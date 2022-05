We will update as needed and as always bookmark your Close To Home Weather Page. You can find it here, for Live Local radar, watches, and warnings. SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 183 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 235 PM CDT THU MAY 5 2022 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 183 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TNC003-005-017-021-037-039-043-055-077-081-083-085-099-101-103- 111-113-117-119-125-135-147-149-159-161-165-169-181-187-189- 060200- /O.NEW.KWNS.SV.A.0183.220505T1935Z-220506T0200Z/ TN . TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE BEDFORD BENTON CARROLL CHEATHAM DAVIDSON DECATUR DICKSON GILES HENDERSON HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS LAWRENCE LEWIS LINCOLN MACON MADISON MARSHALL MAURY MONTGOMERY PERRY ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE WAYNE WILLIAMSON WILSON.

ENVIRONMENT ・ 3 DAYS AGO