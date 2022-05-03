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Dearborn County, IN

Special Weather Statement issued for Dearborn, Ohio, Ripley by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-04 03:53:00 EDT Expires: 2022-05-03 16:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a sturdy building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Cleveland, McClain, Pottawatomie by NWS

Effective: 2022-05-04 19:14:00 CDT Expires: 2022-05-04 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect for the warned area. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Cleveland; McClain; Pottawatomie The National Weather Service in Norman has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Cleveland County in central Oklahoma Western Pottawatomie County in central Oklahoma Southern McClain County in central Oklahoma * Until 800 PM CDT. * At 714 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Norman to near Washington, moving northeast at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Southeastern Norman, Shawnee, Tecumseh, Purcell, Noble, Slaughterville, Lexington, Pink, Goldsby, Wayne, Washington, Cole, Tribbey, Wanette, Etowah, Brooksville, Macomb, Criner, Lake Thunderbird and Bethel Acres. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLEVELAND COUNTY, OK
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Tornado Watch issued for Columbia, Hempstead, Lafayette, Little River, Miller, Nevada by NWS

Effective: 2022-05-05 10:10:00 CDT Expires: 2022-05-05 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Hempstead; Lafayette; Little River; Miller; Nevada; Union TORNADO WATCH 181 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AR . ARKANSAS COUNTIES INCLUDED ARE COLUMBIA HEMPSTEAD LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER NEVADA UNION
COLUMBIA COUNTY, AR
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Flood Advisory issued for Magoffin by NWS

Effective: 2022-05-06 23:58:00 EDT Expires: 2022-05-07 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Magoffin The National Weather Service in Jackson has issued a Flood Advisory for the following rivers in Kentucky Licking River near Salyersville affecting Magoffin County. The next statement will be issued by 7 AM Saturday. ...FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM THIS EVENING TO SATURDAY MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Licking River near Salyersville. * WHEN...From this evening to Saturday morning. * IMPACTS...At 14.0 feet, Water inundates one lane of Kentucky Highway 1090 in a few places near Lakeville. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:15 PM EDT Friday the stage was 13.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of around 15.0 feet early Saturday morning. - Action stage is 14.0 feet. - Flood stage is 17.0 feet.
MAGOFFIN COUNTY, KY
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Tornado Watch issued for Banks, Catoosa, Dawson, Elbert, Fannin, Franklin, Gilmer by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Banks; Catoosa; Dawson; Elbert; Fannin; Franklin; Gilmer; Habersham; Hall; Hart; Lumpkin; Murray; Pickens; Rabun; Stephens; Towns; Union; White; Whitfield TORNADO WATCH 186 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BANKS CATOOSA DAWSON ELBERT FANNIN FRANKLIN GILMER HABERSHAM HALL HART LUMPKIN MURRAY PICKENS RABUN STEPHENS TOWNS UNION WHITE WHITFIELD
BANKS COUNTY, GA
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Aurora, IN
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Wind Advisory issued for Mojave Desert Slopes by NWS

Effective: 2022-05-06 20:41:00 PDT Expires: 2022-05-07 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Mojave Desert Slopes WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT SATURDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Mojave Desert Slopes. * WHEN...Until 9 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
KERN COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bedford, Benton, Carroll, Cheatham, Davidson, Decatur, Dickson by NWS

Effective: 2022-05-05 14:35:00 CDT Expires: 2022-05-05 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bedford; Benton; Carroll; Cheatham; Davidson; Decatur; Dickson; Giles; Henderson; Hickman; Houston; Humphreys; Lawrence; Lewis; Lincoln; Macon; Madison; Marshall; Maury; Montgomery; Perry; Robertson; Rutherford; Smith; Stewart; Sumner; Trousdale; Wayne; Williamson; Wilson SEVERE THUNDERSTORM WATCH 183 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TN . TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE BEDFORD BENTON CARROLL CHEATHAM DAVIDSON DECATUR DICKSON GILES HENDERSON HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS LAWRENCE LEWIS LINCOLN MACON MADISON MARSHALL MAURY MONTGOMERY PERRY ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE WAYNE WILLIAMSON WILSON
BEDFORD COUNTY, TN
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Flood Warning issued for Jackson, Knox, Laurel by NWS

Effective: 2022-05-07 01:26:00 EDT Expires: 2022-05-10 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Jackson; Knox; Laurel FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT SATURDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of south central Kentucky and southeast Kentucky, including the following counties, in south central Kentucky, Laurel. In southeast Kentucky, Clay, Jackson, Knox, Owsley and Perry. * WHEN...Until 500 AM EDT. * IMPACTS...Flooding of larger creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 1152 PM EDT, Flooding of low lying areas will continue through the overnight, as larger creeks and streams run high. - Some locations that will experience flooding include London, Manchester, McKee, Buckhorn, Fogertown, Benge, Datha, Grace, High Knob, Shepherdtown, Royrader, Byron, Malcomb, Portersburg, Crawford, Sidell, Egypt, Urban, Burning Springs and Langnau.
JACKSON COUNTY, KY
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Wind Advisory issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-05-08 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-08 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County; White Pine County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM PDT SUNDAY * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northwestern Nye County and Northeastern Nye County. * WHEN...From 11 AM to 8 PM PDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could restrict visibility to four miles or less.
NYE COUNTY, NV
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Tornado Watch#Rising Sun#French#Farmers Retreat
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Flood Warning issued for Owsley, Perry by NWS

Effective: 2022-05-06 22:02:00 EDT Expires: 2022-05-08 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Owsley; Perry FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT SATURDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of south central Kentucky and southeast Kentucky, including the following counties, in south central Kentucky, Laurel. In southeast Kentucky, Clay, Jackson, Knox, Owsley and Perry. * WHEN...Until 500 AM EDT. * IMPACTS...Flooding of larger creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 1152 PM EDT, Flooding of low lying areas will continue through the overnight, as larger creeks and streams run high. - Some locations that will experience flooding include London, Manchester, McKee, Buckhorn, Fogertown, Benge, Datha, Grace, High Knob, Shepherdtown, Royrader, Byron, Malcomb, Portersburg, Crawford, Sidell, Egypt, Urban, Burning Springs and Langnau.
OWSLEY COUNTY, KY
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Flood Warning issued for Pulaski, Rockcastle by NWS

Effective: 2022-05-06 22:02:00 EDT Expires: 2022-05-08 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Pulaski; Rockcastle FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 1 AM EDT EARLY THIS MORNING The Flood Warning will expire at 1 AM EDT early this morning for a portion of south central Kentucky, including the following counties, Laurel, Pulaski and Rockcastle. Flood waters are receding; however please continue to heed any remaining road closures.
PULASKI COUNTY, KY
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Wind Advisory issued for Eastern Columbia River Gorge of Washington, Kittitas Valley by NWS

Effective: 2022-05-07 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-07 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Eastern Columbia River Gorge of Washington; Kittitas Valley; Simcoe Highlands WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 10 PM PDT SATURDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...In Washington, Eastern Columbia River Gorge of Washington, Kittitas Valley and Simcoe Highlands. In Oregon, Eastern Columbia River Gorge of Oregon. * WHEN...From 11 AM to 10 PM PDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
KITTITAS COUNTY, WA
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Flood Warning issued for Indiana, Jefferson by NWS

Effective: 2022-05-06 23:54:00 EDT Expires: 2022-05-08 06:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Indiana; Jefferson FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...A portion of west central Pennsylvania, including the following counties, Indiana and Jefferson PA. * WHEN...Until 800 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 116 AM EDT, the public reported an area of very heavy rainfall across the warned area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 0.1 to 0.5 inches are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Punxsutawney, Big Run, Rossiter, Glen Campbell, Timblin, Smicksburg, Rochester Mills and Anita. - http://www.weather.gov/safety/flood
INDIANA COUNTY, PA
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NWS
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Wind Advisory issued for Klamath Basin by NWS

Effective: 2022-05-06 22:42:00 PDT Expires: 2022-05-06 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Klamath Basin WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 11 PM PDT THIS EVENING Winds have diminished some but will remain gusty.
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Bedford by NWS

Effective: 2022-05-06 21:14:00 EDT Expires: 2022-05-10 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Flooding is occurring or is imminent. It is important to know where you are relative to streams, rivers, or creeks which can become killers in heavy rains. Campers and hikers should avoid streams or creeks. Target Area: Bedford FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT SATURDAY * WHAT...Small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Bedford County. * WHEN...Until 500 AM EDT. * IMPACTS...Flooding of low lying areas immediately adjacent to some small streams is expected. * ADDITIONAL DETAILS - At 1139 PM EDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated heavy rain. Flooding is ongoing or expected to begin shortly in the warned area. Between 1.5 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1 inch are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Bedford, Breezewood, New Enterprise, Everett, Osterburg, Buffalo Mills, Coaldale, St. Clairsville, Cessna, Queen, Inglesmith, Lake Gordon, Hyndman, Saxton, Schellsburg, Manns Choice, Woodbury and Defiance.
BEDFORD COUNTY, PA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Marion, Putnam by NWS

Effective: 2022-05-07 00:52:00 EDT Expires: 2022-05-07 01:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Marion; Putnam The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for East central Marion County in northern Florida Southeastern Putnam County in northeastern Florida * Until 145 AM EDT. * At 1252 AM EDT, a severe thunderstorm was located near Fort McCoy, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Juniper Springs, Salt Springs, Burbank and Georgetown. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
MARION COUNTY, FL
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High Wind Warning issued for Cascade, Eastern Glacier, Eastern Pondera, Eastern Teton by NWS

Effective: 2022-05-06 14:28:00 MDT Expires: 2022-05-06 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Cascade; Eastern Glacier; Eastern Pondera; Eastern Teton; Liberty; Northern Rocky Mountain Front; Southern Rocky Mountain Front; Toole HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 35 to 45 mph, with gusts up to 65 mph. Wind gusts approaching 75 mph are possible in wind prone areas of the Rocky Mountain Front and Glacier County. * WHERE...The Rocky Mountain Front, including all of Glacier, Pondera, and Teton Counties, Cascade, Toole, and Liberty. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust could reduce visibility at times.
CASCADE COUNTY, MT
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Flood Warning issued for Central Interior by NWS

Effective: 2022-05-07 00:00:00 AKDT Expires: 2022-05-07 08:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Central Interior FLOOD WARNING FOR AN ICE JAM REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM AKDT SATURDAY * WHAT...Flooding caused by an ice jam continues. * WHERE...Including the following area, Central Interior. * WHEN...Until 600 PM AKDT Saturday. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 832 PM AKDT, An ice jam has formed on the Tanana River downstream from Manley Hot Springs. River observer in Manley Hot Springs reported flooding in Manley Hot Springs. The observer reported that almost all roads in Manley are flooded and that houses on the slough bank have water either in or surrounding them. - For Tanana River at Manley Hot Springs-: At 7:00am the stage was 11.5 feet. Flood Stage is 13.5 feet. - Http://www.weather.gov/safety/flood - Please stay tuned to NOAA weather radio or your favorite local weather news source for updates on this situation.
MANLEY HOT SPRINGS, AK
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Tornado Watch issued for Bertie, Camden, Chowan, Currituck, Gates, Hertford by NWS

Effective: 2022-05-06 23:44:00 EDT Expires: 2022-05-07 00:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bertie; Camden; Chowan; Currituck; Gates; Hertford; Northampton; Pasquotank; Perquimans THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 187 TO EXPIRE AT MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS ALLOWS TO EXPIRE 9 COUNTIES IN NORTHEAST NORTH CAROLINA BERTIE CAMDEN CHOWAN CURRITUCK GATES HERTFORD NORTHAMPTON PASQUOTANK PERQUIMANS IN VIRGINIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 43 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA AMELIA CHESTERFIELD CITY OF COLONIAL HEIGHTS CITY OF RICHMOND CUMBERLAND FLUVANNA GOOCHLAND HANOVER HENRICO LOUISA POWHATAN PRINCE EDWARD IN EAST CENTRAL VIRGINIA CHARLES CITY KING WILLIAM KING AND QUEEN NEW KENT IN SOUTH CENTRAL VIRGINIA BRUNSWICK CITY OF HOPEWELL CITY OF PETERSBURG DINWIDDIE LUNENBURG MECKLENBURG NOTTOWAY PRINCE GEORGE IN SOUTHEAST VIRGINIA CITY OF CHESAPEAKE CITY OF EMPORIA CITY OF FRANKLIN CITY OF HAMPTON CITY OF NEWPORT NEWS CITY OF NORFOLK CITY OF POQUOSON CITY OF PORTSMOUTH CITY OF SUFFOLK CITY OF VIRGINIA BEACH CITY OF WILLIAMSBURG GLOUCESTER GREENSVILLE ISLE OF WIGHT JAMES CITY SOUTHAMPTON SURRY SUSSEX YORK THIS INCLUDES THE CITIES OF AHOSKIE, AMELIA COURTHOUSE, ANGOLA, ANTE, BACONS CASTLE, BARHAM, BARNETTS, BEACH, BON AIR, BOOTH FORK, BOTTOMS BRIDGE, BOWERS HILL, BOYKINS, BROWNS CORNER, BRUNSWICK, BRYANTOWN, BUFFORD CROSSROADS, BUSCH GARDENS, CAPE COLONY, CENTERVILLE, CHASE CITY, CHESAPEAKE AIRPORT, CHESTER, CHESTERFIELD, CHIPPOKES STATE PARK, CHRISTENSONS CORNER, CHULA, CLANCIE, CLARESVILLE, CLARKSVILLE, COLONIAL HEIGHTS, COURTLAND, COWIE CORNER, CREWE, CROAKER, CURRITUCK, DEEP CREEK, DENARO, DRAGONVILLE, DURAND, EAGLETOWN, EARLS, EDENHOUSE, EDENTON, EDGERTON, ELIZABETH CITY, EMPORIA, EMPORIA AIRPORT, EMPORIA RESERVOIR, EWELL, FARMVILLE, FENTRESS, FIVE FORKS, FORT LEE, FRANKLIN, GARYSBURG, GASTON, GATESVILLE, GLEN ALLEN, GLOUCESTER POINT, GOOCHLAND, GREAT BRIDGE, GREEN PLAIN, GREENBRIER, GRESSIT, GROVE, GUINEA MILLS, GUM FORKS, GWALTNEY CORNER, HAMPTON, HANCOCK, HAWK, HERTFORD, HOG ISLAND GAME RESERVE, HOPEWELL, HORSESHOE, HUNTERDALE, IVOR, JETERSVILLE, KENBRIDGE, KING AND QUEEN COURT HOUSE, LAKE MONTICELLO, LAWRENCEVILLE, LILLY, LITTLE PLYMOUTH, LOUISA, MACEDONIA, MANNBORO, MASCOT, MATTAPONI, MAVATON, MEADOWVILLE, MECHANICSVILLE, MERRY HILL, MIDLOTHIAN, MIDWAY, MINERAL, MOSELEY, MOUNT PLEASANT, MOUNTCASTLE, NEW KENT AIRPORT, NEWPORT NEWS, NORFOLK, ORAPAX FARMS, PETERSBURG, POOLESVILLE, POQUOSON, PORTSMOUTH, POWHATAN, QUINTON, QUITSNA, RAINES TAVERN, REAMS, REEDS, RICH SQUARE, RICHMOND, ROXBURY, SAINT JOHNS, SANDSTON, SCOTTS FORK, SHARON, SMITHFIELD, SOUTH HILL, STODDERT, SUFFOLK, TALLEYSVILLE, TRIPLET, VALENTINES, VALHALLA, VICTORIA, VIRGINIA BEACH, VULTARE, WAKEFIELD, WAVERLY, WAYSIDE, WEST POINT, WHITE PLAINS, WILLIAMSBURG, WINDSOR, AND YORKTOWN.
BERTIE COUNTY, NC
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Tornado Warning issued for Volusia by NWS

Effective: 2022-05-07 01:03:00 EDT Expires: 2022-05-07 01:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Volusia The National Weather Service in Melbourne has issued a * Tornado Warning for Northwestern Volusia County in east central Florida * Until 130 AM EDT. * At 103 AM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Pierson, moving east at 25 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of northwestern Volusia County, including the following locations Eldridge. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
VOLUSIA COUNTY, FL
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Wind Advisory issued for San Luis Obispo County Beaches by NWS

Effective: 2022-05-07 14:00:00 PDT Expires: 2022-05-07 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: San Luis Obispo County Beaches; San Luis Obispo County Inland Central Coast; Santa Barbara County Central Coast Beaches; Santa Barbara County Inland Central Coast WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT SATURDAY * WHAT...Northwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph expected. * WHERE...San Luis Obispo County Beaches, San Luis Obispo County Inland Central Coast, Santa Barbara County Central Coast Beaches and Santa Barbara County Inland Central Coast. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Advisory level winds are expected Sunday afternoon through Sunday night, with additional wind advisories likely.
SAN LUIS OBISPO COUNTY, CA

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