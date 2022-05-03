Severe Thunderstorm Warning issued for Boone, Marion by NWS

Effective: 2022-05-06 17:51:00 EDT Expires: 2022-05-06 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: City of Bristol; City of Norton; Lee; Russell; Scott; Washington; Wise TORNADO WATCH 186 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN EAST TENNESSEE CAMPBELL CARTER CLAIBORNE COCKE GRAINGER GREENE HAMBLEN HANCOCK HAWKINS JEFFERSON JOHNSON SCOTT SULLIVAN UNICOI UNION WASHINGTON IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHWEST VIRGINIA CITY OF BRISTOL CITY OF NORTON LEE RUSSELL SCOTT WASHINGTON WISE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABINGDON, ALPHA, APPALACHIA, ARTHUR, BEAN STATION, BENHAMS, BIG SOUTH FORK NATIONAL, BIG STONE GAP, BRISTOL TN, BRISTOL VA, BYBEE, CARYVILLE, CASTLEWOOD, CHESTNUT HILL, CLAIRFIELD, COEBURN, DANDRIDGE, DOEVILLE, DYE, ELGIN, ELIZABETHTON, ELK VALLEY, ERWIN, EVANSTON, FINCASTLE, GREENEVILLE, HAMPTON, HANSONVILLE, HARROGATE-SHAWANEE, HARTFORD, HILTONS, HONAKER, HOWARD QUARTER, HUNTSVILLE, JEFFERSON CITY, JELLICO, JOHNSON CITY, KINGSPORT, KYLES FORD, LA FOLLETTE, LAUREL BLOOMERY, LEBANON, LIMESTONE COVE, LONE MOUNTAIN, LUTTRELL, MAYNARDVILLE, MOORESBURG, MORRISTOWN, MOUNTAIN CITY, NEVA, NEWPORT, NORMA, NORRIS LAKE, NORTON, ONEIDA, PARDEE, PAULETTE, ROSE HILL, ROSE HILL, ROSEDALE, ROYAL BLUE, RUSSELLVILLE, SANDLICK, SHADY VALLEY, SHARPS CHAPEL, SLICK ROCK, SMOKEY JUNCTION, SNEEDVILLE, SOUTH HOLSTON DAM, SPRINGDALE, STRAWBERRY PLAINS, TRADE, TREADWAY, UNICOI, WHITE OAK, WHITE PINE, AND WISE.
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