Flood Watch issued for Canadian, Cleveland, Garfield, Grady, Grant, Hughes, Kay by NWS
Effective: 2022-05-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-05-06 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Target Area: Canadian; Cleveland; Garfield; Grady; Grant; Hughes; Kay; Kingfisher; Lincoln; Logan; McClain; Noble; Oklahoma; Payne; Pottawatomie; Seminole FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be...alerts.weather.gov
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