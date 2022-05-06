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Clay County, KY

Special Weather Statement issued for Clay, Jackson, Laurel, Pulaski, Rockcastle by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 15:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Augusta, Nelson by NWS

Effective: 2022-05-06 20:28:00 EDT Expires: 2022-05-06 21:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect for the warned area. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. Although a tornado is not immediately likely, if one is spotted, act quickly and move to a place of safety inside a sturdy structure such as a basement or small interior room. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Augusta; Nelson The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central Nelson County in central Virginia Southwestern Augusta County in western Virginia * Until 915 PM EDT. * At 827 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Goshen to Lexington to near Glasgow, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Stuarts Draft, Sherando, Wintergreen, Montebello, Craigsville, Greenville, Middlebrook, Summerdean, Tyro and Spottswood. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
AUGUSTA COUNTY, VA
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Tornado Warning issued for Baker, Columbia by NWS

Effective: 2022-05-06 20:11:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Heavy rainfall may hide this tornado. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Baker; Columbia The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Tornado Warning for West central Baker County in northeastern Florida East central Columbia County in northern Florida * Until 830 PM EDT. * At 811 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 9 miles northeast of Suwannee Valley, or 11 miles east of White Springs, moving east at 30 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of west central Baker and east central Columbia Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BAKER COUNTY, FL
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Flood Warning issued for Independence, Jackson by NWS

Effective: 2022-05-08 10:13:00 CDT Expires: 2022-05-10 05:48:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Independence; Jackson The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas White River At Newport affecting Jackson and Independence Counties. White River At Georgetown affecting White, Prairie and Woodruff Counties. Cache River Near Patterson affecting Woodruff and Jackson Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY TUESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River At Newport. * WHEN...Until early Tuesday morning. * IMPACTS...At 26.0 feet, Many thousands of acres of cropland are inundated. Water is near State Highway 14. Many private levees are overtopped allowing the river to flood cropland. Water in portions of Jacksonport State Park that are on river side of levee. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 AM CDT Sunday the stage was 26.7 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Sunday evening and continue falling to 15.5 feet Wednesday, May 18. - Flood stage is 26.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 1 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed Crest Time Date White River Newport 26.0 26.7 Sun 9 AM 24.8 22.1 19.3 Falling
INDEPENDENCE COUNTY, AR
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Weather Minute for May 6, 2022

This morning temperatures will be in the upper 40s to lower 50s. We will be cloudy with rain and fog. Today will be cloudy with rain. The rain will continue into Saturday. Due to this, the National Weather Service has issued an Areal Flood Watch for Centre, Huntingdon, Bedford, Blair, Cambria, Clearfield, and Somerset counties until 2:00 PM on Saturday. The Flood Advisory for Jefferson County is until 8:00 AM on Saturday. Use caution while you travel, if you come across a road covered in water, you want to turn around and take a different route. High temperatures will be in the mid to upper 50s.
ENVIRONMENT
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#Special Weather Statement#Atlanta#Tornado Watch#Clay Jackson#Lamero#East Bernstadt#Gauley#Withers
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Tornado Watch issued for Banks, Catoosa, Dawson, Elbert, Fannin, Franklin, Gilmer by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Banks; Catoosa; Dawson; Elbert; Fannin; Franklin; Gilmer; Habersham; Hall; Hart; Lumpkin; Murray; Pickens; Rabun; Stephens; Towns; Union; White; Whitfield TORNADO WATCH 186 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BANKS CATOOSA DAWSON ELBERT FANNIN FRANKLIN GILMER HABERSHAM HALL HART LUMPKIN MURRAY PICKENS RABUN STEPHENS TOWNS UNION WHITE WHITFIELD
BANKS COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Aurora, Beadle, Brule, Buffalo, Charles Mix, Clark, Davison by NWS

Effective: 2022-05-07 16:20:00 MDT Expires: 2022-05-07 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aurora; Beadle; Brule; Buffalo; Charles Mix; Clark; Davison; Douglas; Faulk; Gregory; Hand; Hughes; Hyde; Jerauld; Jones; Lyman; Mellette; Sanborn; Spink; Stanley; Sully; Todd; Tripp SEVERE THUNDERSTORM WATCH 190 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS SD . SOUTH DAKOTA COUNTIES INCLUDED ARE AURORA BEADLE BRULE BUFFALO CHARLES MIX CLARK DAVISON DOUGLAS FAULK GREGORY HAND HUGHES HYDE JERAULD JONES LYMAN MELLETTE SANBORN SPINK STANLEY SULLY TODD TRIPP
AURORA COUNTY, SD
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Freeze Warning issued for Eastern Curry County and Josephine County, Jackson County by NWS

Effective: 2022-05-09 01:00:00 PDT Expires: 2022-05-09 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. If you have outside water lines that are prone to freezing with temperatures in the upper 20s to lower 30s, take steps to protect them prior to sunset both Sunday and Monday evenings. Target Area: Eastern Curry County and Josephine County; Jackson County FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO 8 AM PDT MONDAY FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE MONDAY NIGHT THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...For the Freeze Warning, sub-freezing temperatures as low as 25 degrees expected. For the Freeze Watch, sub-freezing temperatures as low as 27 degrees possible. * WHERE...Some valleys of western Siskiyou County in California and eastern Curry, Josephine and Jackson counties in Oregon. Areas most susceptible include the cities of Ashland, Applegate, Jacksonville, Ruch, Williams, Cave Junction and Obrien in Oregon and Happy Camp, Fort Jones, Greenview and Etna in California. * WHEN...For the Freeze Warning, from 1 AM to 8 AM PDT Monday. For the Freeze Watch, from late Monday night through Tuesday morning. * IMPACTS...Frost and freezing conditions will kill crops and other sensitive vegetation. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
CURRY COUNTY, OR
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NWS
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Winter Weather Advisory issued for Cascades in Lane County by NWS

Effective: 2022-05-08 15:02:00 PDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 2 to 4 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Cascades in Lane County. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Travel could be very difficult.
LANE COUNTY, OR
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Tornado Watch issued for Alexander, Alleghany, Ashe, Avery, Buncombe, Burke, Cabarrus by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alexander; Alleghany; Ashe; Avery; Buncombe; Burke; Cabarrus; Caldwell; Catawba; Cherokee; Clay; Cleveland; Davie; Gaston; Graham; Haywood; Henderson; Iredell; Jackson; Lincoln; Macon; Madison; McDowell; Mecklenburg; Mitchell; Polk; Rowan; Rutherford; Surry; Swain; Transylvania; Union; Watauga; Wilkes; Yadkin; Yancey TORNADO WATCH 186 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NC . NORTH CAROLINA COUNTIES INCLUDED ARE ALEXANDER ALLEGHANY ASHE AVERY BUNCOMBE BURKE CABARRUS CALDWELL CATAWBA CHEROKEE CLAY CLEVELAND DAVIE GASTON GRAHAM HAYWOOD HENDERSON IREDELL JACKSON LINCOLN MACON MADISON MCDOWELL MECKLENBURG MITCHELL POLK ROWAN RUTHERFORD SURRY SWAIN TRANSYLVANIA UNION WATAUGA WILKES YADKIN YANCEY
ALEXANDER COUNTY, NC
The Southern Maryland Chronicle

SoMD Weather for Friday, May 6, 2022

Friday Showers likely, then showers and possibly a thunderstorm after 2 pm. High near 66. Light southeast wind increasing to 5 to 10 mph in the morning. The chance of precipitation is 90%. New rainfall amounts between a tenth and quarter of an inch, except higher amounts possible in thunderstorms. Friday Night Showers and possibly […]
ENVIRONMENT
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Tornado Watch issued for Amelia, Brunswick, Charles City, Chesterfield by NWS

Effective: 2022-05-06 23:44:00 EDT Expires: 2022-05-07 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amelia; Brunswick; Charles City; Chesterfield; City of Chesapeake; City of Colonial Heights; City of Emporia; City of Franklin; City of Hampton; City of Hopewell; City of Newport News; City of Norfolk; City of Petersburg; City of Poquoson; City of Portsmouth; City of Richmond; City of Suffolk; City of Virginia Beach; City of Williamsburg; Cumberland; Dinwiddie; Fluvanna; Gloucester; Goochland; Greensville; Hanover; Henrico; Isle of Wight; James City; King William; King and Queen; Louisa; Lunenburg; Mecklenburg; New Kent; Nottoway; Powhatan; Prince Edward; Prince George; Southampton; Surry; Sussex; York THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 187 TO EXPIRE AT MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS ALLOWS TO EXPIRE 9 COUNTIES IN NORTHEAST NORTH CAROLINA BERTIE CAMDEN CHOWAN CURRITUCK GATES HERTFORD NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS IN VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 43 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA AMELIA CHESTERFIELD CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND HANOVER HENRICO LOUISA POWHATAN PRINCE EDWARD IN EAST CENTRAL VIRGINIA CHARLES CITY KING WILLIAM KING AND QUEEN NEW KENT IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG NOTTOWAY PRINCE GEORGE IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BEACH, BON AIR, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS, BUSCH GARDENS, CAPE COLONY, CENTERVILLE, CHASE CITY, CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE, COLONIAL HEIGHTS, COURTLAND, COWIE CORNER, CREWE, CROAKER, CURRITUCK, DEEP CREEK, DENARO, DRAGONVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS, EDENHOUSE, EDENTON, EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, FARMVILLE, FENTRESS, FIVE FORKS, FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT, GOOCHLAND, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBRIER, GRESSIT, GROVE, GUINEA MILLS, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HANCOCK, HAWK, HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORSESHOE, HUNTERDALE, IVOR, JETERSVILLE, KENBRIDGE, KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE, LILLY, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MACEDONIA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI, MAVATON, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MERRY HILL, MIDLOTHIAN, MIDWAY, MINERAL, MOSELEY, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, ORAPAX FARMS, PETERSBURG, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, POWHATAN, QUINTON, QUITSNA, RAINES TAVERN, REAMS, REEDS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY, SAINT JOHNS, SANDSTON, SCOTTS FORK, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, STODDERT, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, TRIPLET, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA, VIRGINIA BEACH, VULTARE, WAKEFIELD, WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT, WHITE PLAINS, WILLIAMSBURG, WINDSOR, AND YORKTOWN.
AMELIA COUNTY, VA
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Dust Storm Warning issued for Clark by NWS

Effective: 2022-05-08 15:51:00 PDT Expires: 2022-05-08 16:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clark THE DUST STORM WARNING FOR CENTRAL CLARK COUNTY WILL EXPIRE AT 400 PM PDT The dust storm which prompted the warning has weakened. Therefore, the dust storm warning will be allowed to expire. Areas of blowing dust will continue to make travel difficult.
CLARK COUNTY, NV
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Freeze Warning issued for Western Siskiyou County by NWS

Effective: 2022-05-09 01:00:00 PDT Expires: 2022-05-09 08:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. If you have outside water lines that are prone to freezing with temperatures in the upper 20s to lower 30s, take steps to protect them prior to sunset both Sunday and Monday evenings. Target Area: Western Siskiyou County FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO 8 AM PDT MONDAY FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE MONDAY NIGHT THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...For the Freeze Warning, sub-freezing temperatures as low as 25 degrees expected. For the Freeze Watch, sub-freezing temperatures as low as 27 degrees possible. * WHERE...Some valleys of western Siskiyou County in California and eastern Curry, Josephine and Jackson counties in Oregon. Areas most susceptible include the cities of Ashland, Applegate, Jacksonville, Ruch, Williams, Cave Junction and Obrien in Oregon and Happy Camp, Fort Jones, Greenview and Etna in California. * WHEN...For the Freeze Warning, from 1 AM to 8 AM PDT Monday. For the Freeze Watch, from late Monday night through Tuesday morning. * IMPACTS...Frost and freezing conditions will kill crops and other sensitive vegetation. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
SISKIYOU COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Grand Canyon Country, Kaibab Plateau by NWS

Effective: 2022-05-09 10:00:00 PDT Expires: 2022-05-09 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Grand Canyon Country; Kaibab Plateau WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM MST THIS EVENING WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM TO 8 PM MST MONDAY * WHAT...Through 11 PM MST Sunday evening, expect southwest winds 25 to 35 mph with gusts from 40 to 55 mph. For the Wind Advisory on Monday, expect expect southwest winds 20 to 30 mph with gusts from 40 to 45 mph. * WHERE...Kaibab and Coconino plateaus, the Mogollon Rim, the White Mountains, northeast plateaus and mesas from 264 northward and Chinle Valley. * WHEN...Through 11 PM MST this evening and then resuming from 10 AM MST until 8 PM MST Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust and sand, mainly north of the Mogollon Rim.
ENVIRONMENT
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Dust Advisory issued for Nye by NWS

Effective: 2022-05-08 14:46:00 PDT Expires: 2022-05-08 15:45:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Nye The National Weather Service in Elko Nevada has issued a * Dust Advisory for Western Nye County in south central Nevada * Until 345 PM PDT. * At 242 PM PDT, a dust channel was near Tonopah, moving east at 35 mph. HAZARD...Less than three miles visibility with strong wind in excess of 40 mph. SOURCE...Satellite detected and airport observation. IMPACT...Hazardous travel affecting the Tonopah area and eastward along US-6 approx 30 miles. Locations impacted include Tonopah, Tonopah Airport and Saulsbury Summit. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Blowing dust brings reduced visibility, leading to dangerous driving conditions. If driving, avoid blowing dust if possible. If caught in dense blowing dust, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake. Motorists should not drive into an area of blowing dust. PULL ASIDE STAY ALIVE!
NYE COUNTY, NV

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