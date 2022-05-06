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Wilmington, OH

Wilmington nearing 2 inches of rain today and 3 inches for the week as flood watch continues

By Wilmington News Journal
wnewsj.com
 2 days ago

WILMINGTON — Wilmington has received 1.68 inches of rain just today (Friday) as of 2:25 p.m. — all the while with...

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(WOWK) — Strong to severe storms are projected to develop on Tuesday as warm air sets up ahead of a cold front in our area. The model images in the slideshow below give you a sense of the overall picture of what will take place. The overall highest chance for severe storms is in the […]
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Williamson Source

WEATHER- Severe Thunderstorm Watch Issued

We will update as needed and as always bookmark your Close To Home Weather Page. You can find it here, for Live Local radar, watches, and warnings. SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 183 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 235 PM CDT THU MAY 5 2022 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 183 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TNC003-005-017-021-037-039-043-055-077-081-083-085-099-101-103- 111-113-117-119-125-135-147-149-159-161-165-169-181-187-189- 060200- /O.NEW.KWNS.SV.A.0183.220505T1935Z-220506T0200Z/ TN . TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE BEDFORD BENTON CARROLL CHEATHAM DAVIDSON DECATUR DICKSON GILES HENDERSON HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS LAWRENCE LEWIS LINCOLN MACON MADISON MARSHALL MAURY MONTGOMERY PERRY ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE WAYNE WILLIAMSON WILSON.
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First Alert Weather

Hot as a habanero on this Cinco de Mayo. Highs in the lower to middle 90s. A cold front approaches tomorrow and brings a slight risk of severe storms from 1pm to 7pm Friday 5/6/2022. The primary threat will be damaging winds & large hail at a 15% chance. An isolated tornado cannot be ruled out at a 2% chance. Friday is a FIRST ALERT WEATHER DAY. Breezy and drier Saturday and not as hot. Seasonable sunshine for Mother’s Day. Staying dry and near average temperatures wise into the middle of next week.
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Major storms pummeled parts of the South and Central U.S. with tornadoes, record-breaking sized hail and historic blizzard conditions, causing widespread damage, thousands of power outages, and leaving dozens of people injured. Tornado watches and warnings remained in effect for northern Iowa, a section of central Texas and parts of...
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