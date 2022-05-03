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Franklin County, AR

Severe Thunderstorm Warning issued for Franklin, Sebastian by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-02 23:24:00 CDT Expires: 2022-05-03 00:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 100 AM CDT for west central Arkansas. For your protection move...

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Tornado Warning issued for Hancock, Sandusky, Seneca by NWS

Effective: 2022-05-03 17:52:00 EDT Expires: 2022-05-03 18:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Hancock; Sandusky; Seneca The National Weather Service in Cleveland has issued a * Tornado Warning for Western Seneca County in northwestern Ohio South central Sandusky County in northwestern Ohio Northeastern Hancock County in northwestern Ohio * Until 630 PM EDT. * At 552 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Arcadia, or 7 miles east of Findlay, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Findlay, Tiffin, Fostoria, Arcadia, Vanlue, New Riegel, Bloomdale, Bettsville, Burgoon, Bascom and Kansas. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
HANCOCK COUNTY, OH
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Flood Warning issued for Highland by NWS

Effective: 2022-05-06 14:30:00 EDT Expires: 2022-05-06 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Highland FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1115 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...A portion of western Virginia, including the following county: Highland. * WHEN...Until 1115 PM EDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 516 PM EDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated slow moving thunderstorms with very heavy rainfall across the warned area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Monterey... Vanderpool Mustoe... Mcdowell Clover Creek... Hightown Sirons Mill... Possum Trot Liberty... New Hampden Mill Gap... Blue Grass Doe Hill... Head Waters Williamsville... Bolar Palo Alto - Please visit https://www.weather.gov/safety/flood for flood safety information.
HIGHLAND COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bedford, Benton, Carroll, Cheatham, Davidson, Decatur, Dickson by NWS

Effective: 2022-05-05 14:35:00 CDT Expires: 2022-05-05 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bedford; Benton; Carroll; Cheatham; Davidson; Decatur; Dickson; Giles; Henderson; Hickman; Houston; Humphreys; Lawrence; Lewis; Lincoln; Macon; Madison; Marshall; Maury; Montgomery; Perry; Robertson; Rutherford; Smith; Stewart; Sumner; Trousdale; Wayne; Williamson; Wilson SEVERE THUNDERSTORM WATCH 183 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TN . TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE BEDFORD BENTON CARROLL CHEATHAM DAVIDSON DECATUR DICKSON GILES HENDERSON HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS LAWRENCE LEWIS LINCOLN MACON MADISON MARSHALL MAURY MONTGOMERY PERRY ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE WAYNE WILLIAMSON WILSON
BEDFORD COUNTY, TN
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High Wind Warning issued for Cascade, Eastern Glacier, Eastern Pondera, Eastern Teton by NWS

Effective: 2022-05-06 14:28:00 MDT Expires: 2022-05-06 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Cascade; Eastern Glacier; Eastern Pondera; Eastern Teton; Liberty; Northern Rocky Mountain Front; Southern Rocky Mountain Front; Toole HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 35 to 45 mph, with gusts up to 65 mph. Wind gusts approaching 75 mph are possible in wind prone areas of the Rocky Mountain Front and Glacier County. * WHERE...The Rocky Mountain Front, including all of Glacier, Pondera, and Teton Counties, Cascade, Toole, and Liberty. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust could reduce visibility at times.
CASCADE COUNTY, MT
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County
Sebastian County, AR
County
Franklin County, AR
City
Franklin, AR
City
Ozark, AR
State
Arkansas State
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Tornado Warning issued for Chowan, Perquimans by NWS

Effective: 2022-05-06 17:17:00 EDT Expires: 2022-05-06 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Chowan; Perquimans A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR SOUTHWESTERN PERQUIMANS AND CENTRAL CHOWAN COUNTIES At 516 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Valhalla, or near Hertford, moving east at 25 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Belvidere around 530 PM EDT. Hertford and Winfall around 535 PM EDT. Burgess around 540 PM EDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Cisco, Center Hill, Yeopim Station, Beach Springs, Light Nixon Fork and Mavaton. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
CHOWAN COUNTY, NC
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Tornado Warning issued for Caswell by NWS

Effective: 2022-05-06 17:16:00 EDT Expires: 2022-05-06 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Caswell A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR SOUTHEASTERN CASWELL COUNTY At 516 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Hightowers, or near Prospect Hill, moving east at 25 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Leasburg and Hightowers. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
CASWELL COUNTY, NC
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Severe Weather Statement issued for Caswell by NWS

Effective: 2022-05-06 17:10:00 EDT Expires: 2022-05-06 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Caswell A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 PM EDT FOR SOUTHEASTERN CASWELL COUNTY At 516 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Hightowers, or near Prospect Hill, moving east at 25 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Leasburg and Hightowers. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
CASWELL COUNTY, NC
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Flash Flood Warning issued for Mason, Robertson by NWS

Effective: 2022-05-06 17:15:00 EDT Expires: 2022-05-06 19:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Move to higher ground now. Act quickly to protect your life. Stay away or be swept away. River banks and culverts can become unstable and unsafe. To report flash flooding, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Mason; Robertson FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM EDT THIS EVENING FOR SOUTHWESTERN MASON AND ROBERTSON COUNTIES At 515 PM EDT, radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 1.5 and 2.5 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 0.5 to 1 inch are possible. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that may experience flash flooding include Mount Olivet, Sardis, US Route 62 at State Route 616, US Route 62 at State Route 875, Mitchells Mill, Abigail, Burika, Piqua, Alhambra, Blue Licks Battlefield, Blue Licks Springs, Lowell and Kentontown. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
MASON COUNTY, KY
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#West Wind#Severe Thunderstorms#Thunderstorm#Central Arkansas#Branch Denning
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Flood Advisory issued for Brown by NWS

Effective: 2022-05-06 17:05:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. To report flooding, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Brown FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 645 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of Northern Kentucky and Southwest Ohio, including the following counties, in Northern Kentucky, Bracken and Mason. In Southwest Ohio, Brown. * WHEN...Until 645 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 513 PM EDT, radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 0.5 and 1 inch of rain has fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 1.5 inches are possible. - Some locations that may experience flooding include Maysville, Ripley, Aberdeen, Augusta, Higginsport, Decatur, Dover, South Ripley, Stoney Point, Minerva, Redoak, Aa Highway at State Route 19 and Chatham.
BROWN COUNTY, OH
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Special Weather Statement issued for Alexander, Catawba, Davie, Iredell by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Conditions are favorable for development of a very brief, weak tornado. Be prepared to take immediate action if a tornado is sighted or a Tornado Warning is issued. A Tornado Watch remains in effect until 800 PM EDT for the Piedmont of North Carolina. Target Area: Alexander; Catawba; Davie; Iredell A strong thunderstorm will impact portions of north central Catawba, northwestern Davie, Alexander and northern Iredell Counties through 600 PM EDT At 510 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 9 miles east of Taylorsville, or near Stony Point, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Taylorsville, Bethlehem, Stony Point, Harmony, Love Valley, Lookout Shoals Lake, Lake Hickory, Hiddenite, Turnersburg and Olin. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ALEXANDER COUNTY, NC
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Flood Warning issued for Hampshire, Hardy by NWS

Effective: 2022-05-07 12:00:00 EDT Expires: 2022-05-08 21:31:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Hampshire; Hardy FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 315 AM EDT SATURDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of northwest Virginia and eastern West Virginia, including the following counties: in northwest Virginia, City of Winchester, Frederick and Shenandoah. In eastern West Virginia, eastern Hampshire and eastern Hardy. * WHEN...Until 315 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 509 PM EDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated heavy rain due to thunderstorms. Flooding is ongoing or expected to begin shortly in the warned area. Between 0.5 and 1 inch of rain has fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2.5 inches are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Winchester... Strasburg Woodstock... Millwood Pike Mount Jackson... Stephens City Wardensville... Star Tannery Basye-Bryce Mountain... Mathias New Market... Middletown Basye... Edinburg Maurertown... Capon Bridge Toms Brook... Capon Springs Gravel Springs... Yellow Spring - Please visit https://www.weather.gov/safety/flood for flood safety information.
HAMPSHIRE COUNTY, WV
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Special Weather Statement issued for Effingham, Screven by NWS

Effective: 2022-05-06 14:32:00 EDT Expires: 2022-05-06 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: These storms may intensify. Be certain to monitor local radio and TV stations as well as local cable TV outlets for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A severe thunderstorm watch is in effect. Thunderstorms can produce large hail, damaging winds and isolated tornadoes suddenly, sometimes with little or no warning. Be alert for rapidly changing weather conditions and be ready to act quickly if severe weather is observed or a warning is issued. Report damage directly to the Charleston National Weather Service at 888-383-2024 when it is safe to do so. You can also email your report to nws.charlestonsc@noaa.gov. Target Area: Effingham; Screven STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF SCREVEN, EFFINGHAM, HAMPTON, ALLENDALE AND JASPER COUNTIES At 517 PM EDT, National Weather Service doppler radar indicated strong thunderstorms along a line extending from near Hiltonia to Shawnee, and moving northeast at 65 mph. HAZARD...strong winds 45 to 55 mph. SOURCE...Radar Indicated. IMPACT...Expect minor damage to tree limbs and blowing around of light, unsecured objects. Some locations in the path of these storms include Ridgeland, Allendale, Sylvania, Lake Warren State Park, Estill, Fairfax, Brunson and Hiltonia. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...55 MPH
EFFINGHAM COUNTY, GA
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NWS
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Special Weather Statement issued for Allendale, Hampton, Inland Jasper by NWS

Effective: 2022-05-06 17:13:00 EDT Expires: 2022-05-06 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: These storms may intensify. Be certain to monitor local radio and TV stations as well as local cable TV outlets for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A severe thunderstorm watch is in effect. Thunderstorms can produce large hail, damaging winds and isolated tornadoes suddenly, sometimes with little or no warning. Be alert for rapidly changing weather conditions and be ready to act quickly if severe weather is observed or a warning is issued. Report damage directly to the Charleston National Weather Service at 888-383-2024 when it is safe to do so. You can also email your report to nws.charlestonsc@noaa.gov. Target Area: Allendale; Hampton; Inland Jasper STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF SCREVEN, EFFINGHAM, HAMPTON, ALLENDALE AND JASPER COUNTIES At 517 PM EDT, National Weather Service doppler radar indicated strong thunderstorms along a line extending from near Hiltonia to Shawnee, and moving northeast at 65 mph. HAZARD...strong winds 45 to 55 mph. SOURCE...Radar Indicated. IMPACT...Expect minor damage to tree limbs and blowing around of light, unsecured objects. Some locations in the path of these storms include Ridgeland, Allendale, Sylvania, Lake Warren State Park, Estill, Fairfax, Brunson and Hiltonia. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...55 MPH
ALLENDALE COUNTY, SC
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Tornado Watch issued for City of Bristol, City of Norton, Lee, Russell, Scott by NWS

Effective: 2022-05-06 17:51:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: City of Bristol; City of Norton; Lee; Russell; Scott; Washington; Wise TORNADO WATCH 186 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN EAST TENNESSEE CAMPBELL CARTER CLAIBORNE COCKE GRAINGER GREENE HAMBLEN HANCOCK HAWKINS JEFFERSON JOHNSON SCOTT SULLIVAN UNICOI UNION WASHINGTON IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST VIRGINIA CITY OF BRISTOL CITY OF NORTON LEE RUSSELL SCOTT WASHINGTON WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABINGDON, ALPHA, APPALACHIA, ARTHUR, BEAN STATION, BENHAMS, BIG SOUTH FORK NATIONAL, BIG STONE GAP, BRISTOL TN, BRISTOL VA, BYBEE, CARYVILLE, CASTLEWOOD, CHESTNUT HILL, CLAIRFIELD, COEBURN, DANDRIDGE, DOEVILLE, DYE, ELGIN, ELIZABETHTON, ELK VALLEY, ERWIN, EVANSTON, FINCASTLE, GREENEVILLE, HAMPTON, HANSONVILLE, HARROGATE-SHAWANEE, HARTFORD, HILTONS, HONAKER, HOWARD QUARTER, HUNTSVILLE, JEFFERSON CITY, JELLICO, JOHNSON CITY, KINGSPORT, KYLES FORD, LA FOLLETTE, LAUREL BLOOMERY, LEBANON, LIMESTONE COVE, LONE MOUNTAIN, LUTTRELL, MAYNARDVILLE, MOORESBURG, MORRISTOWN, MOUNTAIN CITY, NEVA, NEWPORT, NORMA, NORRIS LAKE, NORTON, ONEIDA, PARDEE, PAULETTE, ROSE HILL, ROSE HILL, ROSEDALE, ROYAL BLUE, RUSSELLVILLE, SANDLICK, SHADY VALLEY, SHARPS CHAPEL, SLICK ROCK, SMOKEY JUNCTION, SNEEDVILLE, SOUTH HOLSTON DAM, SPRINGDALE, STRAWBERRY PLAINS, TRADE, TREADWAY, UNICOI, WHITE OAK, WHITE PINE, AND WISE.
LEE COUNTY, VA
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Red Flag Warning issued for Lower Colorado River Valley by NWS

Effective: 2022-05-08 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Lower Colorado River Valley; Mojave Desert Including Morongo Valley, Yucca Valley RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 11 PM SATURDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR SOUTHERN CLARK COUNTY, THE SPRING MOUNTAINS, THE SHEEP RANGE, LAKE MEAD, THE COLORADO RIVER VALLEY, AND THE MOHAVE DESERT RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 11 PM SUNDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR SOUTHERN CLARK COUNTY, THE SPRING MOUNTAINS, THE SHEEP RANGE, LAKE MEAD, THE COLORADO RIVER VALLEY, AND THE MOHAVE DESERT RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 11 PM SUNDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR SOUTHERN NEVADA AND SOUTHEAST CALIFORNIA The National Weather Service in Las Vegas has issued a Red Flag Warning, which is in effect from 11 AM to 11 PM PDT Saturday. a Red Flag Warning has also been issued from 11 AM to 11 PM PDT Sunday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * AFFECTED AREA...In California...Fire weather zones 226, 227, 228, and 229. In Nevada...Fire weather zones 460, 461, 462, 463, 464, 465, and 466. * TIMING...Late Sunday morning through Sunday evening. * WIND...West to southwest wind 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph will be possible in the watch area. * HUMIDITY...Afternoon humidity values of 5 to 15 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
SAN BERNARDINO COUNTY, CA
weather.gov

Flood Advisory issued for Blount, Knox, Monroe, Sevier by NWS

Effective: 2022-05-06 16:14:00 CDT Expires: 2022-05-06 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Blount; Knox; Monroe; Sevier FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 630 PM EDT THIS EVENING REPLACES FLASH FLOOD WARNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of east Tennessee, including the following counties, Blount, Knox, Loudon, Monroe and Sevier. * WHEN...Until 630 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 510 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing in poor drainage areas within the advisory area. Up to 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Knoxville, Oak Ridge, Maryville, Sevierville, Lenoir City, Alcoa, Sweetwater, Loudon, Madisonville, Farragut, Louisville, Plainview, Rockford, Eagleton Village, Halls, Blaine, Vonore, Greenback, Friendsville and Philadelphia. - http://www.weather.gov/safety/flood
BLOUNT COUNTY, TN
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Red Flag Warning issued for Northwest Deserts, Northwest Plateau by NWS

Effective: 2022-05-07 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Northwest Deserts, Northwest Plateau RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM SATURDAY TO 11 PM MST SUNDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR MOHAVE COUNTY ARIZONA * AFFECTED AREA...In Arizona...Fire weather zones 101 and 102. * TIMING...Late Saturday morning through Sunday evening. * WIND...Southwest wind 20 to 30 mph with gusts to 40 mph will be possible in the watch area. * HUMIDITY...Afternoon humidity levels of 5 to 15 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
MOHAVE COUNTY, AZ
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Red Flag Warning issued for Clark and SW Lincoln County Deserts, Las Vegas Dispatch by NWS

Effective: 2022-05-08 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-08 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Clark and SW Lincoln County Deserts, Las Vegas Dispatch; Lake Mead NRA, Colorado River-NV side; Sheep Range; Spring Mountains RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 11 PM SATURDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR SOUTHERN CLARK COUNTY, THE SPRING MOUNTAINS, THE SHEEP RANGE, LAKE MEAD, THE COLORADO RIVER VALLEY, AND THE MOHAVE DESERT RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 11 PM SUNDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR SOUTHERN CLARK COUNTY, THE SPRING MOUNTAINS, THE SHEEP RANGE, LAKE MEAD, THE COLORADO RIVER VALLEY, AND THE MOHAVE DESERT RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 11 PM SUNDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR SOUTHERN NEVADA AND SOUTHEAST CALIFORNIA The National Weather Service in Las Vegas has issued a Red Flag Warning, which is in effect from 11 AM to 11 PM PDT Saturday. a Red Flag Warning has also been issued from 11 AM to 11 PM PDT Sunday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * AFFECTED AREA...In California...Fire weather zones 226, 227, 228, and 229. In Nevada...Fire weather zones 460, 461, 462, 463, 464, 465, and 466. * TIMING...Late Sunday morning through Sunday evening. * WIND...West to southwest wind 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph will be possible in the watch area. * HUMIDITY...Afternoon humidity values of 5 to 15 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CLARK COUNTY, NV
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Wind Advisory issued for Mineral and Southern Lyon Counties by NWS

Effective: 2022-05-06 14:09:00 PDT Expires: 2022-05-07 02:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Now is the time to secure loose outdoor items such as patio furniture, holiday decorations, and trash cans before winds increase which could blow these items away. The best thing to do is prepare ahead of time by making sure you have extra food and water on hand, flashlights with spare batteries and/or candles in the event of a power outage. Target Area: Mineral and Southern Lyon Counties WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 AM PDT SATURDAY * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Mineral and Southern Lyon Counties. * WHEN...From 11 AM this morning to 2 AM PDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. High profile vehicles will be prone to blow over. * ADDITIONAL DETAILS...Areas of blowing dust may bring reductions to visibility along US-95. Travel restrictions are possible for high profile vehicles. Check with CalTrans and/or NDOT for the latest information on road conditions.
LYON COUNTY, NV
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Special Weather Statement issued for Fairfield, Kershaw, Lee, Richland, Sumter by NWS

Effective: 2022-05-06 13:40:00 EDT Expires: 2022-05-06 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1000 PM EDT for central South Carolina. Target Area: Fairfield; Kershaw; Lee; Richland; Sumter A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Fairfield, northwestern Lee, northwestern Sumter, northeastern Richland and Kershaw Counties through 545 PM EDT At 508 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Elgin, or 10 miles east of Dentsville, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Columbia, Camden, Bishopville, Lake Wateree Dam, Dentsville, Lugoff, Villages at Sandhill, Cassatt, Elgin, Killian, Sesquicentennial State Park, Lake Carolina, Fort Jackson, Goodale State Park, Woodfield, Blythewood, Lucknow, North Central High School, Spring Hill and North Towne Square Shopping Center. This includes the following highways Interstate 20 in South Carolina between mile markers 76 and 116. Interstate 77 near mile marker 16, and between mile markers 22 and 29. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
FAIRFIELD COUNTY, SC

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