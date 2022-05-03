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Hertford County, NC

Severe Thunderstorm Warning issued for Hertford, Northampton by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-03 19:40:00 EDT Expires: 2022-05-03 20:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building....

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Severe Weather Statement issued for Custer by NWS

Effective: 2022-05-07 21:16:00 CDT Expires: 2022-05-07 21:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Custer A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 945 PM CDT FOR NORTHWESTERN CUSTER AND SOUTHERN BLAINE COUNTIES At 915 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Dunning, or 15 miles southwest of Brewster, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Anselmo, Dunning, Milburn Diversion Dam State Wildlife Management Area and Linscott. This includes Highway 2 between mile markers 228 and 260. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CUSTER COUNTY, NE
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Tornado Warning issued for Baker, Columbia by NWS

Effective: 2022-05-06 20:11:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Heavy rainfall may hide this tornado. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Baker; Columbia The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Tornado Warning for West central Baker County in northeastern Florida East central Columbia County in northern Florida * Until 830 PM EDT. * At 811 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 9 miles northeast of Suwannee Valley, or 11 miles east of White Springs, moving east at 30 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of west central Baker and east central Columbia Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
BAKER COUNTY, FL
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High Wind Warning issued for Cascade, Eastern Glacier, Eastern Pondera, Eastern Teton by NWS

Effective: 2022-05-06 14:28:00 MDT Expires: 2022-05-06 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Cascade; Eastern Glacier; Eastern Pondera; Eastern Teton; Liberty; Northern Rocky Mountain Front; Southern Rocky Mountain Front; Toole HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 35 to 45 mph, with gusts up to 65 mph. Wind gusts approaching 75 mph are possible in wind prone areas of the Rocky Mountain Front and Glacier County. * WHERE...The Rocky Mountain Front, including all of Glacier, Pondera, and Teton Counties, Cascade, Toole, and Liberty. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust could reduce visibility at times.
CASCADE COUNTY, MT
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Flood Warning issued for Independence, Jackson by NWS

Effective: 2022-05-07 20:53:00 CDT Expires: 2022-05-10 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Independence; Jackson The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas White River At Newport affecting Jackson and Independence Counties. White River At Georgetown affecting White, Prairie and Woodruff Counties. White River At Des Arc affecting Prairie County. White River At Clarendon affecting Arkansas and Monroe Counties. White River At Augusta affecting White and Woodruff Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL TUESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River At Newport. * WHEN...Until Tuesday morning. * IMPACTS...At 27.0 feet, State Highway 14 between Newport and Oil Trough and State Highway 122 to Newark affected. Possible structural flooding along State Highway 14 in Independence County. Bateman Levee patrolling begins. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 PM CDT Saturday the stage was 26.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 27.0 feet tomorrow morning. It will then fall below flood stage by Monday morning, May 9. - Flood stage is 26.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecast 7 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Sun Mon Tue Crest Time Date White River Newport 26.0 26.6 Sat 8 PM 26.5 23.8 21.1 NEAR CREST
INDEPENDENCE COUNTY, AR
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Wind Advisory issued for Northwest Deserts by NWS

Effective: 2022-05-08 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northwest Deserts WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 11 PM MST SUNDAY WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM MST THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected Sunday. * WHERE...Northwest Deserts. * WHEN...From 11 AM to 11 PM Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
MOHAVE COUNTY, AZ
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Tornado Watch issued for Columbia, Hempstead, Lafayette, Little River, Miller, Nevada by NWS

Effective: 2022-05-05 10:10:00 CDT Expires: 2022-05-05 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Hempstead; Lafayette; Little River; Miller; Nevada; Union TORNADO WATCH 181 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AR . ARKANSAS COUNTIES INCLUDED ARE COLUMBIA HEMPSTEAD LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER NEVADA UNION
COLUMBIA COUNTY, AR
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Flood Warning issued for Estill by NWS

Effective: 2022-05-07 23:04:00 EDT Expires: 2022-05-09 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. The next statement will be issued by 11 AM Sunday. Target Area: Estill The Flood Warning continues for the following rivers in Kentucky Kentucky River near Ravenna affecting Estill County. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Kentucky River near Ravenna. * WHEN...Until late Monday morning. * IMPACTS...At 21.0 feet, Low lying areas flood. Red Lick Road, Millers Creek Road, Dark Hollow Road, and Noland Creek Road flood in several places. At 21.5 feet, Sang Branch Road is under water at Red Lick Creek. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:15 PM EDT Saturday the stage was 23.0 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 24.0 feet by Sunday morning. It will then fall below flood stage by early Monday morning. - Flood stage is 21.0 feet.
ESTILL COUNTY, KY
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High Wind Warning issued for Indian Wells Valley, Mojave Desert Slopes by NWS

Effective: 2022-05-08 01:00:00 PDT Expires: 2022-05-09 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Indian Wells Valley; Mojave Desert Slopes WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM PDT SUNDAY HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM SUNDAY TO 9 AM PDT MONDAY * WHAT...For the High Wind Warning, west winds 35 to 50 mph with gusts up to 75 mph expected. For the Wind Advisory, west winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Indian Wells Valley and Mojave Desert Slopes. * WHEN...For the High Wind Warning, from 1 AM tonight to 9 AM PDT Monday. For the Wind Advisory, until 1 AM PDT tonight. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Highways affected include, but are not limited to Highway 14, Highway 58 through and below Tehachapi Pass, including the town of Mojave, and Highway 178 through and below Walker Pass.
KERN COUNTY, CA
IN THIS ARTICLE
#West Wind#Thunderstorm#Wind Gust#Chowan University#Galatia#Falsons Old Tavern
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Severe Thunderstorm Watch issued for Blaine, Boyd, Brown, Holt, Keya Paha, Lincoln, Logan by NWS

Effective: 2022-05-07 21:25:00 CDT Expires: 2022-05-07 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blaine; Boyd; Brown; Holt; Keya Paha; Lincoln; Logan; McPherson; Rock; Thomas SEVERE THUNDERSTORM WATCH 190 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN NORTH CENTRAL NEBRASKA BLAINE BOYD BROWN HOLT KEYA PAHA ROCK THOMAS IN SOUTHWEST NEBRASKA LINCOLN IN WEST CENTRAL NEBRASKA LOGAN MCPHERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF AINSWORTH, ATKINSON, BASSETT, BREWSTER, BUTTE, DUNNING, HALSEY, LYNCH, NORTH PLATTE, ONEILL, PURDUM, RINGGOLD, ROSE, SPENCER, SPRINGVIEW, STAPLETON, THEDFORD, AND TRYON.
BLAINE COUNTY, NE
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Wind Advisory issued for Southern Clark County by NWS

Effective: 2022-05-07 19:38:00 PDT Expires: 2022-05-07 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other lightweight fixtures and unsecured outdoor objects. Operators of motorcycles, vans, campers, trailers, and other high profile vehicles should be especially cautious for the possibility of sudden, strong crosswinds and be prepared for areas of blowing dust which could drastically reduce visibility. Target Area: Southern Clark County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 11 PM PDT SUNDAY WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph expected Sunday. * WHERE...Southern Clark County. * WHEN...From 11 AM to 11 PM PDT Sunday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CLARK COUNTY, NV
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Red Flag Warning issued for Central Brewster County, Chinati Mountains by NWS

Effective: 2022-05-08 10:00:00 CDT Expires: 2022-05-08 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures will increase potential for fire growth. Target Area: Central Brewster County; Chinati Mountains RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM CDT /9 AM MDT/ TO 9 PM CDT /8 PM MDT/ SUNDAY FOR RELATIVE HUMIDITY OF 7% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO AND MOST OF WEST TEXAS RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 9 PM CDT SUNDAY FOR RELATIVE HUMIDITY OF 7% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO EXTREME FIRE DANGER * AFFECTED AREA...Chinati Mountains and Central Brewster County. * TIMING...From 10 AM TO 9 PM CDT Sunday. * WINDS...Southwest 10 to 20 mph with gusts up to 25 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 4 percent. * RFTI...4 or near critical. * IMPACTS...Avoid the use of open flames or any activities that may generate sparks. Accidental ignitions will have the potential to grow into dangerous wind-driven wildfires.
BREWSTER COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Alexander, Alleghany, Ashe, Avery, Buncombe, Burke, Cabarrus by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alexander; Alleghany; Ashe; Avery; Buncombe; Burke; Cabarrus; Caldwell; Catawba; Cherokee; Clay; Cleveland; Davie; Gaston; Graham; Haywood; Henderson; Iredell; Jackson; Lincoln; Macon; Madison; McDowell; Mecklenburg; Mitchell; Polk; Rowan; Rutherford; Surry; Swain; Transylvania; Union; Watauga; Wilkes; Yadkin; Yancey TORNADO WATCH 186 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NC . NORTH CAROLINA COUNTIES INCLUDED ARE ALEXANDER ALLEGHANY ASHE AVERY BUNCOMBE BURKE CABARRUS CALDWELL CATAWBA CHEROKEE CLAY CLEVELAND DAVIE GASTON GRAHAM HAYWOOD HENDERSON IREDELL JACKSON LINCOLN MACON MADISON MCDOWELL MECKLENBURG MITCHELL POLK ROWAN RUTHERFORD SURRY SWAIN TRANSYLVANIA UNION WATAUGA WILKES YADKIN YANCEY
ALEXANDER COUNTY, NC
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Red Flag Warning issued for El Paso, Hudspeth by NWS

Effective: 2022-05-08 12:00:00 CDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: El Paso; Hudspeth CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS FOR SUNDAY .A strong southwest flow on Sunday will combine with a surface low developing along the Front Range of the Southern Rockies. These two conditions will lead to very windy conditions for southern New Mexico and far west Texas. The strong winds and dangerously low humidity, and very dry fuel conditions will lead to critical fire weather conditions Sunday afternoon. Like Saturday, min RH will dip below 8% during the afternoon and evening hours, followed by very poor overnight recoveries. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 10 PM MDT SUNDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 055, 056, 110, 111, 112, AND 113 * WIND...25 to 35 mph with gusts to 45 mph. Stronger winds with gusts to 55 mph on Sunday. * HUMIDITY...3 to 8% * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
EL PASO COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Amelia, Brunswick, Charles City, Chesterfield by NWS

Effective: 2022-05-06 23:44:00 EDT Expires: 2022-05-07 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amelia; Brunswick; Charles City; Chesterfield; City of Chesapeake; City of Colonial Heights; City of Emporia; City of Franklin; City of Hampton; City of Hopewell; City of Newport News; City of Norfolk; City of Petersburg; City of Poquoson; City of Portsmouth; City of Richmond; City of Suffolk; City of Virginia Beach; City of Williamsburg; Cumberland; Dinwiddie; Fluvanna; Gloucester; Goochland; Greensville; Hanover; Henrico; Isle of Wight; James City; King William; King and Queen; Louisa; Lunenburg; Mecklenburg; New Kent; Nottoway; Powhatan; Prince Edward; Prince George; Southampton; Surry; Sussex; York THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 187 TO EXPIRE AT MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS ALLOWS TO EXPIRE 9 COUNTIES IN NORTHEAST NORTH CAROLINA BERTIE CAMDEN CHOWAN CURRITUCK GATES HERTFORD NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS IN VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 43 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA AMELIA CHESTERFIELD CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND HANOVER HENRICO LOUISA POWHATAN PRINCE EDWARD IN EAST CENTRAL VIRGINIA CHARLES CITY KING WILLIAM KING AND QUEEN NEW KENT IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG NOTTOWAY PRINCE GEORGE IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BEACH, BON AIR, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS, BUSCH GARDENS, CAPE COLONY, CENTERVILLE, CHASE CITY, CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE, COLONIAL HEIGHTS, COURTLAND, COWIE CORNER, CREWE, CROAKER, CURRITUCK, DEEP CREEK, DENARO, DRAGONVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS, EDENHOUSE, EDENTON, EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, FARMVILLE, FENTRESS, FIVE FORKS, FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT, GOOCHLAND, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBRIER, GRESSIT, GROVE, GUINEA MILLS, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HANCOCK, HAWK, HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORSESHOE, HUNTERDALE, IVOR, JETERSVILLE, KENBRIDGE, KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE, LILLY, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MACEDONIA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI, MAVATON, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MERRY HILL, MIDLOTHIAN, MIDWAY, MINERAL, MOSELEY, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, ORAPAX FARMS, PETERSBURG, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, POWHATAN, QUINTON, QUITSNA, RAINES TAVERN, REAMS, REEDS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY, SAINT JOHNS, SANDSTON, SCOTTS FORK, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, STODDERT, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, TRIPLET, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA, VIRGINIA BEACH, VULTARE, WAKEFIELD, WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT, WHITE PLAINS, WILLIAMSBURG, WINDSOR, AND YORKTOWN.
AMELIA COUNTY, VA
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High Wind Warning issued for Santa Barbara County Southwestern Coast by NWS

Effective: 2022-05-07 19:56:00 PDT Expires: 2022-05-09 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Santa Barbara County Southwestern Coast; Santa Ynez Mountains Western Range HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT MONDAY * WHAT...Northwest winds 30 to 45 mph with gusts up to 65 mph expected. * WHERE...Santa Ynez Mountains Western Range and Santa Barbara County Southwestern Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Monday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down large objects such as trees and power lines. Power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. Major roadways impacted by the strong winds include Highways 101 and 154, especially through Gaviota and San Marcos Passes.
SANTA BARBARA COUNTY, CA
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Special Weather Statement issued for Southern Lander County and Southern Eureka County by NWS

Effective: 2022-05-08 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-07 22:30:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Southern Lander County and Southern Eureka County Areas of dust will continue across portions of southern Lander and Eureka counties An area of dust from the Carson sink has come across southern Lander and Eureka counties this evening. Remote sensors at the Austin Airport is showing a visibility of 3 miles and the dust is moving in an easterly direction. Portions of US Highway 50 from Austin east to Eureka may be affected by the dust, causing rapid reductions to visibility of two miles or less. If traveling along US Highway 50 tonight, please be aware that rapid reductions in visibility are possible. Use low beams if necessary, and take it slow. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
EUREKA COUNTY, NV
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High Wind Warning issued for Eastern Sierra Slopes of Inyo County, Owens Valley by NWS

Effective: 2022-05-08 07:00:00 PDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Take action to secure trash cans, lawn furniture, and other lightweight fixtures and unsecured outdoor objects. Operators of motorcycles, vans, campers, trailers, and other high profile vehicles should be especially cautious for the possibility of sudden, strong crosswinds and be prepared for areas of blowing dust which could drastically reduce visibility. Target Area: Eastern Sierra Slopes of Inyo County; Owens Valley HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM TO 11 PM PDT SUNDAY WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 8 PM PDT THIS EVENING * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 75 mph expected Sunday. * WHERE...Eastern Sierra Slopes and Owens Valley. * WHEN...From 7 AM to 11 PM PDT Sunday. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
INYO COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Santa Barbara County Interior Mountains by NWS

Effective: 2022-05-08 00:00:00 PDT Expires: 2022-05-09 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Barbara County Interior Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 3 AM PDT MONDAY * WHAT...North winds 15 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Santa Barbara County Interior Mountains. * WHEN...From midnight tonight to 3 AM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Roadways may be affected by gusty cross winds. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
SANTA BARBARA COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Santa Ynez Valley by NWS

Effective: 2022-05-07 19:56:00 PDT Expires: 2022-05-07 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Ynez Valley WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 20 to 35 mph with gusts to 45 and 50 mph expected. * WHERE...Santa Ynez Valley. * WHEN...Until 9 PM PDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Roadways may be affected by gusty cross winds. This includes State Routes 154 and 246. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Advisory level winds are expected Sunday afternoon through Sunday night, with additional wind advisories likely.
SANTA BARBARA COUNTY, CA

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