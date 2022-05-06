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Bates County, MO

Flood Warning issued for Bates, Cass, Henry by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-07 15:24:00 CDT Expires: 2022-05-08 20:41:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target...

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Flood Advisory issued for Lubbock by NWS

Effective: 2022-05-10 21:55:00 CDT Expires: 2022-05-11 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Lubbock FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Lubbock County, including the City of Lubbock. * WHEN...Until midnight CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. Ponding of water in urban or other areas is occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 1117 PM CDT, Emergency management reported lane closures on southbound I-27 at mile marker 3. Minor flooding is ongoing elsewhere across the City of Lubbock resulting in hazardous travel conditions. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to 0.5 inch are possible over the area. This additional rain will result in slow drainage of area roadways. - Some locations that will experience flooding include Lubbock, Slaton, Wolfforth, Shallowater, Idalou, Ransom Canyon, Downtown Lubbock, Lubbock International Airport, Texas Tech University, Lubbock South Plains Mall, Woodrow, Slide, Reese Center, New Deal, Buffalo Springs and Lubbock Science Spectrum. - http://www.weather.gov/safety/flood
LUBBOCK COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Childress, Hall by NWS

Effective: 2022-05-10 21:56:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Childress; Hall A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM CDT FOR WESTERN CHILDRESS AND HALL COUNTIES At 955 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Memphis to 6 miles southeast of Turkey, moving northeast at 25 mph. Quarter size hail was reported near Turkey at 948 PM. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Public. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Memphis, Turkey, Tell, Estelline, Lakeview and Plaska Community. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CHILDRESS COUNTY, TX
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Coastal Flood Warning issued for Gloucester, Lancaster, Mathews, Middlesex, Northumberland by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Gloucester; Lancaster; Mathews; Middlesex; Northumberland; Westmoreland COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Westmoreland, Mathews, Middlesex, Gloucester, Northumberland and Lancaster Counties. * WHEN...Until noon EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be 2 to 3 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. DAHLGREN/COLONIAL BEACH VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 5.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/11 PM 3.6 1.7 1.9 1 MINOR 11/12 PM 3.7 1.8 2.0 1 MINOR 12/12 AM 3.8 1.9 2.0 1 MINOR 12/01 PM 3.5 1.6 1.8 1 MINOR 13/01 AM 3.6 1.7 1.7 1 MINOR 13/02 PM 3.0 1.1 1.3 1 NONE LEWISETTA VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.3 1.8 2.0 3 MINOR 11/10 AM 3.6 2.1 2.2 2 MODERATE 11/10 PM 3.4 1.9 2.0 2 MINOR 12/11 AM 3.3 1.8 1.9 2 MINOR 12/11 PM 3.2 1.7 1.7 1-2 MINOR 13/12 PM 2.8 1.3 1.4 1-2 NONE WINDMILL POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 2.1 FT, MAJOR 2.6 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/08 AM 3.7 2.3 2.5 3 MODERATE 11/08 PM 3.6 2.2 2.4 3 MODERATE 12/08 AM 3.4 2.0 2.2 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.7 1.8 2 MINOR 13/09 AM 2.8 1.4 1.6 1-2 NONE WARE RIVER AT SCHLEY VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.3 2.6 2 MINOR 11/06 PM 4.8 2.1 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.3 1.6 1.9 2 NONE 12/07 PM 4.3 1.6 1.5 2 NONE 13/07 AM 3.6 0.9 1.1 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.2 0.9 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.3 1.1 1 NONE
GLOUCESTER COUNTY, VA
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Urich, MO
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Coastal Flood Statement issued for Maryland Beaches by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 08:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Instruction: Do not drive through flooded roadways. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Target Area: Maryland Beaches HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT WEDNESDAY COASTAL FLOOD STATEMENT REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 7 to 10 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Statement, one to one and one half of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Maryland Beaches. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 PM EDT Wednesday. For the Coastal Flood Statement, until 8 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is possible in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline. Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. * ADDITIONAL DETAILS Time of high total tides are approximate to the nearest hour. OCEAN CITY INLET MD MLLW CATEGORIES - MINOR 4.0 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.5 FT, MAJOR 3.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 3.9 1.4 1.7 9 NONE 11/05 PM 3.8 1.3 1.7 8 NONE 12/05 AM 3.6 1.1 1.4 6-7 NONE 12/06 PM 3.6 1.1 1.3 5-6 NONE 13/06 AM 3.2 0.7 1.0 4 NONE 13/07 PM 3.2 0.7 0.6 3-4 NONE
WORCESTER COUNTY, MD
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Coastal Flood Warning issued for Isle of Wight, James City, Newport News, Surry, York by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Isle of Wight; James City; Newport News; Surry; York COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...James City, Isle of Wight, Norfolk/Portsmouth, Surry, Newport News, Hampton/Poquoson and York Counties, and Suffolk and Chesapeake. * WHEN...Until 9 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be around 2 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Large breaking waves will result in beach erosion and damage to dune structures. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. JAMES RIVER AT SCOTLAND/JAMESTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.0 FT, MODERATE 4.5 FT, MAJOR 5.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.3 FT, MAJOR 2.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/08 AM 4.7 2.5 2.9 1 MODERATE 11/09 PM 4.7 2.5 2.7 1 MODERATE 12/09 AM 4.3 2.1 2.5 1 MINOR 12/10 PM 4.4 2.2 2.2 1 MINOR 13/10 AM 3.4 1.2 1.6 1 NONE SEWELLS POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.7 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.3 2.5 3.0 3 MINOR 11/06 PM 5.0 2.2 2.5 3 MINOR 12/07 AM 4.4 1.6 2.0 3 NONE 12/07 PM 4.3 1.5 1.6 2-3 NONE 13/07 AM 3.4 0.6 1.0 2 NONE 13/08 PM 3.6 0.8 0.7 2 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.3 1.1 1 NONE FORT MONROE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.2 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.3 2.5 2.9 4 MINOR 11/06 PM 5.0 2.2 2.5 4 MINOR 12/07 AM 4.4 1.6 2.0 3 NONE 12/07 PM 4.3 1.5 1.5 3 NONE 13/08 AM 3.5 0.7 1.0 2 NONE 13/08 PM 3.9 1.1 0.9 2 NONE
ISLE OF WIGHT COUNTY, VA
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Severe Weather Statement issued for Crosby, Floyd by NWS

Effective: 2022-05-10 22:12:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Crosby; Floyd A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM CDT FOR NORTHEASTERN LUBBOCK...NORTHWESTERN DICKENS...SOUTHERN FLOYD CROSBY AND SOUTHWESTERN MOTLEY COUNTIES At 1011 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 4 miles southwest of Floydada to near Dougherty to 4 miles southeast of Mcadoo, moving northeast at 60 mph. HAZARD...75 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...West Texas Mesonet. At 1004 PM CDT, the West Texas Mesonet at McAdoo measured a wind gust of 73 mph. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Floydada, Crosbyton, Matador, White River Lake, Ralls, Lorenzo, Cone, Dougherty, Afton, Mcadoo, and Roaring Springs. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CROSBY COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Benzie, Grand Traverse, Leelanau by NWS

Effective: 2022-05-10 23:17:00 EDT Expires: 2022-05-11 00:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Benzie; Grand Traverse; Leelanau The National Weather Service in Gaylord has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Leelanau County in northern Michigan Benzie County in northern Michigan Southwestern Grand Traverse County in northern Michigan * Until 1215 AM EDT. * At 1116 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Empire, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Empire and Glen Haven around 1125 PM EDT. Platte Township around 1130 PM EDT. Honor and Burdickville around 1135 PM EDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Maple City, Lake Ann, Bendon, Interlochen, Interlochen State Park and Traverse City. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BENZIE COUNTY, MI
IN THIS ARTICLE
#Flood#Other Roads#Grand River#Urich Affecting Bates
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Severe Thunderstorm Warning issued for Crosby, Floyd, Hale, Lubbock, Lynn by NWS

Effective: 2022-05-10 22:05:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Lubbock Texas. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Crosby; Floyd; Hale; Lubbock; Lynn A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1015 PM CDT FOR LUBBOCK...NORTH CENTRAL LYNN...SOUTHWESTERN FLOYD...WESTERN CROSBY AND SOUTHEASTERN HALE COUNTIES At 1004 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 5 miles east of Floydada to Ralls to 3 miles northwest of Ransom Canyon, moving east at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...West Texas Mesonet. At 948 PM CDT, the West Texas Mesonet at Wolfforth measured a wind gust of 73 mph. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Lubbock, Slaton, Floydada, Crosbyton, Wolfforth, Idalou, Ralls, Petersburg, Lorenzo, Ransom Canyon, Cone, Lubbock South Plains Mall, Lubbock International Airport, Texas Tech University, Slide, Woodrow, New Deal, Buffalo Springs and Lubbock Science Spectrum. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CROSBY COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Lamar Vicinity, Prowers County by NWS

Effective: 2022-05-11 11:00:00 MDT Expires: 2022-05-10 23:15:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Lamar Vicinity, Prowers County; Las Animas Vicinity, Bent County; Springfield Vicinity, Baca County Outflow from distant thunderstorms over the Texas Panhandle will produce brief wind gusts of 50 to 60 mph through 10 pm mdt. These winds may produce areas of blowing dust and rapid changes in visibility on area highways before they diminish after 10 pm.
BACA COUNTY, CO
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Severe Thunderstorm Warning issued for Beckham, Custer, Dewey, Ellis, Greer, Harmon, Roger Mills by NWS

Effective: 2022-05-10 21:53:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Beckham; Custer; Dewey; Ellis; Greer; Harmon; Roger Mills; Washita The National Weather Service in Norman has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Western Washita County in western Oklahoma Southern Ellis County in northwestern Oklahoma Roger Mills County in western Oklahoma Western Custer County in western Oklahoma Western Dewey County in northwestern Oklahoma Northern Harmon County in southwestern Oklahoma Northwestern Greer County in southwestern Oklahoma Beckham County in western Oklahoma * Until 1045 PM CDT. * At 953 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles northwest of Crawford to 7 miles southwest of Cheyenne to 5 miles south of Erick to 5 miles north of Wellington, moving east at 35 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Elk City, Sayre, Cheyenne, Arnett, Burns Flat, Erick, Vici, Hammon, Canute, Leedey, Butler, Carter, Reydon, Camargo, Foss, Willow, Sweetwater, Strong City, Texola and Retrop. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BECKHAM COUNTY, OK
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Coastal Flood Advisory issued for Northampton by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Target Area: Northampton COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT WEDNESDAY HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 7 to 10 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Advisory, one to one and one half feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Northampton County. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 PM EDT Wednesday. For the Coastal Flood Advisory, until 8 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. OYSTER VA MLLW CATEGORIES - MINOR 7.0 FT, MODERATE 7.5 FT, MAJOR 8.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.4 FT, MODERATE 2.9 FT, MAJOR 3.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 7.3 2.7 2.7 1 MINOR 11/06 PM 6.9 2.3 2.4 1 NONE 12/06 AM 6.3 1.7 1.6 1 NONE 12/06 PM 6.5 1.9 1.5 1 NONE 13/07 AM 5.9 1.3 1.1 1 NONE 13/07 PM 6.2 1.6 0.6 1 NONE NASSAWADOX CREEK AT BAYFORD VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.0 FT, MODERATE 1.5 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 3.4 1.4 1.9 4 MINOR 11/07 PM 3.3 1.3 1.7 3-4 MINOR 12/07 AM 3.1 1.1 1.6 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.1 1.3 2-3 MINOR 13/08 AM 2.7 0.7 1.2 1 NONE KIPTOPEKE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 4.9 1.9 2.4 3 MINOR 11/06 PM 4.8 1.8 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.2 1.2 1.7 3-4 NONE 12/07 PM 4.3 1.3 1.4 3 NONE 13/07 AM 3.7 0.7 1.1 2 NONE 13/07 PM 3.8 0.8 0.7 2 NONE
NORTHAMPTON COUNTY, VA
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NWS
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Briscoe, Childress, Cottle, Crosby, Dickens, Floyd, Garza by NWS

Effective: 2022-05-10 22:04:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Briscoe; Childress; Cottle; Crosby; Dickens; Floyd; Garza; Hale; Hall; Hockley; Kent; King; Lubbock; Lynn; Motley; Stonewall; Terry; Yoakum SEVERE THUNDERSTORM WATCH 198 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN NORTHWEST TEXAS COTTLE CROSBY DICKENS FLOYD GARZA HALE HOCKLEY KENT KING LUBBOCK LYNN MOTLEY STONEWALL TERRY YOAKUM IN THE PANHANDLE OF TEXAS BRISCOE CHILDRESS HALL THIS INCLUDES THE CITIES OF ASPERMONT, BROWNFIELD, CEE VEE, CHILDRESS, CROSBYTON, DENVER CITY, DICKENS, DUMONT, FLOYDADA, GUTHRIE, HALE CENTER, JAYTON, KIRKLAND, LAKE ALAN HENRY, LEVELLAND, LOCKNEY, LUBBOCK, MATADOR, MEADOW, MEMPHIS, NEW HOME, ODONNELL, OLD GLORY, PADUCAH, PLAINS, PLAINVIEW, POST, QUITAQUE, RALLS, ROARING SPRINGS, SILVERTON, SLATON, SPUR, SUNDOWN, TAHOKA, TURKEY, WELLMAN, AND WOLFFORTH.
BRISCOE COUNTY, TX
weather.gov

Red Flag Warning issued for Clark, Finney, Ford, Grant, Gray, Hamilton, Haskell, Kearny by NWS

Effective: 2022-05-08 13:47:00 CDT Expires: 2022-05-08 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Clark; Finney; Ford; Grant; Gray; Hamilton; Haskell; Kearny; Meade; Morton; Seward; Stanton; Stevens Fire Danger Continues RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...062...063...074...075...076...077...078...084...085 086...087 AND 088 RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM CDT /9 AM MDT/ TO 10 PM CDT /9 PM MDT/ MONDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...062...063...074...075...076...077...078 084...085...086...087 AND 088 The National Weather Service in Dodge City has issued a Red Flag Warning For wind and low relative humidity, which is in effect from 10 AM CDT /9 AM MDT/ to 10 PM CDT /9 PM MDT/ Monday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 061 Hamilton Fire Weather Zone 062 Kearny...Fire Weather Zone 063 Finney Fire Weather Zone 074 Stanton...Fire Weather Zone 075 Grant Fire Weather Zone 076 Haskell...Fire Weather Zone 077 Gray Fire Weather Zone 078 Ford...Fire Weather Zone 084 Morton Fire Weather Zone 085 Stevens...Fire Weather Zone 086 Seward Fire Weather Zone 087 Meade and Fire Weather Zone 088 Clark. * Winds...South 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 7 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CLARK COUNTY, KS
weather.gov

Special Weather Statement issued for Fisher, Nolan, Taylor by NWS

Effective: 2022-05-10 14:55:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1100 PM CDT for west central Texas. Target Area: Fisher; Nolan; Taylor A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Nolan and Fisher Counties through 1100 PM CDT At 954 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Lake Sweetwater, or near Sweetwater, moving north at 45 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Sweetwater, Rotan, Roby, Trent, Sylvester, Mccaulley, Longworth, Hitson, Gannon, Lake Sweetwater, Busby, Capitola and Camp Boothe Oaks. This includes Interstate 20 between Mile Markers 239 and 261. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...55 MPH
FISHER COUNTY, TX
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Fire Weather Watch issued for Grant, Morton, Stanton, Stevens by NWS

Effective: 2022-05-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-05-12 22:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Grant; Morton; Stanton; Stevens FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH THURSDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 074...075...084 AND 085 RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 10 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 074...075 084 AND 085 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 074 Stanton Fire Weather Zone 075 Grant...Fire Weather Zone 084 Morton and Fire Weather Zone 085 Stevens. * Winds...South 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 6 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
GRANT COUNTY, KS
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Special Weather Statement issued for Kimble, Menard, Schleicher, Sutton by NWS

Effective: 2022-05-10 14:55:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1100 PM CDT for west central Texas. Target Area: Kimble; Menard; Schleicher; Sutton A strong thunderstorm will impact portions of eastern Schleicher, Kimble, Menard and eastern Sutton Counties through 1045 PM CDT At 947 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Roosevelt, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Junction, Menard, Telegraph, Saline, Segovia, London, South Llano River State Park, Hext, Roosevelt, Fort Mckavett, Adams, Camp Sol Mayer, Cleo, The Intersection Of Us- 83 And Ranch Road 1773, Yates Crossing, I-10 Near The Sutton- kKmble County Line, Us-377 Near The Kimble-Menard County Line, Us- 83 Near The Kimble-Menard County Line, The Intersection Of Us- 83 And Highway 29 and I-10 Near The Kimble-Kerr County Line. This includes Interstate 10 between Mile Markers 419 and 477. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...55 MPH
KIMBLE COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Watch issued for Foard, Hardeman, Wilbarger by NWS

Effective: 2022-05-10 21:55:00 CDT Expires: 2022-05-11 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Foard; Hardeman; Wilbarger SEVERE THUNDERSTORM WATCH 201 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN NORTHWEST OKLAHOMA DEWEY ELLIS HARPER WOODWARD IN SOUTHWEST OKLAHOMA GREER HARMON JACKSON KIOWA TILLMAN IN WESTERN OKLAHOMA BECKHAM CUSTER ROGER MILLS WASHITA IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS FOARD HARDEMAN WILBARGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTUS, ARNETT, BUFFALO, BURNS FLAT, CHEYENNE, CLINTON, CORDELL, CROWELL, ELK CITY, FARGO, FREDERICK, GAGE, GRANITE, HAMMON, HOBART, HOLLIS, LAVERNE, LEEDEY, MANGUM, QUANAH, SAYRE, SEILING, SENTINEL, SHATTUCK, SNYDER, TALOGA, VERNON, VICI, WEATHERFORD, AND WOODWARD.
FOARD COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Eastern Currituck by NWS

Effective: 2022-05-10 22:48:00 EDT Expires: 2022-05-11 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Eastern Currituck WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...North winds 30 to 35 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Eastern Currituck County. * WHEN...Until 6 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ENVIRONMENT
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Special Weather Statement issued for Benzie, Grand Traverse, Leelanau by NWS

Effective: 2022-05-10 23:02:00 EDT Expires: 2022-05-11 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Benzie; Grand Traverse; Leelanau Strong thunderstorms will impact portions of Leelanau, Benzie and western Grand Traverse Counties through MIDNIGHT EDT At 1101 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 12 miles north of Sleeping Bear Point to 6 miles northwest of Frankfort. Movement was east at 30 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Beulah, Benzonia, Honor, Platte Township, Lake Leelanau, Suttons Bay, Lake Ann, Bendon, Interlochen, Interlochen State Park, Grawn and Karlin. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...50 MPH
BENZIE COUNTY, MI

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