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Fayette County, PA

Severe Weather Statement issued for Fayette, Greene by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-03 20:11:00 EDT Expires: 2022-05-03 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southwestern Pennsylvania...and northern and northeastern West...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Augusta, Nelson by NWS

Effective: 2022-05-06 20:28:00 EDT Expires: 2022-05-06 21:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect for the warned area. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. Although a tornado is not immediately likely, if one is spotted, act quickly and move to a place of safety inside a sturdy structure such as a basement or small interior room. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Augusta; Nelson The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central Nelson County in central Virginia Southwestern Augusta County in western Virginia * Until 915 PM EDT. * At 827 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Goshen to Lexington to near Glasgow, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Stuarts Draft, Sherando, Wintergreen, Montebello, Craigsville, Greenville, Middlebrook, Summerdean, Tyro and Spottswood. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
AUGUSTA COUNTY, VA
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Rip Current Statement issued for Coastal Collier County by NWS

Effective: 2022-05-07 19:53:00 EDT Expires: 2022-05-08 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Coastal Collier County HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH SUNDAY MORNING * WHAT...Dangerous rip currents. * WHERE...Coastal Collier County. * WHEN...Through Sunday morning. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
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Beach Hazards Statement issued for Coastal New Hanover, Coastal Pender by NWS

Effective: 2022-05-08 06:00:00 EDT Expires: 2022-05-08 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Caution should be used when in or near the water. Check with lifeguards before entering the ocean for possible hazards you may be swept into. Target Area: Coastal New Hanover; Coastal Pender BEACH HAZARDS STATEMENT IN EFFECT FROM 6 AM EDT SUNDAY THROUGH SUNDAY EVENING * WHAT...Strong north to south longshore current. * WHERE...In South Carolina, Coastal Horry and Coastal Georgetown Counties. In North Carolina, Coastal Pender and Coastal New Hanover Counties. * WHEN...From 6 AM EDT Sunday through Sunday evening. * IMPACTS...Longshore currents can sweep swimmers and surfers into rip currents, piers, jetties, and other hazardous areas. It may sweep swimmers off their feet, making it difficult to return to shore.
NEW HANOVER COUNTY, NC
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Tornado Watch issued for Columbia, Hempstead, Lafayette, Little River, Miller, Nevada by NWS

Effective: 2022-05-05 10:10:00 CDT Expires: 2022-05-05 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Hempstead; Lafayette; Little River; Miller; Nevada; Union TORNADO WATCH 181 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AR . ARKANSAS COUNTIES INCLUDED ARE COLUMBIA HEMPSTEAD LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER NEVADA UNION
COLUMBIA COUNTY, AR
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Special Weather Statement issued for Central Interior, Deltana and Tanana Flats, Denali by NWS

Effective: 2022-05-08 00:00:00 AKDT Expires: 2022-05-08 07:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Central Interior; Deltana and Tanana Flats; Denali; Eastern Alaska Range; Middle Tanana Valley; Southeastern Brooks Range; Upper Koyukuk Valley; Upper Tanana Valley and the Fortymile Country; Yukon Flats and Surrounding Uplands Strong Cold Front Moving Through Late Sunday and Monday A strong cold front will push from west to east across the Interior and Alaska Range late Sunday into Monday. This will bring much cooler temperatures, periods of gusty winds, and a wintry mix of rain and snow. Precipitation with the front will initially fall as rain, before switching over to snow Sunday night. Low elevation areas can expect 1-2 inches or less of wet snow to accumulate on grassy or cold surfaces by Monday morning. Above 1500 feet, 2-4 inches or less of wet snow is expected. Periods of rain and snow showers will continue into Monday night. These cooler temperatures will slow the ongoing snowmelt process, but rivers will continue to remain high across the area over the next several days. Break-up is beginning along the Yukon River, and there is the potential for ice jams. For the latest information on the rivers, go to www.weather.gov/aprfc. For the latest forecast, go to www.weather.gov/afg.
ENVIRONMENT
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Tornado Warning issued for Baker, Columbia by NWS

Effective: 2022-05-06 20:11:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Heavy rainfall may hide this tornado. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Baker; Columbia The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Tornado Warning for West central Baker County in northeastern Florida East central Columbia County in northern Florida * Until 830 PM EDT. * At 811 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 9 miles northeast of Suwannee Valley, or 11 miles east of White Springs, moving east at 30 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of west central Baker and east central Columbia Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BAKER COUNTY, FL
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Special Weather Statement issued for Hendry, Inland Broward County, Inland Collier County by NWS

Effective: 2022-05-07 10:36:00 EDT Expires: 2022-05-07 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: These winds can down small tree limbs and branches, and blow around unsecured small objects. Seek shelter in a safe building until the storm passes. Funnel clouds occasionally touch down and produce tornadoes or waterspouts. Move indoors and stay away from windows. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will relay your report to the National Weather Service office in Miami. You can also share your report with NWS Miami on Facebook and Twitter. Target Area: Hendry; Inland Broward County; Inland Collier County A strong thunderstorm will impact portions of east central Collier and southern Broward Counties through 800 PM EDT At 721 PM EDT, National Weather Service meteorologists were tracking a strong thunderstorm capable of producing a funnel cloud over Miccosukee Indian Reservation, or 35 miles east of Ave Maria, moving east at 35 mph. HAZARD...Funnel clouds, wind gusts of 50 to 55 mph, and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Funnel clouds occasionally touch down and produce tornadoes or waterspouts. Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Mile Marker 30 On Alligator Alley, Intersection Alligator Alley And Miami Canal, Miccosukee Indian Reservation, East Toll Gate On Alligator Alley, Miccosukee Service Plaza and West Broward Rec. Area On Alligator Alley. FUNNEL CLOUD...POSSIBLE MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...55 MPH
BROWARD COUNTY, FL
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Fire Weather Watch issued for Yuma by NWS

Effective: 2022-05-09 10:00:00 MDT Expires: 2022-05-09 21:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Avoid outdoor burning. Repeating, outdoor burning is not advised today and Monday. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control. Target Area: Yuma RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONE 252 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY MORNING THROUGH MONDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONE 252 * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma. * Winds...For today, south to southwest at 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. On Monday, southwest at 20 to 30 mph. * Relative Humidity...As low as 10 to 15 percent. * Impacts...Extreme and unpredictable fire behavior. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control.
YUMA COUNTY, CO
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#West Wind#Wind Gust#Power Lines
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Special Weather Statement issued for Darlington, Dillon, Florence, Marion, Marlboro by NWS

Effective: 2022-05-07 19:19:00 EDT Expires: 2022-05-07 20:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Darlington; Dillon; Florence; Marion; Marlboro A strong thunderstorm will impact portions of north central Florence, southwestern Dillon, east central Darlington, northwestern Marion and southeastern Marlboro Counties through 815 PM EDT At 729 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Brownsville, or 14 miles west of Dillon, moving southeast at 25 mph. HAZARD...Half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Latta, Sellers, Brownsville, Oak Grove, Bingham and Blue Brick. This includes Interstate 95 in South Carolina between mile markers 172 and 187. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
DARLINGTON COUNTY, SC
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Flood Warning issued for Independence, Jackson by NWS

Effective: 2022-05-07 10:10:00 CDT Expires: 2022-05-10 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Independence; Jackson The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas White River At Newport affecting Jackson and Independence Counties. Cache River Near Patterson affecting Woodruff and Jackson Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL TUESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River At Newport. * WHEN...Until Tuesday morning. * IMPACTS...At 27.0 feet, State Highway 14 between Newport and Oil Trough and State Highway 122 to Newark affected. Possible structural flooding along State Highway 14 in Independence County. Bateman Levee patrolling begins. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 AM CDT Saturday the stage was 26.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 27.0 feet just after midnight tonight (early Sunday morning). It will then fall below flood stage early Monday morning. - Flood stage is 26.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 1 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Sun Mon Tue Crest Time Date White River Newport 26.0 26.2 Sat 9 AM 26.8 24.5 21.7 27.0 1 AM 5/08
INDEPENDENCE COUNTY, AR
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Flood Warning issued for Harrison by NWS

Effective: 2022-05-07 19:50:00 EDT Expires: 2022-05-08 02:37:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/rlx. The next statement will be issued late tonight at 245 AM EDT. Target Area: Harrison The Flood Warning is extended for the following rivers in West Virginia West Fork River Near Clarksburg affecting Harrison County. For the West Fork River...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...West Fork River Near Clarksburg. * WHEN...Until just after midnight tonight. * IMPACTS...At 14.0 feet, Water starts to enter some homes along the low sections near the river. Libery Avenue starts to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:15 PM EDT Saturday the stage was 14.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:15 PM EDT Saturday was 14.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 14.3 feet this evening. It will then fall below flood stage early Sunday morning. - Flood stage is 14.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 14.3 feet on 06/05/2008. - http://www.weather.gov/safety/flood
HARRISON COUNTY, WV
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Evacuation Immediate issued for Burnett by NWS

Effective: 2022-05-07 17:48:00 CDT Expires: 2022-05-07 19:00:00 CDT Target Area: Burnett EVACUATION ORDER FOR WEBB LAKE WILDFIRE NO LONGER NEEDED The following message is transmitted at the request of the Wisconsin Department of Natural Resources. An incident commander on the fire said that the fire has been contained and the evacuation order is no longer necessary.
BURNETT COUNTY, WI
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NWS
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Red Flag Warning issued for Yuma by NWS

Effective: 2022-05-07 17:16:00 MDT Expires: 2022-05-07 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Avoid outdoor burning. Repeating, outdoor burning is not advised today and Monday. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control. Target Area: Yuma RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONE 252 FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY MORNING THROUGH MONDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONE 252 * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma. * Winds...For today, south to southwest at 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. On Monday, southwest at 20 to 30 mph. * Relative Humidity...As low as 10 to 15 percent. * Impacts...Extreme and unpredictable fire behavior. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control.
YUMA COUNTY, CO
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Flood Warning issued for Indiana, Jefferson by NWS

Effective: 2022-05-07 15:39:00 EDT Expires: 2022-05-08 17:25:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Indiana; Jefferson FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 8 PM EDT THIS EVENING The Flood Warning will expire at 8 PM EDT this evening for a portion of west central Pennsylvania, including the following areas, Indiana and Jefferson PA. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
INDIANA COUNTY, PA
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Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Logan, Sherman, Thomas, Wallace, Wichita by NWS

Effective: 2022-05-09 11:00:00 CDT Expires: 2022-05-09 22:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Outdoor burning is not advised on Monday. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control. Target Area: Cheyenne; Logan; Sherman; Thomas; Wallace; Wichita FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY MORNING THROUGH MONDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...013...014...027...028 AND 042 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne Fire Weather Zone 013 Sherman...Fire Weather Zone 014 Thomas Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan and Fire Weather Zone 042 Wichita. * Winds...Southwest at 20 to 30 mph. * Relative Humidity...As low as 10 to 15 percent. * Impacts...Extreme and unpredictable fire behavior. Any fires that start may rapidly grow and spread out of control.
CHEYENNE COUNTY, KS
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Coastal Flood Warning issued for Kent by NWS

Effective: 2022-05-07 23:00:00 EDT Expires: 2022-05-08 07:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A Coastal Flood Warning means that moderate or major tidal flooding is occurring or imminent. Be prepared for rising water levels and take appropriate action to protect life and property. Follow the recommendations of local emergency management officials. Do not drive your vehicle through flood waters. The water may be deeper than you think it is. You will be putting yourself in danger and your vehicle may be damaged, leading to costly repairs. Visit the Advanced Hydrologic Prediction Service at water.weather.gov/ahps for additional water level and flood impact information for your local tide gauge. Target Area: Kent COASTAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO 7 AM EDT SUNDAY * WHAT...One to two feet of inundation above ground level expected in low-lying areas near shorelines and tidal waterways. * WHERE...Kent. * WHEN...From 11 PM this evening to 7 AM EDT Sunday. * IMPACTS...At this level, widespread roadway flooding occurs in coastal and bayside communities and along inland tidal waterways. Many roads become impassable. Some damage to vulnerable structures may begin to occur. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. Murderkill River at Bowers Beach MLLW Categories - Minor 6.6 ft, Moderate 7.6 ft, Major 8.6 ft MHHW Categories - Minor 0.9 ft, Moderate 1.9 ft, Major 2.9 ft Total Total Departure Day/Time Tide Tide from Norm Flood ft MLLW ft MHHW ft Impact -------- --------- --------- --------- -------- 08/03 AM 7.9 2.2 3.4 Moderate 08/04 PM 6.8 1.1 3.3 Minor 09/04 AM 7.4 1.7 3.0 Minor 09/05 PM 6.7 1.0 3.0 Minor 10/05 AM 7.0 1.3 2.6 Minor
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Blair, Huntingdon by NWS

Effective: 2022-05-07 18:46:00 EDT Expires: 2022-05-08 09:36:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued by Sunday morning. Target Area: Blair; Huntingdon Forecast flooding changed from Minor to Moderate severity and increased in duration for the following rivers in Pennsylvania Frankstown Branch Of The Juniata At Williamsburg affecting Huntingdon and Blair Counties. For the Frankstown Branch Juniata River...including Williamsburg Moderate flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE TOMORROW MORNING * WHAT...Moderate flooding is occurring and moderate flooding is forecast. * WHERE...Frankstown Branch Of The Juniata At Williamsburg. * WHEN...Until late tomorrow morning. * IMPACTS...At 12.0 feet, The right, or south bank overflows. The Road near the river upstream of Williamsburg is inundated. A few homes experience basement flooding. At 13.0 feet, Sections of route 866 from Williamsburg to Ganister are covered by flood waters. At 15.0 feet, Many homes on the right, or south bank will be affected by high water. * ADDITIONAL DETAILS - At 6:30 PM EDT Saturday the stage was 13.0 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 6:30 PM EDT Saturday was 13.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 13.4 feet this evening. It will then fall below flood stage late tonight. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
BLAIR COUNTY, PA
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Wind Advisory issued for Clay, Kittson, Norman, West Marshall, West Polk, Wilkin by NWS

Effective: 2022-05-07 19:00:00 CDT Expires: 2022-05-07 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Clay; Kittson; Norman; West Marshall; West Polk; Wilkin WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING WIND ADVISORY HAS EXPIRED * WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Portions of northwest and west central Minnesota and northeast and southeast North Dakota. * WHEN...Until 10 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
CLAY COUNTY, MN
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Tornado Watch issued for Amelia, Brunswick, Charles City, Chesterfield by NWS

Effective: 2022-05-06 23:44:00 EDT Expires: 2022-05-07 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amelia; Brunswick; Charles City; Chesterfield; City of Chesapeake; City of Colonial Heights; City of Emporia; City of Franklin; City of Hampton; City of Hopewell; City of Newport News; City of Norfolk; City of Petersburg; City of Poquoson; City of Portsmouth; City of Richmond; City of Suffolk; City of Virginia Beach; City of Williamsburg; Cumberland; Dinwiddie; Fluvanna; Gloucester; Goochland; Greensville; Hanover; Henrico; Isle of Wight; James City; King William; King and Queen; Louisa; Lunenburg; Mecklenburg; New Kent; Nottoway; Powhatan; Prince Edward; Prince George; Southampton; Surry; Sussex; York THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 187 TO EXPIRE AT MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS ALLOWS TO EXPIRE 9 COUNTIES IN NORTHEAST NORTH CAROLINA BERTIE CAMDEN CHOWAN CURRITUCK GATES HERTFORD NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS IN VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 43 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA AMELIA CHESTERFIELD CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND HANOVER HENRICO LOUISA POWHATAN PRINCE EDWARD IN EAST CENTRAL VIRGINIA CHARLES CITY KING WILLIAM KING AND QUEEN NEW KENT IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG NOTTOWAY PRINCE GEORGE IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BEACH, BON AIR, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS, BUSCH GARDENS, CAPE COLONY, CENTERVILLE, CHASE CITY, CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE, COLONIAL HEIGHTS, COURTLAND, COWIE CORNER, CREWE, CROAKER, CURRITUCK, DEEP CREEK, DENARO, DRAGONVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS, EDENHOUSE, EDENTON, EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, FARMVILLE, FENTRESS, FIVE FORKS, FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT, GOOCHLAND, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBRIER, GRESSIT, GROVE, GUINEA MILLS, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HANCOCK, HAWK, HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORSESHOE, HUNTERDALE, IVOR, JETERSVILLE, KENBRIDGE, KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE, LILLY, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MACEDONIA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI, MAVATON, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MERRY HILL, MIDLOTHIAN, MIDWAY, MINERAL, MOSELEY, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, ORAPAX FARMS, PETERSBURG, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, POWHATAN, QUINTON, QUITSNA, RAINES TAVERN, REAMS, REEDS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY, SAINT JOHNS, SANDSTON, SCOTTS FORK, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, STODDERT, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, TRIPLET, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA, VIRGINIA BEACH, VULTARE, WAKEFIELD, WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT, WHITE PLAINS, WILLIAMSBURG, WINDSOR, AND YORKTOWN.
AMELIA COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Aurora, Brule, Charles Mix, Gregory by NWS

Effective: 2022-05-07 18:19:00 MDT Expires: 2022-05-07 19:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Aurora; Brule; Charles Mix; Gregory The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Aurora County in south central South Dakota Northwestern Charles Mix County in south central South Dakota Gregory County in south central South Dakota Southeastern Brule County in south central South Dakota * Until 800 PM CDT. * At 719 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles southwest of Iona to 14 miles east of Wewela, moving east at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Severe thunderstorms will be near Burke around 730 PM CDT. Herrick around 735 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include St. Charles, Bonesteel and Platte. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
AURORA COUNTY, SD

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