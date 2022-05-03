Severe Weather Statement issued for Bryan by NWS

Effective: 2022-05-06 18:52:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: City of Bristol; City of Norton; Lee; Russell; Scott; Washington; Wise TORNADO WATCH 186 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN EAST TENNESSEE CARTER GREENE HANCOCK HAWKINS JOHNSON SULLIVAN UNICOI WASHINGTON IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST VIRGINIA CITY OF BRISTOL CITY OF NORTON LEE RUSSELL SCOTT WASHINGTON WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABINGDON, APPALACHIA, BENHAMS, BIG STONE GAP, BRISTOL TN, BRISTOL VA, CASTLEWOOD, COEBURN, DOEVILLE, DYE, ELIZABETHTON, ERWIN, EVANSTON, GREENEVILLE, HAMPTON, HANSONVILLE, HILTONS, HONAKER, JOHNSON CITY, KINGSPORT, KYLES FORD, LAUREL BLOOMERY, LEBANON, LIMESTONE COVE, MOORESBURG, MOUNTAIN CITY, NEVA, NORTON, PARDEE, ROSE HILL, ROSEDALE, SHADY VALLEY, SNEEDVILLE, SOUTH HOLSTON DAM, TRADE, TREADWAY, UNICOI, AND WISE.
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