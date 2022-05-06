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Murray County, GA

Severe Weather Statement issued for Murray, Whitfield by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-06 15:35:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 800 PM EDT for northwestern Georgia. For your protection...

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Fire Weather Watch issued for Grant, Morton, Stanton, Stevens by NWS

Effective: 2022-05-12 12:00:00 CDT Expires: 2022-05-12 22:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Grant; Morton; Stanton; Stevens FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH THURSDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 074...075...084 AND 085 RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 10 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 074...075 084 AND 085 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 074 Stanton Fire Weather Zone 075 Grant...Fire Weather Zone 084 Morton and Fire Weather Zone 085 Stevens. * Winds...South 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 6 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
GRANT COUNTY, KS
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Dust Storm Warning issued for San Bernardino by NWS

Effective: 2022-05-08 14:45:00 PDT Expires: 2022-05-08 16:45:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: San Bernardino The National Weather Service in Las Vegas has issued a * Dust Storm Warning for West central San Bernardino County in southern California * Until 445 PM PDT. * At 242 PM PDT, a dust channel was near Daggett impacting Interstate 15 and Interstate 40, moving east at 45 mph. The dust channel is causing multiple traffic accidents along Interstate 15 east of Barstow, CA. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with damaging wind in excess of 60 mph. SOURCE...Law enforcement. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. * This includes the following highways Interstate 15 in California between mile markers 81 and 124. Interstate 40 in California between mile markers 1 and 51. Locations impacted include Barstow, Daggett, Afton Canyon Campground, Newberry Springs, Ludlow, Hwy 247 Between Lucerne Valley And Barstow, Nebo Center and Lenwood. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake.
SAN BERNARDINO COUNTY, CA
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Coastal Flood Advisory issued for Wicomico by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Target Area: Wicomico COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 2 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...One to two feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Wicomico County. * WHEN...Until 2 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. * ADDITIONAL DETAILS Time of high total tides are approximate to the nearest hour. BISHOPS HEAD MD MLLW CATEGORIES - MINOR 3.2 FT, MODERATE 3.7 FT, MAJOR 4.2 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.1 FT, MODERATE 1.6 FT, MAJOR 2.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.1 1.0 1.2 3 NONE 11/10 AM 3.5 1.4 1.6 2 MINOR 11/11 PM 3.4 1.3 1.4 2 MINOR 12/11 AM 3.3 1.2 1.4 2 MINOR 13/12 AM 3.7 1.6 1.5 1-2 MODERATE 13/12 PM 3.3 1.2 1.3 1 MINOR
WICOMICO COUNTY, MD
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Wind Advisory issued for Eastern Currituck by NWS

Effective: 2022-05-10 22:48:00 EDT Expires: 2022-05-11 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Eastern Currituck WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...North winds 30 to 35 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Eastern Currituck County. * WHEN...Until 6 PM EDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ENVIRONMENT
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Ringgold, GA
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Flood Warning issued for Cass, Fulton, Mason by NWS

Effective: 2022-05-10 21:48:00 CDT Expires: 2022-05-11 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Cass; Fulton; Mason The Flood Warning continues for the following rivers in Illinois Illinois River near Havana affecting Fulton, Cass and Mason Counties. Illinois River at Beardstown affecting Brown, Morgan, Cass and Schuyler Counties. .The following forecasts are based on observed precipitation, soil moisture conditions, and forecast precipitation. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River near Havana. * WHEN...Until further notice. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 PM CDT Tuesday the stage was 15.9 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 PM CDT Tuesday was 15.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 16.1 feet early Thursday morning. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Wed Thu Fri Illinois River Havana 14.0 15.9 Tue 8 pm CDT 16.0 16.0 15.9
CASS COUNTY, IL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Childress, Hall by NWS

Effective: 2022-05-10 21:56:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Childress; Hall A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM CDT FOR WESTERN CHILDRESS AND HALL COUNTIES At 955 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Memphis to 6 miles southeast of Turkey, moving northeast at 25 mph. Quarter size hail was reported near Turkey at 948 PM. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Public. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Memphis, Turkey, Tell, Estelline, Lakeview and Plaska Community. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CHILDRESS COUNTY, TX
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Coastal Flood Warning issued for Gloucester, Lancaster, Mathews, Middlesex, Northumberland by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take the necessary actions to protect flood-prone property. If travel is required, do not drive around barricades or through water of unknown depth. Target Area: Gloucester; Lancaster; Mathews; Middlesex; Northumberland; Westmoreland COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON EDT WEDNESDAY * WHAT...Two to three feet of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Westmoreland, Mathews, Middlesex, Gloucester, Northumberland and Lancaster Counties. * WHEN...Until noon EDT Wednesday. * IMPACTS...Widespread flooding of vulnerable areas will result in an elevated threat of property damage to homes and businesses near the waterfront and shoreline. Water will be 2 to 3 feet above ground level in some areas resulting in a sufficient depth to close numerous roads and threaten homes and businesses. Flooding will extend inland from the waterfront along tidal rivers and bays resulting in some road closures and flooding of vehicles. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. DAHLGREN/COLONIAL BEACH VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 7.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 5.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/11 PM 3.6 1.7 1.9 1 MINOR 11/12 PM 3.7 1.8 2.0 1 MINOR 12/12 AM 3.8 1.9 2.0 1 MINOR 12/01 PM 3.5 1.6 1.8 1 MINOR 13/01 AM 3.6 1.7 1.7 1 MINOR 13/02 PM 3.0 1.1 1.3 1 NONE LEWISETTA VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 10/10 PM 3.3 1.8 2.0 3 MINOR 11/10 AM 3.6 2.1 2.2 2 MODERATE 11/10 PM 3.4 1.9 2.0 2 MINOR 12/11 AM 3.3 1.8 1.9 2 MINOR 12/11 PM 3.2 1.7 1.7 1-2 MINOR 13/12 PM 2.8 1.3 1.4 1-2 NONE WINDMILL POINT VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 2.1 FT, MAJOR 2.6 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/08 AM 3.7 2.3 2.5 3 MODERATE 11/08 PM 3.6 2.2 2.4 3 MODERATE 12/08 AM 3.4 2.0 2.2 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.7 1.8 2 MINOR 13/09 AM 2.8 1.4 1.6 1-2 NONE WARE RIVER AT SCHLEY VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.5 FT, MAJOR 6.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.8 FT, MODERATE 2.8 FT, MAJOR 3.8 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.3 2.6 2 MINOR 11/06 PM 4.8 2.1 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.3 1.6 1.9 2 NONE 12/07 PM 4.3 1.6 1.5 2 NONE 13/07 AM 3.6 0.9 1.1 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.2 0.9 1 NONE YORKTOWN VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.4 FT, MAJOR 2.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 5.0 2.4 2.9 1 MODERATE 11/06 PM 4.7 2.1 2.4 1 MINOR 12/07 AM 4.3 1.7 2.1 1 NONE 12/07 PM 4.3 1.7 1.8 1 NONE 13/08 AM 3.6 1.0 1.3 1 NONE 13/08 PM 3.9 1.3 1.1 1 NONE
GLOUCESTER COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Benzie, Grand Traverse, Leelanau by NWS

Effective: 2022-05-10 23:17:00 EDT Expires: 2022-05-11 00:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Benzie; Grand Traverse; Leelanau The National Weather Service in Gaylord has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Leelanau County in northern Michigan Benzie County in northern Michigan Southwestern Grand Traverse County in northern Michigan * Until 1215 AM EDT. * At 1116 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Empire, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Empire and Glen Haven around 1125 PM EDT. Platte Township around 1130 PM EDT. Honor and Burdickville around 1135 PM EDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Maple City, Lake Ann, Bendon, Interlochen, Interlochen State Park and Traverse City. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BENZIE COUNTY, MI
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#East Ridge#Tornado Watch#Red Clay S P#Apison
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Red Flag Warning issued for Clark, Finney, Ford, Grant, Gray, Hamilton, Haskell, Kearny by NWS

Effective: 2022-05-08 13:47:00 CDT Expires: 2022-05-08 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Clark; Finney; Ford; Grant; Gray; Hamilton; Haskell; Kearny; Meade; Morton; Seward; Stanton; Stevens Fire Danger Continues RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...062...063...074...075...076...077...078...084...085 086...087 AND 088 RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 10 AM CDT /9 AM MDT/ TO 10 PM CDT /9 PM MDT/ MONDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...062...063...074...075...076...077...078 084...085...086...087 AND 088 The National Weather Service in Dodge City has issued a Red Flag Warning For wind and low relative humidity, which is in effect from 10 AM CDT /9 AM MDT/ to 10 PM CDT /9 PM MDT/ Monday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 061 Hamilton Fire Weather Zone 062 Kearny...Fire Weather Zone 063 Finney Fire Weather Zone 074 Stanton...Fire Weather Zone 075 Grant Fire Weather Zone 076 Haskell...Fire Weather Zone 077 Gray Fire Weather Zone 078 Ford...Fire Weather Zone 084 Morton Fire Weather Zone 085 Stevens...Fire Weather Zone 086 Seward Fire Weather Zone 087 Meade and Fire Weather Zone 088 Clark. * Winds...South 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 7 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CLARK COUNTY, KS
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Flash Flood Warning issued for Yoakum by NWS

Effective: 2022-05-10 22:18:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Yoakum FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1130 PM CDT THIS EVENING FOR SOUTHEASTERN YOAKUM COUNTY At 1018 PM CDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated thunderstorms producing heavy rain in Denver City. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. Flash flooding is already occurring. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar and automated gauges. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that will experience flash flooding include Denver City. The threat of significant additional rainfall has passed. However, residual runoff is expected to persist through 1 AM. FLASH FLOOD...RADAR AND GAUGE INDICATED
YOAKUM COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Hockley, Lubbock, Lynn, Terry by NWS

Effective: 2022-05-10 22:10:00 CDT Expires: 2022-05-10 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Lubbock Texas. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Hockley; Lubbock; Lynn; Terry The National Weather Service in Lubbock Texas has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Lubbock County in northwestern Texas Northwestern Lynn County in northwestern Texas Northeastern Terry County in northwestern Texas Southeastern Hockley County in northwestern Texas * Until 1100 PM CDT. * At 1010 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Petersburg to 4 miles southwest of Ransom Canyon to 7 miles east of Brownfield, moving northeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Lubbock, Brownfield, Slaton, Idalou, Ransom Canyon, Lubbock South Plains Mall, Lubbock International Airport, Texas Tech University, Slide, Woodrow, New Deal, Wilson, Buffalo Springs, New Home and Lubbock Science Spectrum. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HOCKLEY COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Beckham, Custer, Dewey, Ellis, Greer, Harmon, Roger Mills by NWS

Effective: 2022-05-10 21:53:00 CDT Expires: 2022-05-10 22:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Beckham; Custer; Dewey; Ellis; Greer; Harmon; Roger Mills; Washita The National Weather Service in Norman has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Western Washita County in western Oklahoma Southern Ellis County in northwestern Oklahoma Roger Mills County in western Oklahoma Western Custer County in western Oklahoma Western Dewey County in northwestern Oklahoma Northern Harmon County in southwestern Oklahoma Northwestern Greer County in southwestern Oklahoma Beckham County in western Oklahoma * Until 1045 PM CDT. * At 953 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles northwest of Crawford to 7 miles southwest of Cheyenne to 5 miles south of Erick to 5 miles north of Wellington, moving east at 35 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Elk City, Sayre, Cheyenne, Arnett, Burns Flat, Erick, Vici, Hammon, Canute, Leedey, Butler, Carter, Reydon, Camargo, Foss, Willow, Sweetwater, Strong City, Texola and Retrop. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BECKHAM COUNTY, OK
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NWS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Foard, Hardeman, Wilbarger by NWS

Effective: 2022-05-10 21:55:00 CDT Expires: 2022-05-11 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Foard; Hardeman; Wilbarger SEVERE THUNDERSTORM WATCH 201 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN NORTHWEST OKLAHOMA DEWEY ELLIS HARPER WOODWARD IN SOUTHWEST OKLAHOMA GREER HARMON JACKSON KIOWA TILLMAN IN WESTERN OKLAHOMA BECKHAM CUSTER ROGER MILLS WASHITA IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS FOARD HARDEMAN WILBARGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTUS, ARNETT, BUFFALO, BURNS FLAT, CHEYENNE, CLINTON, CORDELL, CROWELL, ELK CITY, FARGO, FREDERICK, GAGE, GRANITE, HAMMON, HOBART, HOLLIS, LAVERNE, LEEDEY, MANGUM, QUANAH, SAYRE, SEILING, SENTINEL, SHATTUCK, SNYDER, TALOGA, VERNON, VICI, WEATHERFORD, AND WOODWARD.
FOARD COUNTY, TX
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Coastal Flood Statement issued for Maryland Beaches by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 08:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Instruction: Do not drive through flooded roadways. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Target Area: Maryland Beaches HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT WEDNESDAY COASTAL FLOOD STATEMENT REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT WEDNESDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 7 to 10 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Statement, one to one and one half of inundation above ground level in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Maryland Beaches. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 PM EDT Wednesday. For the Coastal Flood Statement, until 8 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is possible in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline. Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. * ADDITIONAL DETAILS Time of high total tides are approximate to the nearest hour. OCEAN CITY INLET MD MLLW CATEGORIES - MINOR 4.0 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 6.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.5 FT, MAJOR 3.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 3.9 1.4 1.7 9 NONE 11/05 PM 3.8 1.3 1.7 8 NONE 12/05 AM 3.6 1.1 1.4 6-7 NONE 12/06 PM 3.6 1.1 1.3 5-6 NONE 13/06 AM 3.2 0.7 1.0 4 NONE 13/07 PM 3.2 0.7 0.6 3-4 NONE
WORCESTER COUNTY, MD
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Wind Advisory issued for Los Angeles County Mountains, Ventura County Mountains by NWS

Effective: 2022-05-10 23:00:00 PDT Expires: 2022-05-11 15:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Los Angeles County Mountains; Ventura County Mountains WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO 3 PM PDT WEDNESDAY * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Ventura County Mountains and Los Angeles County Mountains. * WHEN...From 11 PM this evening to 3 PM PDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Frost Advisory issued for Cuyama Valley, San Luis Obispo County Interior Valleys by NWS

Effective: 2022-05-11 03:00:00 PDT Expires: 2022-05-11 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Cuyama Valley; San Luis Obispo County Interior Valleys FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM PDT WEDNESDAY * WHAT...Temperatures as low as 34 will result in frost formation. * WHERE...Cuyama Valley and San Luis Obispo County Interior Valleys. * WHEN...From 3 AM to 9 AM PDT Wednesday. * IMPACTS...Frost can damage sensitive plants and harm pets if left unprotected.
SAN LUIS OBISPO COUNTY, CA
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Flood Advisory issued for Hall, Motley by NWS

Effective: 2022-05-10 22:57:00 CDT Expires: 2022-05-11 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Hall; Motley FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1230 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of northwest and the Panhandle of Texas, including the following counties, in northwest Texas, Motley. In the Panhandle of Texas, Hall. * WHEN...Until 1230 AM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Dangerous flows over low-water crossings. Some low-water crossings may become impassable. * ADDITIONAL DETAILS - At 1001 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is already occurring in the advisory area. Up to 1 inch of rain has fallen. - Additional rainfall amounts up to 2 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Memphis, Turkey, Northfield, Brice, Estelline, Lakeview and Plaska Community. - http://www.weather.gov/safety/flood
HALL COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Central and Southeast Park County by NWS

Effective: 2022-05-11 09:00:00 MDT Expires: 2022-05-11 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Central and Southeast Park County; Elbert, Central and East Douglas Counties Above 6000 Feet; Jefferson and West Douglas Counties Above 6000 Feet, Gilpin, Clear Creek, Northeast Park Counties Below 9000 Feet; North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County; Southeast Elbert County Below 6000 Feet, South Lincoln County Critical Fire Weather Conditions for most of North Central and Northeast Colorado on Wednesday RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TO 9 PM MDT WEDNESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR SOUTH PARK, THE PALMER DIVIDE, AND THE SOUTHWEST FOOTHILLS. RED FLAG WARNING WILL EXPIRE AT 9 PM MDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR SOUTH PARK, THE PALMER DIVIDE, AND THE SOUTHWEST FOOTHILLS * Affected Area...Fire Weather Zones 214, 216, 241, 246 and 247. * Timing...Red Flag Warning in effect from 9 AM until 9 PM Wednesday. * Winds...South 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 9 percent. * Impacts...Any fire that starts will have the potential to spread rapidly and would be difficult to control. Avoid burning or any outdoor activity that may produce a spark and start a wildfire.
CLEAR CREEK COUNTY, CO
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Red Flag Warning issued for Clark and SW Lincoln County Deserts, Las Vegas Dispatch by NWS

Effective: 2022-05-11 10:00:00 PDT Expires: 2022-05-11 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Clark and SW Lincoln County Deserts, Las Vegas Dispatch; Lake Mead NRA, Colorado River-NV side RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM PDT /10 AM MST/ TO 8 PM PDT /8 PM MST/ WEDNESDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR NORTHWEST ARIZONA AND PART OF SOUTHERN NEVADA A Red Flag Warning remains in effect from 10 AM PDT /10 AM MST/ to 8 PM PDT /8 PM MST/ Wednesday. * AFFECTED AREA...In Arizona...Fire weather zones 101 and 102. In Nevada...Fire weather zones 465 and 466. * TIMING...10 am PDT/MST through 8 pm PDT/MST Wednesday. * WIND...Southwest winds 20 to 25 mph with gusts to 45 mph. * HUMIDITY...Afternoon humidity levels of 5 to 15 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CLARK COUNTY, NV
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High Surf Advisory issued for Northampton by NWS

Effective: 2022-05-10 23:13:00 EDT Expires: 2022-05-11 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If travel is required, allow extra time as some roads may be closed. Do not drive around barricades or through water of unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone property. Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Target Area: Northampton COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT WEDNESDAY HIGH SURF ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT WEDNESDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 7 to 10 feet in the surf zone. For the Coastal Flood Advisory, one to one and one half feet of inundation above ground level in low- lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Northampton County. * WHEN...For the High Surf Advisory, until 6 PM EDT Wednesday. For the Coastal Flood Advisory, until 8 AM EDT Wednesday. * IMPACTS...Shallow flooding is expected in the most vulnerable locations near the waterfront and shoreline resulting in a low threat of property damage. Expect up to one foot of water above ground level in low lying, vulnerable areas. Some roads and low lying property including parking lots, parks and lawns near the waterfront will experience shallow flooding. Dangerous swimming and surfing conditions and localized beach erosion. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. OYSTER VA MLLW CATEGORIES - MINOR 7.0 FT, MODERATE 7.5 FT, MAJOR 8.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.4 FT, MODERATE 2.9 FT, MAJOR 3.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 7.3 2.7 2.7 1 MINOR 11/06 PM 6.9 2.3 2.4 1 NONE 12/06 AM 6.3 1.7 1.6 1 NONE 12/06 PM 6.5 1.9 1.5 1 NONE 13/07 AM 5.9 1.3 1.1 1 NONE 13/07 PM 6.2 1.6 0.6 1 NONE NASSAWADOX CREEK AT BAYFORD VA MLLW CATEGORIES - MINOR 3.0 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.0 FT, MODERATE 1.5 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/06 AM 3.4 1.4 1.9 4 MINOR 11/07 PM 3.3 1.3 1.7 3-4 MINOR 12/07 AM 3.1 1.1 1.6 3 MINOR 12/08 PM 3.1 1.1 1.3 2-3 MINOR 13/08 AM 2.7 0.7 1.2 1 NONE KIPTOPEKE VA MLLW CATEGORIES - MINOR 4.5 FT, MODERATE 5.0 FT, MAJOR 5.5 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 2.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 11/05 AM 4.9 1.9 2.4 3 MINOR 11/06 PM 4.8 1.8 2.2 3 MINOR 12/06 AM 4.2 1.2 1.7 3-4 NONE 12/07 PM 4.3 1.3 1.4 3 NONE 13/07 AM 3.7 0.7 1.1 2 NONE 13/07 PM 3.8 0.8 0.7 2 NONE
NORTHAMPTON COUNTY, VA

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