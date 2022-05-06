Severe Thunderstorm Warning issued for Southampton by NWS

Effective: 2022-05-10 22:04:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Briscoe; Childress; Cottle; Crosby; Dickens; Floyd; Garza; Hale; Hall; Hockley; Kent; King; Lubbock; Lynn; Motley; Stonewall; Terry; Yoakum SEVERE THUNDERSTORM WATCH 198 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN NORTHWEST TEXAS COTTLE CROSBY DICKENS FLOYD GARZA HALE HOCKLEY KENT KING LUBBOCK LYNN MOTLEY STONEWALL TERRY YOAKUM IN THE PANHANDLE OF TEXAS BRISCOE CHILDRESS HALL THIS INCLUDES THE CITIES OF ASPERMONT, BROWNFIELD, CEE VEE, CHILDRESS, CROSBYTON, DENVER CITY, DICKENS, DUMONT, FLOYDADA, GUTHRIE, HALE CENTER, JAYTON, KIRKLAND, LAKE ALAN HENRY, LEVELLAND, LOCKNEY, LUBBOCK, MATADOR, MEADOW, MEMPHIS, NEW HOME, ODONNELL, OLD GLORY, PADUCAH, PLAINS, PLAINVIEW, POST, QUITAQUE, RALLS, ROARING SPRINGS, SILVERTON, SLATON, SPUR, SUNDOWN, TAHOKA, TURKEY, WELLMAN, AND WOLFFORTH.
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