Flood Watch issued for Atoka, Bryan, Canadian, Carter, Cleveland, Garfield, Grady by NWS
Effective: 2022-05-05 14:15:00 CDT Expires: 2022-05-05 15:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Target Area: Atoka; Bryan; Canadian; Carter; Cleveland; Garfield; Grady; Grant; Hughes; Johnston; Kay; Kingfisher; Lincoln; Logan; Marshall; McClain; Noble; Oklahoma; Payne; Pottawatomie; Seminole FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive...alerts.weather.gov
Comments / 0