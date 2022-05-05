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Cobb County, GA

Afternoon Cobb County weather update Thursday May 5: 20 percent chance of rain after 3 p.m.

By Larry Felton Johnson
cobbcountycourier.com
 2 days ago

Cover picture for the articleThe National Weather Service forecasts mostly sunny skies here in Cobb County on Thursday May 5 with a 20 percent chance of showers and thunderstorms after 3 p.m. and a high of near 89. 7-day forecast. This forecast is centered on Dobbins Air Reserve Base in Marietta, Georgia:. This...

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