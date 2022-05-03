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Logan County, AR

Severe Thunderstorm Warning issued for Logan, Montgomery, Polk, Scott, Yell by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-02 23:38:00 CDT Expires: 2022-05-02 23:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 100 AM CDT for western and central Arkansas....

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Tornado Warning issued for Hancock, Sandusky, Seneca by NWS

Effective: 2022-05-03 17:52:00 EDT Expires: 2022-05-03 18:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Hancock; Sandusky; Seneca The National Weather Service in Cleveland has issued a * Tornado Warning for Western Seneca County in northwestern Ohio South central Sandusky County in northwestern Ohio Northeastern Hancock County in northwestern Ohio * Until 630 PM EDT. * At 552 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Arcadia, or 7 miles east of Findlay, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Findlay, Tiffin, Fostoria, Arcadia, Vanlue, New Riegel, Bloomdale, Bettsville, Burgoon, Bascom and Kansas. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
HANCOCK COUNTY, OH
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Severe Weather Statement issued for Durham, Person by NWS

Effective: 2022-05-06 14:30:00 EDT Expires: 2022-05-06 22:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for central North Carolina. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Durham; Person A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 545 PM EDT FOR PERSON...NORTHERN ORANGE AND NORTHWESTERN DURHAM COUNTIES At 518 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Leasburg to near Prospect Hill to 6 miles north of Hillsborough, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Roxboro, Rougemont, Concord, Carr, Bushy Fork, Lake Michie, Hyco Lake, Moriah, Hyco Marina and Surl. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DURHAM COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bedford, Benton, Carroll, Cheatham, Davidson, Decatur, Dickson by NWS

Effective: 2022-05-05 14:35:00 CDT Expires: 2022-05-05 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bedford; Benton; Carroll; Cheatham; Davidson; Decatur; Dickson; Giles; Henderson; Hickman; Houston; Humphreys; Lawrence; Lewis; Lincoln; Macon; Madison; Marshall; Maury; Montgomery; Perry; Robertson; Rutherford; Smith; Stewart; Sumner; Trousdale; Wayne; Williamson; Wilson SEVERE THUNDERSTORM WATCH 183 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TN . TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE BEDFORD BENTON CARROLL CHEATHAM DAVIDSON DECATUR DICKSON GILES HENDERSON HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS LAWRENCE LEWIS LINCOLN MACON MADISON MARSHALL MAURY MONTGOMERY PERRY ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE WAYNE WILLIAMSON WILSON
BEDFORD COUNTY, TN
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Flood Warning issued for Highland by NWS

Effective: 2022-05-06 14:30:00 EDT Expires: 2022-05-06 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Highland FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1115 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...A portion of western Virginia, including the following county: Highland. * WHEN...Until 1115 PM EDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 516 PM EDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated slow moving thunderstorms with very heavy rainfall across the warned area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Monterey... Vanderpool Mustoe... Mcdowell Clover Creek... Hightown Sirons Mill... Possum Trot Liberty... New Hampden Mill Gap... Blue Grass Doe Hill... Head Waters Williamsville... Bolar Palo Alto - Please visit https://www.weather.gov/safety/flood for flood safety information.
HIGHLAND COUNTY, VA
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Logan County, AR
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Flood Warning issued for Callaway, Osage by NWS

Effective: 2022-05-06 16:16:00 CDT Expires: 2022-05-09 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. This product, along with additional weather and stream information, is available at https://water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=lsx. Target Area: Callaway; Osage The Flood Warning is extended for the following rivers in Missouri Missouri River near Chamois. River forecasts are based on observed precipitation and forecast precipitation for the next 24 hours. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Missouri River near Chamois. * WHEN...Until Monday morning. * IMPACTS...At 17.0 feet, Flood Stage: Lower lying bottom land begins to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:00 AM CDT Friday the stage was 18.5 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:00 AM CDT Friday was 18.5 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 18.8 feet this evening. It will then fall below flood stage tomorrow evening. - Flood stage is 17.0 feet. Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg 7 pm Sat Sun Mon Tue Wed Missouri River Chamois 17.0 18.5 16.9 14.7 12.7 11.2 MSG
CALLAWAY COUNTY, MO
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Tornado Warning issued for Caswell by NWS

Effective: 2022-05-06 17:16:00 EDT Expires: 2022-05-06 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Caswell A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR SOUTHEASTERN CASWELL COUNTY At 516 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Hightowers, or near Prospect Hill, moving east at 25 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Leasburg and Hightowers. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
CASWELL COUNTY, NC
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Special Weather Statement issued for Northampton by NWS

Effective: 2022-05-06 18:06:00 EDT Expires: 2022-05-06 18:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Strong wind gusts are possible with these storms. These wind gusts are capable of knocking down tree limbs, small or weakened trees, and blowing around trash cans, potted plants, lawn furniture, and other light outdoor objects. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for northeastern North Carolina...and south central and southeastern Virginia. Target Area: Northampton A strong thunderstorms will impact portions of Northampton, Greensville, Southampton, Sussex and Surry Counties and the City of Emporia through 645 PM EDT At 544 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorms across much of southside Virginia. These storms were moving northeast at 40 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Roanoke Rapids, Emporia, Waverly, Courtland, Garysburg, Wakefield, Boykins, Surry, Dahlia, Purdy, Sussex, Gaston, Jarratt, Seaboard, Ivor, Newsoms, Dendron, Stony Creek, Elberon and Green Plain. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...45 MPH
NORTHAMPTON COUNTY, NC
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Flash Flood Warning issued for Mason, Robertson by NWS

Effective: 2022-05-06 17:15:00 EDT Expires: 2022-05-06 19:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Move to higher ground now. Act quickly to protect your life. Stay away or be swept away. River banks and culverts can become unstable and unsafe. To report flash flooding, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Mason; Robertson FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM EDT THIS EVENING FOR SOUTHWESTERN MASON AND ROBERTSON COUNTIES At 515 PM EDT, radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 1.5 and 2.5 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 0.5 to 1 inch are possible. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that may experience flash flooding include Mount Olivet, Sardis, US Route 62 at State Route 616, US Route 62 at State Route 875, Mitchells Mill, Abigail, Burika, Piqua, Alhambra, Blue Licks Battlefield, Blue Licks Springs, Lowell and Kentontown. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
MASON COUNTY, KY
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#Severe Thunderstorms#Thunderstorm#Tornado Watch#Polk#Mansfield Magazine#Gravelly Mount Magazine
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Red Flag Warning issued for Northwest Deserts, Northwest Plateau by NWS

Effective: 2022-05-07 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Northwest Deserts, Northwest Plateau RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM SATURDAY TO 11 PM MST SUNDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR MOHAVE COUNTY ARIZONA * AFFECTED AREA...In Arizona...Fire weather zones 101 and 102. * TIMING...Late Saturday morning through Sunday evening. * WIND...Southwest wind 20 to 30 mph with gusts to 40 mph will be possible in the watch area. * HUMIDITY...Afternoon humidity levels of 5 to 15 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
MOHAVE COUNTY, AZ
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Special Weather Statement issued for Fairfield, Kershaw, Lee, Richland, Sumter by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1000 PM EDT for central South Carolina. Target Area: Fairfield; Kershaw; Lee; Richland; Sumter A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Fairfield, northwestern Lee, northwestern Sumter, northeastern Richland and Kershaw Counties through 545 PM EDT At 508 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Elgin, or 10 miles east of Dentsville, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Columbia, Camden, Bishopville, Lake Wateree Dam, Dentsville, Lugoff, Villages at Sandhill, Cassatt, Elgin, Killian, Sesquicentennial State Park, Lake Carolina, Fort Jackson, Goodale State Park, Woodfield, Blythewood, Lucknow, North Central High School, Spring Hill and North Towne Square Shopping Center. This includes the following highways Interstate 20 in South Carolina between mile markers 76 and 116. Interstate 77 near mile marker 16, and between mile markers 22 and 29. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
FAIRFIELD COUNTY, SC
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Wind Advisory issued for Mono by NWS

Effective: 2022-05-06 14:09:00 PDT Expires: 2022-05-07 19:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Now is the time to secure loose outdoor items such as patio furniture, holiday decorations, and trash cans before winds increase which could blow these items away. The best thing to do is prepare ahead of time by making sure you have extra food and water on hand, flashlights with spare batteries and/or candles in the event of a power outage. Target Area: Mono WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 7 PM PDT SATURDAY HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH SUNDAY EVENING * WHAT...For the Wind Advisory, west winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. For the High Wind Watch, west winds 25 to 35 mph with gusts up to 65 mph possible with higher gusts in wind-prone areas. Sierra ridge wind gusts up to 100 mph expected. * WHERE...Mono County. * WHEN...For the Wind Advisory, until 7 PM PDT Saturday. For the High Wind Watch, from Sunday morning through Sunday evening. * IMPACTS...Damaging winds could blow down trees and power lines. Widespread power outages are possible. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. Small boats and kayaks will be prone to capsize on area lakes. * ADDITIONAL DETAILS...While winds on Saturday will likely be a bit less, conditions will still be hazardous for boaters, particularly in the high Sierra lakes.
MONO COUNTY, CA
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Flood Warning issued for Hampshire, Hardy by NWS

Effective: 2022-05-07 12:00:00 EDT Expires: 2022-05-08 21:31:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Hampshire; Hardy FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 315 AM EDT SATURDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of northwest Virginia and eastern West Virginia, including the following counties: in northwest Virginia, City of Winchester, Frederick and Shenandoah. In eastern West Virginia, Hampshire and Hardy. * WHEN...Until 315 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 658 PM EDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated slow moving thunderstorms with very heavy rainfall across the warned area. Between 0.5 and 1.5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2.5 inches are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Winchester... Strasburg Woodstock... Millwood Pike Mount Jackson... Stephens City Wardensville... Star Tannery Basye-Bryce Mountain... Mathias New Market... Middletown Basye... Edinburg Maurertown... Capon Bridge Toms Brook... Capon Springs Gravel Springs... Yellow Spring - Please visit https://www.weather.gov/safety/flood for flood safety information.
HAMPSHIRE COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Warning issued for Aiken, Edgefield, Lexington, McCormick, Saluda by NWS

Effective: 2022-05-06 17:10:00 EDT Expires: 2022-05-06 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection seek shelter inside a sturdy building and stay away from windows. Target Area: Aiken; Edgefield; Lexington; McCormick; Saluda The National Weather Service in Columbia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northern Richmond County in east central Georgia Edgefield County in central South Carolina Southwestern Lexington County in central South Carolina Northern Aiken County in central South Carolina Saluda County in central South Carolina Southeastern McCormick County in central South Carolina * Until 545 PM EDT. * At 509 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Johnston to near Aiken State Park, moving northeast at 70 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Aiken, North Augusta, Batesburg-Leesville, Aiken Mall, Belvedere, Clearwater, Edgefield, Saluda, Johnston, Ridge Spring, Clarks Hill Recreation Area, Edgefield County Airport, Hamilton Branch State Park, Citizens Park, USC Aiken, Saluda County Airport, J. Strom Thurmond Dam, Aiken Municipal Airport, Gloverville and Graniteville. This includes the following highways Interstate 20 in South Carolina between mile markers 1 and 44. Interstate 520 in South Carolina between mile markers 20 and 23. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...70 MPH
AIKEN COUNTY, SC
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High Wind Warning issued for Cascade, Eastern Glacier, Eastern Pondera, Eastern Teton by NWS

Effective: 2022-05-06 14:28:00 MDT Expires: 2022-05-06 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Cascade; Eastern Glacier; Eastern Pondera; Eastern Teton; Liberty; Northern Rocky Mountain Front; Southern Rocky Mountain Front; Toole HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 35 to 45 mph, with gusts up to 65 mph. Wind gusts approaching 75 mph are possible in wind prone areas of the Rocky Mountain Front and Glacier County. * WHERE...The Rocky Mountain Front, including all of Glacier, Pondera, and Teton Counties, Cascade, Toole, and Liberty. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust could reduce visibility at times.
CASCADE COUNTY, MT
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Flood Warning issued for City of Winchester, Frederick by NWS

Effective: 2022-05-06 14:30:00 EDT Expires: 2022-05-06 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: City of Winchester; Frederick FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 315 AM EDT SATURDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of northwest Virginia and eastern West Virginia, including the following counties: in northwest Virginia, City of Winchester, Frederick and Shenandoah. In eastern West Virginia, Hampshire and Hardy. * WHEN...Until 315 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 658 PM EDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated slow moving thunderstorms with very heavy rainfall across the warned area. Between 0.5 and 1.5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2.5 inches are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Winchester... Strasburg Woodstock... Millwood Pike Mount Jackson... Stephens City Wardensville... Star Tannery Basye-Bryce Mountain... Mathias New Market... Middletown Basye... Edinburg Maurertown... Capon Bridge Toms Brook... Capon Springs Gravel Springs... Yellow Spring - Please visit https://www.weather.gov/safety/flood for flood safety information.
FREDERICK COUNTY, VA
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Tornado Watch issued for City of Bristol, City of Norton, Lee, Russell, Scott by NWS

Effective: 2022-05-06 18:52:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: City of Bristol; City of Norton; Lee; Russell; Scott; Washington; Wise TORNADO WATCH 186 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN EAST TENNESSEE CARTER GREENE HANCOCK HAWKINS JOHNSON SULLIVAN UNICOI WASHINGTON IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST VIRGINIA CITY OF BRISTOL CITY OF NORTON LEE RUSSELL SCOTT WASHINGTON WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABINGDON, APPALACHIA, BENHAMS, BIG STONE GAP, BRISTOL TN, BRISTOL VA, CASTLEWOOD, COEBURN, DOEVILLE, DYE, ELIZABETHTON, ERWIN, EVANSTON, GREENEVILLE, HAMPTON, HANSONVILLE, HILTONS, HONAKER, JOHNSON CITY, KINGSPORT, KYLES FORD, LAUREL BLOOMERY, LEBANON, LIMESTONE COVE, MOORESBURG, MOUNTAIN CITY, NEVA, NORTON, PARDEE, ROSE HILL, ROSEDALE, SHADY VALLEY, SNEEDVILLE, SOUTH HOLSTON DAM, TRADE, TREADWAY, UNICOI, AND WISE.
LEE COUNTY, VA
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Flood Advisory issued for Sevier by NWS

Effective: 2022-05-06 15:47:00 CDT Expires: 2022-05-06 16:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Sevier FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 630 PM EDT THIS EVENING REPLACES FLASH FLOOD WARNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of east Tennessee, including the following counties, Blount, Knox, Loudon, Monroe and Sevier. * WHEN...Until 630 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 510 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing in poor drainage areas within the advisory area. Up to 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Knoxville, Oak Ridge, Maryville, Sevierville, Lenoir City, Alcoa, Sweetwater, Loudon, Madisonville, Farragut, Louisville, Plainview, Rockford, Eagleton Village, Halls, Blaine, Vonore, Greenback, Friendsville and Philadelphia. - http://www.weather.gov/safety/flood
SEVIER COUNTY, TN
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Red Flag Warning issued for Lower Colorado River Valley by NWS

Effective: 2022-05-08 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Lower Colorado River Valley; Mojave Desert Including Morongo Valley, Yucca Valley RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 11 PM SATURDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR SOUTHERN CLARK COUNTY, THE SPRING MOUNTAINS, THE SHEEP RANGE, LAKE MEAD, THE COLORADO RIVER VALLEY, AND THE MOHAVE DESERT RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 11 PM SUNDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR SOUTHERN CLARK COUNTY, THE SPRING MOUNTAINS, THE SHEEP RANGE, LAKE MEAD, THE COLORADO RIVER VALLEY, AND THE MOHAVE DESERT RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 11 PM SUNDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR SOUTHERN NEVADA AND SOUTHEAST CALIFORNIA The National Weather Service in Las Vegas has issued a Red Flag Warning, which is in effect from 11 AM to 11 PM PDT Saturday. a Red Flag Warning has also been issued from 11 AM to 11 PM PDT Sunday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * AFFECTED AREA...In California...Fire weather zones 226, 227, 228, and 229. In Nevada...Fire weather zones 460, 461, 462, 463, 464, 465, and 466. * TIMING...Late Sunday morning through Sunday evening. * WIND...West to southwest wind 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph will be possible in the watch area. * HUMIDITY...Afternoon humidity values of 5 to 15 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
SAN BERNARDINO COUNTY, CA
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Tornado Watch issued for Anderson, Blount, Campbell, Carter, Claiborne, Cocke, Grainger by NWS

Effective: 2022-05-06 16:14:00 CDT Expires: 2022-05-06 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Blount; Campbell; Carter; Claiborne; Cocke; Grainger; Greene; Hamblen; Hancock; Hawkins; Jefferson; Johnson; Knox; Loudon; Morgan; Roane; Scott; Sevier; Sullivan; Unicoi; Union; Washington TORNADO WATCH 186 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES IN EAST TENNESSEE ANDERSON BLOUNT CAMPBELL CARTER CLAIBORNE COCKE GRAINGER GREENE HAMBLEN HANCOCK HAWKINS JEFFERSON JOHNSON KNOX LOUDON MORGAN ROANE SCOTT SEVIER SULLIVAN UNICOI UNION WASHINGTON IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST VIRGINIA CITY OF BRISTOL CITY OF NORTON LEE RUSSELL SCOTT WASHINGTON WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABINGDON, ALCOA, ALPHA, APPALACHIA, ARTHUR, BEAN STATION, BEARDEN, BENHAMS, BIG SOUTH FORK NATIONAL, BIG STONE GAP, BRADBURY, BRISTOL TN, BRISTOL VA, BYBEE, CARYVILLE, CASTLEWOOD, CHESTNUT HILL, CLAIRFIELD, CLINTON, COEBURN, DANDRIDGE, DOEVILLE, DYE, EAGLE FURNACE, ELGIN, ELIZABETHTON, ELK VALLEY, ELKMONT, ERWIN, EVANSTON, FAIRVIEW, FINCASTLE, GREENEVILLE, HAMPTON, HANSONVILLE, HAPPY VALLEY, HARRIMAN, HARRISBURG, HARROGATE-SHAWANEE, HARTFORD, HIGH POINT, HILTONS, HONAKER, HOWARD QUARTER, HUNTSVILLE, JEFFERSON CITY, JELLICO, JOHNSON CITY, KINGSPORT, KINGSTON, KNOXVILLE, KODAK, KYLES FORD, LA FOLLETTE, LAKE FOREST, LAUREL BLOOMERY, LEBANON, LENOIR CITY, LIMESTONE COVE, LONE MOUNTAIN, LOUDON, LUTTRELL, MARYVILLE, MAYNARDVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MOUNTAIN CITY, NEVA, NEWPORT, NORMA, NORRIS LAKE, NORTON, OAK RIDGE, OLIVER SPRINGS, ONEIDA, PARDEE, PAULETTE, PETROS, PIGEON FORGE, PINE ORCHARD, ROCKWOOD, ROSE HILL, ROSE HILL, ROSEDALE, ROYAL BLUE, RUSSELLVILLE, SANDLICK, SEVIERVILLE, SEYMOUR, SHADY VALLEY, SHARPS CHAPEL, SLICK ROCK, SMOKEY JUNCTION, SNEEDVILLE, SOUTH HOLSTON DAM, SPRINGDALE, STRAWBERRY PLAINS, TRADE, TREADWAY, UNICOI, WHITE OAK, WHITE PINE, AND WISE.
ANDERSON COUNTY, TN
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Flood Advisory issued for Blount, Knox, Loudon, Monroe by NWS

Effective: 2022-05-06 15:33:00 CDT Expires: 2022-05-06 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Blount; Knox; Loudon; Monroe FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 630 PM EDT THIS EVENING REPLACES FLASH FLOOD WARNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of east Tennessee, including the following counties, Blount, Knox, Loudon, Monroe and Sevier. * WHEN...Until 630 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 510 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing in poor drainage areas within the advisory area. Up to 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Knoxville, Oak Ridge, Maryville, Sevierville, Lenoir City, Alcoa, Sweetwater, Loudon, Madisonville, Farragut, Louisville, Plainview, Rockford, Eagleton Village, Halls, Blaine, Vonore, Greenback, Friendsville and Philadelphia. - http://www.weather.gov/safety/flood
BLOUNT COUNTY, TN

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