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Flood Watch issued for District of Columbia by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-07 11:00:00 EDT Expires: 2022-05-07 16:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding...

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Tornado Watch issued across entire region

(WJHL) – The National Weather Service (NWS) has issued a Tornado Watch for the entirety of News Channel 11’s coverage area. According to the NWS’s site, the watch will remain in place from 1:40 p.m. on May 6 to 8 p.m. that same day. You can find a rough map of the warning area below: […]
ENVIRONMENT
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Tornado Watch issued for Amelia, Brunswick, Charles City, Chesterfield by NWS

Effective: 2022-05-06 23:44:00 EDT Expires: 2022-05-07 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amelia; Brunswick; Charles City; Chesterfield; City of Chesapeake; City of Colonial Heights; City of Emporia; City of Franklin; City of Hampton; City of Hopewell; City of Newport News; City of Norfolk; City of Petersburg; City of Poquoson; City of Portsmouth; City of Richmond; City of Suffolk; City of Virginia Beach; City of Williamsburg; Cumberland; Dinwiddie; Fluvanna; Gloucester; Goochland; Greensville; Hanover; Henrico; Isle of Wight; James City; King William; King and Queen; Louisa; Lunenburg; Mecklenburg; New Kent; Nottoway; Powhatan; Prince Edward; Prince George; Southampton; Surry; Sussex; York THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 187 TO EXPIRE AT MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS ALLOWS TO EXPIRE 9 COUNTIES IN NORTHEAST NORTH CAROLINA BERTIE CAMDEN CHOWAN CURRITUCK GATES HERTFORD NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS IN VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 43 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA AMELIA CHESTERFIELD CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND HANOVER HENRICO LOUISA POWHATAN PRINCE EDWARD IN EAST CENTRAL VIRGINIA CHARLES CITY KING WILLIAM KING AND QUEEN NEW KENT IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG NOTTOWAY PRINCE GEORGE IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BEACH, BON AIR, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS, BUSCH GARDENS, CAPE COLONY, CENTERVILLE, CHASE CITY, CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE, COLONIAL HEIGHTS, COURTLAND, COWIE CORNER, CREWE, CROAKER, CURRITUCK, DEEP CREEK, DENARO, DRAGONVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS, EDENHOUSE, EDENTON, EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, FARMVILLE, FENTRESS, FIVE FORKS, FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT, GOOCHLAND, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBRIER, GRESSIT, GROVE, GUINEA MILLS, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HANCOCK, HAWK, HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORSESHOE, HUNTERDALE, IVOR, JETERSVILLE, KENBRIDGE, KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE, LILLY, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MACEDONIA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI, MAVATON, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MERRY HILL, MIDLOTHIAN, MIDWAY, MINERAL, MOSELEY, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, ORAPAX FARMS, PETERSBURG, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, POWHATAN, QUINTON, QUITSNA, RAINES TAVERN, REAMS, REEDS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY, SAINT JOHNS, SANDSTON, SCOTTS FORK, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, STODDERT, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, TRIPLET, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA, VIRGINIA BEACH, VULTARE, WAKEFIELD, WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT, WHITE PLAINS, WILLIAMSBURG, WINDSOR, AND YORKTOWN.
AMELIA COUNTY, VA
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Flood Warning issued for Independence, Jackson by NWS

Effective: 2022-05-07 20:53:00 CDT Expires: 2022-05-10 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Independence; Jackson The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas White River At Newport affecting Jackson and Independence Counties. White River At Georgetown affecting White, Prairie and Woodruff Counties. White River At Des Arc affecting Prairie County. White River At Clarendon affecting Arkansas and Monroe Counties. White River At Augusta affecting White and Woodruff Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL TUESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River At Newport. * WHEN...Until Tuesday morning. * IMPACTS...At 27.0 feet, State Highway 14 between Newport and Oil Trough and State Highway 122 to Newark affected. Possible structural flooding along State Highway 14 in Independence County. Bateman Levee patrolling begins. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 PM CDT Saturday the stage was 26.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 27.0 feet tomorrow morning. It will then fall below flood stage by Monday morning, May 9. - Flood stage is 26.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 7 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Sun Mon Tue Crest Time Date White River Newport 26.0 26.6 Sat 8 PM 26.5 23.8 21.1 NEAR CREST
INDEPENDENCE COUNTY, AR
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High Wind Warning issued for Cascade, Eastern Glacier, Eastern Pondera, Eastern Teton by NWS

Effective: 2022-05-06 14:28:00 MDT Expires: 2022-05-06 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Cascade; Eastern Glacier; Eastern Pondera; Eastern Teton; Liberty; Northern Rocky Mountain Front; Southern Rocky Mountain Front; Toole HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 35 to 45 mph, with gusts up to 65 mph. Wind gusts approaching 75 mph are possible in wind prone areas of the Rocky Mountain Front and Glacier County. * WHERE...The Rocky Mountain Front, including all of Glacier, Pondera, and Teton Counties, Cascade, Toole, and Liberty. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust could reduce visibility at times.
CASCADE COUNTY, MT
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Flood Warning issued for Allegany by NWS

Effective: 2022-05-08 12:21:00 EDT Expires: 2022-05-08 12:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Allegany FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 1230 PM EDT THIS AFTERNOON The Flood Warning will expire at 1230 PM EDT this afternoon for portions of north central Maryland and western Maryland, including the following counties: in north central Maryland, Washington. In western Maryland, Allegany. Flood waters have receded. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
ALLEGANY COUNTY, MD
IN THIS ARTICLE
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Flood Warning issued for Perry, Ste. Genevieve by NWS

Effective: 2022-05-08 11:57:00 CDT Expires: 2022-05-14 20:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. This product, along with additional weather and stream information, is available at https://water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=lsx. Target Area: Perry; Ste. Genevieve The Flood Warning is extended for the following rivers in Missouri...Illinois Mississippi River at Grafton. Mississippi River at Chester. Mississippi River at Louisiana. The Flood Warning continues for the following rivers in Missouri...Illinois Mississippi River at Winfield. Mississippi River at Clarksville. Mississippi River at Mel Price LD. River forecasts are based on observed precipitation and forecast precipitation for the next 24 hours. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SATURDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River at Chester. * WHEN...Until Saturday evening. * IMPACTS...At 32.5 feet, The Road at Fort Gage Farm begins flooding at Menard Correctional Center. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:30 AM CDT Sunday the stage was 32.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:30 AM CDT Sunday was 32.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 32.3 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage early Friday afternoon. - Flood stage is 27.0 feet. Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg 1 pm Mon Tue Wed Thu Fri Mississippi River Chester 27.0 32.1 32.3 32.1 30.9 29.0 27.1
PERRY COUNTY, MO
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Frost Advisory issued for Alleghany, Bath, Craig, Giles by NWS

Effective: 2022-05-09 01:00:00 EDT Expires: 2022-05-09 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Alleghany; Bath; Craig; Giles FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Temperatures locally as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...In Virginia, Giles, Craig, Alleghany VA and Bath Counties. In West Virginia, Summers, Monroe, Eastern Greenbrier and Western Greenbrier Counties. * WHEN...From 1 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
ALLEGHANY COUNTY, VA
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Flood Warning issued for Cape Girardeau, Perry, Scott by NWS

Effective: 2022-05-08 13:13:00 CDT Expires: 2022-05-14 20:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. Target Area: Cape Girardeau; Perry; Scott The Flood Warning is extended for the following rivers in Missouri...Illinois Mississippi River at Cape Girardeau Mississippi River at Thebes ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS AFTERNOON THROUGH SATURDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and moderate flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River at Cape Girardeau. * WHEN...Until Saturday evening. * IMPACTS...At 38.0 feet, The flood gate at Broadway closes. * ADDITIONAL DETAILS - At 1:00 PM CDT Sunday the stage was 34.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 38.0 feet early Tuesday afternoon. It will then fall below flood stage early Saturday afternoon. - Flood stage is 32.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CAPE GIRARDEAU COUNTY, MO
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Wind Advisory issued for Santa Lucia Mountains by NWS

Effective: 2022-05-08 12:00:00 PDT Expires: 2022-05-08 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Lucia Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Santa Lucia Mountains. * WHEN...Until 9 PM PDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
SAN LUIS OBISPO COUNTY, CA
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Winter Weather Advisory issued for Cascades in Lane County by NWS

Effective: 2022-05-08 09:58:00 PDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of 3 to 6 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Cascades in Lane County. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Travel could be very difficult.
LANE COUNTY, OR
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Flood Warning issued for Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-05-08 11:50:00 CDT Expires: 2022-05-11 08:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. This product, along with additional weather and stream information, is available at https://water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=lsx. Target Area: Franklin; Jefferson The Flood Warning continues for the following rivers in Missouri Meramec River at Fenton. Meramec River at Pacific. Meramec River near Eureka. Meramec River near Arnold. River forecasts are based on observed precipitation and forecast precipitation for the next 24 hours. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL WEDNESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Meramec River at Pacific. * WHEN...Until Wednesday morning. * IMPACTS...At 19.4 feet, Private road under the Highway F bridge becomes flooded at this height. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:30 AM CDT Sunday the stage was 19.0 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:30 AM CDT Sunday was 19.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 19.4 feet this evening. It will then fall below flood stage early Tuesday morning. - Flood stage is 15.0 feet. Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg 1 pm Mon Tue Wed Thu Fri Meramec River Pacific 15.0 19.0 18.0 11.5 5.3 4.2 3.8
FRANKLIN COUNTY, MO
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Flood Warning issued for Adams, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-05-17 19:00:00 CDT Expires: 2022-05-23 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Forecast includes rainfall on the ground and 24 hours of additional rainfall. Additional information is available at www.water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=JAN The next statement will be issued this evening around 800 PM CDT. Target Area: Adams; Wilkinson The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi...Louisiana Mississippi River At Natchez affecting Wilkinson, Concordia and Adams Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM TUESDAY, MAY 17 TO MONDAY, MAY 23 * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River At Natchez. * WHEN...From Tuesday, May 17 to Monday, May 23. * IMPACTS...At 48.0 feet, Carthage Point Road becomes impassable. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:00 AM CDT Sunday the stage was 44.5 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage Tuesday, May 17 and to a crest of 48.7 feet Thursday, May 19. - Flood stage is 48.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed Mississippi River Natchez 48.0 44.5 Sun 10 am CD 44.2 44.4 44.9
ADAMS COUNTY, MS
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Flood Warning issued for Concordia by NWS

Effective: 2022-05-17 19:00:00 CDT Expires: 2022-05-23 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Forecast includes rainfall on the ground and 24 hours of additional rainfall. Additional information is available at www.water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=JAN The next statement will be issued this evening around 800 PM CDT. Target Area: Concordia The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi...Louisiana Mississippi River At Natchez affecting Wilkinson, Concordia and Adams Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM TUESDAY, MAY 17 TO MONDAY, MAY 23 * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River At Natchez. * WHEN...From Tuesday, May 17 to Monday, May 23. * IMPACTS...At 48.0 feet, Carthage Point Road becomes impassable. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:00 AM CDT Sunday the stage was 44.5 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage Tuesday, May 17 and to a crest of 48.7 feet Thursday, May 19. - Flood stage is 48.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed Mississippi River Natchez 48.0 44.5 Sun 10 am CD 44.2 44.4 44.9
CONCORDIA PARISH, LA
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Frost Advisory issued for Eastern Greenbrier, Monroe, Summers, Western Greenbrier by NWS

Effective: 2022-05-09 01:00:00 EDT Expires: 2022-05-09 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Eastern Greenbrier; Monroe; Summers; Western Greenbrier FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Temperatures locally as low as 35 will result in frost formation. * WHERE...In Virginia, Giles, Craig, Alleghany VA and Bath Counties. In West Virginia, Summers, Monroe, Eastern Greenbrier and Western Greenbrier Counties. * WHEN...From 1 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
GREENBRIER COUNTY, WV
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High Wind Warning issued for Canon City Vicinity, Eastern Fremont County by NWS

Effective: 2022-05-08 21:00:00 MDT Expires: 2022-05-09 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Canon City Vicinity, Eastern Fremont County; Colorado Springs Vicinity, Southern El Paso County, Rampart Range Below 7400 Ft; Northern El Paso County, Monument Ridge, Rampart Range Below 7500 Ft; Northwestern Fremont County Above 8500Ft; Pikes Peak above 11000 Ft; Teller County, Rampart Range above 7500fT, Pike's Peak Between 7500 And 11000 Ft; Western, Central Fremont County Below 8500 Ft HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO NOON MDT MONDAY * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 80 mph expected. * WHERE...Fremont, Teller and El Paso Counties. This is mainly for areas along and west of Interstate 25. * WHEN...From 9 PM this evening to noon MDT Monday. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Widespread power outages are possible. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles, including travelers on Interstate 25. * ADDITIONAL DETAILS...Peak winds are expected to occur between 3 AM and 8 AM Monday for areas along and west of Interstate 25.
EL PASO COUNTY, CO
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Flood Warning issued for Brown, Spink by NWS

Effective: 2022-05-08 11:46:00 MDT Expires: 2022-05-09 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/abr. The next statement will be issued Monday evening by 845 PM CDT. Target Area: Brown; Spink The Flood Warning continues for the following river in South Dakota James River near Stratford affecting Brown and Spink Counties. James River At Columbia affecting Brown County. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and moderate flooding is forecast. * WHERE...James River near Stratford. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 17.5 feet, The water reaches the bottom of the bridge 2 miles north of the gauge * ADDITIONAL DETAILS - At 11:45 AM CDT Sunday the stage was 14.2 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:45 AM CDT Sunday was 14.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 17.8 feet Friday morning. - Flood stage is 14.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
BROWN COUNTY, SD

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