Severe Thunderstorm Warning issued for Logan, Montgomery, Polk, Scott, Yell by NWS

Effective: 2022-05-06 16:14:00 CDT Expires: 2022-05-06 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Blount; Campbell; Carter; Claiborne; Cocke; Grainger; Greene; Hamblen; Hancock; Hawkins; Jefferson; Johnson; Knox; Loudon; Morgan; Roane; Scott; Sevier; Sullivan; Unicoi; Union; Washington TORNADO WATCH 186 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES IN EAST TENNESSEE ANDERSON BLOUNT CAMPBELL CARTER CLAIBORNE COCKE GRAINGER GREENE HAMBLEN HANCOCK HAWKINS JEFFERSON JOHNSON KNOX LOUDON MORGAN ROANE SCOTT SEVIER SULLIVAN UNICOI UNION WASHINGTON IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST VIRGINIA CITY OF BRISTOL CITY OF NORTON LEE RUSSELL SCOTT WASHINGTON WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABINGDON, ALCOA, ALPHA, APPALACHIA, ARTHUR, BEAN STATION, BEARDEN, BENHAMS, BIG SOUTH FORK NATIONAL, BIG STONE GAP, BRADBURY, BRISTOL TN, BRISTOL VA, BYBEE, CARYVILLE, CASTLEWOOD, CHESTNUT HILL, CLAIRFIELD, CLINTON, COEBURN, DANDRIDGE, DOEVILLE, DYE, EAGLE FURNACE, ELGIN, ELIZABETHTON, ELK VALLEY, ELKMONT, ERWIN, EVANSTON, FAIRVIEW, FINCASTLE, GREENEVILLE, HAMPTON, HANSONVILLE, HAPPY VALLEY, HARRIMAN, HARRISBURG, HARROGATE-SHAWANEE, HARTFORD, HIGH POINT, HILTONS, HONAKER, HOWARD QUARTER, HUNTSVILLE, JEFFERSON CITY, JELLICO, JOHNSON CITY, KINGSPORT, KINGSTON, KNOXVILLE, KODAK, KYLES FORD, LA FOLLETTE, LAKE FOREST, LAUREL BLOOMERY, LEBANON, LENOIR CITY, LIMESTONE COVE, LONE MOUNTAIN, LOUDON, LUTTRELL, MARYVILLE, MAYNARDVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MOUNTAIN CITY, NEVA, NEWPORT, NORMA, NORRIS LAKE, NORTON, OAK RIDGE, OLIVER SPRINGS, ONEIDA, PARDEE, PAULETTE, PETROS, PIGEON FORGE, PINE ORCHARD, ROCKWOOD, ROSE HILL, ROSE HILL, ROSEDALE, ROYAL BLUE, RUSSELLVILLE, SANDLICK, SEVIERVILLE, SEYMOUR, SHADY VALLEY, SHARPS CHAPEL, SLICK ROCK, SMOKEY JUNCTION, SNEEDVILLE, SOUTH HOLSTON DAM, SPRINGDALE, STRAWBERRY PLAINS, TRADE, TREADWAY, UNICOI, WHITE OAK, WHITE PINE, AND WISE.
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