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Bland County, VA

Tornado Watch issued for Bland, Carroll, City of Galax, Grayson, Smyth, Tazewell, Wythe by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-06 14:34:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bland;...

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Tornado Warning issued for Baker, Columbia by NWS

Effective: 2022-05-06 20:11:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Heavy rainfall may hide this tornado. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Baker; Columbia The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Tornado Warning for West central Baker County in northeastern Florida East central Columbia County in northern Florida * Until 830 PM EDT. * At 811 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 9 miles northeast of Suwannee Valley, or 11 miles east of White Springs, moving east at 30 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of west central Baker and east central Columbia Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BAKER COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Banks, Catoosa, Dawson, Elbert, Fannin, Franklin, Gilmer by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Banks; Catoosa; Dawson; Elbert; Fannin; Franklin; Gilmer; Habersham; Hall; Hart; Lumpkin; Murray; Pickens; Rabun; Stephens; Towns; Union; White; Whitfield TORNADO WATCH 186 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BANKS CATOOSA DAWSON ELBERT FANNIN FRANKLIN GILMER HABERSHAM HALL HART LUMPKIN MURRAY PICKENS RABUN STEPHENS TOWNS UNION WHITE WHITFIELD
BANKS COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Alexander, Alleghany, Ashe, Avery, Buncombe, Burke, Cabarrus by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alexander; Alleghany; Ashe; Avery; Buncombe; Burke; Cabarrus; Caldwell; Catawba; Cherokee; Clay; Cleveland; Davie; Gaston; Graham; Haywood; Henderson; Iredell; Jackson; Lincoln; Macon; Madison; McDowell; Mecklenburg; Mitchell; Polk; Rowan; Rutherford; Surry; Swain; Transylvania; Union; Watauga; Wilkes; Yadkin; Yancey TORNADO WATCH 186 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NC . NORTH CAROLINA COUNTIES INCLUDED ARE ALEXANDER ALLEGHANY ASHE AVERY BUNCOMBE BURKE CABARRUS CALDWELL CATAWBA CHEROKEE CLAY CLEVELAND DAVIE GASTON GRAHAM HAYWOOD HENDERSON IREDELL JACKSON LINCOLN MACON MADISON MCDOWELL MECKLENBURG MITCHELL POLK ROWAN RUTHERFORD SURRY SWAIN TRANSYLVANIA UNION WATAUGA WILKES YADKIN YANCEY
ALEXANDER COUNTY, NC
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Tornado Watch issued for Amelia, Brunswick, Charles City, Chesterfield by NWS

Effective: 2022-05-06 23:44:00 EDT Expires: 2022-05-07 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amelia; Brunswick; Charles City; Chesterfield; City of Chesapeake; City of Colonial Heights; City of Emporia; City of Franklin; City of Hampton; City of Hopewell; City of Newport News; City of Norfolk; City of Petersburg; City of Poquoson; City of Portsmouth; City of Richmond; City of Suffolk; City of Virginia Beach; City of Williamsburg; Cumberland; Dinwiddie; Fluvanna; Gloucester; Goochland; Greensville; Hanover; Henrico; Isle of Wight; James City; King William; King and Queen; Louisa; Lunenburg; Mecklenburg; New Kent; Nottoway; Powhatan; Prince Edward; Prince George; Southampton; Surry; Sussex; York THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 187 TO EXPIRE AT MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS ALLOWS TO EXPIRE 9 COUNTIES IN NORTHEAST NORTH CAROLINA BERTIE CAMDEN CHOWAN CURRITUCK GATES HERTFORD NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS IN VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 43 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA AMELIA CHESTERFIELD CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND HANOVER HENRICO LOUISA POWHATAN PRINCE EDWARD IN EAST CENTRAL VIRGINIA CHARLES CITY KING WILLIAM KING AND QUEEN NEW KENT IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG NOTTOWAY PRINCE GEORGE IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BEACH, BON AIR, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS, BUSCH GARDENS, CAPE COLONY, CENTERVILLE, CHASE CITY, CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE, COLONIAL HEIGHTS, COURTLAND, COWIE CORNER, CREWE, CROAKER, CURRITUCK, DEEP CREEK, DENARO, DRAGONVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS, EDENHOUSE, EDENTON, EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, FARMVILLE, FENTRESS, FIVE FORKS, FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT, GOOCHLAND, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBRIER, GRESSIT, GROVE, GUINEA MILLS, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HANCOCK, HAWK, HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORSESHOE, HUNTERDALE, IVOR, JETERSVILLE, KENBRIDGE, KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE, LILLY, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MACEDONIA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI, MAVATON, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MERRY HILL, MIDLOTHIAN, MIDWAY, MINERAL, MOSELEY, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, ORAPAX FARMS, PETERSBURG, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, POWHATAN, QUINTON, QUITSNA, RAINES TAVERN, REAMS, REEDS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY, SAINT JOHNS, SANDSTON, SCOTTS FORK, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, STODDERT, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, TRIPLET, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA, VIRGINIA BEACH, VULTARE, WAKEFIELD, WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT, WHITE PLAINS, WILLIAMSBURG, WINDSOR, AND YORKTOWN.
AMELIA COUNTY, VA
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City
Bland, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Augusta, Nelson by NWS

Effective: 2022-05-06 20:28:00 EDT Expires: 2022-05-06 21:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect for the warned area. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. Although a tornado is not immediately likely, if one is spotted, act quickly and move to a place of safety inside a sturdy structure such as a basement or small interior room. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Augusta; Nelson The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central Nelson County in central Virginia Southwestern Augusta County in western Virginia * Until 915 PM EDT. * At 827 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Goshen to Lexington to near Glasgow, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Stuarts Draft, Sherando, Wintergreen, Montebello, Craigsville, Greenville, Middlebrook, Summerdean, Tyro and Spottswood. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
AUGUSTA COUNTY, VA
WOWK 13 News

Severe storms possible this afternoon & evening

(WOWK) — Strong to severe storms are projected to develop on Tuesday as warm air sets up ahead of a cold front in our area. The model images in the slideshow below give you a sense of the overall picture of what will take place. The overall highest chance for severe storms is in the […]
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Bland Carroll#Galax Grayson Smyth
The Independent

Footage captures massive tornado heading for tiny Texas town

A massive tornado has been captured on camera tearing towards the town of Lockett, Texas, in the early hours of Wednesday.The sheriff’s department in Wilbarger County reported "extensive structural damage" in the small town that lies close to the Oklahoma border, according to news outlet Weather.com.Wilberger County Sheriff Brian Fritze told News Channel 6 that first responders could not assess damage or downed power lines overnight but said that several homes and barns appeared to suffer extensive damage. Sheriff Fritze also confirmed there were no significant injuries or deaths.The video showed a huge column of dust heading towards wind...
ENVIRONMENT
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Severe Thunderstorm Watch issued for Aurora, Beadle, Brule, Buffalo, Charles Mix, Clark, Davison by NWS

Effective: 2022-05-07 16:20:00 MDT Expires: 2022-05-07 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aurora; Beadle; Brule; Buffalo; Charles Mix; Clark; Davison; Douglas; Faulk; Gregory; Hand; Hughes; Hyde; Jerauld; Jones; Lyman; Mellette; Sanborn; Spink; Stanley; Sully; Todd; Tripp SEVERE THUNDERSTORM WATCH 190 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS SD . SOUTH DAKOTA COUNTIES INCLUDED ARE AURORA BEADLE BRULE BUFFALO CHARLES MIX CLARK DAVISON DOUGLAS FAULK GREGORY HAND HUGHES HYDE JERAULD JONES LYMAN MELLETTE SANBORN SPINK STANLEY SULLY TODD TRIPP
AURORA COUNTY, SD
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Flood Warning issued for Independence, Jackson by NWS

Effective: 2022-05-08 10:13:00 CDT Expires: 2022-05-10 05:48:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Independence; Jackson The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas White River At Newport affecting Jackson and Independence Counties. White River At Georgetown affecting White, Prairie and Woodruff Counties. Cache River Near Patterson affecting Woodruff and Jackson Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY TUESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River At Newport. * WHEN...Until early Tuesday morning. * IMPACTS...At 26.0 feet, Many thousands of acres of cropland are inundated. Water is near State Highway 14. Many private levees are overtopped allowing the river to flood cropland. Water in portions of Jacksonport State Park that are on river side of levee. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 AM CDT Sunday the stage was 26.7 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Sunday evening and continue falling to 15.5 feet Wednesday, May 18. - Flood stage is 26.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 1 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed Crest Time Date White River Newport 26.0 26.7 Sun 9 AM 24.8 22.1 19.3 Falling
INDEPENDENCE COUNTY, AR
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NWS
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Dust Storm Warning issued for Clark by NWS

Effective: 2022-05-08 15:51:00 PDT Expires: 2022-05-08 16:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clark THE DUST STORM WARNING FOR CENTRAL CLARK COUNTY WILL EXPIRE AT 400 PM PDT The dust storm which prompted the warning has weakened. Therefore, the dust storm warning will be allowed to expire. Areas of blowing dust will continue to make travel difficult.
CLARK COUNTY, NV
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Flood Warning issued for Frederick by NWS

Effective: 2022-05-08 19:44:00 EDT Expires: 2022-05-09 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/washington or www.weather.gov/baltimore. The next statement will be issued Monday morning at 745 AM EDT. Target Area: Frederick The Flood Warning is extended for the following rivers in West Virginia Cacapon River near Great Cacapon affecting Morgan County. The Flood Warning continues for the following rivers in Maryland...Virginia...West Virginia Potomac River at Little Falls affecting Fairfax and Montgomery Counties. Potomac River at Edwards Ferry affecting Loudoun and Montgomery Counties. Potomac River at Point of Rocks affecting Loudoun and Frederick Counties. Potomac River at Shepherdstown affecting Jefferson, Washington and Berkeley Counties. For the Potomac River...including Paw Paw, Hancock, Dam Number Five, Shepherdstown, Harpers Ferry, Point of Rocks, Edwards Ferry, Little Falls...Moderate flooding is forecast. For the Cacapon River...including Great Cacapon...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Potomac River at Point of Rocks. * WHEN...Until tomorrow evening. * IMPACTS...At 18.0 feet, Water approaches structures at the Brunswick campground. * ADDITIONAL DETAILS - At 6:45 PM EDT Sunday the stage was 18.2 feet, or 2.2 feet above flood stage. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 6:45 PM EDT Sunday was 18.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 18.7 feet this evening. It will then fall below flood stage early tomorrow afternoon. - Flood stage is 16.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 18.7 feet on 03/03/1954. - Please visit https://www.weather.gov/safety/flood for flood safety information. River Name Fld Observed Mon Mon Mon Crest Location Stg Stg Day/Time 2AM 8AM 2PM Stg Time Date Potomac River Point of Rocks 16.0 18.2 Sun 6 pm 18.5 17.4 15.7 18.7 8pm Sun
FREDERICK COUNTY, MD
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Special Weather Statement issued for Modoc County by NWS

Effective: 2022-05-08 11:13:00 PDT Expires: 2022-05-08 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Modoc County Moderate snowfall is expected over the Warner Mountains of Modoc County through 10pm. After 10pm, snow showers should diminish through the overnight hours. 2 to 4 inches of snow is expected through 10pm, impacting Cedar Pass on Highway 299. Plan for slippery travel conditions and visibility down to one quarter mile at times. Some snow is expected on the valley floors of Modoc County too, including Alturas, with accumulation of 1 to 2 inches expected mainly on grassy surfaces but some slippery roads are possible as well. Keene
MODOC COUNTY, CA
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Flood Warning issued for Berkeley, Jefferson by NWS

Effective: 2022-05-08 19:44:00 EDT Expires: 2022-05-09 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/washington or www.weather.gov/baltimore. The next statement will be issued Monday morning at 745 AM EDT. Target Area: Berkeley; Jefferson The Flood Warning is extended for the following rivers in West Virginia Cacapon River near Great Cacapon affecting Morgan County. The Flood Warning continues for the following rivers in Maryland...Virginia...West Virginia Potomac River at Little Falls affecting Fairfax and Montgomery Counties. Potomac River at Edwards Ferry affecting Loudoun and Montgomery Counties. Potomac River at Point of Rocks affecting Loudoun and Frederick Counties. Potomac River at Shepherdstown affecting Jefferson, Washington and Berkeley Counties. For the Potomac River...including Paw Paw, Hancock, Dam Number Five, Shepherdstown, Harpers Ferry, Point of Rocks, Edwards Ferry, Little Falls...Moderate flooding is forecast. For the Cacapon River...including Great Cacapon...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL LATE TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Potomac River at Shepherdstown. * WHEN...Until late tomorrow evening. * IMPACTS...At 19.0 feet, Water covers the pedestrian bridge adjacent to the Shepherdstown boat ramp. Significant portions of the C&O Canal towpath are flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:15 PM EDT Sunday the stage was 19.8 feet, or 4.8 feet above flood stage. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:15 PM EDT Sunday was 20.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 19.8 feet this evening. It will then fall below flood stage tomorrow afternoon. - Flood stage is 15.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 19.8 feet on 10/23/1929. - Please visit https://www.weather.gov/safety/flood for flood safety information. River Name Fld Observed Mon Mon Mon Crest Location Stg Stg Day/Time 2AM 8AM 2PM Stg Time Date Potomac River Shepherdstown 15.0 19.8 Sun 7 pm 18.9 17.2 15.3 19.8 8pm Sun
BERKELEY COUNTY, WV
WTAJ

Weather Minute for May 6, 2022

This morning temperatures will be in the upper 40s to lower 50s. We will be cloudy with rain and fog. Today will be cloudy with rain. The rain will continue into Saturday. Due to this, the National Weather Service has issued an Areal Flood Watch for Centre, Huntingdon, Bedford, Blair, Cambria, Clearfield, and Somerset counties until 2:00 PM on Saturday. The Flood Advisory for Jefferson County is until 8:00 AM on Saturday. Use caution while you travel, if you come across a road covered in water, you want to turn around and take a different route. High temperatures will be in the mid to upper 50s.
ENVIRONMENT
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Red Flag Warning issued for Clark, Finney, Ford, Gray, Haskell, Kearny, Meade, Seward by NWS

Effective: 2022-05-09 10:00:00 CDT Expires: 2022-05-09 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Clark; Finney; Ford; Gray; Haskell; Kearny; Meade; Seward Fire Danger Continues Monday Afternoon/Evening RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 10 PM CDT MONDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...062...063...074...075...076...077...078...084...085...086 087 AND 088 RED FLAG WARNING IS CANCELLED FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...062...063...074...075 076...077...078...084...085...086...087 AND 088 The National Weather Service in Dodge City has cancelled the Red Flag Warning Sunday. * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 062 Kearny Fire Weather Zone 063 Finney...Fire Weather Zone 076 Haskell Fire Weather Zone 077 Gray...Fire Weather Zone 078 Ford...Fire Weather Zone 086 Seward...Fire Weather Zone 087 Meade and Fire Weather Zone 088 Clark. * Winds...Southwest 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 6 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CLARK COUNTY, KS
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Flood Warning issued for Washington by NWS

Effective: 2022-05-08 19:44:00 EDT Expires: 2022-05-09 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/washington or www.weather.gov/baltimore. The next statement will be issued Monday morning at 745 AM EDT. Target Area: Washington The Flood Warning is extended for the following rivers in West Virginia Cacapon River near Great Cacapon affecting Morgan County. The Flood Warning continues for the following rivers in Maryland...Virginia...West Virginia Potomac River at Little Falls affecting Fairfax and Montgomery Counties. Potomac River at Edwards Ferry affecting Loudoun and Montgomery Counties. Potomac River at Point of Rocks affecting Loudoun and Frederick Counties. Potomac River at Shepherdstown affecting Jefferson, Washington and Berkeley Counties. For the Potomac River...including Paw Paw, Hancock, Dam Number Five, Shepherdstown, Harpers Ferry, Point of Rocks, Edwards Ferry, Little Falls...Moderate flooding is forecast. For the Cacapon River...including Great Cacapon...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL LATE TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Potomac River at Shepherdstown. * WHEN...Until late tomorrow evening. * IMPACTS...At 19.0 feet, Water covers the pedestrian bridge adjacent to the Shepherdstown boat ramp. Significant portions of the C&O Canal towpath are flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:15 PM EDT Sunday the stage was 19.8 feet, or 4.8 feet above flood stage. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:15 PM EDT Sunday was 20.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 19.8 feet this evening. It will then fall below flood stage tomorrow afternoon. - Flood stage is 15.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 19.8 feet on 10/23/1929. - Please visit https://www.weather.gov/safety/flood for flood safety information. River Name Fld Observed Mon Mon Mon Crest Location Stg Stg Day/Time 2AM 8AM 2PM Stg Time Date Potomac River Shepherdstown 15.0 19.8 Sun 7 pm 18.9 17.2 15.3 19.8 8pm Sun
WASHINGTON COUNTY, MD

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