Ellis; Greer; Harmon; Harper; Jackson; Kiowa; Roger Mills; Tillman; Washita; Woodward SEVERE THUNDERSTORM WATCH 201 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN NORTHWEST OKLAHOMA DEWEY ELLIS HARPER WOODWARD IN SOUTHWEST OKLAHOMA GREER HARMON JACKSON KIOWA TILLMAN IN WESTERN OKLAHOMA BECKHAM CUSTER ROGER MILLS WASHITA IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS FOARD HARDEMAN WILBARGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTUS, ARNETT, BUFFALO, BURNS FLAT, CHEYENNE, CLINTON, CORDELL, CROWELL, ELK CITY, FARGO, FREDERICK, GAGE, GRANITE, HAMMON, HOBART, HOLLIS, LAVERNE, LEEDEY, MANGUM, QUANAH, SAYRE, SEILING, SENTINEL, SHATTUCK, SNYDER, TALOGA, VERNON, VICI, WEATHERFORD, AND WOODWARD.
BECKHAM COUNTY, OK
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Severe Weather Statement issued for Floyd by NWS

Effective: 2022-05-10 21:52:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Lubbock Texas. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Floyd A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1015 PM CDT FOR LUBBOCK...NORTH CENTRAL LYNN...SOUTHWESTERN FLOYD...WESTERN CROSBY AND SOUTHEASTERN HALE COUNTIES At 1004 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles east of Floydada to Ralls to 3 miles northwest of Ransom Canyon, moving east at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...West Texas Mesonet. At 948 PM CDT, the West Texas Mesonet at Wolfforth measured a wind gust of 73 mph. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Lubbock, Slaton, Floydada, Crosbyton, Wolfforth, Idalou, Ralls, Petersburg, Lorenzo, Ransom Canyon, Cone, Lubbock South Plains Mall, Lubbock International Airport, Texas Tech University, Slide, Woodrow, New Deal, Buffalo Springs and Lubbock Science Spectrum. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
FLOYD COUNTY, TX

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