Tornado Watch issued for Le Flore by NWS

Effective: 2022-05-06 17:16:00 EDT Expires: 2022-05-06 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ben Hill; Berrien; Brooks; Colquitt; Cook; Decatur; Grady; Irwin; Lanier; Lowndes; Mitchell; Thomas; Tift; Turner; Worth TORNADO WATCH 185 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN BIG BEND FLORIDA FRANKLIN GADSDEN JEFFERSON LAFAYETTE LEON LIBERTY MADISON TAYLOR WAKULLA IN PANHANDLE FLORIDA BAY CALHOUN GULF IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL GEORGIA BEN HILL BERRIEN BROOKS COLQUITT COOK IRWIN LANIER LOWNDES THOMAS TIFT TURNER WORTH IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR GRADY MITCHELL THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ABE SPRINGS, ADAMS BEACH, ADEL, ALFORDS, ALMA, APALACHICOLA, ASHBURN, ASHTON, ATHENA, AUSMAC, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARNEYVILLE, BAY CITY, BEACHTON, BENNETT, BERRIEN CO A/P, BETHEL, BEVERLY, BLOUNTSTOWN, BLUE SPRINGS, BLUE SPRINGS, BOWENS MILL, BOYD, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P, BUCELL JUNCTION, BUCK SIDING, BUCKVILLE, CABBAGE GROVE, CAIRO, CAIRO, CALLAWAY, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA, CAPPS, CARBUR, CARRABELLE, CASA BLANCO, CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHERRY LAKE, CHULA, CLARKSVILLE, COOK CO A/P, COOKS HAMMOCK, COTTLE, COTTON, COURTHOUSE, DALKEITH, DAY, DECATUR CO A/P, DILLON, DILLS, DIXIE, DRIFTON, DURHAM, ECONFINA, ELPINO, EMPRESS, FESTUS, FITZGERALD, FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FORT GADSDEN, FRINK, GAMMAGE, GORDY, GRADY CO A/P, GREGGS, GROOVERVILLE, HANOVER, HANSON, HARDIN HEIGHTS, HARDING, HILLIARDVILLE, HOBBY, HONEYVILLE, HOPEWELL, HOWARD CREEK, IRWINVILLE, ISABELLA, JARROTT, KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LACONTE, LAKELAND, LITTMAN, LOVETT, LYNN, LYNN HAVEN, MACLAY STATE GARDENS, MADISON, MARYSVILLE, MASSEE, MAYO, METCALF, MIDWAY, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MONTICELLO, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NASHVILLE, NIXON, OAK GROVE, OCILLA, ODENA, PANAMA CITY, PASCO, PELHAM, PERRY, PINE PARK, PINE VALLEY, PINETTA, PORT ST. JOE, QUEENSLAND, QUINCY, QUINCY AIRPORT, QUITMAN, RED ROCK, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SOPCHOPPY, SPENCE AIRPORT, ST. MARKS, STEINHAM STORE, SUNSWEET, SWEETWATER, SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE, TEETERVILLE, THOMASVILLE, TIFTON, TILTON, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WAKULLA SPRINGS, WATERLOO, WEBER, WEST BAINBRIDGE, WESTWOOD, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, WHITE CITY, AND WORTH.
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