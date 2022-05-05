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Cleveland, OH

Short break from the rain before big soaker tomorrow

By Scott Sabol
Cleveland News - Fox 8
 4 days ago

Cover picture for the articleCLEVELAND (WJW) – Thursday will be milder near 60° with some sun as high pressure builds in. Light showers this evening...

fox8.com

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