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Delaware County, OH

Special Weather Statement issued for Delaware, Fairfield, Franklin, Licking by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-03 19:45:00 EDT Expires: 2022-05-03 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a sturdy building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for central...

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Rip Current Statement issued for Coastal Collier County by NWS

Effective: 2022-05-07 19:53:00 EDT Expires: 2022-05-08 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Coastal Collier County HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH SUNDAY MORNING * WHAT...Dangerous rip currents. * WHERE...Coastal Collier County. * WHEN...Through Sunday morning. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
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Tornado Watch issued for Banks, Catoosa, Dawson, Elbert, Fannin, Franklin, Gilmer by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Banks; Catoosa; Dawson; Elbert; Fannin; Franklin; Gilmer; Habersham; Hall; Hart; Lumpkin; Murray; Pickens; Rabun; Stephens; Towns; Union; White; Whitfield TORNADO WATCH 186 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BANKS CATOOSA DAWSON ELBERT FANNIN FRANKLIN GILMER HABERSHAM HALL HART LUMPKIN MURRAY PICKENS RABUN STEPHENS TOWNS UNION WHITE WHITFIELD
BANKS COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Augusta, Nelson by NWS

Effective: 2022-05-06 20:28:00 EDT Expires: 2022-05-06 21:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect for the warned area. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. Although a tornado is not immediately likely, if one is spotted, act quickly and move to a place of safety inside a sturdy structure such as a basement or small interior room. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Augusta; Nelson The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central Nelson County in central Virginia Southwestern Augusta County in western Virginia * Until 915 PM EDT. * At 827 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Goshen to Lexington to near Glasgow, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Stuarts Draft, Sherando, Wintergreen, Montebello, Craigsville, Greenville, Middlebrook, Summerdean, Tyro and Spottswood. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
AUGUSTA COUNTY, VA
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Delaware State
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Pataskala, OH
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Fairfield County, OH
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Fairfield, OH
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Licking County, OH
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Dublin, OH
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Bexley, OH
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Johnstown, OH
City
Utica, OH
City
Upper Arlington, OH
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Tornado Watch issued for Columbia, Hempstead, Lafayette, Little River, Miller, Nevada by NWS

Effective: 2022-05-05 10:10:00 CDT Expires: 2022-05-05 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Hempstead; Lafayette; Little River; Miller; Nevada; Union TORNADO WATCH 181 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AR . ARKANSAS COUNTIES INCLUDED ARE COLUMBIA HEMPSTEAD LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER NEVADA UNION
COLUMBIA COUNTY, AR
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Tornado Watch issued for Amelia, Brunswick, Charles City, Chesterfield by NWS

Effective: 2022-05-06 23:44:00 EDT Expires: 2022-05-07 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amelia; Brunswick; Charles City; Chesterfield; City of Chesapeake; City of Colonial Heights; City of Emporia; City of Franklin; City of Hampton; City of Hopewell; City of Newport News; City of Norfolk; City of Petersburg; City of Poquoson; City of Portsmouth; City of Richmond; City of Suffolk; City of Virginia Beach; City of Williamsburg; Cumberland; Dinwiddie; Fluvanna; Gloucester; Goochland; Greensville; Hanover; Henrico; Isle of Wight; James City; King William; King and Queen; Louisa; Lunenburg; Mecklenburg; New Kent; Nottoway; Powhatan; Prince Edward; Prince George; Southampton; Surry; Sussex; York THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 187 TO EXPIRE AT MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS ALLOWS TO EXPIRE 9 COUNTIES IN NORTHEAST NORTH CAROLINA BERTIE CAMDEN CHOWAN CURRITUCK GATES HERTFORD NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS IN VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 43 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA AMELIA CHESTERFIELD CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND HANOVER HENRICO LOUISA POWHATAN PRINCE EDWARD IN EAST CENTRAL VIRGINIA CHARLES CITY KING WILLIAM KING AND QUEEN NEW KENT IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG NOTTOWAY PRINCE GEORGE IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BEACH, BON AIR, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS, BUSCH GARDENS, CAPE COLONY, CENTERVILLE, CHASE CITY, CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE, COLONIAL HEIGHTS, COURTLAND, COWIE CORNER, CREWE, CROAKER, CURRITUCK, DEEP CREEK, DENARO, DRAGONVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS, EDENHOUSE, EDENTON, EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, FARMVILLE, FENTRESS, FIVE FORKS, FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT, GOOCHLAND, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBRIER, GRESSIT, GROVE, GUINEA MILLS, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HANCOCK, HAWK, HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORSESHOE, HUNTERDALE, IVOR, JETERSVILLE, KENBRIDGE, KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE, LILLY, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MACEDONIA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI, MAVATON, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MERRY HILL, MIDLOTHIAN, MIDWAY, MINERAL, MOSELEY, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, ORAPAX FARMS, PETERSBURG, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, POWHATAN, QUINTON, QUITSNA, RAINES TAVERN, REAMS, REEDS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY, SAINT JOHNS, SANDSTON, SCOTTS FORK, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, STODDERT, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, TRIPLET, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA, VIRGINIA BEACH, VULTARE, WAKEFIELD, WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT, WHITE PLAINS, WILLIAMSBURG, WINDSOR, AND YORKTOWN.
AMELIA COUNTY, VA
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Severe Weather Statement issued for Buffalo, Hand, Hyde, Lyman by NWS

Effective: 2022-05-07 16:20:00 MDT Expires: 2022-05-07 22:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Buffalo; Hand; Hyde; Lyman A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR SOUTHWESTERN HAND...SOUTHEASTERN HYDE...NORTHEASTERN LYMAN AND BUFFALO COUNTIES At 659 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Fort Thompson, moving northeast at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Etbauer Hill. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BUFFALO COUNTY, SD
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Fire Weather Watch issued for Yuma by NWS

Effective: 2022-05-09 10:00:00 MDT Expires: 2022-05-09 21:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Avoid outdoor burning. Repeating, outdoor burning is not advised today and Monday. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control. Target Area: Yuma RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONE 252 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY MORNING THROUGH MONDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONE 252 * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma. * Winds...For today, south to southwest at 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. On Monday, southwest at 20 to 30 mph. * Relative Humidity...As low as 10 to 15 percent. * Impacts...Extreme and unpredictable fire behavior. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control.
YUMA COUNTY, CO
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Thunderstorms#Tornado Watch
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Fire Warning issued for Cimarron by NWS

Effective: 2022-05-07 14:34:00 CDT Expires: 2022-05-07 19:45:00 CDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Instruction: Be prepared to evacuate quickly and follow all safety instructions from local emergency management officials. Do not drive into smoke. Target Area: Cimarron The National Weather Service in Amarillo has issued a Fire Warning at the request of the Cimarron County Emergency Management for southeastern Cimarron County. * AT 549 PM CDT, a dangerous wildfire was located 6 miles west of Griggs, or 17 miles southeast of Boise City, moving rapidly to the north northeast. $$ Ward
CIMARRON COUNTY, OK
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Flood Warning issued for Harrison by NWS

Effective: 2022-05-07 19:50:00 EDT Expires: 2022-05-08 02:37:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/rlx. The next statement will be issued late tonight at 245 AM EDT. Target Area: Harrison The Flood Warning is extended for the following rivers in West Virginia West Fork River Near Clarksburg affecting Harrison County. For the West Fork River...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...West Fork River Near Clarksburg. * WHEN...Until just after midnight tonight. * IMPACTS...At 14.0 feet, Water starts to enter some homes along the low sections near the river. Libery Avenue starts to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:15 PM EDT Saturday the stage was 14.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:15 PM EDT Saturday was 14.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 14.3 feet this evening. It will then fall below flood stage early Sunday morning. - Flood stage is 14.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 14.3 feet on 06/05/2008. - http://www.weather.gov/safety/flood
HARRISON COUNTY, WV
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Coastal Flood Warning issued for Delaware Beaches, Inland Sussex by NWS

Effective: 2022-05-07 23:00:00 EDT Expires: 2022-05-08 07:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A Coastal Flood Warning means that moderate or major tidal flooding is occurring or imminent. Be prepared for rising water levels and take appropriate action to protect life and property. Follow the recommendations of local emergency management officials. Do not drive your vehicle through flood waters. The water may be deeper than you think it is. You will be putting yourself in danger and your vehicle may be damaged, leading to costly repairs. Visit the Advanced Hydrologic Prediction Service at water.weather.gov/ahps for additional water level and flood impact information for your local tide gauge. Target Area: Delaware Beaches; Inland Sussex COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO 7 AM EDT SUNDAY * WHAT...One to two feet of inundation above ground level expected in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...In New Jersey, Coastal Ocean, Atlantic Coastal Cape May, Coastal Atlantic, Cape May, Southeastern Burlington, Atlantic and Ocean. In Delaware, Delaware Beaches and Inland Sussex. * WHEN...From 11 PM this evening to 7 AM EDT Sunday. * IMPACTS...At this level, widespread roadway flooding occurs in coastal and bayside communities and along inland tidal waterways. Many roads become impassable. Some damage to vulnerable structures may begin to occur. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. Delaware Bay at Lewes MLLW Categories - Minor 6.0 ft, Moderate 7.0 ft, Major 8.0 ft MHHW Categories - Minor 1.3 ft, Moderate 2.3 ft, Major 3.3 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Flood ft MLLW ft MHHW ft Impact -------- --------- --------- --------- -------- 08/02 AM 7.5 2.8 3.4 Moderate 08/03 PM 6.6 2.0 3.4 Minor 09/03 AM 7.0 2.3 3.0 Moderate 09/04 PM 6.3 1.7 2.9 Minor 10/04 AM 6.4 1.8 2.4 Minor 10/05 PM 5.7 1.0 2.1 None Atlantic Ocean at Atlantic City MLLW Categories - Minor 6.0 ft, Moderate 7.0 ft, Major 8.0 ft MHHW Categories - Minor 1.4 ft, Moderate 2.4 ft, Major 3.4 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Flood ft MLLW ft MHHW ft Impact -------- --------- --------- --------- -------- 08/01 AM 7.1 2.5 3.2 Moderate 08/02 PM 5.9 1.3 3.0 None 09/02 AM 6.4 1.8 2.6 Minor 09/03 PM 5.6 1.0 2.5 None 10/03 AM 5.9 1.3 2.1 None 10/04 PM 5.2 0.6 1.8 None Great Egg Harbor Bay at Ocean City MLLW Categories - Minor 5.3 ft, Moderate 6.3 ft, Major 7.3 ft MHHW Categories - Minor 1.3 ft, Moderate 2.3 ft, Major 3.3 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Flood ft MLLW ft MHHW ft Impact -------- --------- --------- --------- -------- 08/02 AM 6.5 2.5 2.8 Moderate 08/02 PM 5.6 1.6 2.8 Minor 09/02 AM 6.1 2.1 2.5 Minor 09/03 PM 5.2 1.2 2.3 None 10/03 AM 5.5 1.5 1.9 Minor 10/04 PM 4.8 0.8 1.6 None Cape May Harbor at Cape May MLLW Categories - Minor 6.2 ft, Moderate 7.2 ft, Major 8.2 ft MHHW Categories - Minor 1.1 ft, Moderate 2.1 ft, Major 3.1 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Flood ft MLLW ft MHHW ft Impact -------- --------- --------- --------- -------- 08/02 AM 7.4 2.3 3.1 Moderate 08/03 PM 6.3 1.2 3.0 Minor 09/02 AM 6.9 1.8 2.7 Minor 09/04 PM 6.0 0.9 2.6 None 10/03 AM 6.5 1.4 2.3 Minor 10/04 PM 5.7 0.6 2.0 None Barnegat Bay at Barnegat Light MLLW Categories - Minor 3.5 ft, Moderate 4.5 ft, Major 5.5 ft MHHW Categories - Minor 1.0 ft, Moderate 2.0 ft, Major 3.0 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Flood ft MLLW ft MHHW ft Impact -------- --------- --------- --------- -------- 08/01 AM 4.6 2.1 2.4 Moderate 08/02 PM 4.0 1.5 2.3 Minor 09/02 AM 4.2 1.7 2.0 Minor 09/03 PM 3.7 1.2 1.9 Minor 10/03 AM 3.7 1.2 1.6 Minor 10/04 PM 3.2 0.7 1.2 None
SUSSEX COUNTY, DE
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Tornado Warning issued for Baker, Columbia by NWS

Effective: 2022-05-06 20:11:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Heavy rainfall may hide this tornado. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Baker; Columbia The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Tornado Warning for West central Baker County in northeastern Florida East central Columbia County in northern Florida * Until 830 PM EDT. * At 811 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 9 miles northeast of Suwannee Valley, or 11 miles east of White Springs, moving east at 30 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of west central Baker and east central Columbia Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BAKER COUNTY, FL
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NWS
weather.gov

Coastal Flood Advisory issued for Delaware, Lower Bucks, Philadelphia by NWS

Effective: 2022-05-08 06:00:00 EDT Expires: 2022-05-08 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Coastal Flood Advisory means that minor tidal flooding is expected. Minor tidal flooding often results in some road closures. Usually, the most vulnerable roadways will flood. Do not leave your vehicle at a location that is prone to tidal flooding. Do not drive your vehicle through flood waters. The water may be deeper than you think it is. You will be putting yourself in danger and your vehicle may be damaged, leading to costly repairs. Visit the Advanced Hydrologic Prediction Service at water.weather.gov/ahps for additional water level and flood impact information for your local tide gauge. Target Area: Delaware; Lower Bucks; Philadelphia COASTAL FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM TO 11 AM EDT SUNDAY * WHAT...Up to one half foot of inundation above ground level expected in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...In Pennsylvania, Delaware, Philadelphia and Lower Bucks. In New Jersey, Gloucester, Northwestern Burlington and Camden. * WHEN...From 6 AM to 11 AM EDT Sunday. * IMPACTS...At this level, flooding begins on the most vulnerable roads along tidal waterways. Some partial or full road closures are possible. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. Delaware River at Philadelphia MLLW Categories - Minor 8.2 ft, Moderate 9.2 ft, Major 10.2 ft MHHW Categories - Minor 1.5 ft, Moderate 2.5 ft, Major 3.5 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Flood ft MLLW ft MHHW ft Impact -------- --------- --------- --------- -------- 07/08 PM 6.8 0.1 0.9 None 08/08 AM 8.6 1.9 2.0 Minor 08/08 PM 8.1 1.4 2.2 None 09/08 AM 8.8 2.1 2.3 Minor 09/09 PM 8.4 1.7 2.3 Minor 10/10 AM 8.5 1.8 2.0 Minor Delaware River at Burlington MLLW Categories - Minor 9.3 ft, Moderate 10.3 ft, Major 11.3 ft MHHW Categories - Minor 1.6 ft, Moderate 2.6 ft, Major 3.6 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Flood ft MLLW ft MHHW ft Impact -------- --------- --------- --------- -------- 07/08 PM 7.8 0.1 1.0 None 08/08 AM 9.6 1.9 2.1 Minor 08/09 PM 8.8 1.1 2.1 None 09/09 AM 9.5 1.8 2.2 Minor 09/10 PM 8.9 1.2 2.1 None 10/10 AM 9.2 1.5 2.0 None
PHILADELPHIA, PA
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Wind Advisory issued for Clay, Kittson, Norman, West Marshall, West Polk, Wilkin by NWS

Effective: 2022-05-07 19:00:00 CDT Expires: 2022-05-07 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Clay; Kittson; Norman; West Marshall; West Polk; Wilkin WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING WIND ADVISORY HAS EXPIRED * WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Portions of northwest and west central Minnesota and northeast and southeast North Dakota. * WHEN...Until 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
CLAY COUNTY, MN
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Wind Advisory issued for Barnes, Benson, Cass, Cavalier, Eastern Walsh County, Eddy by NWS

Effective: 2022-05-07 19:00:00 CDT Expires: 2022-05-07 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Barnes; Benson; Cass; Cavalier; Eastern Walsh County; Eddy; Grand Forks; Griggs; Nelson; Pembina; Ramsey; Ransom; Richland; Sargent; Steele; Towner; Traill; Western Walsh County WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING WIND ADVISORY HAS EXPIRED * WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Portions of northwest and west central Minnesota and northeast and southeast North Dakota. * WHEN...Until 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
BARNES COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Indiana, Jefferson by NWS

Effective: 2022-05-07 15:39:00 EDT Expires: 2022-05-08 17:25:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Indiana; Jefferson FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 8 PM EDT THIS EVENING The Flood Warning will expire at 8 PM EDT this evening for a portion of west central Pennsylvania, including the following areas, Indiana and Jefferson PA. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
INDIANA COUNTY, PA
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Flood Warning issued for Independence, Jackson by NWS

Effective: 2022-05-07 20:53:00 CDT Expires: 2022-05-10 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Independence; Jackson The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas White River At Newport affecting Jackson and Independence Counties. White River At Georgetown affecting White, Prairie and Woodruff Counties. White River At Des Arc affecting Prairie County. White River At Clarendon affecting Arkansas and Monroe Counties. White River At Augusta affecting White and Woodruff Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL TUESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River At Newport. * WHEN...Until Tuesday morning. * IMPACTS...At 27.0 feet, State Highway 14 between Newport and Oil Trough and State Highway 122 to Newark affected. Possible structural flooding along State Highway 14 in Independence County. Bateman Levee patrolling begins. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 PM CDT Saturday the stage was 26.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 27.0 feet tomorrow morning. It will then fall below flood stage by Monday morning, May 9. - Flood stage is 26.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 7 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Sun Mon Tue Crest Time Date White River Newport 26.0 26.6 Sat 8 PM 26.5 23.8 21.1 NEAR CREST
INDEPENDENCE COUNTY, AR
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Flood Warning issued for Washington by NWS

Effective: 2022-05-07 11:49:00 EDT Expires: 2022-05-09 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Washington FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 1 AM EDT SUNDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...A portion of southeast Ohio, including the following county, Washington. * WHEN...Until 100 AM EDT. * IMPACTS...Flooding of the Little Muskingum River and it`s tributaries is occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 703 PM EDT, gauge reports indicated that the Little Muskingum River and it`s tributaries were flooding. - Some locations that will experience flooding include mainly rural areas of Northeastern Washington County - http://www.weather.gov/safety/flood
WASHINGTON COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bedford, Benton, Carroll, Cheatham, Davidson, Decatur, Dickson by NWS

Effective: 2022-05-05 14:35:00 CDT Expires: 2022-05-05 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bedford; Benton; Carroll; Cheatham; Davidson; Decatur; Dickson; Giles; Henderson; Hickman; Houston; Humphreys; Lawrence; Lewis; Lincoln; Macon; Madison; Marshall; Maury; Montgomery; Perry; Robertson; Rutherford; Smith; Stewart; Sumner; Trousdale; Wayne; Williamson; Wilson SEVERE THUNDERSTORM WATCH 183 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TN . TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE BEDFORD BENTON CARROLL CHEATHAM DAVIDSON DECATUR DICKSON GILES HENDERSON HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS LAWRENCE LEWIS LINCOLN MACON MADISON MARSHALL MAURY MONTGOMERY PERRY ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE WAYNE WILLIAMSON WILSON
BEDFORD COUNTY, TN
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Evacuation Immediate issued for Burnett by NWS

Effective: 2022-05-07 17:48:00 CDT Expires: 2022-05-07 19:00:00 CDT Target Area: Burnett EVACUATION ORDER FOR WEBB LAKE WILDFIRE NO LONGER NEEDED The following message is transmitted at the request of the Wisconsin Department of Natural Resources. An incident commander on the fire said that the fire has been contained and the evacuation order is no longer necessary.
BURNETT COUNTY, WI

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