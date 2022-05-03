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Champaign County, OH

Special Weather Statement issued for Champaign, Clark, Delaware, Greene, Logan, Madison, Montgomery by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-03 18:22:00 EDT Expires: 2022-05-03 20:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a sturdy building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for central and west central Ohio. To report hazardous weather conditions,...

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Severe Weather Statement issued for Blaine, Custer by NWS

Effective: 2022-05-07 21:25:00 CDT Expires: 2022-05-07 23:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Blaine; Custer THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR NORTHWESTERN CUSTER AND SOUTHEASTERN BLAINE COUNTIES WILL EXPIRE AT 945 PM CDT The severe thunderstorm which prompted the warning has weakened. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1100 PM CDT for north central Nebraska.
BLAINE COUNTY, NE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Augusta, Nelson by NWS

Effective: 2022-05-06 20:28:00 EDT Expires: 2022-05-06 21:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect for the warned area. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. Although a tornado is not immediately likely, if one is spotted, act quickly and move to a place of safety inside a sturdy structure such as a basement or small interior room. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Augusta; Nelson The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central Nelson County in central Virginia Southwestern Augusta County in western Virginia * Until 915 PM EDT. * At 827 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Goshen to Lexington to near Glasgow, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Stuarts Draft, Sherando, Wintergreen, Montebello, Craigsville, Greenville, Middlebrook, Summerdean, Tyro and Spottswood. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
AUGUSTA COUNTY, VA
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Tornado Watch issued for Columbia, Hempstead, Lafayette, Little River, Miller, Nevada by NWS

Effective: 2022-05-05 10:10:00 CDT Expires: 2022-05-05 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Hempstead; Lafayette; Little River; Miller; Nevada; Union TORNADO WATCH 181 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AR . ARKANSAS COUNTIES INCLUDED ARE COLUMBIA HEMPSTEAD LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER NEVADA UNION
COLUMBIA COUNTY, AR
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Special Weather Statement issued for Southern Lander County and Southern Eureka County by NWS

Effective: 2022-05-08 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-07 22:30:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Southern Lander County and Southern Eureka County Areas of dust will continue across portions of southern Lander and Eureka counties An area of dust from the Carson sink has come across southern Lander and Eureka counties this evening. Remote sensors at the Austin Airport is showing a visibility of 3 miles and the dust is moving in an easterly direction. Portions of US Highway 50 from Austin east to Eureka may be affected by the dust, causing rapid reductions to visibility of two miles or less. If traveling along US Highway 50 tonight, please be aware that rapid reductions in visibility are possible. Use low beams if necessary, and take it slow. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
EUREKA COUNTY, NV
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Kettering, OH
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Marysville, OH
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Montgomery County, OH
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Logan, OH
County
Clark County, OH
City
Urbana, OH
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Fairborn, OH
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Severe Thunderstorm Watch issued for Brown, Buffalo, Clark, Hand, Spink by NWS

Effective: 2022-05-07 20:20:00 MDT Expires: 2022-05-07 22:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brown; Buffalo; Clark; Hand; Spink SEVERE THUNDERSTORM WATCH 190 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN CENTRAL SOUTH DAKOTA BUFFALO HAND IN NORTHEAST SOUTH DAKOTA BROWN CLARK SPINK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, CLARK, FORT THOMPSON, MILLER, AND REDFIELD.
BROWN COUNTY, SD
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Tornado Watch issued for Amelia, Brunswick, Charles City, Chesterfield by NWS

Effective: 2022-05-06 23:44:00 EDT Expires: 2022-05-07 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amelia; Brunswick; Charles City; Chesterfield; City of Chesapeake; City of Colonial Heights; City of Emporia; City of Franklin; City of Hampton; City of Hopewell; City of Newport News; City of Norfolk; City of Petersburg; City of Poquoson; City of Portsmouth; City of Richmond; City of Suffolk; City of Virginia Beach; City of Williamsburg; Cumberland; Dinwiddie; Fluvanna; Gloucester; Goochland; Greensville; Hanover; Henrico; Isle of Wight; James City; King William; King and Queen; Louisa; Lunenburg; Mecklenburg; New Kent; Nottoway; Powhatan; Prince Edward; Prince George; Southampton; Surry; Sussex; York THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 187 TO EXPIRE AT MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS ALLOWS TO EXPIRE 9 COUNTIES IN NORTHEAST NORTH CAROLINA BERTIE CAMDEN CHOWAN CURRITUCK GATES HERTFORD NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS IN VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 43 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA AMELIA CHESTERFIELD CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND HANOVER HENRICO LOUISA POWHATAN PRINCE EDWARD IN EAST CENTRAL VIRGINIA CHARLES CITY KING WILLIAM KING AND QUEEN NEW KENT IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG NOTTOWAY PRINCE GEORGE IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BEACH, BON AIR, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS, BUSCH GARDENS, CAPE COLONY, CENTERVILLE, CHASE CITY, CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE, COLONIAL HEIGHTS, COURTLAND, COWIE CORNER, CREWE, CROAKER, CURRITUCK, DEEP CREEK, DENARO, DRAGONVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS, EDENHOUSE, EDENTON, EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, FARMVILLE, FENTRESS, FIVE FORKS, FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT, GOOCHLAND, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBRIER, GRESSIT, GROVE, GUINEA MILLS, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HANCOCK, HAWK, HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORSESHOE, HUNTERDALE, IVOR, JETERSVILLE, KENBRIDGE, KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE, LILLY, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MACEDONIA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI, MAVATON, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MERRY HILL, MIDLOTHIAN, MIDWAY, MINERAL, MOSELEY, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, ORAPAX FARMS, PETERSBURG, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, POWHATAN, QUINTON, QUITSNA, RAINES TAVERN, REAMS, REEDS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY, SAINT JOHNS, SANDSTON, SCOTTS FORK, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, STODDERT, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, TRIPLET, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA, VIRGINIA BEACH, VULTARE, WAKEFIELD, WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT, WHITE PLAINS, WILLIAMSBURG, WINDSOR, AND YORKTOWN.
AMELIA COUNTY, VA
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Tornado Watch issued for Alexander, Alleghany, Ashe, Avery, Buncombe, Burke, Cabarrus by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alexander; Alleghany; Ashe; Avery; Buncombe; Burke; Cabarrus; Caldwell; Catawba; Cherokee; Clay; Cleveland; Davie; Gaston; Graham; Haywood; Henderson; Iredell; Jackson; Lincoln; Macon; Madison; McDowell; Mecklenburg; Mitchell; Polk; Rowan; Rutherford; Surry; Swain; Transylvania; Union; Watauga; Wilkes; Yadkin; Yancey TORNADO WATCH 186 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NC . NORTH CAROLINA COUNTIES INCLUDED ARE ALEXANDER ALLEGHANY ASHE AVERY BUNCOMBE BURKE CABARRUS CALDWELL CATAWBA CHEROKEE CLAY CLEVELAND DAVIE GASTON GRAHAM HAYWOOD HENDERSON IREDELL JACKSON LINCOLN MACON MADISON MCDOWELL MECKLENBURG MITCHELL POLK ROWAN RUTHERFORD SURRY SWAIN TRANSYLVANIA UNION WATAUGA WILKES YADKIN YANCEY
ALEXANDER COUNTY, NC
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Tornado Watch issued for Banks, Catoosa, Dawson, Elbert, Fannin, Franklin, Gilmer by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Banks; Catoosa; Dawson; Elbert; Fannin; Franklin; Gilmer; Habersham; Hall; Hart; Lumpkin; Murray; Pickens; Rabun; Stephens; Towns; Union; White; Whitfield TORNADO WATCH 186 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BANKS CATOOSA DAWSON ELBERT FANNIN FRANKLIN GILMER HABERSHAM HALL HART LUMPKIN MURRAY PICKENS RABUN STEPHENS TOWNS UNION WHITE WHITFIELD
BANKS COUNTY, GA
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Weather Gov#Thunderstorms#Tornado Watch
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Wind Advisory issued for Southern Clark County by NWS

Effective: 2022-05-07 19:38:00 PDT Expires: 2022-05-07 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other lightweight fixtures and unsecured outdoor objects. Operators of motorcycles, vans, campers, trailers, and other high profile vehicles should be especially cautious for the possibility of sudden, strong crosswinds and be prepared for areas of blowing dust which could drastically reduce visibility. Target Area: Southern Clark County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 11 PM PDT SUNDAY WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph expected Sunday. * WHERE...Southern Clark County. * WHEN...From 11 AM to 11 PM PDT Sunday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CLARK COUNTY, NV
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Flood Warning issued for Independence, Jackson by NWS

Effective: 2022-05-07 20:53:00 CDT Expires: 2022-05-10 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Independence; Jackson The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas White River At Newport affecting Jackson and Independence Counties. White River At Georgetown affecting White, Prairie and Woodruff Counties. White River At Des Arc affecting Prairie County. White River At Clarendon affecting Arkansas and Monroe Counties. White River At Augusta affecting White and Woodruff Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL TUESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River At Newport. * WHEN...Until Tuesday morning. * IMPACTS...At 27.0 feet, State Highway 14 between Newport and Oil Trough and State Highway 122 to Newark affected. Possible structural flooding along State Highway 14 in Independence County. Bateman Levee patrolling begins. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 PM CDT Saturday the stage was 26.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 27.0 feet tomorrow morning. It will then fall below flood stage by Monday morning, May 9. - Flood stage is 26.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 7 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Sun Mon Tue Crest Time Date White River Newport 26.0 26.6 Sat 8 PM 26.5 23.8 21.1 NEAR CREST
INDEPENDENCE COUNTY, AR
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Tornado Warning issued for Baker, Columbia by NWS

Effective: 2022-05-06 20:11:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Heavy rainfall may hide this tornado. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Baker; Columbia The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Tornado Warning for West central Baker County in northeastern Florida East central Columbia County in northern Florida * Until 830 PM EDT. * At 811 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 9 miles northeast of Suwannee Valley, or 11 miles east of White Springs, moving east at 30 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of west central Baker and east central Columbia Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BAKER COUNTY, FL
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Flood Warning issued for Estill by NWS

Effective: 2022-05-07 23:04:00 EDT Expires: 2022-05-09 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. The next statement will be issued by 11 AM Sunday. Target Area: Estill The Flood Warning continues for the following rivers in Kentucky Kentucky River near Ravenna affecting Estill County. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Kentucky River near Ravenna. * WHEN...Until late Monday morning. * IMPACTS...At 21.0 feet, Low lying areas flood. Red Lick Road, Millers Creek Road, Dark Hollow Road, and Noland Creek Road flood in several places. At 21.5 feet, Sang Branch Road is under water at Red Lick Creek. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:15 PM EDT Saturday the stage was 23.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 24.0 feet by Sunday morning. It will then fall below flood stage by early Monday morning. - Flood stage is 21.0 feet.
ESTILL COUNTY, KY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Blaine, Boyd, Brown, Holt, Keya Paha, Lincoln, Logan by NWS

Effective: 2022-05-07 21:25:00 CDT Expires: 2022-05-07 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blaine; Boyd; Brown; Holt; Keya Paha; Lincoln; Logan; McPherson; Rock; Thomas SEVERE THUNDERSTORM WATCH 190 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN NORTH CENTRAL NEBRASKA BLAINE BOYD BROWN HOLT KEYA PAHA ROCK THOMAS IN SOUTHWEST NEBRASKA LINCOLN IN WEST CENTRAL NEBRASKA LOGAN MCPHERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF AINSWORTH, ATKINSON, BASSETT, BREWSTER, BUTTE, DUNNING, HALSEY, LYNCH, NORTH PLATTE, ONEILL, PURDUM, RINGGOLD, ROSE, SPENCER, SPRINGVIEW, STAPLETON, THEDFORD, AND TRYON.
BLAINE COUNTY, NE
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Wind Advisory issued for Accomack by NWS

Effective: 2022-05-07 22:14:00 EDT Expires: 2022-05-08 07:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Accomack WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 AM EDT SUNDAY * WHAT...Northeast winds 25 to 35 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...In Maryland, coastal Worcester County. In Virginia, Accomack County. * WHEN...Until 7 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ACCOMACK COUNTY, VA
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Wind Advisory issued for Esmeralda and Central Nye County, Lincoln County, Sheep Range by NWS

Effective: 2022-05-08 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Esmeralda and Central Nye County; Lincoln County; Sheep Range WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM PDT /11 AM MST/ TO 11 PM PDT /11 PM MST/ SUNDAY * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Portions of northwest Arizona, southeast California and south central and southern Nevada. * WHEN...From 11 AM to 11 PM Sunday. * IMPACTS...Dangerous boating conditions on Lake Havasu. Gusty winds could blow around unsecured objects. Difficult driving conditions are possible, especially in high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Patchy blowing dust may impact travel at times.
CLARK COUNTY, NV

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