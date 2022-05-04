ContributorsPublishersAdvertisers
Blairstown, MO

Flood Warning issued May 4 at 9:24AM CDT until May 7 at 3:24PM CDT by NWS Kansas City/Pleasant Hill MO

By National Weather Service
abc17news.com
 3 days ago

Cover picture for the article* WHAT…Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE…Big Creek at Blairstown. * WHEN…Until Saturday afternoon. *...

abc17news.com

Comments / 0

Related
WJHL

Tornado Watch issued across entire region

(WJHL) – The National Weather Service (NWS) has issued a Tornado Watch for the entirety of News Channel 11’s coverage area. According to the NWS’s site, the watch will remain in place from 1:40 p.m. on May 6 to 8 p.m. that same day. You can find a rough map of the warning area below: […]
ENVIRONMENT
KOAMNewsNow.com | KOAM-TV

Road closures; Turn around don’t drown

JOPLIN REGION — The roads that normally close during high water events are beginning to close. Download the free MODOT Travelers App for the latest updates. Click here for iPhone APP Store. Click here to download Android version in the Play Store. 💻 You can view the map on your computer by clicking here. BARTON COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT release images...
JOPLIN, MO
Williamson Source

WEATHER- Severe Thunderstorm Watch Issued

We will update as needed and as always bookmark your Close To Home Weather Page. You can find it here, for Live Local radar, watches, and warnings. SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 183 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 235 PM CDT THU MAY 5 2022 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 183 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TNC003-005-017-021-037-039-043-055-077-081-083-085-099-101-103- 111-113-117-119-125-135-147-149-159-161-165-169-181-187-189- 060200- /O.NEW.KWNS.SV.A.0183.220505T1935Z-220506T0200Z/ TN . TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE BEDFORD BENTON CARROLL CHEATHAM DAVIDSON DECATUR DICKSON GILES HENDERSON HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS LAWRENCE LEWIS LINCOLN MACON MADISON MARSHALL MAURY MONTGOMERY PERRY ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE WAYNE WILLIAMSON WILSON.
ENVIRONMENT
KOLR10 News

Flooding across the Ozarks: Photo gallery

Widespread flooding closed roads and stranded drivers Thursday. Here are some videos and images from viewers. Flooding at Wilson’s Creek near Rutledge Wilson Park. Courtesy Josh Campbell of Springfield. Honey Creek south of Highway FF has flooded Lawerence 1180, according to the Aurora Rural Fire Protection District. Flooding in Stone County, Missouri, Silver Lake Branch […]
SPRINGFIELD, MO
RELATED LOCAL CHANNELS
State
Kansas State
City
Blairstown, MO
City
Pleasant Hill, MO
City
Kansas City, MO
weather.gov

High Wind Warning issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-05-06 12:08:00 MDT Expires: 2022-05-06 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Use caution if you must drive. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 65 mph expected. * WHERE...North Snowy Range Foothills. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
ALBANY COUNTY, WY
IN THIS ARTICLE
#Flood#West Bank

Comments / 0

Community Policy