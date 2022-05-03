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Boone County, AR

Severe Thunderstorm Warning issued for Boone, Johnson, Marion, Newton, Pope, Searcy, Van Buren by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-02 23:43:00 CDT Expires: 2022-05-03 00:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 100 AM CDT for western and central Arkansas. For your protection move to an interior room on...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Cuyahoga, Lorain, Medina, Summit by NWS

Effective: 2022-05-03 19:24:00 EDT Expires: 2022-05-03 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for north central and northeastern Ohio. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for north central and northeastern Ohio. Target Area: Cuyahoga; Lorain; Medina; Summit The National Weather Service in Cleveland has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Cuyahoga County in northeastern Ohio Medina County in northeastern Ohio Northern Summit County in northeastern Ohio Lorain County in north central Ohio * Until 830 PM EDT. * At 724 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 12 miles north of Lorain to near North Ridgeville to near New London, moving northeast at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to vehicles is possible. Expect damage to trees and power lines. * Locations impacted include Cleveland, Akron, Lorain, Elyria, Medina, Willowick, Vermilion, Parma, Lakewood, Cuyahoga Falls, Euclid, Cleveland Heights, Strongsville, Brunswick, Westlake, North Royalton, North Ridgeville, Kent, Solon and Avon Lake. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CUYAHOGA COUNTY, OH
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Tornado Watch issued for Columbia, Hempstead, Lafayette, Little River, Miller, Nevada by NWS

Effective: 2022-05-05 10:10:00 CDT Expires: 2022-05-05 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Hempstead; Lafayette; Little River; Miller; Nevada; Union TORNADO WATCH 181 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AR . ARKANSAS COUNTIES INCLUDED ARE COLUMBIA HEMPSTEAD LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER NEVADA UNION
COLUMBIA COUNTY, AR
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Severe Thunderstorm Warning issued for Cleveland, McClain, Pottawatomie by NWS

Effective: 2022-05-04 19:14:00 CDT Expires: 2022-05-04 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect for the warned area. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Cleveland; McClain; Pottawatomie The National Weather Service in Norman has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Cleveland County in central Oklahoma Western Pottawatomie County in central Oklahoma Southern McClain County in central Oklahoma * Until 800 PM CDT. * At 714 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Norman to near Washington, moving northeast at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Southeastern Norman, Shawnee, Tecumseh, Purcell, Noble, Slaughterville, Lexington, Pink, Goldsby, Wayne, Washington, Cole, Tribbey, Wanette, Etowah, Brooksville, Macomb, Criner, Lake Thunderbird and Bethel Acres. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLEVELAND COUNTY, OK
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Severe Weather Statement issued for Edgefield, McCormick by NWS

Effective: 2022-05-06 15:45:00 EDT Expires: 2022-05-06 22:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Edgefield; McCormick THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN COLUMBIA CENTRAL RICHMOND...SOUTHERN EDGEFIELD...NORTHWESTERN AIKEN AND SOUTHEASTERN MCCORMICK COUNTIES WILL EXPIRE AT 515 PM EDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1000 PM EDT for east central Georgia...and central South Carolina.
EDGEFIELD COUNTY, SC
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Pyatt, AR
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Marion County, AR
County
Van Buren County, AR
County
Johnson County, AR
State
Arkansas State
City
Marion, AR
City
Searcy, AR
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Special Weather Statement issued for Jones, Northern Craven by NWS

Effective: 2022-05-04 19:15:00 EDT Expires: 2022-05-04 20:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will relay your report to the National Weather Service office in Newport. Target Area: Jones; Northern Craven A strong thunderstorm will impact portions of north central Jones and west central Craven Counties through 815 PM EDT At 752 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Phillips Crossroads, or 15 miles southeast of Kinston, moving east at 25 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Phillips Crossroads, Trenton, and rural Jones County. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CRAVEN COUNTY, NC
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Severe Weather Statement issued for Columbia, Richmond by NWS

Effective: 2022-05-06 17:00:00 EDT Expires: 2022-05-06 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Columbia; Richmond THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN COLUMBIA CENTRAL RICHMOND...SOUTHERN EDGEFIELD...NORTHWESTERN AIKEN AND SOUTHEASTERN MCCORMICK COUNTIES WILL EXPIRE AT 515 PM EDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1000 PM EDT for east central Georgia...and central South Carolina.
COLUMBIA COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Highland by NWS

Effective: 2022-05-06 14:30:00 EDT Expires: 2022-05-06 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Highland FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1115 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...A portion of western Virginia, including the following county: Highland. * WHEN...Until 1115 PM EDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 516 PM EDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated slow moving thunderstorms with very heavy rainfall across the warned area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Monterey... Vanderpool Mustoe... Mcdowell Clover Creek... Hightown Sirons Mill... Possum Trot Liberty... New Hampden Mill Gap... Blue Grass Doe Hill... Head Waters Williamsville... Bolar Palo Alto - Please visit https://www.weather.gov/safety/flood for flood safety information.
HIGHLAND COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Belmont, Carroll, Columbiana, Guernsey, Harrison, Jefferson by NWS

Effective: 2022-05-03 18:48:00 EDT Expires: 2022-05-03 19:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for east central Ohio...southwestern Pennsylvania...and northern West Virginia. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 412-262-1988, posting to the NWS Pittsburgh Facebook page, or using Twitter @NWSPITTSBURGH. Target Area: Belmont; Carroll; Columbiana; Guernsey; Harrison; Jefferson; Monroe; Noble; Tuscarawas A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM EDT FOR GUERNSEY...NORTHERN MONROE...CARROLL...SOUTHEASTERN TUSCARAWAS EASTERN NOBLE...HARRISON...JEFFERSON...SOUTH CENTRAL COLUMBIANA BELMONT...WEST CENTRAL GREENE...SOUTHWESTERN WASHINGTON...OHIO MARSHALL...BROOKE AND HANCOCK COUNTIES At 647 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Uhrichsville to 6 miles east of Caldwell, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and power lines, resulting in some power outages. Locations impacted include Wheeling, Weirton, Steubenville, New Philadelphia, Moundsville, Martins Ferry, Uhrichsville, St. Clairsville, Bellaire, Barnesville, Wellsville, and Cadiz. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BELMONT COUNTY, OH
IN THIS ARTICLE
#Central Arkansas#Severe Thunderstorms#Tornado Watch#Yellville Flippin#Bergman Western Grove#Elberta
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Severe Thunderstorm Warning issued for Fayette, Indiana, Westmoreland by NWS

Effective: 2022-05-03 18:56:00 EDT Expires: 2022-05-03 19:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southwestern Pennsylvania. Please report severe weather by calling 412-262-1988, posting to the NWS Pittsburgh Facebook page, or using Twitter @NWSPITTSBURGH. Target Area: Fayette; Indiana; Westmoreland The National Weather Service in Pittsburgh has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southern Indiana County in west central Pennsylvania Southeastern Westmoreland County in southwestern Pennsylvania Northeastern Fayette County in southwestern Pennsylvania * Until 730 PM EDT. * At 656 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Derry, or near Latrobe, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and power lines, resulting in some power outages. * Locations impacted include Latrobe, Mount Pleasant, Scottdale, McChesneytown-Loyalhanna, Blairsville, Derry, Lawson Heights, Ligonier, Black Lick, Seven Springs, Calumet-Norvelt, and Everson. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FAYETTE COUNTY, PA
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Tornado Warning issued for Person by NWS

Effective: 2022-05-06 17:12:00 EDT Expires: 2022-05-06 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Person The National Weather Service in Raleigh has issued a * Tornado Warning for Western Person County in central North Carolina * Until 545 PM EDT. * At 512 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Hightowers, or near Prospect Hill, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Roxboro around 545 PM EDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Concord, Hyco Marina, Bushy Fork and Hyco Lake. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
PERSON COUNTY, NC
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Red Flag Warning issued for Lower Colorado River Valley by NWS

Effective: 2022-05-08 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Lower Colorado River Valley; Mojave Desert Including Morongo Valley, Yucca Valley RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 11 PM SATURDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR SOUTHERN CLARK COUNTY, THE SPRING MOUNTAINS, THE SHEEP RANGE, LAKE MEAD, THE COLORADO RIVER VALLEY, AND THE MOHAVE DESERT RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 11 PM SUNDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR SOUTHERN CLARK COUNTY, THE SPRING MOUNTAINS, THE SHEEP RANGE, LAKE MEAD, THE COLORADO RIVER VALLEY, AND THE MOHAVE DESERT RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 11 PM SUNDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR SOUTHERN NEVADA AND SOUTHEAST CALIFORNIA The National Weather Service in Las Vegas has issued a Red Flag Warning, which is in effect from 11 AM to 11 PM PDT Saturday. a Red Flag Warning has also been issued from 11 AM to 11 PM PDT Sunday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * AFFECTED AREA...In California...Fire weather zones 226, 227, 228, and 229. In Nevada...Fire weather zones 460, 461, 462, 463, 464, 465, and 466. * TIMING...Late Sunday morning through Sunday evening. * WIND...West to southwest wind 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph will be possible in the watch area. * HUMIDITY...Afternoon humidity values of 5 to 15 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
SAN BERNARDINO COUNTY, CA
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Special Weather Statement issued for Fairfield, Kershaw, Lee, Richland, Sumter by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1000 PM EDT for central South Carolina. Target Area: Fairfield; Kershaw; Lee; Richland; Sumter A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Fairfield, northwestern Lee, northwestern Sumter, northeastern Richland and Kershaw Counties through 545 PM EDT At 508 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Elgin, or 10 miles east of Dentsville, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Columbia, Camden, Bishopville, Lake Wateree Dam, Dentsville, Lugoff, Villages at Sandhill, Cassatt, Elgin, Killian, Sesquicentennial State Park, Lake Carolina, Fort Jackson, Goodale State Park, Woodfield, Blythewood, Lucknow, North Central High School, Spring Hill and North Towne Square Shopping Center. This includes the following highways Interstate 20 in South Carolina between mile markers 76 and 116. Interstate 77 near mile marker 16, and between mile markers 22 and 29. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
FAIRFIELD COUNTY, SC
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NWS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Aiken, Edgefield, Lexington, McCormick, Saluda by NWS

Effective: 2022-05-06 17:10:00 EDT Expires: 2022-05-06 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection seek shelter inside a sturdy building and stay away from windows. Target Area: Aiken; Edgefield; Lexington; McCormick; Saluda The National Weather Service in Columbia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northern Richmond County in east central Georgia Edgefield County in central South Carolina Southwestern Lexington County in central South Carolina Northern Aiken County in central South Carolina Saluda County in central South Carolina Southeastern McCormick County in central South Carolina * Until 545 PM EDT. * At 509 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Johnston to near Aiken State Park, moving northeast at 70 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Aiken, North Augusta, Batesburg-Leesville, Aiken Mall, Belvedere, Clearwater, Edgefield, Saluda, Johnston, Ridge Spring, Clarks Hill Recreation Area, Edgefield County Airport, Hamilton Branch State Park, Citizens Park, USC Aiken, Saluda County Airport, J. Strom Thurmond Dam, Aiken Municipal Airport, Gloverville and Graniteville. This includes the following highways Interstate 20 in South Carolina between mile markers 1 and 44. Interstate 520 in South Carolina between mile markers 20 and 23. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...70 MPH
AIKEN COUNTY, SC
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Severe Weather Statement issued for Floyd, Johnson, Martin by NWS

Effective: 2022-05-06 17:09:00 EDT Expires: 2022-05-06 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 800 PM EDT for southeastern Kentucky. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Floyd; Johnson; Martin A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 545 PM EDT FOR WESTERN MARTIN...SOUTHERN JOHNSON AND NORTH CENTRAL FLOYD COUNTIES At 508 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Oaklawn Estates, or near Paintsville, moving northeast at 35 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. This severe storm will be near Odds around 515 PM EDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Wells Chapel, Davisport, Pevier and Inez. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
FLOYD COUNTY, KY
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Flash Flood Warning issued for Mason, Robertson by NWS

Effective: 2022-05-06 17:15:00 EDT Expires: 2022-05-06 19:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Move to higher ground now. Act quickly to protect your life. Stay away or be swept away. River banks and culverts can become unstable and unsafe. To report flash flooding, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Mason; Robertson FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM EDT THIS EVENING FOR SOUTHWESTERN MASON AND ROBERTSON COUNTIES At 515 PM EDT, radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 1.5 and 2.5 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 0.5 to 1 inch are possible. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that may experience flash flooding include Mount Olivet, Sardis, US Route 62 at State Route 616, US Route 62 at State Route 875, Mitchells Mill, Abigail, Burika, Piqua, Alhambra, Blue Licks Battlefield, Blue Licks Springs, Lowell and Kentontown. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
MASON COUNTY, KY
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Flood Warning issued for City of Winchester, Frederick by NWS

Effective: 2022-05-06 14:30:00 EDT Expires: 2022-05-06 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: City of Winchester; Frederick FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 315 AM EDT SATURDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of northwest Virginia and eastern West Virginia, including the following counties: in northwest Virginia, City of Winchester, Frederick and Shenandoah. In eastern West Virginia, Hampshire and Hardy. * WHEN...Until 315 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 658 PM EDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated slow moving thunderstorms with very heavy rainfall across the warned area. Between 0.5 and 1.5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2.5 inches are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Winchester... Strasburg Woodstock... Millwood Pike Mount Jackson... Stephens City Wardensville... Star Tannery Basye-Bryce Mountain... Mathias New Market... Middletown Basye... Edinburg Maurertown... Capon Bridge Toms Brook... Capon Springs Gravel Springs... Yellow Spring - Please visit https://www.weather.gov/safety/flood for flood safety information.
FREDERICK COUNTY, VA
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Tornado Watch issued for Anderson, Blount, Campbell, Carter, Claiborne, Cocke, Grainger by NWS

Effective: 2022-05-06 16:14:00 CDT Expires: 2022-05-06 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Blount; Campbell; Carter; Claiborne; Cocke; Grainger; Greene; Hamblen; Hancock; Hawkins; Jefferson; Johnson; Knox; Loudon; Morgan; Roane; Scott; Sevier; Sullivan; Unicoi; Union; Washington TORNADO WATCH 186 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES IN EAST TENNESSEE ANDERSON BLOUNT CAMPBELL CARTER CLAIBORNE COCKE GRAINGER GREENE HAMBLEN HANCOCK HAWKINS JEFFERSON JOHNSON KNOX LOUDON MORGAN ROANE SCOTT SEVIER SULLIVAN UNICOI UNION WASHINGTON IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST VIRGINIA CITY OF BRISTOL CITY OF NORTON LEE RUSSELL SCOTT WASHINGTON WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABINGDON, ALCOA, ALPHA, APPALACHIA, ARTHUR, BEAN STATION, BEARDEN, BENHAMS, BIG SOUTH FORK NATIONAL, BIG STONE GAP, BRADBURY, BRISTOL TN, BRISTOL VA, BYBEE, CARYVILLE, CASTLEWOOD, CHESTNUT HILL, CLAIRFIELD, CLINTON, COEBURN, DANDRIDGE, DOEVILLE, DYE, EAGLE FURNACE, ELGIN, ELIZABETHTON, ELK VALLEY, ELKMONT, ERWIN, EVANSTON, FAIRVIEW, FINCASTLE, GREENEVILLE, HAMPTON, HANSONVILLE, HAPPY VALLEY, HARRIMAN, HARRISBURG, HARROGATE-SHAWANEE, HARTFORD, HIGH POINT, HILTONS, HONAKER, HOWARD QUARTER, HUNTSVILLE, JEFFERSON CITY, JELLICO, JOHNSON CITY, KINGSPORT, KINGSTON, KNOXVILLE, KODAK, KYLES FORD, LA FOLLETTE, LAKE FOREST, LAUREL BLOOMERY, LEBANON, LENOIR CITY, LIMESTONE COVE, LONE MOUNTAIN, LOUDON, LUTTRELL, MARYVILLE, MAYNARDVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MOUNTAIN CITY, NEVA, NEWPORT, NORMA, NORRIS LAKE, NORTON, OAK RIDGE, OLIVER SPRINGS, ONEIDA, PARDEE, PAULETTE, PETROS, PIGEON FORGE, PINE ORCHARD, ROCKWOOD, ROSE HILL, ROSE HILL, ROSEDALE, ROYAL BLUE, RUSSELLVILLE, SANDLICK, SEVIERVILLE, SEYMOUR, SHADY VALLEY, SHARPS CHAPEL, SLICK ROCK, SMOKEY JUNCTION, SNEEDVILLE, SOUTH HOLSTON DAM, SPRINGDALE, STRAWBERRY PLAINS, TRADE, TREADWAY, UNICOI, WHITE OAK, WHITE PINE, AND WISE.
ANDERSON COUNTY, TN
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Flood Warning issued for Hampshire, Hardy by NWS

Effective: 2022-05-07 12:00:00 EDT Expires: 2022-05-08 21:31:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Hampshire; Hardy FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 315 AM EDT SATURDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of northwest Virginia and eastern West Virginia, including the following counties: in northwest Virginia, City of Winchester, Frederick and Shenandoah. In eastern West Virginia, Hampshire and Hardy. * WHEN...Until 315 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 658 PM EDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated slow moving thunderstorms with very heavy rainfall across the warned area. Between 0.5 and 1.5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2.5 inches are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Winchester... Strasburg Woodstock... Millwood Pike Mount Jackson... Stephens City Wardensville... Star Tannery Basye-Bryce Mountain... Mathias New Market... Middletown Basye... Edinburg Maurertown... Capon Bridge Toms Brook... Capon Springs Gravel Springs... Yellow Spring - Please visit https://www.weather.gov/safety/flood for flood safety information.
HAMPSHIRE COUNTY, WV
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Flood Advisory issued for Sevier by NWS

Effective: 2022-05-06 15:47:00 CDT Expires: 2022-05-06 16:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Sevier FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 630 PM EDT THIS EVENING REPLACES FLASH FLOOD WARNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of east Tennessee, including the following counties, Blount, Knox, Loudon, Monroe and Sevier. * WHEN...Until 630 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 510 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing in poor drainage areas within the advisory area. Up to 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Knoxville, Oak Ridge, Maryville, Sevierville, Lenoir City, Alcoa, Sweetwater, Loudon, Madisonville, Farragut, Louisville, Plainview, Rockford, Eagleton Village, Halls, Blaine, Vonore, Greenback, Friendsville and Philadelphia. - http://www.weather.gov/safety/flood
SEVIER COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Allendale, Hampton, Inland Jasper by NWS

Effective: 2022-05-06 17:13:00 EDT Expires: 2022-05-06 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: These storms may intensify. Be certain to monitor local radio and TV stations as well as local cable TV outlets for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A severe thunderstorm watch is in effect. Thunderstorms can produce large hail, damaging winds and isolated tornadoes suddenly, sometimes with little or no warning. Be alert for rapidly changing weather conditions and be ready to act quickly if severe weather is observed or a warning is issued. Report damage directly to the Charleston National Weather Service at 888-383-2024 when it is safe to do so. You can also email your report to nws.charlestonsc@noaa.gov. Target Area: Allendale; Hampton; Inland Jasper STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF SCREVEN, EFFINGHAM, HAMPTON, ALLENDALE AND JASPER COUNTIES At 517 PM EDT, National Weather Service doppler radar indicated strong thunderstorms along a line extending from near Hiltonia to Shawnee, and moving northeast at 65 mph. HAZARD...strong winds 45 to 55 mph. SOURCE...Radar Indicated. IMPACT...Expect minor damage to tree limbs and blowing around of light, unsecured objects. Some locations in the path of these storms include Ridgeland, Allendale, Sylvania, Lake Warren State Park, Estill, Fairfax, Brunson and Hiltonia. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...55 MPH
ALLENDALE COUNTY, SC

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