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Bedford County, VA

Severe Thunderstorm Warning issued for Bedford, Franklin, Roanoke by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-03 15:32:00 EDT Expires: 2022-05-03 16:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for large hail and damaging winds. For your safety, move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Stay away from windows....

alerts.weather.gov

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Tornado Watch canceled in our area

ROANOKE, Va. – UPDATE. Everything is all clear and the tornado watch has been canceled in our area. The National Weather Service has issued a Tornado Watch until 10 p.m. Friday for the yellow-shaded counties in the map you see above. Remember that a watch means severe weather/tornadoes are...
ROANOKE, VA
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Special Weather Statement issued for Jones, Northern Craven by NWS

Effective: 2022-05-04 19:15:00 EDT Expires: 2022-05-04 20:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will relay your report to the National Weather Service office in Newport. Target Area: Jones; Northern Craven A strong thunderstorm will impact portions of north central Jones and west central Craven Counties through 815 PM EDT At 752 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Phillips Crossroads, or 15 miles southeast of Kinston, moving east at 25 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Phillips Crossroads, Trenton, and rural Jones County. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CRAVEN COUNTY, NC
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Tornado Watch issued for Banks, Catoosa, Dawson, Elbert, Fannin, Franklin, Gilmer by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Banks; Catoosa; Dawson; Elbert; Fannin; Franklin; Gilmer; Habersham; Hall; Hart; Lumpkin; Murray; Pickens; Rabun; Stephens; Towns; Union; White; Whitfield TORNADO WATCH 186 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BANKS CATOOSA DAWSON ELBERT FANNIN FRANKLIN GILMER HABERSHAM HALL HART LUMPKIN MURRAY PICKENS RABUN STEPHENS TOWNS UNION WHITE WHITFIELD
BANKS COUNTY, GA
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Bedford County, VA
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Franklin County, VA
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Franklin, VA
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Roanoke, VA
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Virginia State
City
Blacksburg, VA
City
Boones Mill, VA
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Roanoke County, VA
City
Bedford, VA
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High Wind Warning issued for Cascade, Eastern Glacier, Eastern Pondera, Eastern Teton by NWS

Effective: 2022-05-06 14:28:00 MDT Expires: 2022-05-06 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Cascade; Eastern Glacier; Eastern Pondera; Eastern Teton; Liberty; Northern Rocky Mountain Front; Southern Rocky Mountain Front; Toole HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 35 to 45 mph, with gusts up to 65 mph. Wind gusts approaching 75 mph are possible in wind prone areas of the Rocky Mountain Front and Glacier County. * WHERE...The Rocky Mountain Front, including all of Glacier, Pondera, and Teton Counties, Cascade, Toole, and Liberty. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust could reduce visibility at times.
CASCADE COUNTY, MT
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Severe Weather Statement issued for Marion, Putnam by NWS

Effective: 2022-05-07 01:21:00 EDT Expires: 2022-05-07 01:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Marion; Putnam A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 145 AM EDT FOR EAST CENTRAL MARION AND SOUTH CENTRAL PUTNAM COUNTIES At 120 AM EDT, a severe thunderstorm was located near Lake George, or near Salt Springs, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Salt Springs. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
MARION COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Bland, Buchanan, Carroll, City of Bristol, City of Galax by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bland; Buchanan; Carroll; City of Bristol; City of Galax; City of Norton; Dickenson; Grayson; Lee; Russell; Scott; Smyth; Tazewell; Washington; Wise; Wythe TORNADO WATCH 186 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS VA . VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BLAND BUCHANAN CARROLL DICKENSON GRAYSON LEE RUSSELL SCOTT SMYTH TAZEWELL WASHINGTON WISE WYTHE VIRGINIA INDEPENDENT CITIES INCLUDED ARE BRISTOL GALAX NORTON
BLAND COUNTY, VA
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Wind Advisory issued for Mojave Desert Slopes by NWS

Effective: 2022-05-06 20:41:00 PDT Expires: 2022-05-07 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Mojave Desert Slopes WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT SATURDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Mojave Desert Slopes. * WHEN...Until 9 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
KERN COUNTY, CA
IN THIS ARTICLE
#West Wind#Wind Gust#Thunderstorm
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Tornado Warning issued for Volusia by NWS

Effective: 2022-05-07 01:03:00 EDT Expires: 2022-05-07 01:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Volusia The National Weather Service in Melbourne has issued a * Tornado Warning for Northwestern Volusia County in east central Florida * Until 130 AM EDT. * At 103 AM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Pierson, moving east at 25 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of northwestern Volusia County, including the following locations Eldridge. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
VOLUSIA COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Albemarle, Alleghany, Amelia, Amherst, Appomattox, Augusta by NWS

Effective: 2022-05-06 14:30:00 EDT Expires: 2022-05-06 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Alleghany; Amelia; Amherst; Appomattox; Augusta; Bedford; Botetourt; Brunswick; Buckingham; Campbell; Charles City; Charlotte; Chesterfield; City of Buena Vista; City of Charlottesville; City of Chesapeake; City of Colonial Heights; City of Covington; City of Danville; City of Emporia; City of Franklin; City of Hampton; City of Hopewell; City of Lexington; City of Lynchburg; City of Martinsville; City of Newport News; City of Norfolk; City of Petersburg; City of Poquoson; City of Portsmouth; City of Radford; City of Richmond; City of Roanoke; City of Salem; City of Staunton; City of Suffolk; City of Virginia Beach; City of Waynesboro; City of Williamsburg; Craig; Cumberland; Dinwiddie; Floyd; Fluvanna; Franklin; Giles; Gloucester; Goochland; Greensville; Halifax; Hanover; Henrico; Henry; Isle of Wight; James City; King William; King and Queen; Louisa; Lunenburg; Mecklenburg; Montgomery; Nelson; New Kent; Nottoway; Patrick; Pittsylvania; Powhatan; Prince Edward; Prince George; Pulaski; Roanoke; Rockbridge; Southampton; Surry; Sussex; York TORNADO WATCH 187 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS VA . VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE ALBEMARLE ALLEGHANY AMELIA AMHERST APPOMATTOX AUGUSTA BEDFORD BOTETOURT BRUNSWICK BUCKINGHAM CAMPBELL CHARLES CITY CHARLOTTE CHESTERFIELD CRAIG CUMBERLAND DINWIDDIE FLOYD FLUVANNA FRANKLIN GILES GLOUCESTER GOOCHLAND GREENSVILLE HALIFAX HANOVER HENRICO HENRY ISLE OF WIGHT JAMES CITY KING AND QUEEN KING WILLIAM LOUISA LUNENBURG MECKLENBURG MONTGOMERY NELSON NEW KENT NOTTOWAY PATRICK PITTSYLVANIA POWHATAN PRINCE EDWARD PRINCE GEORGE PULASKI ROANOKE ROCKBRIDGE SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK VIRGINIA INDEPENDENT CITIES INCLUDED ARE BUENA VISTA CHARLOTTESVILLE CHESAPEAKE COLONIAL HEIGHTS COVINGTON DANVILLE EMPORIA FRANKLIN HAMPTON HOPEWELL LEXINGTON LYNCHBURG MARTINSVILLE NEWPORT NEWS NORFOLK PETERSBURG POQUOSON PORTSMOUTH RADFORD RICHMOND ROANOKE SALEM STAUNTON SUFFOLK VIRGINIA BEACH WAYNESBORO WILLIAMSBURG
ALBEMARLE COUNTY, VA
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Special Weather Statement issued for Caroline, Eastern Essex, Northumberland, Richmond by NWS

Effective: 2022-05-09 02:00:00 EDT Expires: 2022-05-07 00:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Caroline; Eastern Essex; Northumberland; Richmond; Western Essex; Western King and Queen; Westmoreland Strong thunderstorms will impact portions of northwestern King and Queen, northwestern Northumberland, Richmond, Westmoreland, Caroline and Essex Counties through 1245 AM EDT At 1148 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Ladysmith to near Center Cross. Movement was northeast at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 30 mph. Heavy Rainfall of 1 to 2 inches in an hour. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Colonial Beach, Tappahannock, Warsaw, Bowling Green, Montross, Champlain, Milford, Callao, Port Royal, Center Cross, Kinsale, Loretto, Leedstown, Farnham, Haynesville, Fort A.p. Hill, Millers Tavern, Ladysmith, Newtown and Newland. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...30 MPH
CAROLINE COUNTY, VA
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High Wind Warning issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-05-06 12:08:00 MDT Expires: 2022-05-06 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Use caution if you must drive. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 65 mph expected. * WHERE...North Snowy Range Foothills. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
ALBANY COUNTY, WY
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NWS
NBC Washington

Weather Alert: Flood Warning in Fairfax County, Scattered PM Storms Possible

Flooding, wet roads and low visibility are slowing the Wednesday morning commute in the Washington, D.C., area. A flood warning is in effect until 9:45 a.m. for parts of Fairfax city and Fairfax County, the National Weather Service says. A flood warning was canceled for areas including D.C., Montgomery County and Prince George’s County in Maryland.
FAIRFAX COUNTY, VA
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Tornado Watch issued for Amelia, Brunswick, Charles City, Chesterfield by NWS

Effective: 2022-05-06 23:44:00 EDT Expires: 2022-05-07 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amelia; Brunswick; Charles City; Chesterfield; City of Chesapeake; City of Colonial Heights; City of Emporia; City of Franklin; City of Hampton; City of Hopewell; City of Newport News; City of Norfolk; City of Petersburg; City of Poquoson; City of Portsmouth; City of Richmond; City of Suffolk; City of Virginia Beach; City of Williamsburg; Cumberland; Dinwiddie; Fluvanna; Gloucester; Goochland; Greensville; Hanover; Henrico; Isle of Wight; James City; King William; King and Queen; Louisa; Lunenburg; Mecklenburg; New Kent; Nottoway; Powhatan; Prince Edward; Prince George; Southampton; Surry; Sussex; York THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 187 TO EXPIRE AT MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS ALLOWS TO EXPIRE 9 COUNTIES IN NORTHEAST NORTH CAROLINA BERTIE CAMDEN CHOWAN CURRITUCK GATES HERTFORD NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS IN VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 43 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA AMELIA CHESTERFIELD CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND HANOVER HENRICO LOUISA POWHATAN PRINCE EDWARD IN EAST CENTRAL VIRGINIA CHARLES CITY KING WILLIAM KING AND QUEEN NEW KENT IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG NOTTOWAY PRINCE GEORGE IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BEACH, BON AIR, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS, BUSCH GARDENS, CAPE COLONY, CENTERVILLE, CHASE CITY, CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE, COLONIAL HEIGHTS, COURTLAND, COWIE CORNER, CREWE, CROAKER, CURRITUCK, DEEP CREEK, DENARO, DRAGONVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS, EDENHOUSE, EDENTON, EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, FARMVILLE, FENTRESS, FIVE FORKS, FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT, GOOCHLAND, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBRIER, GRESSIT, GROVE, GUINEA MILLS, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HANCOCK, HAWK, HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORSESHOE, HUNTERDALE, IVOR, JETERSVILLE, KENBRIDGE, KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE, LILLY, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MACEDONIA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI, MAVATON, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MERRY HILL, MIDLOTHIAN, MIDWAY, MINERAL, MOSELEY, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, ORAPAX FARMS, PETERSBURG, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, POWHATAN, QUINTON, QUITSNA, RAINES TAVERN, REAMS, REEDS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY, SAINT JOHNS, SANDSTON, SCOTTS FORK, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, STODDERT, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, TRIPLET, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA, VIRGINIA BEACH, VULTARE, WAKEFIELD, WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT, WHITE PLAINS, WILLIAMSBURG, WINDSOR, AND YORKTOWN.
AMELIA COUNTY, VA
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Wind Advisory issued for Klamath Basin by NWS

Effective: 2022-05-06 22:42:00 PDT Expires: 2022-05-06 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Klamath Basin WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 11 PM PDT THIS EVENING Winds have diminished some but will remain gusty.
ENVIRONMENT
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Tornado Watch issued for Bertie, Camden, Chowan, Currituck, Gates, Hertford by NWS

Effective: 2022-05-06 23:44:00 EDT Expires: 2022-05-07 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bertie; Camden; Chowan; Currituck; Gates; Hertford; Northampton; Pasquotank; Perquimans THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 187 TO EXPIRE AT MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS ALLOWS TO EXPIRE 9 COUNTIES IN NORTHEAST NORTH CAROLINA BERTIE CAMDEN CHOWAN CURRITUCK GATES HERTFORD NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS IN VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 43 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA AMELIA CHESTERFIELD CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND HANOVER HENRICO LOUISA POWHATAN PRINCE EDWARD IN EAST CENTRAL VIRGINIA CHARLES CITY KING WILLIAM KING AND QUEEN NEW KENT IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG NOTTOWAY PRINCE GEORGE IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BEACH, BON AIR, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS, BUSCH GARDENS, CAPE COLONY, CENTERVILLE, CHASE CITY, CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE, COLONIAL HEIGHTS, COURTLAND, COWIE CORNER, CREWE, CROAKER, CURRITUCK, DEEP CREEK, DENARO, DRAGONVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS, EDENHOUSE, EDENTON, EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, FARMVILLE, FENTRESS, FIVE FORKS, FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT, GOOCHLAND, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBRIER, GRESSIT, GROVE, GUINEA MILLS, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HANCOCK, HAWK, HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORSESHOE, HUNTERDALE, IVOR, JETERSVILLE, KENBRIDGE, KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE, LILLY, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MACEDONIA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI, MAVATON, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MERRY HILL, MIDLOTHIAN, MIDWAY, MINERAL, MOSELEY, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, ORAPAX FARMS, PETERSBURG, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, POWHATAN, QUINTON, QUITSNA, RAINES TAVERN, REAMS, REEDS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY, SAINT JOHNS, SANDSTON, SCOTTS FORK, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, STODDERT, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, TRIPLET, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA, VIRGINIA BEACH, VULTARE, WAKEFIELD, WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT, WHITE PLAINS, WILLIAMSBURG, WINDSOR, AND YORKTOWN.
BERTIE COUNTY, NC
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Wind Advisory issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-05-08 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-08 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County; White Pine County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM PDT SUNDAY * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northwestern Nye County and Northeastern Nye County. * WHEN...From 11 AM to 8 PM PDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could restrict visibility to four miles or less.
NYE COUNTY, NV
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Special Weather Statement issued for Central Marion, Eastern Alachua, Western Alachua by NWS

Effective: 2022-05-06 04:00:00 EDT Expires: 2022-05-07 00:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Central Marion; Eastern Alachua; Western Alachua; Western Marion A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Alachua, central Marion and west central Putnam Counties through 1245 AM EDT At 1204 AM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 10 miles east of Williston, moving east at 45 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Ocala, Rainbow Lakes Estates, Interlachen, Fort McCoy, Citra, Lynne, Sparr, Anthony, Cross Creek and Orange Springs. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ALACHUA COUNTY, FL
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Wind Advisory issued for Antelope Valley, Los Angeles County Mountains by NWS

Effective: 2022-05-07 08:00:00 PDT Expires: 2022-05-08 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Antelope Valley; Los Angeles County Mountains WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 8 AM SATURDAY TO 8 PM PDT SUNDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 45 mph expected through Saturday evening, then gusting to 50 mph. * WHERE...Los Angeles County Mountains and Antelope Valley. * WHEN...From 8 AM Saturday to 8 PM PDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Roadways may be affected by gusty cross winds. This includes Highway 101 through the Gaviota Pass and Highway 154 over San Marcos Pass. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for San Luis Obispo County Beaches by NWS

Effective: 2022-05-07 14:00:00 PDT Expires: 2022-05-07 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: San Luis Obispo County Beaches; San Luis Obispo County Inland Central Coast; Santa Barbara County Central Coast Beaches; Santa Barbara County Inland Central Coast WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT SATURDAY * WHAT...Northwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph expected. * WHERE...San Luis Obispo County Beaches, San Luis Obispo County Inland Central Coast, Santa Barbara County Central Coast Beaches and Santa Barbara County Inland Central Coast. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Advisory level winds are expected Sunday afternoon through Sunday night, with additional wind advisories likely.
SAN LUIS OBISPO COUNTY, CA

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