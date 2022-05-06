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Greenville County, SC

Tornado Warning issued for Greenville, Pickens by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-06 16:13:00 EDT Expires: 2022-05-06 16:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: This Tornado Warning replaces the Severe Thunderstorm Warning issued for the same area. TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid...

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Dust Storm Warning issued for Riverside by NWS

Effective: 2022-05-08 16:09:00 PDT Expires: 2022-05-08 18:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Riverside The National Weather Service in San Diego has issued a * Dust Storm Warning for Riverside County in southern California * Until 600 PM PDT. * At 405 PM PDT, blowing sand was severely impacting visibility on Interstate 10 between North Palm Springs and Thousand Palms. Other roadways between these areas will be impacted. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with strong wind in excess of 50 mph. SOURCE...CalTrans. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. Locations impacted include Northeastern Palm Springs, Cathedral City, Palm Desert, Desert Hot Springs, Rancho Mirage, North Palm Springs, Whitewater, Sky Valley and Thousand Palms. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake. Motorists should not drive into a dust storm. PULL ASIDE STAY ALIVE!
RIVERSIDE COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Baylor, Knox by NWS

Effective: 2022-05-10 21:55:00 CDT Expires: 2022-05-11 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baylor; Knox THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 201 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 2 AM CDT WEDNESDAY IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS BAYLOR KNOX THIS INCLUDES THE CITIES OF KNOX CITY, MUNDAY, AND SEYMOUR.
BAYLOR COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Hockley, Lubbock, Lynn, Terry by NWS

Effective: 2022-05-10 22:10:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Lubbock Texas. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Hockley; Lubbock; Lynn; Terry The National Weather Service in Lubbock Texas has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Lubbock County in northwestern Texas Northwestern Lynn County in northwestern Texas Northeastern Terry County in northwestern Texas Southeastern Hockley County in northwestern Texas * Until 1100 PM CDT. * At 1010 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Petersburg to 4 miles southwest of Ransom Canyon to 7 miles east of Brownfield, moving northeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Lubbock, Brownfield, Slaton, Idalou, Ransom Canyon, Lubbock South Plains Mall, Lubbock International Airport, Texas Tech University, Slide, Woodrow, New Deal, Wilson, Buffalo Springs, New Home and Lubbock Science Spectrum. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HOCKLEY COUNTY, TX
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Pickens County, SC
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Pickens, SC
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Greenville, SC
Greenville County, SC
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Greenville County, SC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Beckham, Custer, Dewey, Ellis, Greer, Harmon, Roger Mills by NWS

Effective: 2022-05-10 22:13:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Beckham; Custer; Dewey; Ellis; Greer; Harmon; Roger Mills; Washita A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 PM CDT FOR WESTERN WASHITA...SOUTHERN ELLIS...ROGER MILLS...WESTERN CUSTER...WESTERN DEWEY...NORTHERN HARMON...NORTHWESTERN GREER AND BECKHAM COUNTIES At 1013 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles north of Roll to 9 miles southeast of Cheyenne to near Delhi to 10 miles west of Vinson, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Elk City, Sayre, Cheyenne, Arnett, Burns Flat, Erick, Vici, Hammon, Canute, Leedey, Butler, Carter, Reydon, Camargo, Foss, Willow, Sweetwater, Strong City, Texola and Retrop. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BECKHAM COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Benzie, Grand Traverse, Leelanau by NWS

Effective: 2022-05-10 23:17:00 EDT Expires: 2022-05-11 00:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Benzie; Grand Traverse; Leelanau The National Weather Service in Gaylord has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Leelanau County in northern Michigan Benzie County in northern Michigan Southwestern Grand Traverse County in northern Michigan * Until 1215 AM EDT. * At 1116 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Empire, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Empire and Glen Haven around 1125 PM EDT. Platte Township around 1130 PM EDT. Honor and Burdickville around 1135 PM EDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Maple City, Lake Ann, Bendon, Interlochen, Interlochen State Park and Traverse City. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BENZIE COUNTY, MI
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Severe Thunderstorm Warning issued for Childress, Hall by NWS

Effective: 2022-05-10 22:07:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Childress; Hall A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM CDT FOR WESTERN CHILDRESS AND HALL COUNTIES At 1006 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles northeast of Memphis to 8 miles east of Turkey, moving northeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Memphis, Turkey, Tell, Estelline, Lakeview and Plaska Community. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CHILDRESS COUNTY, TX
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Flash Flood Warning issued for Yoakum by NWS

Effective: 2022-05-10 22:18:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Yoakum FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1130 PM CDT THIS EVENING FOR SOUTHEASTERN YOAKUM COUNTY At 1018 PM CDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated thunderstorms producing heavy rain in Denver City. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. Flash flooding is already occurring. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar and automated gauges. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that will experience flash flooding include Denver City. The threat of significant additional rainfall has passed. However, residual runoff is expected to persist through 1 AM. FLASH FLOOD...RADAR AND GAUGE INDICATED
YOAKUM COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Tornado Warning#Mobile Homes#16 45 00
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Flood Advisory issued for Lubbock by NWS

Effective: 2022-05-10 21:55:00 CDT Expires: 2022-05-11 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Lubbock FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Lubbock County, including the City of Lubbock. * WHEN...Until midnight CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. Ponding of water in urban or other areas is occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 1117 PM CDT, Emergency management reported lane closures on southbound I-27 at mile marker 3. Minor flooding is ongoing elsewhere across the City of Lubbock resulting in hazardous travel conditions. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to 0.5 inch are possible over the area. This additional rain will result in slow drainage of area roadways. - Some locations that will experience flooding include Lubbock, Slaton, Wolfforth, Shallowater, Idalou, Ransom Canyon, Downtown Lubbock, Lubbock International Airport, Texas Tech University, Lubbock South Plains Mall, Woodrow, Slide, Reese Center, New Deal, Buffalo Springs and Lubbock Science Spectrum. - http://www.weather.gov/safety/flood
LUBBOCK COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Dickens, Motley by NWS

Effective: 2022-05-10 22:04:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Dickens; Motley A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM CDT FOR NORTHEASTERN LUBBOCK...NORTHWESTERN DICKENS...SOUTHERN FLOYD CROSBY AND SOUTHWESTERN MOTLEY COUNTIES At 1011 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 4 miles southwest of Floydada to near Dougherty to 4 miles southeast of Mcadoo, moving northeast at 60 mph. HAZARD...75 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...West Texas Mesonet. At 1004 PM CDT, the West Texas Mesonet at McAdoo measured a wind gust of 73 mph. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Floydada, Crosbyton, Matador, White River Lake, Ralls, Lorenzo, Cone, Dougherty, Afton, Mcadoo, and Roaring Springs. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
DICKENS COUNTY, TX
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Flood Warning issued for Brown, Cass, Morgan, Schuyler by NWS

Effective: 2022-05-10 21:48:00 CDT Expires: 2022-05-11 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Brown; Cass; Morgan; Schuyler The Flood Warning continues for the following rivers in Illinois Illinois River near Havana affecting Fulton, Cass and Mason Counties. Illinois River at Beardstown affecting Brown, Morgan, Cass and Schuyler Counties. .The following forecasts are based on observed precipitation, soil moisture conditions, and forecast precipitation. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River at Beardstown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 18.0 feet, Seepage problems begin in the Lost Creek Drainage and Levee District. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM CDT Tuesday the stage was 16.7 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 PM CDT Tuesday was 16.7 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 15.8 feet Tuesday evening. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Wed Thu Fri Illinois River Beardstown 14.0 16.7 Tue 8 pm CDT 16.7 16.7 16.6
BROWN COUNTY, IL
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Severe Thunderstorm Watch issued for Briscoe, Childress, Cottle, Crosby, Dickens, Floyd, Garza by NWS

Effective: 2022-05-10 22:04:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Briscoe; Childress; Cottle; Crosby; Dickens; Floyd; Garza; Hale; Hall; Hockley; Kent; King; Lubbock; Lynn; Motley; Stonewall; Terry; Yoakum SEVERE THUNDERSTORM WATCH 198 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN NORTHWEST TEXAS COTTLE CROSBY DICKENS FLOYD GARZA HALE HOCKLEY KENT KING LUBBOCK LYNN MOTLEY STONEWALL TERRY YOAKUM IN THE PANHANDLE OF TEXAS BRISCOE CHILDRESS HALL THIS INCLUDES THE CITIES OF ASPERMONT, BROWNFIELD, CEE VEE, CHILDRESS, CROSBYTON, DENVER CITY, DICKENS, DUMONT, FLOYDADA, GUTHRIE, HALE CENTER, JAYTON, KIRKLAND, LAKE ALAN HENRY, LEVELLAND, LOCKNEY, LUBBOCK, MATADOR, MEADOW, MEMPHIS, NEW HOME, ODONNELL, OLD GLORY, PADUCAH, PLAINS, PLAINVIEW, POST, QUITAQUE, RALLS, ROARING SPRINGS, SILVERTON, SLATON, SPUR, SUNDOWN, TAHOKA, TURKEY, WELLMAN, AND WOLFFORTH.
BRISCOE COUNTY, TX
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Coastal Flood Warning issued for Westmoreland by NWS

Effective: 2022-05-10 22:46:00 EDT Expires: 2022-05-11 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Westmoreland COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Westmoreland, Mathews, Middlesex, Gloucester, Northumberland and Lancaster Counties. * WHEN...Until noon EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be 2 to 3 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. DAHLGREN/COLONIAL BEACH VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 5.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/11 PM 3.6 1.7 1.9 1 MINOR 11/12 PM 3.7 1.8 2.0 1 MINOR 12/12 AM 3.8 1.9 2.0 1 MINOR 12/01 PM 3.5 1.6 1.8 1 MINOR 13/01 AM 3.6 1.7 1.7 1 MINOR 13/02 PM 3.0 1.1 1.3 1 NONE LEWISETTA VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.3 1.8 2.0 3 MINOR 11/10 AM 3.6 2.1 2.2 2 MODERATE 11/10 PM 3.4 1.9 2.0 2 MINOR 12/11 AM 3.3 1.8 1.9 2 MINOR 12/11 PM 3.2 1.7 1.7 1-2 MINOR 13/12 PM 2.8 1.3 1.4 1-2 NONE WINDMILL POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 2.1 FT, MAJOR 2.6 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/08 AM 3.7 2.3 2.5 3 MODERATE 11/08 PM 3.6 2.2 2.4 3 MODERATE 12/08 AM 3.4 2.0 2.2 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.7 1.8 2 MINOR 13/09 AM 2.8 1.4 1.6 1-2 NONE WARE RIVER AT SCHLEY VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.3 2.6 2 MINOR 11/06 PM 4.8 2.1 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.3 1.6 1.9 2 NONE 12/07 PM 4.3 1.6 1.5 2 NONE 13/07 AM 3.6 0.9 1.1 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.2 0.9 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.3 1.1 1 NONE
WESTMORELAND COUNTY, VA
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Coastal Flood Warning issued for Isle of Wight, James City, Newport News, Surry, York by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Isle of Wight; James City; Newport News; Surry; York COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...James City, Isle of Wight, Norfolk/Portsmouth, Surry, Newport News, Hampton/Poquoson and York Counties, and Suffolk and Chesapeake. * WHEN...Until 9 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be around 2 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Large breaking waves will result in beach erosion and damage to dune structures. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. JAMES RIVER AT SCOTLAND/JAMESTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.0 FT, MODERATE 4.5 FT, MAJOR 5.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.3 FT, MAJOR 2.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/08 AM 4.7 2.5 2.9 1 MODERATE 11/09 PM 4.7 2.5 2.7 1 MODERATE 12/09 AM 4.3 2.1 2.5 1 MINOR 12/10 PM 4.4 2.2 2.2 1 MINOR 13/10 AM 3.4 1.2 1.6 1 NONE SEWELLS POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.7 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.3 2.5 3.0 3 MINOR 11/06 PM 5.0 2.2 2.5 3 MINOR 12/07 AM 4.4 1.6 2.0 3 NONE 12/07 PM 4.3 1.5 1.6 2-3 NONE 13/07 AM 3.4 0.6 1.0 2 NONE 13/08 PM 3.6 0.8 0.7 2 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.3 1.1 1 NONE FORT MONROE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.2 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.3 2.5 2.9 4 MINOR 11/06 PM 5.0 2.2 2.5 4 MINOR 12/07 AM 4.4 1.6 2.0 3 NONE 12/07 PM 4.3 1.5 1.5 3 NONE 13/08 AM 3.5 0.7 1.0 2 NONE 13/08 PM 3.9 1.1 0.9 2 NONE
ISLE OF WIGHT COUNTY, VA
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Flood Warning issued for Cass, Fulton, Mason by NWS

Effective: 2022-05-10 21:48:00 CDT Expires: 2022-05-11 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Cass; Fulton; Mason The Flood Warning continues for the following rivers in Illinois Illinois River near Havana affecting Fulton, Cass and Mason Counties. Illinois River at Beardstown affecting Brown, Morgan, Cass and Schuyler Counties. .The following forecasts are based on observed precipitation, soil moisture conditions, and forecast precipitation. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River near Havana. * WHEN...Until further notice. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM CDT Tuesday the stage was 15.9 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 PM CDT Tuesday was 15.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 16.1 feet early Thursday morning. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Wed Thu Fri Illinois River Havana 14.0 15.9 Tue 8 pm CDT 16.0 16.0 15.9
CASS COUNTY, IL
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Coastal Flood Statement issued for Maryland Beaches by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 08:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Instruction: Do not drive through flooded roadways. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Target Area: Maryland Beaches HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT WEDNESDAY COASTAL FLOOD STATEMENT REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 7 to 10 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Statement, one to one and one half of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Maryland Beaches. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 PM EDT Wednesday. For the Coastal Flood Statement, until 8 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is possible in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline. Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. * ADDITIONAL DETAILS Time of high total tides are approximate to the nearest hour. OCEAN CITY INLET MD MLLW CATEGORIES - MINOR 4.0 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.5 FT, MAJOR 3.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 3.9 1.4 1.7 9 NONE 11/05 PM 3.8 1.3 1.7 8 NONE 12/05 AM 3.6 1.1 1.4 6-7 NONE 12/06 PM 3.6 1.1 1.3 5-6 NONE 13/06 AM 3.2 0.7 1.0 4 NONE 13/07 PM 3.2 0.7 0.6 3-4 NONE
WORCESTER COUNTY, MD
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Special Weather Statement issued for Fisher by NWS

Effective: 2022-05-12 11:00:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1100 PM CDT for west central Texas. Target Area: Fisher A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Nolan and Fisher Counties through 1100 PM CDT At 954 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Lake Sweetwater, or near Sweetwater, moving north at 45 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Sweetwater, Rotan, Roby, Trent, Sylvester, Mccaulley, Longworth, Hitson, Gannon, Lake Sweetwater, Busby, Capitola and Camp Boothe Oaks. This includes Interstate 20 between Mile Markers 239 and 261. MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...55 MPH
FISHER COUNTY, TX
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Coastal Flood Warning issued for Gloucester, Lancaster, Mathews, Middlesex, Northumberland by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Gloucester; Lancaster; Mathews; Middlesex; Northumberland; Westmoreland COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Westmoreland, Mathews, Middlesex, Gloucester, Northumberland and Lancaster Counties. * WHEN...Until noon EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be 2 to 3 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. DAHLGREN/COLONIAL BEACH VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 5.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/11 PM 3.6 1.7 1.9 1 MINOR 11/12 PM 3.7 1.8 2.0 1 MINOR 12/12 AM 3.8 1.9 2.0 1 MINOR 12/01 PM 3.5 1.6 1.8 1 MINOR 13/01 AM 3.6 1.7 1.7 1 MINOR 13/02 PM 3.0 1.1 1.3 1 NONE LEWISETTA VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.3 1.8 2.0 3 MINOR 11/10 AM 3.6 2.1 2.2 2 MODERATE 11/10 PM 3.4 1.9 2.0 2 MINOR 12/11 AM 3.3 1.8 1.9 2 MINOR 12/11 PM 3.2 1.7 1.7 1-2 MINOR 13/12 PM 2.8 1.3 1.4 1-2 NONE WINDMILL POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 2.1 FT, MAJOR 2.6 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/08 AM 3.7 2.3 2.5 3 MODERATE 11/08 PM 3.6 2.2 2.4 3 MODERATE 12/08 AM 3.4 2.0 2.2 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.7 1.8 2 MINOR 13/09 AM 2.8 1.4 1.6 1-2 NONE WARE RIVER AT SCHLEY VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.3 2.6 2 MINOR 11/06 PM 4.8 2.1 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.3 1.6 1.9 2 NONE 12/07 PM 4.3 1.6 1.5 2 NONE 13/07 AM 3.6 0.9 1.1 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.2 0.9 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.3 1.1 1 NONE
GLOUCESTER COUNTY, VA
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Red Flag Warning issued for Central and Southeast Park County by NWS

Effective: 2022-05-11 09:00:00 MDT Expires: 2022-05-11 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Central and Southeast Park County; Elbert, Central and East Douglas Counties Above 6000 Feet; Jefferson and West Douglas Counties Above 6000 Feet, Gilpin, Clear Creek, Northeast Park Counties Below 9000 Feet; North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County; Southeast Elbert County Below 6000 Feet, South Lincoln County Critical Fire Weather Conditions for most of North Central and Northeast Colorado on Wednesday RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 9 PM MDT WEDNESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR SOUTH PARK, THE PALMER DIVIDE, AND THE SOUTHWEST FOOTHILLS. RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 9 PM MDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR SOUTH PARK, THE PALMER DIVIDE, AND THE SOUTHWEST FOOTHILLS * Affected Area...Fire Weather Zones 214, 216, 241, 246 and 247. * Timing...Red Flag Warning in effect from 9 AM until 9 PM Wednesday. * Winds...South 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 9 percent. * Impacts...Any fire that starts will have the potential to spread rapidly and would be difficult to control. Avoid burning or any outdoor activity that may produce a spark and start a wildfire.
CLEAR CREEK COUNTY, CO
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Fire Weather Watch issued for Grant, Morton, Stanton, Stevens by NWS

Effective: 2022-05-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-05-12 22:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Grant; Morton; Stanton; Stevens FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH THURSDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 074...075...084 AND 085 RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 10 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 074...075 084 AND 085 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 074 Stanton Fire Weather Zone 075 Grant...Fire Weather Zone 084 Morton and Fire Weather Zone 085 Stevens. * Winds...South 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 6 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
GRANT COUNTY, KS

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