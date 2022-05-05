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Columbia County, AR

Tornado Watch issued for Columbia, Hempstead, Lafayette, Little River, Miller, Nevada by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-05 10:10:00 CDT Expires: 2022-05-05 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity:...

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Tornado Warning issued for Baker, Columbia by NWS

Effective: 2022-05-06 20:11:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Heavy rainfall may hide this tornado. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Baker; Columbia The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Tornado Warning for West central Baker County in northeastern Florida East central Columbia County in northern Florida * Until 830 PM EDT. * At 811 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 9 miles northeast of Suwannee Valley, or 11 miles east of White Springs, moving east at 30 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of west central Baker and east central Columbia Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BAKER COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Amelia, Brunswick, Charles City, Chesterfield by NWS

Effective: 2022-05-06 23:44:00 EDT Expires: 2022-05-07 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amelia; Brunswick; Charles City; Chesterfield; City of Chesapeake; City of Colonial Heights; City of Emporia; City of Franklin; City of Hampton; City of Hopewell; City of Newport News; City of Norfolk; City of Petersburg; City of Poquoson; City of Portsmouth; City of Richmond; City of Suffolk; City of Virginia Beach; City of Williamsburg; Cumberland; Dinwiddie; Fluvanna; Gloucester; Goochland; Greensville; Hanover; Henrico; Isle of Wight; James City; King William; King and Queen; Louisa; Lunenburg; Mecklenburg; New Kent; Nottoway; Powhatan; Prince Edward; Prince George; Southampton; Surry; Sussex; York THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 187 TO EXPIRE AT MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS ALLOWS TO EXPIRE 9 COUNTIES IN NORTHEAST NORTH CAROLINA BERTIE CAMDEN CHOWAN CURRITUCK GATES HERTFORD NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS IN VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 43 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA AMELIA CHESTERFIELD CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND HANOVER HENRICO LOUISA POWHATAN PRINCE EDWARD IN EAST CENTRAL VIRGINIA CHARLES CITY KING WILLIAM KING AND QUEEN NEW KENT IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG NOTTOWAY PRINCE GEORGE IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BEACH, BON AIR, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS, BUSCH GARDENS, CAPE COLONY, CENTERVILLE, CHASE CITY, CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE, COLONIAL HEIGHTS, COURTLAND, COWIE CORNER, CREWE, CROAKER, CURRITUCK, DEEP CREEK, DENARO, DRAGONVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS, EDENHOUSE, EDENTON, EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, FARMVILLE, FENTRESS, FIVE FORKS, FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT, GOOCHLAND, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBRIER, GRESSIT, GROVE, GUINEA MILLS, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HANCOCK, HAWK, HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORSESHOE, HUNTERDALE, IVOR, JETERSVILLE, KENBRIDGE, KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE, LILLY, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MACEDONIA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI, MAVATON, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MERRY HILL, MIDLOTHIAN, MIDWAY, MINERAL, MOSELEY, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, ORAPAX FARMS, PETERSBURG, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, POWHATAN, QUINTON, QUITSNA, RAINES TAVERN, REAMS, REEDS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY, SAINT JOHNS, SANDSTON, SCOTTS FORK, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, STODDERT, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, TRIPLET, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA, VIRGINIA BEACH, VULTARE, WAKEFIELD, WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT, WHITE PLAINS, WILLIAMSBURG, WINDSOR, AND YORKTOWN.
AMELIA COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Augusta, Nelson by NWS

Effective: 2022-05-06 20:28:00 EDT Expires: 2022-05-06 21:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect for the warned area. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. Although a tornado is not immediately likely, if one is spotted, act quickly and move to a place of safety inside a sturdy structure such as a basement or small interior room. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Augusta; Nelson The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central Nelson County in central Virginia Southwestern Augusta County in western Virginia * Until 915 PM EDT. * At 827 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Goshen to Lexington to near Glasgow, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Stuarts Draft, Sherando, Wintergreen, Montebello, Craigsville, Greenville, Middlebrook, Summerdean, Tyro and Spottswood. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
AUGUSTA COUNTY, VA
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Tornado Watch issued for Banks, Catoosa, Dawson, Elbert, Fannin, Franklin, Gilmer by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Banks; Catoosa; Dawson; Elbert; Fannin; Franklin; Gilmer; Habersham; Hall; Hart; Lumpkin; Murray; Pickens; Rabun; Stephens; Towns; Union; White; Whitfield TORNADO WATCH 186 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BANKS CATOOSA DAWSON ELBERT FANNIN FRANKLIN GILMER HABERSHAM HALL HART LUMPKIN MURRAY PICKENS RABUN STEPHENS TOWNS UNION WHITE WHITFIELD
BANKS COUNTY, GA
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Dust Storm Warning issued for Clark by NWS

Effective: 2022-05-08 15:51:00 PDT Expires: 2022-05-08 16:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clark THE DUST STORM WARNING FOR CENTRAL CLARK COUNTY WILL EXPIRE AT 400 PM PDT The dust storm which prompted the warning has weakened. Therefore, the dust storm warning will be allowed to expire. Areas of blowing dust will continue to make travel difficult.
CLARK COUNTY, NV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Aurora, Beadle, Brule, Buffalo, Charles Mix, Clark, Davison by NWS

Effective: 2022-05-07 16:20:00 MDT Expires: 2022-05-07 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aurora; Beadle; Brule; Buffalo; Charles Mix; Clark; Davison; Douglas; Faulk; Gregory; Hand; Hughes; Hyde; Jerauld; Jones; Lyman; Mellette; Sanborn; Spink; Stanley; Sully; Todd; Tripp SEVERE THUNDERSTORM WATCH 190 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS SD . SOUTH DAKOTA COUNTIES INCLUDED ARE AURORA BEADLE BRULE BUFFALO CHARLES MIX CLARK DAVISON DOUGLAS FAULK GREGORY HAND HUGHES HYDE JERAULD JONES LYMAN MELLETTE SANBORN SPINK STANLEY SULLY TODD TRIPP
AURORA COUNTY, SD
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#Tornado Watch#Union Tornado Watch#Miller Nevada Union
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Hard Freeze Warning issued for Southwest Utah, Upper Sevier River Valleys by NWS

Effective: 2022-05-08 21:00:00 MDT Expires: 2022-05-09 09:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Southwest Utah; Upper Sevier River Valleys WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING HARD FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 9 AM MDT MONDAY * WHAT...For the Hard Freeze Warning, sub-freezing temperatures as low as 25 expected. For the Wind Advisory, southwest winds 30 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Southwest Utah and Upper Sevier River Valleys. * WHEN...For the Hard Freeze Warning, from 9 PM this evening to 9 AM MDT Monday. For the Wind Advisory, until 9 PM MDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BEAVER COUNTY, UT
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Flood Warning issued for Independence, Jackson by NWS

Effective: 2022-05-08 10:13:00 CDT Expires: 2022-05-10 05:48:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Independence; Jackson The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas White River At Newport affecting Jackson and Independence Counties. White River At Georgetown affecting White, Prairie and Woodruff Counties. Cache River Near Patterson affecting Woodruff and Jackson Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY TUESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River At Newport. * WHEN...Until early Tuesday morning. * IMPACTS...At 26.0 feet, Many thousands of acres of cropland are inundated. Water is near State Highway 14. Many private levees are overtopped allowing the river to flood cropland. Water in portions of Jacksonport State Park that are on river side of levee. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 AM CDT Sunday the stage was 26.7 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Sunday evening and continue falling to 15.5 feet Wednesday, May 18. - Flood stage is 26.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 1 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Mon Tue Wed Crest Time Date White River Newport 26.0 26.7 Sun 9 AM 24.8 22.1 19.3 Falling
INDEPENDENCE COUNTY, AR
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Red Flag Warning issued for Grant, Hamilton, Morton, Stanton, Stevens by NWS

Effective: 2022-05-09 10:00:00 CDT Expires: 2022-05-09 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Grant; Hamilton; Morton; Stanton; Stevens Fire Danger Continues Monday Afternoon/Evening RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT /9 PM MDT/ THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...062...063...074...075...076...077...078...084...085 086...087 AND 088 RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM CDT /9 AM MDT/ TO 10 PM CDT /9 PM MDT/ MONDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 061...062...063...074...075...076...077 078...084...085...086...087 AND 088 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 061 Hamilton Fire Weather Zone 074 Stanton...Fire Weather Zone 075 Grant Fire Weather Zone 084 Morton and Fire Weather Zone 085 Stevens. * Winds...Southwest 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 6 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
GRANT COUNTY, KS
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Dust Advisory issued for Nye by NWS

Effective: 2022-05-08 14:46:00 PDT Expires: 2022-05-08 15:45:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Nye The National Weather Service in Elko Nevada has issued a * Dust Advisory for Western Nye County in south central Nevada * Until 345 PM PDT. * At 242 PM PDT, a dust channel was near Tonopah, moving east at 35 mph. HAZARD...Less than three miles visibility with strong wind in excess of 40 mph. SOURCE...Satellite detected and airport observation. IMPACT...Hazardous travel affecting the Tonopah area and eastward along US-6 approx 30 miles. Locations impacted include Tonopah, Tonopah Airport and Saulsbury Summit. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Blowing dust brings reduced visibility, leading to dangerous driving conditions. If driving, avoid blowing dust if possible. If caught in dense blowing dust, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake. Motorists should not drive into an area of blowing dust. PULL ASIDE STAY ALIVE!
NYE COUNTY, NV
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Flood Warning issued for Central Interior by NWS

Effective: 2022-05-09 00:00:00 AKDT Expires: 2022-05-09 06:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Central Interior FLOOD WARNING FOR AN ICE JAM NOW IN EFFECT UNTIL 6 PM AKDT MONDAY * WHAT...Flooding caused by an ice jam continues. * WHERE...The Tanana River at Manley Hot Springs. * WHEN...Until 600 PM AKDT Monday. * IMPACTS...Flooding is occuring in Manley Hot Springs with many roads and structures still impacted by high water levels. * ADDITIONAL DETAILS - At 328 PM AKDT, the ice jam which was located 12 miles downriver from Manley Hot Springs released late Sunday morning, and water levels are currently falling. Water is still inundating much of the community but will gradually recede over the next 24 hours. Some low-lying areas will likely have standing water remaining well into the upcoming week.
MANLEY HOT SPRINGS, AK
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Wind Advisory issued for Upper Sevier River Valleys by NWS

Effective: 2022-05-08 16:30:00 MDT Expires: 2022-05-08 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Upper Sevier River Valleys WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING HARD FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 9 AM MDT MONDAY * WHAT...For the Hard Freeze Warning, sub-freezing temperatures as low as 25 expected. For the Wind Advisory, southwest winds 30 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Southwest Utah and Upper Sevier River Valleys. * WHEN...For the Hard Freeze Warning, from 9 PM this evening to 9 AM MDT Monday. For the Wind Advisory, until 9 PM MDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
GARFIELD COUNTY, UT
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Freeze Watch issued for Eastern Curry County and Josephine County, Jackson County by NWS

Effective: 2022-05-10 01:00:00 PDT Expires: 2022-05-10 08:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. If you have outside water lines that are prone to freezing with temperatures in the upper 20s to lower 30s, take steps to protect them prior to sunset both Sunday and Monday evenings. Target Area: Eastern Curry County and Josephine County; Jackson County FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO 8 AM PDT MONDAY FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE MONDAY NIGHT THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...For the Freeze Warning, sub-freezing temperatures as low as 25 degrees expected. For the Freeze Watch, sub-freezing temperatures as low as 27 degrees possible. * WHERE...Some valleys of western Siskiyou County in California and eastern Curry, Josephine and Jackson counties in Oregon. Areas most susceptible include the cities of Ashland, Applegate, Jacksonville, Ruch, Williams, Cave Junction and Obrien in Oregon and Happy Camp, Fort Jones, Greenview and Etna in California. * WHEN...For the Freeze Warning, from 1 AM to 8 AM PDT Monday. For the Freeze Watch, from late Monday night through Tuesday morning. * IMPACTS...Frost and freezing conditions will kill crops and other sensitive vegetation. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
CURRY COUNTY, OR
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Fire Weather Watch issued for Fremont County Including Canon City, Howard, Texas Creek by NWS

Effective: 2022-05-10 11:00:00 MDT Expires: 2022-05-10 21:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Fremont County Including Canon City, Howard, Texas Creek; Huerfano County Including Walsenburg; Northern El Paso County Including Monument and Black Forest; Pueblo County Including Pueblo; Southern El Paso County Including Fort Carson and Colorado Springs; Southern Front Range Including Sangre De Cristo Mountains, Wet Mountains, La Veta Pass; Teller County, Rampart Range Including Pikes Peak and Florissant Fossil Beds National Monument; Western Las Animas County Including Trinidad and Thatcher A Red Flag Warning remains in effect through 9 PM Monday, for strong winds and low relative humidity, for Fire Weather Zones 221...222...225...226...227...228...229 and 230, which includes the Sangre de Cristo Mountains, Wet Mountains, the Wet Mountain Valley, Huerfano, western Las Animas, Fremont, Teller, El Paso and Pueblo Counties A Red Flag Warning remains in effect through midnight Sunday night, for strong winds and low relative humidity, for Fire Weather Zones 220...223...224...233 and 237, which includes all the Continental Divide, the San Luis Valley, eastern Las Animas and Baca Counties A Red Flag Warning remains in effect from 10 AM Monday morning through 9 PM Monday night, for strong winds and low relative humidity, for Fire Weather Zones 220...223...224...231...232 233...234...235...236 and 237, which includes the all of the Continental Divide, the San Luis Valley and all of the Eastern Plains A Fire Weather Watch is now in effect from Tuesday morning through Tuesday afternoon, for strong winds and low relative humidity, for Fire Weather Zones 220...221...222...223...224 225...226...227...228...229...230...233 and 237...which includes all of the Continental Divide, the San Luis Valley, the Sangre de Cristo Mountains, the Wet Mountains, the Wet Mountain Valley, Teller, Fremont, Pueblo, Huerfano, Las Animas and Baca Counties RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT MONDAY FOR FIRE WEATHER ZONES 221...222...225...226...227...228...229 AND 230 FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 221...222...225...226...227...228...229 AND 230 The National Weather Service in Pueblo has issued a Fire Weather Watch for gusty winds and low relative humidity, which is in effect from Tuesday morning through Tuesday evening. * Affected Area...Fire Weather Zones 221...222...225...226 227...228...229 and 230. * Winds...Southwest 35 to 45 mph with gusts 60 to 85 mph through Monday morning, southwest 30 to 40 with gusts to 60 mph into Monday evening. Southwest 20 to 30 with gusts to 45 mph on Tuesday. * Timing...through 9 PM Monday. The strongest winds will occur overnight tonight with poor humidity recoveries. * Relative Humidity...5 to 10 percent. * Impacts...Conditions will be favorable for rapid rates of fire growth and spread.
COSTILLA COUNTY, CO
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High Wind Warning issued for Lower Washington County, South Central Utah by NWS

Effective: 2022-05-08 16:30:00 MDT Expires: 2022-05-08 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Lower Washington County; South Central Utah HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 35 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Lower Washington County and South Central Utah. * WHEN...Until 9 PM MDT this evening. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel will be difficult especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust will be possible and reduce visibility, causing hazardous driving conditions.
GARFIELD COUNTY, UT
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Wind Advisory issued for Yosemite NP outside of the valley by NWS

Effective: 2022-05-08 16:28:00 PDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Yosemite NP outside of the valley WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING * WHAT...West to southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Yosemite NP outside of the valley. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...The strongest wind gusts will be above 8,000 feet.
MARIPOSA COUNTY, CA
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Flood Warning issued for Loudoun by NWS

Effective: 2022-05-08 21:20:00 EDT Expires: 2022-05-10 04:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/washington or www.weather.gov/baltimore. The next statement will be issued Monday morning at 930 AM EDT. Target Area: Loudoun The Flood Warning is extended for the following rivers in Maryland...Virginia...West Virginia Potomac River at Point of Rocks affecting Loudoun and Frederick Counties. Cacapon River near Great Cacapon affecting Morgan County. The Flood Warning continues for the following rivers in Maryland...Virginia...West Virginia Potomac River at Little Falls affecting Fairfax and Montgomery Counties. Potomac River at Edwards Ferry affecting Loudoun and Montgomery Counties. Potomac River at Shepherdstown affecting Jefferson, Washington and Berkeley Counties. For the Potomac River...including Paw Paw, Hancock, Dam Number Five, Shepherdstown, Harpers Ferry, Point of Rocks, Edwards Ferry, Little Falls...Moderate flooding is forecast. For the Cacapon River...including Great Cacapon...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY TUESDAY MORNING * WHAT...Moderate flooding is occurring and moderate flooding is forecast. * WHERE...Potomac River at Edwards Ferry. * WHEN...Until early Tuesday morning. * IMPACTS...At 18.5 feet, The parking lot at Edwards Ferry is completely covered by water. The parking lot at Seneca is partially flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:46 PM EDT Sunday the stage was 18.4 feet, or 3.4 feet above flood stage. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:46 PM EDT Sunday was 18.5 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage late tomorrow evening and continue falling to 9.9 feet Wednesday evening. - Flood stage is 15.0 feet. - Flood History...No available flood history. - Please visit https://www.weather.gov/safety/flood for flood safety information. River Name Fld Observed Mon Mon Mon Crest Location Stg Stg Day/Time 2AM 8AM 2PM Stg Time Date Potomac River Edwards Ferry 15.0 18.4 Sun 8 pm 18.4 17.9 16.8 MSG unknown
LOUDOUN COUNTY, VA
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Hard Freeze Watch issued for Cache Valley, Utah Portion, Eastern Box Elder County by NWS

Effective: 2022-05-09 21:00:00 MDT Expires: 2022-05-10 09:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Cache Valley, Utah Portion; Eastern Box Elder County HARD FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY EVENING THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 25 possible. * WHERE...Eastern Box Elder County and Cache Valley/Utah Portion. * WHEN...From Monday evening through Tuesday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BOX ELDER COUNTY, UT

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