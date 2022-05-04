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Cocoa, FL

Waterspout reported on Indian River in Cocoa

WESH
 3 days ago

Cover picture for the articleA waterspout was reported in Cocoa Wednesday morning. Chris Kridler snapped a picture of a funnel cloud in the...

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