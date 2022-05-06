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Allegany County, MD

Flood Watch issued for Carroll, Central and Eastern Allegany by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-08 02:16:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:30:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be...

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Tornado Watch issued for Amelia, Brunswick, Charles City, Chesterfield by NWS

Effective: 2022-05-06 23:44:00 EDT Expires: 2022-05-07 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amelia; Brunswick; Charles City; Chesterfield; City of Chesapeake; City of Colonial Heights; City of Emporia; City of Franklin; City of Hampton; City of Hopewell; City of Newport News; City of Norfolk; City of Petersburg; City of Poquoson; City of Portsmouth; City of Richmond; City of Suffolk; City of Virginia Beach; City of Williamsburg; Cumberland; Dinwiddie; Fluvanna; Gloucester; Goochland; Greensville; Hanover; Henrico; Isle of Wight; James City; King William; King and Queen; Louisa; Lunenburg; Mecklenburg; New Kent; Nottoway; Powhatan; Prince Edward; Prince George; Southampton; Surry; Sussex; York THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 187 TO EXPIRE AT MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS ALLOWS TO EXPIRE 9 COUNTIES IN NORTHEAST NORTH CAROLINA BERTIE CAMDEN CHOWAN CURRITUCK GATES HERTFORD NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS IN VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 43 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA AMELIA CHESTERFIELD CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND HANOVER HENRICO LOUISA POWHATAN PRINCE EDWARD IN EAST CENTRAL VIRGINIA CHARLES CITY KING WILLIAM KING AND QUEEN NEW KENT IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG NOTTOWAY PRINCE GEORGE IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BEACH, BON AIR, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS, BUSCH GARDENS, CAPE COLONY, CENTERVILLE, CHASE CITY, CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE, COLONIAL HEIGHTS, COURTLAND, COWIE CORNER, CREWE, CROAKER, CURRITUCK, DEEP CREEK, DENARO, DRAGONVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS, EDENHOUSE, EDENTON, EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, FARMVILLE, FENTRESS, FIVE FORKS, FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT, GOOCHLAND, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBRIER, GRESSIT, GROVE, GUINEA MILLS, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HANCOCK, HAWK, HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORSESHOE, HUNTERDALE, IVOR, JETERSVILLE, KENBRIDGE, KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE, LILLY, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MACEDONIA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI, MAVATON, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MERRY HILL, MIDLOTHIAN, MIDWAY, MINERAL, MOSELEY, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, ORAPAX FARMS, PETERSBURG, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, POWHATAN, QUINTON, QUITSNA, RAINES TAVERN, REAMS, REEDS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY, SAINT JOHNS, SANDSTON, SCOTTS FORK, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, STODDERT, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, TRIPLET, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA, VIRGINIA BEACH, VULTARE, WAKEFIELD, WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT, WHITE PLAINS, WILLIAMSBURG, WINDSOR, AND YORKTOWN.
AMELIA COUNTY, VA
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Flood Warning issued for McHenry by NWS

Effective: 2022-05-08 11:40:00 CDT Expires: 2022-05-09 19:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Caution is urged when walking near riverbanks. Target Area: McHenry The Flood Warning continues for the following rivers in North Dakota Souris River near Towner affecting McHenry County. .Snow melt and recent rainfall is making its way through the Souris River system and is expected to produce minor flooding in the Towner area. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Souris River near Towner. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 1454.0 feet, Minor flood stage with no significant problems. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 AM CDT Sunday, May 08 the stage was 1455.2 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:00 AM CDT Saturday was 1455.3 feet. - Forecast...The river is expected to remain above flood stage for the foreseeable future. - Flood stage is 1454.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
MCHENRY COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Eastern San Miguel County, Harding County, Quay County by NWS

Effective: 2022-05-08 12:00:00 MDT Expires: 2022-05-08 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: Eastern San Miguel County; Harding County; Quay County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 9 AM TO 8 PM MDT MONDAY * WHAT...For the Wind Advisory, southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. For the High Wind Warning, southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Quay County, Eastern San Miguel County and Harding County. * WHEN...For the Wind Advisory, until 9 PM MDT this evening. For the High Wind Warning, from 9 AM to 8 PM MDT Monday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
HARDING COUNTY, NM
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Tornado Warning issued for Baker, Columbia by NWS

Effective: 2022-05-06 20:11:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Heavy rainfall may hide this tornado. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Baker; Columbia The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Tornado Warning for West central Baker County in northeastern Florida East central Columbia County in northern Florida * Until 830 PM EDT. * At 811 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 9 miles northeast of Suwannee Valley, or 11 miles east of White Springs, moving east at 30 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of west central Baker and east central Columbia Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BAKER COUNTY, FL
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Allegany County, MD
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High Wind Warning issued for Canon City Vicinity, Eastern Fremont County by NWS

Effective: 2022-05-08 21:00:00 MDT Expires: 2022-05-09 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Canon City Vicinity, Eastern Fremont County; Colorado Springs Vicinity, Southern El Paso County, Rampart Range Below 7400 Ft; Northern El Paso County, Monument Ridge, Rampart Range Below 7500 Ft; Northwestern Fremont County Above 8500Ft; Pikes Peak above 11000 Ft; Teller County, Rampart Range above 7500fT, Pike's Peak Between 7500 And 11000 Ft; Western, Central Fremont County Below 8500 Ft HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO NOON MDT MONDAY * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 80 mph expected. * WHERE...Fremont, Teller and El Paso Counties. This is mainly for areas along and west of Interstate 25. * WHEN...From 9 PM this evening to noon MDT Monday. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Widespread power outages are possible. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles, including travelers on Interstate 25. * ADDITIONAL DETAILS...Peak winds are expected to occur between 3 AM and 8 AM Monday for areas along and west of Interstate 25.
EL PASO COUNTY, CO
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Tornado Watch issued for Banks, Catoosa, Dawson, Elbert, Fannin, Franklin, Gilmer by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Banks; Catoosa; Dawson; Elbert; Fannin; Franklin; Gilmer; Habersham; Hall; Hart; Lumpkin; Murray; Pickens; Rabun; Stephens; Towns; Union; White; Whitfield TORNADO WATCH 186 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BANKS CATOOSA DAWSON ELBERT FANNIN FRANKLIN GILMER HABERSHAM HALL HART LUMPKIN MURRAY PICKENS RABUN STEPHENS TOWNS UNION WHITE WHITFIELD
BANKS COUNTY, GA
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Frost Advisory issued for Northwest Randolph, Southeast Pocahontas by NWS

Effective: 2022-05-09 01:00:00 EDT Expires: 2022-05-09 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Northwest Randolph; Southeast Pocahontas FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Temperatures as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...Southeast Pocahontas and Northwest Randolph Counties. * WHEN...From 1 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
POCAHONTAS COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Warning issued for Augusta, Nelson by NWS

Effective: 2022-05-06 20:28:00 EDT Expires: 2022-05-06 21:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect for the warned area. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. Although a tornado is not immediately likely, if one is spotted, act quickly and move to a place of safety inside a sturdy structure such as a basement or small interior room. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Augusta; Nelson The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central Nelson County in central Virginia Southwestern Augusta County in western Virginia * Until 915 PM EDT. * At 827 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Goshen to Lexington to near Glasgow, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Stuarts Draft, Sherando, Wintergreen, Montebello, Craigsville, Greenville, Middlebrook, Summerdean, Tyro and Spottswood. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
AUGUSTA COUNTY, VA
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#Central#Eastern Allegany#Extreme Western Allegany#Washington Flood Watch#Eastern Grant#Eastern Mineral#Western Grant#Western Mineral
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Winter Weather Advisory issued for Cascades in Lane County by NWS

Effective: 2022-05-08 09:58:00 PDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 3 to 6 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Cascades in Lane County. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Travel could be very difficult.
LANE COUNTY, OR
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Frost Advisory issued for Eastern Greenbrier, Monroe, Summers, Western Greenbrier by NWS

Effective: 2022-05-09 01:00:00 EDT Expires: 2022-05-09 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Eastern Greenbrier; Monroe; Summers; Western Greenbrier FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Temperatures locally as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...In Virginia, Giles, Craig, Alleghany VA and Bath Counties. In West Virginia, Summers, Monroe, Eastern Greenbrier and Western Greenbrier Counties. * WHEN...From 1 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
GREENBRIER COUNTY, WV
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Wind Advisory issued for Chinle Valley, Coconino Plateau, Eastern Mogollon Rim by NWS

Effective: 2022-05-08 11:13:00 PDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Chinle Valley; Coconino Plateau; Eastern Mogollon Rim; Grand Canyon Country; Kaibab Plateau; Marble and Glen Canyons; Northeast Plateaus and Mesas Hwy 264 Northward; Oak Creek and Sycamore Canyons; Western Mogollon Rim; White Mountains; Yavapai County Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM MST THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts from 40 to 50 mph. Localized gusts from 50 to 60 mph are possible for areas immediately east of Flagstaff, including Doney Park and Interstate 40 from mile post 205 to mile post 225. * WHERE...Much of Northern and Central Arizona. * WHEN...From now to 11 PM MST this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Areas of blowing dust may reduced visibilities at times near the Grand Canyon and Page.
APACHE COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Eastern Lincoln County, Espanola Valley, Estancia Valley by NWS

Effective: 2022-05-08 12:00:00 MDT Expires: 2022-05-08 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Secure outdoor objects. Target Area: Eastern Lincoln County; Espanola Valley; Estancia Valley; Far Northwest Highlands; Guadalupe County; Lower Rio Grande Valley; Middle Rio Grande Valley, Albuquerque Metro Area; Northwest Highlands; Northwest Plateau; San Agustin Plains and Adjacent Lowlands; San Francisco River Valley; Santa Fe Metro Area; Southwest Chaves County; Union County; Upper Tularosa Valley; West Central Highlands WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Portions of central, east central, north central, northeast, northwest, southeast, and west central New Mexico. * WHEN...Until 9 PM MDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs may be blown down. Expect strong cross winds on area roadways. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust will be common with reduced visibility down to 2 to 5 miles in some locations.
BERNALILLO COUNTY, NM
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Flood Warning issued for Jackson, Randolph by NWS

Effective: 2022-05-08 11:57:00 CDT Expires: 2022-05-14 20:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. This product, along with additional weather and stream information, is available at https://water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=lsx. Target Area: Jackson; Randolph The Flood Warning is extended for the following rivers in Missouri...Illinois Mississippi River at Grafton. Mississippi River at Chester. Mississippi River at Louisiana. The Flood Warning continues for the following rivers in Missouri...Illinois Mississippi River at Winfield. Mississippi River at Clarksville. Mississippi River at Mel Price LD. River forecasts are based on observed precipitation and forecast precipitation for the next 24 hours. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SATURDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River at Chester. * WHEN...Until Saturday evening. * IMPACTS...At 32.5 feet, The Road at Fort Gage Farm begins flooding at Menard Correctional Center. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:30 AM CDT Sunday the stage was 32.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:30 AM CDT Sunday was 32.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 32.3 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage early Friday afternoon. - Flood stage is 27.0 feet. Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg 1 pm Mon Tue Wed Thu Fri Mississippi River Chester 27.0 32.1 32.3 32.1 30.9 29.0 27.1
JACKSON COUNTY, IL
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Wind Advisory issued for Santa Lucia Mountains by NWS

Effective: 2022-05-08 12:00:00 PDT Expires: 2022-05-08 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Lucia Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Santa Lucia Mountains. * WHEN...Until 9 PM PDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
SAN LUIS OBISPO COUNTY, CA
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Flood Warning issued for Jefferson, St. Louis by NWS

Effective: 2022-05-08 11:50:00 CDT Expires: 2022-05-11 09:18:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. This product, along with additional weather and stream information, is available at https://water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=lsx. Target Area: Jefferson; St. Louis The Flood Warning continues for the following rivers in Missouri Meramec River at Fenton. Meramec River at Pacific. Meramec River near Eureka. Meramec River near Arnold. River forecasts are based on observed precipitation and forecast precipitation for the next 24 hours. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE WEDNESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Meramec River near Eureka. * WHEN...Until late Wednesday morning. * IMPACTS...At 25.5 feet, Hornecker Road is closed near this height. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:30 AM CDT Sunday the stage was 25.0 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:30 AM CDT Sunday was 25.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 25.2 feet this evening. It will then fall below flood stage early Tuesday morning. - Flood stage is 19.0 feet. Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg 1 pm Mon Tue Wed Thu Fri Meramec River Eureka 19.0 25.0 23.5 14.9 9.2 7.9 7.3
JEFFERSON COUNTY, MO
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Flood Warning issued for Perry, Ste. Genevieve by NWS

Effective: 2022-05-08 11:57:00 CDT Expires: 2022-05-14 20:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. This product, along with additional weather and stream information, is available at https://water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=lsx. Target Area: Perry; Ste. Genevieve The Flood Warning is extended for the following rivers in Missouri...Illinois Mississippi River at Grafton. Mississippi River at Chester. Mississippi River at Louisiana. The Flood Warning continues for the following rivers in Missouri...Illinois Mississippi River at Winfield. Mississippi River at Clarksville. Mississippi River at Mel Price LD. River forecasts are based on observed precipitation and forecast precipitation for the next 24 hours. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SATURDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River at Chester. * WHEN...Until Saturday evening. * IMPACTS...At 32.5 feet, The Road at Fort Gage Farm begins flooding at Menard Correctional Center. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:30 AM CDT Sunday the stage was 32.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:30 AM CDT Sunday was 32.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 32.3 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage early Friday afternoon. - Flood stage is 27.0 feet. Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg 1 pm Mon Tue Wed Thu Fri Mississippi River Chester 27.0 32.1 32.3 32.1 30.9 29.0 27.1
PERRY COUNTY, MO
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High Wind Warning issued for Central Highlands, Chuska Mountains by NWS

Effective: 2022-05-08 11:40:00 MDT Expires: 2022-05-09 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: Central Highlands; Chuska Mountains; East Slopes Sangre de Cristo Mountains; Far Northeast Highlands; Glorieta Mesa Including Glorieta Pass; Jemez Mountains; Johnson and Bartlett Mesas Including Raton Pass; Northeast Highlands; Northern Sangre de Cristo Mountains; Sandia, Manzano Mountains Including Edgewood; South Central Highlands; South Central Mountains; Southern Sangre de Cristo Mountains; Southwest Mountains; Tusas Mountains Including Chama; Upper Rio Grande Valley; West Central Mountains; West Central Plateau HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT MONDAY * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph expected today. Localized higher gusts up to 75 mph will be possible tonight over and just east of the Sangre de Cristo mountains. * WHERE...Portions of central, north central, northeast, northwest, and west central New Mexico. * WHEN...Until 8 PM MDT Monday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
BERNALILLO COUNTY, NM
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Flood Warning issued for Lower Kuskokwim Valley by NWS

Effective: 2022-05-08 10:00:00 AKDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Stay tuned to further developments by listening to your local radio, television, or NOAA Weather Radio for further information. Target Area: Lower Kuskokwim Valley FLOOD WARNING FOR AN ICE JAM IN EFFECT UNTIL 11 PM AKDT THIS EVENING REPLACES FLOOD WATCH * WHAT...Flooding caused by an ice jam is occurring. * WHERE...Including the following area: Kuskokwim River at Sleetmute, Red Devil and Georgetown. * WHEN...Until 1100 PM AKDT Sunday. * IMPACTS...Flooding of low-lying areas and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 950 AM AKDT, - There is an ice jam in place midway between Sleetmute and Red Devil, causing flooding in Sleetmute. Residents have already reported high water over low-lying roads and nearing first floors of houses. There is also an ice jam downriver of Red Devil. There have been additional reports from Georgetown that the runway is underwater. Water levels rise quickly from ice jams. Ice jam flooding has high uncertainty. Impacts can range from localized high water to severe flooding. - Http://www.weather.gov/safety/flood
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Brown, Cass, Morgan, Schuyler by NWS

Effective: 2022-05-08 11:09:00 CDT Expires: 2022-05-09 03:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Brown; Cass; Morgan; Schuyler The Flood Warning continues for the following rivers in Illinois Illinois River near Havana affecting Fulton, Cass and Mason Counties. Illinois River at Beardstown affecting Brown, Morgan, Cass and Schuyler Counties. .The following forecasts are based on observed precipitation, soil moisture conditions, and forecast precipitation. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River at Beardstown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 18.0 feet, Seepage problems begin in the Lost Creek Drainage and Levee District. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:45 AM CDT Sunday the stage was 16.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 10:45 AM CDT Sunday was 16.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 16.7 feet Tuesday evening. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed Illinois River Beardstown 14.0 16.1 Sun 10 am CD 16.4 16.6 16.7
BROWN COUNTY, IL
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Flood Warning issued for Cape Girardeau, Perry, Scott by NWS

Effective: 2022-05-08 13:13:00 CDT Expires: 2022-05-14 20:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. Target Area: Cape Girardeau; Perry; Scott The Flood Warning is extended for the following rivers in Missouri...Illinois Mississippi River at Cape Girardeau Mississippi River at Thebes ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS AFTERNOON THROUGH SATURDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and moderate flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River at Cape Girardeau. * WHEN...Until Saturday evening. * IMPACTS...At 38.0 feet, The flood gate at Broadway closes. * ADDITIONAL DETAILS - At 1:00 PM CDT Sunday the stage was 34.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 38.0 feet early Tuesday afternoon. It will then fall below flood stage early Saturday afternoon. - Flood stage is 32.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CAPE GIRARDEAU COUNTY, MO

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