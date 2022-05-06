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Clarke County, VA

Flood Watch issued for Clarke, Frederick, Shenandoah, Warren by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-06 21:45:00 EDT Expires: 2022-05-07 05:45:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be...

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Tornado Warning issued for Baker, Columbia by NWS

Effective: 2022-05-06 20:11:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Heavy rainfall may hide this tornado. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Baker; Columbia The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Tornado Warning for West central Baker County in northeastern Florida East central Columbia County in northern Florida * Until 830 PM EDT. * At 811 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 9 miles northeast of Suwannee Valley, or 11 miles east of White Springs, moving east at 30 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of west central Baker and east central Columbia Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BAKER COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Alexander, Alleghany, Ashe, Avery, Buncombe, Burke, Cabarrus by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alexander; Alleghany; Ashe; Avery; Buncombe; Burke; Cabarrus; Caldwell; Catawba; Cherokee; Clay; Cleveland; Davie; Gaston; Graham; Haywood; Henderson; Iredell; Jackson; Lincoln; Macon; Madison; McDowell; Mecklenburg; Mitchell; Polk; Rowan; Rutherford; Surry; Swain; Transylvania; Union; Watauga; Wilkes; Yadkin; Yancey TORNADO WATCH 186 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NC . NORTH CAROLINA COUNTIES INCLUDED ARE ALEXANDER ALLEGHANY ASHE AVERY BUNCOMBE BURKE CABARRUS CALDWELL CATAWBA CHEROKEE CLAY CLEVELAND DAVIE GASTON GRAHAM HAYWOOD HENDERSON IREDELL JACKSON LINCOLN MACON MADISON MCDOWELL MECKLENBURG MITCHELL POLK ROWAN RUTHERFORD SURRY SWAIN TRANSYLVANIA UNION WATAUGA WILKES YADKIN YANCEY
ALEXANDER COUNTY, NC
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Tornado Watch issued for Banks, Catoosa, Dawson, Elbert, Fannin, Franklin, Gilmer by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Banks; Catoosa; Dawson; Elbert; Fannin; Franklin; Gilmer; Habersham; Hall; Hart; Lumpkin; Murray; Pickens; Rabun; Stephens; Towns; Union; White; Whitfield TORNADO WATCH 186 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BANKS CATOOSA DAWSON ELBERT FANNIN FRANKLIN GILMER HABERSHAM HALL HART LUMPKIN MURRAY PICKENS RABUN STEPHENS TOWNS UNION WHITE WHITFIELD
BANKS COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Augusta, Nelson by NWS

Effective: 2022-05-06 20:28:00 EDT Expires: 2022-05-06 21:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect for the warned area. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. Although a tornado is not immediately likely, if one is spotted, act quickly and move to a place of safety inside a sturdy structure such as a basement or small interior room. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Augusta; Nelson The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central Nelson County in central Virginia Southwestern Augusta County in western Virginia * Until 915 PM EDT. * At 827 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Goshen to Lexington to near Glasgow, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Stuarts Draft, Sherando, Wintergreen, Montebello, Craigsville, Greenville, Middlebrook, Summerdean, Tyro and Spottswood. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
AUGUSTA COUNTY, VA
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Tornado Watch issued for Amelia, Brunswick, Charles City, Chesterfield by NWS

Effective: 2022-05-06 23:44:00 EDT Expires: 2022-05-07 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amelia; Brunswick; Charles City; Chesterfield; City of Chesapeake; City of Colonial Heights; City of Emporia; City of Franklin; City of Hampton; City of Hopewell; City of Newport News; City of Norfolk; City of Petersburg; City of Poquoson; City of Portsmouth; City of Richmond; City of Suffolk; City of Virginia Beach; City of Williamsburg; Cumberland; Dinwiddie; Fluvanna; Gloucester; Goochland; Greensville; Hanover; Henrico; Isle of Wight; James City; King William; King and Queen; Louisa; Lunenburg; Mecklenburg; New Kent; Nottoway; Powhatan; Prince Edward; Prince George; Southampton; Surry; Sussex; York THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 187 TO EXPIRE AT MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS ALLOWS TO EXPIRE 9 COUNTIES IN NORTHEAST NORTH CAROLINA BERTIE CAMDEN CHOWAN CURRITUCK GATES HERTFORD NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS IN VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 43 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA AMELIA CHESTERFIELD CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND HANOVER HENRICO LOUISA POWHATAN PRINCE EDWARD IN EAST CENTRAL VIRGINIA CHARLES CITY KING WILLIAM KING AND QUEEN NEW KENT IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG NOTTOWAY PRINCE GEORGE IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BEACH, BON AIR, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS, BUSCH GARDENS, CAPE COLONY, CENTERVILLE, CHASE CITY, CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE, COLONIAL HEIGHTS, COURTLAND, COWIE CORNER, CREWE, CROAKER, CURRITUCK, DEEP CREEK, DENARO, DRAGONVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS, EDENHOUSE, EDENTON, EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, FARMVILLE, FENTRESS, FIVE FORKS, FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT, GOOCHLAND, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBRIER, GRESSIT, GROVE, GUINEA MILLS, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HANCOCK, HAWK, HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORSESHOE, HUNTERDALE, IVOR, JETERSVILLE, KENBRIDGE, KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE, LILLY, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MACEDONIA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI, MAVATON, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MERRY HILL, MIDLOTHIAN, MIDWAY, MINERAL, MOSELEY, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, ORAPAX FARMS, PETERSBURG, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, POWHATAN, QUINTON, QUITSNA, RAINES TAVERN, REAMS, REEDS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY, SAINT JOHNS, SANDSTON, SCOTTS FORK, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, STODDERT, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, TRIPLET, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA, VIRGINIA BEACH, VULTARE, WAKEFIELD, WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT, WHITE PLAINS, WILLIAMSBURG, WINDSOR, AND YORKTOWN.
AMELIA COUNTY, VA
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Frost Advisory issued for Alleghany, Bath, Craig, Giles by NWS

Effective: 2022-05-09 01:00:00 EDT Expires: 2022-05-09 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Alleghany; Bath; Craig; Giles FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Temperatures locally as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...In Virginia, Giles, Craig, Alleghany VA and Bath Counties. In West Virginia, Summers, Monroe, Eastern Greenbrier and Western Greenbrier Counties. * WHEN...From 1 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
ALLEGHANY COUNTY, VA
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Flood Warning issued for Jackson, Randolph by NWS

Effective: 2022-05-08 11:57:00 CDT Expires: 2022-05-14 20:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. This product, along with additional weather and stream information, is available at https://water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=lsx. Target Area: Jackson; Randolph The Flood Warning is extended for the following rivers in Missouri...Illinois Mississippi River at Grafton. Mississippi River at Chester. Mississippi River at Louisiana. The Flood Warning continues for the following rivers in Missouri...Illinois Mississippi River at Winfield. Mississippi River at Clarksville. Mississippi River at Mel Price LD. River forecasts are based on observed precipitation and forecast precipitation for the next 24 hours. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SATURDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River at Chester. * WHEN...Until Saturday evening. * IMPACTS...At 32.5 feet, The Road at Fort Gage Farm begins flooding at Menard Correctional Center. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:30 AM CDT Sunday the stage was 32.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:30 AM CDT Sunday was 32.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 32.3 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage early Friday afternoon. - Flood stage is 27.0 feet. Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg 1 pm Mon Tue Wed Thu Fri Mississippi River Chester 27.0 32.1 32.3 32.1 30.9 29.0 27.1
JACKSON COUNTY, IL
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Flood Warning issued for McHenry by NWS

Effective: 2022-05-08 11:40:00 CDT Expires: 2022-05-09 19:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Caution is urged when walking near riverbanks. Target Area: McHenry The Flood Warning continues for the following rivers in North Dakota Souris River near Towner affecting McHenry County. .Snow melt and recent rainfall is making its way through the Souris River system and is expected to produce minor flooding in the Towner area. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Souris River near Towner. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 1454.0 feet, Minor flood stage with no significant problems. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 AM CDT Sunday, May 08 the stage was 1455.2 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:00 AM CDT Saturday was 1455.3 feet. - Forecast...The river is expected to remain above flood stage for the foreseeable future. - Flood stage is 1454.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
MCHENRY COUNTY, ND
IN THIS ARTICLE
#Central#Eastern Allegany#Extreme Western Allegany#Eastern Grant#Eastern Mineral#Western Grant#Western Mineral
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Flood Warning issued for Cape Girardeau, Perry, Scott by NWS

Effective: 2022-05-08 13:13:00 CDT Expires: 2022-05-14 20:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. Target Area: Cape Girardeau; Perry; Scott The Flood Warning is extended for the following rivers in Missouri...Illinois Mississippi River at Cape Girardeau Mississippi River at Thebes ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS AFTERNOON THROUGH SATURDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and moderate flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River at Cape Girardeau. * WHEN...Until Saturday evening. * IMPACTS...At 38.0 feet, The flood gate at Broadway closes. * ADDITIONAL DETAILS - At 1:00 PM CDT Sunday the stage was 34.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 38.0 feet early Tuesday afternoon. It will then fall below flood stage early Saturday afternoon. - Flood stage is 32.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CAPE GIRARDEAU COUNTY, MO
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Flood Warning issued for Perry, Ste. Genevieve by NWS

Effective: 2022-05-08 11:57:00 CDT Expires: 2022-05-14 20:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. This product, along with additional weather and stream information, is available at https://water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=lsx. Target Area: Perry; Ste. Genevieve The Flood Warning is extended for the following rivers in Missouri...Illinois Mississippi River at Grafton. Mississippi River at Chester. Mississippi River at Louisiana. The Flood Warning continues for the following rivers in Missouri...Illinois Mississippi River at Winfield. Mississippi River at Clarksville. Mississippi River at Mel Price LD. River forecasts are based on observed precipitation and forecast precipitation for the next 24 hours. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SATURDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River at Chester. * WHEN...Until Saturday evening. * IMPACTS...At 32.5 feet, The Road at Fort Gage Farm begins flooding at Menard Correctional Center. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:30 AM CDT Sunday the stage was 32.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:30 AM CDT Sunday was 32.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 32.3 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage early Friday afternoon. - Flood stage is 27.0 feet. Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg 1 pm Mon Tue Wed Thu Fri Mississippi River Chester 27.0 32.1 32.3 32.1 30.9 29.0 27.1
PERRY COUNTY, MO
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Frost Advisory issued for Northwest Randolph, Southeast Pocahontas by NWS

Effective: 2022-05-09 01:00:00 EDT Expires: 2022-05-09 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Northwest Randolph; Southeast Pocahontas FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Temperatures as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...Southeast Pocahontas and Northwest Randolph Counties. * WHEN...From 1 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
POCAHONTAS COUNTY, WV
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Flood Warning issued for Jefferson, St. Louis by NWS

Effective: 2022-05-08 11:50:00 CDT Expires: 2022-05-12 07:40:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. This product, along with additional weather and stream information, is available at https://water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=lsx. Target Area: Jefferson; St. Louis The Flood Warning continues for the following rivers in Missouri Meramec River at Fenton. Meramec River at Pacific. Meramec River near Eureka. Meramec River near Arnold. River forecasts are based on observed precipitation and forecast precipitation for the next 24 hours. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL THURSDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Meramec River near Arnold. * WHEN...Until Thursday morning. * IMPACTS...At 30.0 feet, Wells Road below Suson Woods begins flooding at this height. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:30 AM CDT Sunday the stage was 29.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:30 AM CDT Sunday was 29.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 29.8 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage early Wednesday morning. - Flood stage is 24.0 feet. Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg 1 pm Mon Tue Wed Thu Fri Meramec River Arnold 24.0 29.3 29.6 26.5 22.5 20.5 19.0
JEFFERSON COUNTY, MO
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NWS
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Flood Warning issued for Brown, Cass, Morgan, Schuyler by NWS

Effective: 2022-05-08 11:09:00 CDT Expires: 2022-05-09 03:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Brown; Cass; Morgan; Schuyler The Flood Warning continues for the following rivers in Illinois Illinois River near Havana affecting Fulton, Cass and Mason Counties. Illinois River at Beardstown affecting Brown, Morgan, Cass and Schuyler Counties. .The following forecasts are based on observed precipitation, soil moisture conditions, and forecast precipitation. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River at Beardstown. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 18.0 feet, Seepage problems begin in the Lost Creek Drainage and Levee District. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:45 AM CDT Sunday the stage was 16.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 10:45 AM CDT Sunday was 16.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 16.7 feet Tuesday evening. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed Illinois River Beardstown 14.0 16.1 Sun 10 am CD 16.4 16.6 16.7
BROWN COUNTY, IL
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Flood Warning issued for Cass, Fulton, Mason by NWS

Effective: 2022-05-08 11:09:00 CDT Expires: 2022-05-09 03:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Cass; Fulton; Mason The Flood Warning continues for the following rivers in Illinois Illinois River near Havana affecting Fulton, Cass and Mason Counties. Illinois River at Beardstown affecting Brown, Morgan, Cass and Schuyler Counties. .The following forecasts are based on observed precipitation, soil moisture conditions, and forecast precipitation. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River near Havana. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 14.0 feet, Minor flooding begins to agricultural areas not protected by levees. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:45 AM CDT Sunday the stage was 15.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 10:45 AM CDT Sunday was 15.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 15.7 feet Wednesday morning. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed Illinois River Havana 14.0 15.4 Sun 10 am CD 15.6 15.6 15.7
CASS COUNTY, IL
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High Wind Warning issued for Cascade, Eastern Glacier, Eastern Pondera, Eastern Teton by NWS

Effective: 2022-05-06 14:28:00 MDT Expires: 2022-05-06 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Cascade; Eastern Glacier; Eastern Pondera; Eastern Teton; Liberty; Northern Rocky Mountain Front; Southern Rocky Mountain Front; Toole HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 35 to 45 mph, with gusts up to 65 mph. Wind gusts approaching 75 mph are possible in wind prone areas of the Rocky Mountain Front and Glacier County. * WHERE...The Rocky Mountain Front, including all of Glacier, Pondera, and Teton Counties, Cascade, Toole, and Liberty. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust could reduce visibility at times.
CASCADE COUNTY, MT
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Frost Advisory issued for Eastern Greenbrier, Monroe, Summers, Western Greenbrier by NWS

Effective: 2022-05-09 01:00:00 EDT Expires: 2022-05-09 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Eastern Greenbrier; Monroe; Summers; Western Greenbrier FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Temperatures locally as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...In Virginia, Giles, Craig, Alleghany VA and Bath Counties. In West Virginia, Summers, Monroe, Eastern Greenbrier and Western Greenbrier Counties. * WHEN...From 1 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
GREENBRIER COUNTY, WV
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Wind Advisory issued for Lake Casitas by NWS

Effective: 2022-05-08 14:00:00 PDT Expires: 2022-05-09 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Lake Casitas WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT MONDAY * WHAT...West to northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Lake Casitas. * WHEN...Until 3 AM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
VENTURA COUNTY, CA
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Winter Weather Advisory issued for Cascades in Lane County by NWS

Effective: 2022-05-08 09:58:00 PDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 3 to 6 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Cascades in Lane County. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Travel could be very difficult.
LANE COUNTY, OR
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High Wind Warning issued for Eastern San Miguel County, Harding County, Quay County by NWS

Effective: 2022-05-09 09:00:00 MDT Expires: 2022-05-09 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other loose or lightweight outdoor objects. Extremely hazardous driving conditions can be expected, especially for motorists in high profile vehicles who should consider delaying travel. Target Area: Eastern San Miguel County; Harding County; Quay County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 9 AM TO 8 PM MDT MONDAY * WHAT...For the Wind Advisory, southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. For the High Wind Warning, southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Quay County, Eastern San Miguel County and Harding County. * WHEN...For the Wind Advisory, until 9 PM MDT this evening. For the High Wind Warning, from 9 AM to 8 PM MDT Monday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
HARDING COUNTY, NM
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Red Flag Warning issued for Fremont County Including Canon City, Howard, Texas Creek by NWS

Effective: 2022-05-08 11:00:00 MDT Expires: 2022-05-09 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Fremont County Including Canon City, Howard, Texas Creek; Northern El Paso County Including Monument and Black Forest; Pueblo County Including Pueblo; Southern El Paso County Including Fort Carson and Colorado Springs; Teller County, Rampart Range Including Pikes Peak and Florissant Fossil Beds National Monument A Red Flag Warning remains in effect from 11 AM Sunday morning through 9 PM Monday, for strong winds and low relative humidity, for Fire Weather Zones 225, 229, and 230, which includes the Sangre de Cristo Mountains, Wet Mountains, the Wet Mountain Valley, Huerfano and western Las Animas Counties A Red Flag Warning is now in effect from 11 AM Sunday morning through 9 PM Monday, for strong winds and low relative humidity, for Fire Weather Zones 221...222...226...227 and 228, which includes Fremont, Teller, El Paso and Pueblo Counties A Red Flag Warning remains in effect from 11 AM Sunday morning through midnight Sunday night, for strong winds and low relative humidity, for Fire Weather Zones 220...223...224...231...232...233 ...234...235...236 and 237, which includes all the Continental Divide, the San Luis Valley and all the southeast Colorado Plains east of Interstate 25 A Red Flag Warning is now in effect from 10 AM Monday morning through 9 PM Monday night, for strong winds and low relative humidity, for Fire Weather Zones 220...223...224...231...232...233 ...234...235...236 and 237, which includes all the Continental Divide, the San Luis Valley and all the southeast Colorado Plains east of Interstate 25 RED FLAG WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT MONDAY FOR FIRE WEATHER ZONES 221...222...226...227 and 228 The National Weather Service in Pueblo has cancelled the Fire Weather Watch. * Affected Area...Fire Weather Zones 221...222...226...227 and 228. * Winds...Southwest 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph. Areas along and west of Interstate 25 could see gusts near 80 mph overnight into Monday morning. * Timing...through 9 PM Monday. The strongest winds will occur overnight with poor humidity recoveries. * Relative Humidity...5 to 10 percent. * Impacts...Conditions will be favorable for rapid rates of fire growth and spread.
EL PASO COUNTY, CO

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