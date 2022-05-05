Flood Watch issued for Bryan, Canadian, Cleveland, Garfield, Grady, Grant, Hughes by NWS
Effective: 2022-05-05 12:00:00 CDT Expires: 2022-05-05 14:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Target Area: Bryan; Canadian; Cleveland; Garfield; Grady; Grant; Hughes; Kay; Kingfisher; Lincoln; Logan; Marshall; McClain; Noble; Oklahoma; Payne; Pottawatomie; Seminole FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues...alerts.weather.gov
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