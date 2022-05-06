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Anderson County, TN

Severe Weather Statement issued for Anderson, Morgan, Scott by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-06 15:21:00 CDT Expires: 2022-05-06 15:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Anderson; Morgan;...

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Dust Storm Warning issued for Riverside by NWS

Effective: 2022-05-08 16:09:00 PDT Expires: 2022-05-08 18:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Riverside The National Weather Service in San Diego has issued a * Dust Storm Warning for Riverside County in southern California * Until 600 PM PDT. * At 405 PM PDT, blowing sand was severely impacting visibility on Interstate 10 between North Palm Springs and Thousand Palms. Other roadways between these areas will be impacted. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with strong wind in excess of 50 mph. SOURCE...CalTrans. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. Locations impacted include Northeastern Palm Springs, Cathedral City, Palm Desert, Desert Hot Springs, Rancho Mirage, North Palm Springs, Whitewater, Sky Valley and Thousand Palms. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake. Motorists should not drive into a dust storm. PULL ASIDE STAY ALIVE!
RIVERSIDE COUNTY, CA
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Coastal Flood Statement issued for Inland Worcester by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 08:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Instruction: Do not drive through flooded roadways. Target Area: Inland Worcester COASTAL FLOOD STATEMENT REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...One to one and one half feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Inland Worcester County. * WHEN...Until 8 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is possible in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline. * ADDITIONAL DETAILS Time of high total tides are approximate to the nearest hour. OCEAN CITY INLET MD MLLW CATEGORIES - MINOR 4.0 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.5 FT, MAJOR 3.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 3.9 1.4 1.7 9 NONE 11/05 PM 3.8 1.3 1.7 8 NONE 12/05 AM 3.6 1.1 1.4 6-7 NONE 12/06 PM 3.6 1.1 1.3 5-6 NONE 13/06 AM 3.2 0.7 1.0 4 NONE 13/07 PM 3.2 0.7 0.6 3-4 NONE
WORCESTER COUNTY, MD
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Special Weather Statement issued for Kimble, Menard, Schleicher, Sutton by NWS

Effective: 2022-05-10 14:55:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1100 PM CDT for west central Texas. Target Area: Kimble; Menard; Schleicher; Sutton A strong thunderstorm will impact portions of eastern Schleicher, Kimble, Menard and eastern Sutton Counties through 1045 PM CDT At 947 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Roosevelt, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Junction, Menard, Telegraph, Saline, Segovia, London, South Llano River State Park, Hext, Roosevelt, Fort Mckavett, Adams, Camp Sol Mayer, Cleo, The Intersection Of Us- 83 And Ranch Road 1773, Yates Crossing, I-10 Near The Sutton- kKmble County Line, Us-377 Near The Kimble-Menard County Line, Us- 83 Near The Kimble-Menard County Line, The Intersection Of Us- 83 And Highway 29 and I-10 Near The Kimble-Kerr County Line. This includes Interstate 10 between Mile Markers 419 and 477. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...55 MPH
KIMBLE COUNTY, TX
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Morgan County, TN
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Scott County, TN
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Anderson County, TN
State
Tennessee State
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Coastal Flood Warning issued for Westmoreland by NWS

Effective: 2022-05-10 22:46:00 EDT Expires: 2022-05-11 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Westmoreland COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Westmoreland, Mathews, Middlesex, Gloucester, Northumberland and Lancaster Counties. * WHEN...Until noon EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be 2 to 3 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. DAHLGREN/COLONIAL BEACH VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 5.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/11 PM 3.6 1.7 1.9 1 MINOR 11/12 PM 3.7 1.8 2.0 1 MINOR 12/12 AM 3.8 1.9 2.0 1 MINOR 12/01 PM 3.5 1.6 1.8 1 MINOR 13/01 AM 3.6 1.7 1.7 1 MINOR 13/02 PM 3.0 1.1 1.3 1 NONE LEWISETTA VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.3 1.8 2.0 3 MINOR 11/10 AM 3.6 2.1 2.2 2 MODERATE 11/10 PM 3.4 1.9 2.0 2 MINOR 12/11 AM 3.3 1.8 1.9 2 MINOR 12/11 PM 3.2 1.7 1.7 1-2 MINOR 13/12 PM 2.8 1.3 1.4 1-2 NONE WINDMILL POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 2.1 FT, MAJOR 2.6 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/08 AM 3.7 2.3 2.5 3 MODERATE 11/08 PM 3.6 2.2 2.4 3 MODERATE 12/08 AM 3.4 2.0 2.2 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.7 1.8 2 MINOR 13/09 AM 2.8 1.4 1.6 1-2 NONE WARE RIVER AT SCHLEY VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.3 2.6 2 MINOR 11/06 PM 4.8 2.1 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.3 1.6 1.9 2 NONE 12/07 PM 4.3 1.6 1.5 2 NONE 13/07 AM 3.6 0.9 1.1 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.2 0.9 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.3 1.1 1 NONE
WESTMORELAND COUNTY, VA
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Red Flag Warning issued for Clark, Finney, Ford, Grant, Gray, Hamilton, Haskell, Kearny by NWS

Effective: 2022-05-08 13:47:00 CDT Expires: 2022-05-08 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Clark; Finney; Ford; Grant; Gray; Hamilton; Haskell; Kearny; Meade; Morton; Seward; Stanton; Stevens Fire Danger Continues RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...062...063...074...075...076...077...078...084...085 086...087 AND 088 RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM CDT /9 AM MDT/ TO 10 PM CDT /9 PM MDT/ MONDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...062...063...074...075...076...077...078 084...085...086...087 AND 088 The National Weather Service in Dodge City has issued a Red Flag Warning For wind and low relative humidity, which is in effect from 10 AM CDT /9 AM MDT/ to 10 PM CDT /9 PM MDT/ Monday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 061 Hamilton Fire Weather Zone 062 Kearny...Fire Weather Zone 063 Finney Fire Weather Zone 074 Stanton...Fire Weather Zone 075 Grant Fire Weather Zone 076 Haskell...Fire Weather Zone 077 Gray Fire Weather Zone 078 Ford...Fire Weather Zone 084 Morton Fire Weather Zone 085 Stevens...Fire Weather Zone 086 Seward Fire Weather Zone 087 Meade and Fire Weather Zone 088 Clark. * Winds...South 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 7 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CLARK COUNTY, KS
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Coastal Flood Warning issued for Gloucester, Lancaster, Mathews, Middlesex, Northumberland by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Gloucester; Lancaster; Mathews; Middlesex; Northumberland; Westmoreland COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Westmoreland, Mathews, Middlesex, Gloucester, Northumberland and Lancaster Counties. * WHEN...Until noon EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be 2 to 3 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. DAHLGREN/COLONIAL BEACH VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 5.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/11 PM 3.6 1.7 1.9 1 MINOR 11/12 PM 3.7 1.8 2.0 1 MINOR 12/12 AM 3.8 1.9 2.0 1 MINOR 12/01 PM 3.5 1.6 1.8 1 MINOR 13/01 AM 3.6 1.7 1.7 1 MINOR 13/02 PM 3.0 1.1 1.3 1 NONE LEWISETTA VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.3 1.8 2.0 3 MINOR 11/10 AM 3.6 2.1 2.2 2 MODERATE 11/10 PM 3.4 1.9 2.0 2 MINOR 12/11 AM 3.3 1.8 1.9 2 MINOR 12/11 PM 3.2 1.7 1.7 1-2 MINOR 13/12 PM 2.8 1.3 1.4 1-2 NONE WINDMILL POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 2.1 FT, MAJOR 2.6 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/08 AM 3.7 2.3 2.5 3 MODERATE 11/08 PM 3.6 2.2 2.4 3 MODERATE 12/08 AM 3.4 2.0 2.2 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.7 1.8 2 MINOR 13/09 AM 2.8 1.4 1.6 1-2 NONE WARE RIVER AT SCHLEY VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.3 2.6 2 MINOR 11/06 PM 4.8 2.1 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.3 1.6 1.9 2 NONE 12/07 PM 4.3 1.6 1.5 2 NONE 13/07 AM 3.6 0.9 1.1 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.2 0.9 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.3 1.1 1 NONE
GLOUCESTER COUNTY, VA
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Coastal Flood Advisory issued for Wicomico by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: Wicomico COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 2 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...One to two feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Wicomico County. * WHEN...Until 2 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. * ADDITIONAL DETAILS Time of high total tides are approximate to the nearest hour. BISHOPS HEAD MD MLLW CATEGORIES - MINOR 3.2 FT, MODERATE 3.7 FT, MAJOR 4.2 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.1 FT, MODERATE 1.6 FT, MAJOR 2.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.1 1.0 1.2 3 NONE 11/10 AM 3.5 1.4 1.6 2 MINOR 11/11 PM 3.4 1.3 1.4 2 MINOR 12/11 AM 3.3 1.2 1.4 2 MINOR 13/12 AM 3.7 1.6 1.5 1-2 MODERATE 13/12 PM 3.3 1.2 1.3 1 MINOR
WICOMICO COUNTY, MD
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#Severe Weather#Heavy Rain#East Tennessee#Tornado Watch#Anderson Morgan Scott
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Flood Warning issued for Cass, Fulton, Mason by NWS

Effective: 2022-05-10 21:48:00 CDT Expires: 2022-05-11 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Cass; Fulton; Mason The Flood Warning continues for the following rivers in Illinois Illinois River near Havana affecting Fulton, Cass and Mason Counties. Illinois River at Beardstown affecting Brown, Morgan, Cass and Schuyler Counties. .The following forecasts are based on observed precipitation, soil moisture conditions, and forecast precipitation. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River near Havana. * WHEN...Until further notice. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM CDT Tuesday the stage was 15.9 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 PM CDT Tuesday was 15.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 16.1 feet early Thursday morning. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Wed Thu Fri Illinois River Havana 14.0 15.9 Tue 8 pm CDT 16.0 16.0 15.9
CASS COUNTY, IL
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Wind Advisory issued for Marble and Glen Canyons, Oak Creek and Sycamore Canyons by NWS

Effective: 2022-05-11 10:00:00 PDT Expires: 2022-05-11 19:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Marble and Glen Canyons; Oak Creek and Sycamore Canyons; White Mountains; Yavapai County Mountains; Yavapai County Valleys and Basins WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 7 PM MST WEDNESDAY (11 AM TO 8 PM MDT WEDNESDAY) * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45-50 mph expected. * WHERE...Marble and Glen Canyons, Yavapai County, Oak Creek and Sycamore Canyons, and the White Mountains. * WHEN...From 10 AM to 7 PM MST Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust and sand with reduced visibility are possible in the lower elevations, especially on Wednesday afternoon.
APACHE COUNTY, AZ
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Frost Advisory issued for Cuyama Valley, San Luis Obispo County Interior Valleys by NWS

Effective: 2022-05-11 03:00:00 PDT Expires: 2022-05-11 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Cuyama Valley; San Luis Obispo County Interior Valleys FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM PDT WEDNESDAY * WHAT...Temperatures as low as 34 will result in frost formation. * WHERE...Cuyama Valley and San Luis Obispo County Interior Valleys. * WHEN...From 3 AM to 9 AM PDT Wednesday. * IMPACTS...Frost can damage sensitive plants and harm pets if left unprotected.
SAN LUIS OBISPO COUNTY, CA
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High Surf Advisory issued for Northampton by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Target Area: Northampton COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT WEDNESDAY HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 7 to 10 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Advisory, one to one and one half feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Northampton County. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 PM EDT Wednesday. For the Coastal Flood Advisory, until 8 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. OYSTER VA MLLW CATEGORIES - MINOR 7.0 FT, MODERATE 7.5 FT, MAJOR 8.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.4 FT, MODERATE 2.9 FT, MAJOR 3.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 7.3 2.7 2.7 1 MINOR 11/06 PM 6.9 2.3 2.4 1 NONE 12/06 AM 6.3 1.7 1.6 1 NONE 12/06 PM 6.5 1.9 1.5 1 NONE 13/07 AM 5.9 1.3 1.1 1 NONE 13/07 PM 6.2 1.6 0.6 1 NONE NASSAWADOX CREEK AT BAYFORD VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.0 FT, MODERATE 1.5 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 3.4 1.4 1.9 4 MINOR 11/07 PM 3.3 1.3 1.7 3-4 MINOR 12/07 AM 3.1 1.1 1.6 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.1 1.3 2-3 MINOR 13/08 AM 2.7 0.7 1.2 1 NONE KIPTOPEKE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 4.9 1.9 2.4 3 MINOR 11/06 PM 4.8 1.8 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.2 1.2 1.7 3-4 NONE 12/07 PM 4.3 1.3 1.4 3 NONE 13/07 AM 3.7 0.7 1.1 2 NONE 13/07 PM 3.8 0.8 0.7 2 NONE
NORTHAMPTON COUNTY, VA
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NWS
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Wind Advisory issued for Santa Ynez Mountains Eastern Range by NWS

Effective: 2022-05-10 20:03:00 PDT Expires: 2022-05-11 10:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Ynez Mountains Eastern Range WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 10 AM PDT WEDNESDAY * WHAT...North winds 20 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Santa Ynez Mountains Eastern Range. * WHEN...Until 10 AM PDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
SANTA BARBARA COUNTY, CA
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Red Flag Warning issued for Clark and SW Lincoln County Deserts, Las Vegas Dispatch by NWS

Effective: 2022-05-11 10:00:00 PDT Expires: 2022-05-11 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Clark and SW Lincoln County Deserts, Las Vegas Dispatch; Lake Mead NRA, Colorado River-NV side RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM PDT /10 AM MST/ TO 8 PM PDT /8 PM MST/ WEDNESDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR NORTHWEST ARIZONA AND PART OF SOUTHERN NEVADA A Red Flag Warning remains in effect from 10 AM PDT /10 AM MST/ to 8 PM PDT /8 PM MST/ Wednesday. * AFFECTED AREA...In Arizona...Fire weather zones 101 and 102. In Nevada...Fire weather zones 465 and 466. * TIMING...10 am PDT/MST through 8 pm PDT/MST Wednesday. * WIND...Southwest winds 20 to 25 mph with gusts to 45 mph. * HUMIDITY...Afternoon humidity levels of 5 to 15 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CLARK COUNTY, NV
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Severe Thunderstorm Warning issued for Hockley, Lubbock, Lynn, Terry by NWS

Effective: 2022-05-10 22:10:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Lubbock Texas. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Hockley; Lubbock; Lynn; Terry The National Weather Service in Lubbock Texas has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Lubbock County in northwestern Texas Northwestern Lynn County in northwestern Texas Northeastern Terry County in northwestern Texas Southeastern Hockley County in northwestern Texas * Until 1100 PM CDT. * At 1010 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Petersburg to 4 miles southwest of Ransom Canyon to 7 miles east of Brownfield, moving northeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Lubbock, Brownfield, Slaton, Idalou, Ransom Canyon, Lubbock South Plains Mall, Lubbock International Airport, Texas Tech University, Slide, Woodrow, New Deal, Wilson, Buffalo Springs, New Home and Lubbock Science Spectrum. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HOCKLEY COUNTY, TX
weather.gov

Wind Advisory issued for Santa Barbara County Southwestern Coast by NWS

Effective: 2022-05-10 20:03:00 PDT Expires: 2022-05-11 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Barbara County Southwestern Coast; Santa Ynez Mountains Western Range WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT WEDNESDAY * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Santa Ynez Mountains Western Range and Santa Barbara County Southwestern Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
SANTA BARBARA COUNTY, CA
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Red Flag Warning issued for Central and Southeast Park County by NWS

Effective: 2022-05-11 09:00:00 MDT Expires: 2022-05-11 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Central and Southeast Park County; Elbert, Central and East Douglas Counties Above 6000 Feet; Jefferson and West Douglas Counties Above 6000 Feet, Gilpin, Clear Creek, Northeast Park Counties Below 9000 Feet; North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County; Southeast Elbert County Below 6000 Feet, South Lincoln County Critical Fire Weather Conditions for most of North Central and Northeast Colorado on Wednesday RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 9 PM MDT WEDNESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR SOUTH PARK, THE PALMER DIVIDE, AND THE SOUTHWEST FOOTHILLS. RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 9 PM MDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR SOUTH PARK, THE PALMER DIVIDE, AND THE SOUTHWEST FOOTHILLS * Affected Area...Fire Weather Zones 214, 216, 241, 246 and 247. * Timing...Red Flag Warning in effect from 9 AM until 9 PM Wednesday. * Winds...South 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 9 percent. * Impacts...Any fire that starts will have the potential to spread rapidly and would be difficult to control. Avoid burning or any outdoor activity that may produce a spark and start a wildfire.
CLEAR CREEK COUNTY, CO
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Severe Thunderstorm Watch issued for Briscoe, Childress, Cottle, Crosby, Dickens, Floyd, Garza by NWS

Effective: 2022-05-10 22:04:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Briscoe; Childress; Cottle; Crosby; Dickens; Floyd; Garza; Hale; Hall; Hockley; Kent; King; Lubbock; Lynn; Motley; Stonewall; Terry; Yoakum SEVERE THUNDERSTORM WATCH 198 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN NORTHWEST TEXAS COTTLE CROSBY DICKENS FLOYD GARZA HALE HOCKLEY KENT KING LUBBOCK LYNN MOTLEY STONEWALL TERRY YOAKUM IN THE PANHANDLE OF TEXAS BRISCOE CHILDRESS HALL THIS INCLUDES THE CITIES OF ASPERMONT, BROWNFIELD, CEE VEE, CHILDRESS, CROSBYTON, DENVER CITY, DICKENS, DUMONT, FLOYDADA, GUTHRIE, HALE CENTER, JAYTON, KIRKLAND, LAKE ALAN HENRY, LEVELLAND, LOCKNEY, LUBBOCK, MATADOR, MEADOW, MEMPHIS, NEW HOME, ODONNELL, OLD GLORY, PADUCAH, PLAINS, PLAINVIEW, POST, QUITAQUE, RALLS, ROARING SPRINGS, SILVERTON, SLATON, SPUR, SUNDOWN, TAHOKA, TURKEY, WELLMAN, AND WOLFFORTH.
BRISCOE COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Watch issued for Baylor, Knox by NWS

Effective: 2022-05-10 21:55:00 CDT Expires: 2022-05-11 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baylor; Knox THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 201 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 2 AM CDT WEDNESDAY IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS BAYLOR KNOX THIS INCLUDES THE CITIES OF KNOX CITY, MUNDAY, AND SEYMOUR.
BAYLOR COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Childress, Hall by NWS

Effective: 2022-05-10 22:07:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Childress; Hall A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM CDT FOR WESTERN CHILDRESS AND HALL COUNTIES At 1006 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles northeast of Memphis to 8 miles east of Turkey, moving northeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Memphis, Turkey, Tell, Estelline, Lakeview and Plaska Community. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CHILDRESS COUNTY, TX

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