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Austin County, TX

Heat Advisory issued for Austin, Bolivar Peninsula, Brazoria Islands, Brazos, Burleson by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-07 12:00:00 CDT Expires: 2022-05-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take...

alerts.weather.gov

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Wind Advisory issued for Santa Ynez Mountains Eastern Range by NWS

Effective: 2022-05-10 20:03:00 PDT Expires: 2022-05-11 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Ynez Mountains Eastern Range WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 10 AM PDT WEDNESDAY * WHAT...North winds 20 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Santa Ynez Mountains Eastern Range. * WHEN...Until 10 AM PDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
SANTA BARBARA COUNTY, CA
weather.gov

Flood Advisory issued for Hall, Motley by NWS

Effective: 2022-05-10 22:57:00 CDT Expires: 2022-05-11 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Hall; Motley FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1230 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of northwest and the Panhandle of Texas, including the following counties, in northwest Texas, Motley. In the Panhandle of Texas, Hall. * WHEN...Until 1230 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Dangerous flows over low-water crossings. Some low-water crossings may become impassable. * ADDITIONAL DETAILS - At 1001 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is already occurring in the advisory area. Up to 1 inch of rain has fallen. - Additional rainfall amounts up to 2 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Memphis, Turkey, Northfield, Brice, Estelline, Lakeview and Plaska Community. - http://www.weather.gov/safety/flood
HALL COUNTY, TX
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Hale, Hockley, Lubbock, Lynn by NWS

Effective: 2022-05-10 21:56:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Lubbock Texas. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Hale; Hockley; Lubbock; Lynn A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1015 PM CDT FOR LUBBOCK...NORTH CENTRAL LYNN...SOUTHWESTERN FLOYD...WESTERN CROSBY...SOUTHEASTERN HOCKLEY AND SOUTHEASTERN HALE COUNTIES At 955 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Floydada to 3 miles west of Ralls to 3 miles southeast of Downtown Lubbock, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...West Texas Mesonet. At 950 PM CDT, the West Texas Mesonet at Wolfforth measured a wind gust of 62 mph. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Lubbock, Slaton, Floydada, Abernathy, Crosbyton, Wolfforth, Idalou, Ralls, Petersburg, Lorenzo, Ransom Canyon, Cone, Lubbock South Plains Mall, Lubbock International Airport, Texas Tech University, Slide, Woodrow, New Deal, and Buffalo Springs. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HALE COUNTY, TX
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Beckham, Custer, Washita by NWS

Effective: 2022-05-10 21:55:00 CDT Expires: 2022-05-11 02:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Beckham; Custer; Washita A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 PM CDT FOR WESTERN WASHITA...SOUTHERN ELLIS...ROGER MILLS...WESTERN CUSTER...WESTERN DEWEY...NORTHERN HARMON...NORTHWESTERN GREER AND BECKHAM COUNTIES At 1013 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles north of Roll to 9 miles southeast of Cheyenne to near Delhi to 10 miles west of Vinson, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Elk City, Sayre, Cheyenne, Arnett, Burns Flat, Erick, Vici, Hammon, Canute, Leedey, Butler, Carter, Reydon, Camargo, Foss, Willow, Sweetwater, Strong City, Texola and Retrop. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BECKHAM COUNTY, OK
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Washington County, TX
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Severe Weather Statement issued for Dewey, Ellis, Greer, Harmon by NWS

Effective: 2022-05-10 22:13:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Dewey; Ellis; Greer; Harmon A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 PM CDT FOR WESTERN WASHITA...SOUTHERN ELLIS...ROGER MILLS...WESTERN CUSTER...WESTERN DEWEY...NORTHERN HARMON...NORTHWESTERN GREER AND BECKHAM COUNTIES At 1013 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles north of Roll to 9 miles southeast of Cheyenne to near Delhi to 10 miles west of Vinson, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Elk City, Sayre, Cheyenne, Arnett, Burns Flat, Erick, Vici, Hammon, Canute, Leedey, Butler, Carter, Reydon, Camargo, Foss, Willow, Sweetwater, Strong City, Texola and Retrop. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DEWEY COUNTY, OK
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Beckham, Custer, Dewey, Ellis, Greer, Harmon, Harper, Jackson by NWS

Effective: 2022-05-10 21:55:00 CDT Expires: 2022-05-11 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beckham; Custer; Dewey; Ellis; Greer; Harmon; Harper; Jackson; Kiowa; Roger Mills; Tillman; Washita; Woodward SEVERE THUNDERSTORM WATCH 201 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN NORTHWEST OKLAHOMA DEWEY ELLIS HARPER WOODWARD IN SOUTHWEST OKLAHOMA GREER HARMON JACKSON KIOWA TILLMAN IN WESTERN OKLAHOMA BECKHAM CUSTER ROGER MILLS WASHITA IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS FOARD HARDEMAN WILBARGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTUS, ARNETT, BUFFALO, BURNS FLAT, CHEYENNE, CLINTON, CORDELL, CROWELL, ELK CITY, FARGO, FREDERICK, GAGE, GRANITE, HAMMON, HOBART, HOLLIS, LAVERNE, LEEDEY, MANGUM, QUANAH, SAYRE, SEILING, SENTINEL, SHATTUCK, SNYDER, TALOGA, VERNON, VICI, WEATHERFORD, AND WOODWARD.
BECKHAM COUNTY, OK
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Foard, Hardeman, Wilbarger by NWS

Effective: 2022-05-10 21:55:00 CDT Expires: 2022-05-11 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Foard; Hardeman; Wilbarger SEVERE THUNDERSTORM WATCH 201 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN NORTHWEST OKLAHOMA DEWEY ELLIS HARPER WOODWARD IN SOUTHWEST OKLAHOMA GREER HARMON JACKSON KIOWA TILLMAN IN WESTERN OKLAHOMA BECKHAM CUSTER ROGER MILLS WASHITA IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS FOARD HARDEMAN WILBARGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTUS, ARNETT, BUFFALO, BURNS FLAT, CHEYENNE, CLINTON, CORDELL, CROWELL, ELK CITY, FARGO, FREDERICK, GAGE, GRANITE, HAMMON, HOBART, HOLLIS, LAVERNE, LEEDEY, MANGUM, QUANAH, SAYRE, SEILING, SENTINEL, SHATTUCK, SNYDER, TALOGA, VERNON, VICI, WEATHERFORD, AND WOODWARD.
FOARD COUNTY, TX
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Briscoe, Childress, Cottle, Crosby, Dickens, Floyd, Garza by NWS

Effective: 2022-05-10 22:04:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Briscoe; Childress; Cottle; Crosby; Dickens; Floyd; Garza; Hale; Hall; Hockley; Kent; King; Lubbock; Lynn; Motley; Stonewall; Terry; Yoakum SEVERE THUNDERSTORM WATCH 198 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN NORTHWEST TEXAS COTTLE CROSBY DICKENS FLOYD GARZA HALE HOCKLEY KENT KING LUBBOCK LYNN MOTLEY STONEWALL TERRY YOAKUM IN THE PANHANDLE OF TEXAS BRISCOE CHILDRESS HALL THIS INCLUDES THE CITIES OF ASPERMONT, BROWNFIELD, CEE VEE, CHILDRESS, CROSBYTON, DENVER CITY, DICKENS, DUMONT, FLOYDADA, GUTHRIE, HALE CENTER, JAYTON, KIRKLAND, LAKE ALAN HENRY, LEVELLAND, LOCKNEY, LUBBOCK, MATADOR, MEADOW, MEMPHIS, NEW HOME, ODONNELL, OLD GLORY, PADUCAH, PLAINS, PLAINVIEW, POST, QUITAQUE, RALLS, ROARING SPRINGS, SILVERTON, SLATON, SPUR, SUNDOWN, TAHOKA, TURKEY, WELLMAN, AND WOLFFORTH.
BRISCOE COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Heat Exhaustion#Galveston Island#Bolivar Peninsula#Heat Stroke#Heat Advisory#Chambers#Coastal Brazoria#Coastal Galveston#Coastal Harris#Coastal Jackson#Inland Brazoria#Inland Harris#Inland Jackson#Southern Liberty#Wharton Heat Advisory
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Crosby, Floyd, Hale, Hockley, Lubbock, Lynn by NWS

Effective: 2022-05-10 21:58:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Lubbock Texas. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Crosby; Floyd; Hale; Hockley; Lubbock; Lynn A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1015 PM CDT FOR LUBBOCK...NORTH CENTRAL LYNN...SOUTHWESTERN FLOYD...WESTERN CROSBY...SOUTHEASTERN HOCKLEY AND SOUTHEASTERN HALE COUNTIES At 957 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Floydada to 3 miles west of Ralls to 3 miles southeast of Downtown Lubbock, moving east at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...West Texas Mesonet. At 948 PM CDT, the West Texas Mesonet at Wolfforth measured a wind gust of 73 mph. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Lubbock, Slaton, Floydada, Abernathy, Crosbyton, Wolfforth, Idalou, Ralls, Petersburg, Lorenzo, Ransom Canyon, Cone, Lubbock South Plains Mall, Lubbock International Airport, Texas Tech University, Slide, Woodrow, New Deal, and Buffalo Springs. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CROSBY COUNTY, TX

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