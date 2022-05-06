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Alleghany County, NC

Tornado Watch issued for Alleghany, Ashe, Surry, Watauga, Wilkes, Yadkin by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-06 14:34:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alleghany;...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Augusta, Nelson by NWS

Effective: 2022-05-06 20:28:00 EDT Expires: 2022-05-06 21:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect for the warned area. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. Although a tornado is not immediately likely, if one is spotted, act quickly and move to a place of safety inside a sturdy structure such as a basement or small interior room. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Augusta; Nelson The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central Nelson County in central Virginia Southwestern Augusta County in western Virginia * Until 915 PM EDT. * At 827 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Goshen to Lexington to near Glasgow, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Stuarts Draft, Sherando, Wintergreen, Montebello, Craigsville, Greenville, Middlebrook, Summerdean, Tyro and Spottswood. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
AUGUSTA COUNTY, VA
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Tornado Watch issued for Banks, Catoosa, Dawson, Elbert, Fannin, Franklin, Gilmer by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Banks; Catoosa; Dawson; Elbert; Fannin; Franklin; Gilmer; Habersham; Hall; Hart; Lumpkin; Murray; Pickens; Rabun; Stephens; Towns; Union; White; Whitfield TORNADO WATCH 186 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BANKS CATOOSA DAWSON ELBERT FANNIN FRANKLIN GILMER HABERSHAM HALL HART LUMPKIN MURRAY PICKENS RABUN STEPHENS TOWNS UNION WHITE WHITFIELD
BANKS COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Amelia, Brunswick, Charles City, Chesterfield by NWS

Effective: 2022-05-06 23:44:00 EDT Expires: 2022-05-07 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amelia; Brunswick; Charles City; Chesterfield; City of Chesapeake; City of Colonial Heights; City of Emporia; City of Franklin; City of Hampton; City of Hopewell; City of Newport News; City of Norfolk; City of Petersburg; City of Poquoson; City of Portsmouth; City of Richmond; City of Suffolk; City of Virginia Beach; City of Williamsburg; Cumberland; Dinwiddie; Fluvanna; Gloucester; Goochland; Greensville; Hanover; Henrico; Isle of Wight; James City; King William; King and Queen; Louisa; Lunenburg; Mecklenburg; New Kent; Nottoway; Powhatan; Prince Edward; Prince George; Southampton; Surry; Sussex; York THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 187 TO EXPIRE AT MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS ALLOWS TO EXPIRE 9 COUNTIES IN NORTHEAST NORTH CAROLINA BERTIE CAMDEN CHOWAN CURRITUCK GATES HERTFORD NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS IN VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 43 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA AMELIA CHESTERFIELD CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND HANOVER HENRICO LOUISA POWHATAN PRINCE EDWARD IN EAST CENTRAL VIRGINIA CHARLES CITY KING WILLIAM KING AND QUEEN NEW KENT IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG NOTTOWAY PRINCE GEORGE IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BEACH, BON AIR, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS, BUSCH GARDENS, CAPE COLONY, CENTERVILLE, CHASE CITY, CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE, COLONIAL HEIGHTS, COURTLAND, COWIE CORNER, CREWE, CROAKER, CURRITUCK, DEEP CREEK, DENARO, DRAGONVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS, EDENHOUSE, EDENTON, EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, FARMVILLE, FENTRESS, FIVE FORKS, FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT, GOOCHLAND, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBRIER, GRESSIT, GROVE, GUINEA MILLS, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HANCOCK, HAWK, HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORSESHOE, HUNTERDALE, IVOR, JETERSVILLE, KENBRIDGE, KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE, LILLY, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MACEDONIA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI, MAVATON, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MERRY HILL, MIDLOTHIAN, MIDWAY, MINERAL, MOSELEY, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, ORAPAX FARMS, PETERSBURG, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, POWHATAN, QUINTON, QUITSNA, RAINES TAVERN, REAMS, REEDS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY, SAINT JOHNS, SANDSTON, SCOTTS FORK, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, STODDERT, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, TRIPLET, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA, VIRGINIA BEACH, VULTARE, WAKEFIELD, WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT, WHITE PLAINS, WILLIAMSBURG, WINDSOR, AND YORKTOWN.
AMELIA COUNTY, VA
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Dust Storm Warning issued for Clark by NWS

Effective: 2022-05-08 15:51:00 PDT Expires: 2022-05-08 16:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clark THE DUST STORM WARNING FOR CENTRAL CLARK COUNTY WILL EXPIRE AT 400 PM PDT The dust storm which prompted the warning has weakened. Therefore, the dust storm warning will be allowed to expire. Areas of blowing dust will continue to make travel difficult.
CLARK COUNTY, NV
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Yadkin County, NC
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Flood Warning issued for Frederick by NWS

Effective: 2022-05-08 19:44:00 EDT Expires: 2022-05-09 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/washington or www.weather.gov/baltimore. The next statement will be issued Monday morning at 745 AM EDT. Target Area: Frederick The Flood Warning is extended for the following rivers in West Virginia Cacapon River near Great Cacapon affecting Morgan County. The Flood Warning continues for the following rivers in Maryland...Virginia...West Virginia Potomac River at Little Falls affecting Fairfax and Montgomery Counties. Potomac River at Edwards Ferry affecting Loudoun and Montgomery Counties. Potomac River at Point of Rocks affecting Loudoun and Frederick Counties. Potomac River at Shepherdstown affecting Jefferson, Washington and Berkeley Counties. For the Potomac River...including Paw Paw, Hancock, Dam Number Five, Shepherdstown, Harpers Ferry, Point of Rocks, Edwards Ferry, Little Falls...Moderate flooding is forecast. For the Cacapon River...including Great Cacapon...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Potomac River at Point of Rocks. * WHEN...Until tomorrow evening. * IMPACTS...At 18.0 feet, Water approaches structures at the Brunswick campground. * ADDITIONAL DETAILS - At 6:45 PM EDT Sunday the stage was 18.2 feet, or 2.2 feet above flood stage. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 6:45 PM EDT Sunday was 18.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 18.7 feet this evening. It will then fall below flood stage early tomorrow afternoon. - Flood stage is 16.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 18.7 feet on 03/03/1954. - Please visit https://www.weather.gov/safety/flood for flood safety information. River Name Fld Observed Mon Mon Mon Crest Location Stg Stg Day/Time 2AM 8AM 2PM Stg Time Date Potomac River Point of Rocks 16.0 18.2 Sun 6 pm 18.5 17.4 15.7 18.7 8pm Sun
FREDERICK COUNTY, MD
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FOX8 News

When will the Piedmont Triad see severe weather?

(WGHP) — There’s an “enhanced” risk of severe weather in the Triad on Friday. This means we’re at risk of seeing hail, damaging winds and even tornados. Meteorologist Emily Byrd said that the severe weather will start to come through in the early evening. The entire Piedmont Triad is at risk of seeing this bad […]
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Independence, Jackson by NWS

Effective: 2022-05-08 10:13:00 CDT Expires: 2022-05-10 05:48:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Independence; Jackson The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas White River At Newport affecting Jackson and Independence Counties. White River At Georgetown affecting White, Prairie and Woodruff Counties. Cache River Near Patterson affecting Woodruff and Jackson Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY TUESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River At Newport. * WHEN...Until early Tuesday morning. * IMPACTS...At 26.0 feet, Many thousands of acres of cropland are inundated. Water is near State Highway 14. Many private levees are overtopped allowing the river to flood cropland. Water in portions of Jacksonport State Park that are on river side of levee. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 AM CDT Sunday the stage was 26.7 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Sunday evening and continue falling to 15.5 feet Wednesday, May 18. - Flood stage is 26.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 1 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed Crest Time Date White River Newport 26.0 26.7 Sun 9 AM 24.8 22.1 19.3 Falling
INDEPENDENCE COUNTY, AR
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Flood Warning issued for Washington by NWS

Effective: 2022-05-08 19:44:00 EDT Expires: 2022-05-09 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/washington or www.weather.gov/baltimore. The next statement will be issued Monday morning at 745 AM EDT. Target Area: Washington The Flood Warning is extended for the following rivers in West Virginia Cacapon River near Great Cacapon affecting Morgan County. The Flood Warning continues for the following rivers in Maryland...Virginia...West Virginia Potomac River at Little Falls affecting Fairfax and Montgomery Counties. Potomac River at Edwards Ferry affecting Loudoun and Montgomery Counties. Potomac River at Point of Rocks affecting Loudoun and Frederick Counties. Potomac River at Shepherdstown affecting Jefferson, Washington and Berkeley Counties. For the Potomac River...including Paw Paw, Hancock, Dam Number Five, Shepherdstown, Harpers Ferry, Point of Rocks, Edwards Ferry, Little Falls...Moderate flooding is forecast. For the Cacapon River...including Great Cacapon...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL LATE TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Potomac River at Shepherdstown. * WHEN...Until late tomorrow evening. * IMPACTS...At 19.0 feet, Water covers the pedestrian bridge adjacent to the Shepherdstown boat ramp. Significant portions of the C&O Canal towpath are flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:15 PM EDT Sunday the stage was 19.8 feet, or 4.8 feet above flood stage. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:15 PM EDT Sunday was 20.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 19.8 feet this evening. It will then fall below flood stage tomorrow afternoon. - Flood stage is 15.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 19.8 feet on 10/23/1929. - Please visit https://www.weather.gov/safety/flood for flood safety information. River Name Fld Observed Mon Mon Mon Crest Location Stg Stg Day/Time 2AM 8AM 2PM Stg Time Date Potomac River Shepherdstown 15.0 19.8 Sun 7 pm 18.9 17.2 15.3 19.8 8pm Sun
WASHINGTON COUNTY, MD
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Freeze Watch issued for Eastern Curry County and Josephine County, Jackson County by NWS

Effective: 2022-05-10 01:00:00 PDT Expires: 2022-05-10 08:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. If you have outside water lines that are prone to freezing with temperatures in the upper 20s to lower 30s, take steps to protect them prior to sunset both Sunday and Monday evenings. Target Area: Eastern Curry County and Josephine County; Jackson County FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO 8 AM PDT MONDAY FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE MONDAY NIGHT THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...For the Freeze Warning, sub-freezing temperatures as low as 25 degrees expected. For the Freeze Watch, sub-freezing temperatures as low as 27 degrees possible. * WHERE...Some valleys of western Siskiyou County in California and eastern Curry, Josephine and Jackson counties in Oregon. Areas most susceptible include the cities of Ashland, Applegate, Jacksonville, Ruch, Williams, Cave Junction and Obrien in Oregon and Happy Camp, Fort Jones, Greenview and Etna in California. * WHEN...For the Freeze Warning, from 1 AM to 8 AM PDT Monday. For the Freeze Watch, from late Monday night through Tuesday morning. * IMPACTS...Frost and freezing conditions will kill crops and other sensitive vegetation. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
CURRY COUNTY, OR
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Alleghany Ashe#Galax Grayson Smyth
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High Wind Warning issued for Alamosa Vicinity, Central San Luis Valley Below 8500 Ft by NWS

Effective: 2022-05-08 18:33:00 MDT Expires: 2022-05-09 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Alamosa Vicinity, Central San Luis Valley Below 8500 Ft; Del Norte Vicinity, Northern San Luis Valley Below 8500 Ft; Southern San Luis Valley HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT MONDAY BLOWING DUST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...For the High Wind Warning, southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 70 mph. For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust. * WHERE...Del Norte Vicinity/Northern San Luis Valley Below 8500 Feet, Alamosa Vicinity/Central San Luis Valley Below 8500 Feet and Southern San Luis Valley Counties. * WHEN...For the High Wind Warning, until noon MDT Monday. For the Blowing Dust Advisory, until midnight MDT tonight. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to reduced visibility. Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
ALAMOSA COUNTY, CO
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High Wind Warning issued for Indian Wells Valley, Mojave Desert Slopes by NWS

Effective: 2022-05-08 16:28:00 PDT Expires: 2022-05-09 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Indian Wells Valley; Mojave Desert Slopes HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT MONDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts around 60 mph. * WHERE...Indian Wells Valley and Mojave Desert Slopes. * WHEN...Until 9 AM PDT Monday, although the strongest gusts are expected through tonight. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Highways affected include, but are not limited to Highway 14, Highway 58 through and below Tehachapi Pass, including the town of Mojave, and Highway 178 through and below Walker Pass.
KERN COUNTY, CA
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High Wind Warning issued for Eastern Sawatch Mountains above 11000 Ft by NWS

Effective: 2022-05-08 21:00:00 MDT Expires: 2022-05-09 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Eastern Sawatch Mountains above 11000 Ft; La Garita Mountains Above 10000 Ft; Saguache County East of Continental Divide below 10000 Ft; Saguache County West of Continental Divide Below 10000 Ft; Western Chaffee County Between 9000 and 11000 Ft HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT MONDAY * WHAT...Southwest winds 35 to 55 mph with gusts up to 95 mph expected. * WHERE...Eastern Sawatch Mountains and La Garita Mountains Above 10000 Feet Counties. * WHEN...From 9 PM this evening to noon MDT Monday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CHAFFEE COUNTY, CO
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Winter Weather Advisory Issued Monday Along BRP & Skyline Drive (Snow Likely)

URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE. National Weather Service Baltimore MD/Washington DC. Garrett-Extreme Western Allegany-Western Highland- Northern Virginia Blue Ridge-Central Virginia Blue Ridge (including Wintergreen)– Western Grant-Western Mineral-Western Pendleton- 932 AM EDT Sun Apr 17 2022. …WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 5 AM TO 8 PM EDT. MONDAY…. *...
ENVIRONMENT
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Hard Freeze Warning issued for Sanpete Valley by NWS

Effective: 2022-05-08 21:00:00 MDT Expires: 2022-05-09 09:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Sanpete Valley HARD FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 9 AM MDT MONDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 25 expected. * WHERE...Sanpete Valley. * WHEN...From 9 PM this evening to 9 AM MDT Monday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
SANPETE COUNTY, UT
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Wind Advisory issued for Yosemite NP outside of the valley by NWS

Effective: 2022-05-08 16:28:00 PDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Yosemite NP outside of the valley WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...West to southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Yosemite NP outside of the valley. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...The strongest wind gusts will be above 8,000 feet.
MARIPOSA COUNTY, CA
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Flood Warning issued for Berkeley, Jefferson by NWS

Effective: 2022-05-08 19:44:00 EDT Expires: 2022-05-09 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/washington or www.weather.gov/baltimore. The next statement will be issued Monday morning at 745 AM EDT. Target Area: Berkeley; Jefferson The Flood Warning is extended for the following rivers in West Virginia Cacapon River near Great Cacapon affecting Morgan County. The Flood Warning continues for the following rivers in Maryland...Virginia...West Virginia Potomac River at Little Falls affecting Fairfax and Montgomery Counties. Potomac River at Edwards Ferry affecting Loudoun and Montgomery Counties. Potomac River at Point of Rocks affecting Loudoun and Frederick Counties. Potomac River at Shepherdstown affecting Jefferson, Washington and Berkeley Counties. For the Potomac River...including Paw Paw, Hancock, Dam Number Five, Shepherdstown, Harpers Ferry, Point of Rocks, Edwards Ferry, Little Falls...Moderate flooding is forecast. For the Cacapon River...including Great Cacapon...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL LATE TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Potomac River at Shepherdstown. * WHEN...Until late tomorrow evening. * IMPACTS...At 19.0 feet, Water covers the pedestrian bridge adjacent to the Shepherdstown boat ramp. Significant portions of the C&O Canal towpath are flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:15 PM EDT Sunday the stage was 19.8 feet, or 4.8 feet above flood stage. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:15 PM EDT Sunday was 20.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 19.8 feet this evening. It will then fall below flood stage tomorrow afternoon. - Flood stage is 15.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 19.8 feet on 10/23/1929. - Please visit https://www.weather.gov/safety/flood for flood safety information. River Name Fld Observed Mon Mon Mon Crest Location Stg Stg Day/Time 2AM 8AM 2PM Stg Time Date Potomac River Shepherdstown 15.0 19.8 Sun 7 pm 18.9 17.2 15.3 19.8 8pm Sun
BERKELEY COUNTY, WV

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