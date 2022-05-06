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DENSE FOG ADVISORY

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 2 days ago

Cover picture for the articleSevere Weather Alert Dense Fog Advisory issued May 6 at 2:07 AM CDT until May 6 at...

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WEATHER- Severe Thunderstorm Watch Issued

We will update as needed and as always bookmark your Close To Home Weather Page. You can find it here, for Live Local radar, watches, and warnings. SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 183 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 235 PM CDT THU MAY 5 2022 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 183 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TNC003-005-017-021-037-039-043-055-077-081-083-085-099-101-103- 111-113-117-119-125-135-147-149-159-161-165-169-181-187-189- 060200- /O.NEW.KWNS.SV.A.0183.220505T1935Z-220506T0200Z/ TN . TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE BEDFORD BENTON CARROLL CHEATHAM DAVIDSON DECATUR DICKSON GILES HENDERSON HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS LAWRENCE LEWIS LINCOLN MACON MADISON MARSHALL MAURY MONTGOMERY PERRY ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE WAYNE WILLIAMSON WILSON.
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Tornado Watch issued across entire region

(WJHL) – The National Weather Service (NWS) has issued a Tornado Watch for the entirety of News Channel 11’s coverage area. According to the NWS’s site, the watch will remain in place from 1:40 p.m. on May 6 to 8 p.m. that same day. You can find a rough map of the warning area below: […]
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A massive tornado has been captured on camera tearing towards the town of Lockett, Texas, in the early hours of Wednesday.The sheriff’s department in Wilbarger County reported "extensive structural damage" in the small town that lies close to the Oklahoma border, according to news outlet Weather.com.Wilberger County Sheriff Brian Fritze told News Channel 6 that first responders could not assess damage or downed power lines overnight but said that several homes and barns appeared to suffer extensive damage. Sheriff Fritze also confirmed there were no significant injuries or deaths.The video showed a huge column of dust heading towards wind...
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