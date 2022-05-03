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Isolated to Scattered Storms Later Today

By Chelsea Aaron
WAFF
 3 days ago

Cover picture for the articleBreezy today across the Tennessee Valley with winds out of the southwest around 15 mph and gusts as high as 25 mph. These winds have helped to warm us back up into the low to mid 80s by the late afternoon and we could start to see isolated showers and storms...

www.waff.com

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