ContributorsPublishersAdvertisers
Bryan County, OK

Special Weather Statement issued for Bryan, Marshall by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-02 01:04:00 CDT Expires: 2022-05-02 01:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. This storm may intensify, so be...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Tornado Warning issued for Hancock, Sandusky, Seneca by NWS

Effective: 2022-05-03 17:52:00 EDT Expires: 2022-05-03 18:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Hancock; Sandusky; Seneca The National Weather Service in Cleveland has issued a * Tornado Warning for Western Seneca County in northwestern Ohio South central Sandusky County in northwestern Ohio Northeastern Hancock County in northwestern Ohio * Until 630 PM EDT. * At 552 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Arcadia, or 7 miles east of Findlay, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Findlay, Tiffin, Fostoria, Arcadia, Vanlue, New Riegel, Bloomdale, Bettsville, Burgoon, Bascom and Kansas. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
HANCOCK COUNTY, OH
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Hardin, Hart, Larue by NWS

Effective: 2022-05-03 16:12:00 EDT Expires: 2022-05-03 16:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Hardin; Hart; Larue A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 430 PM EDT/330 PM CDT/ FOR SOUTHWESTERN LARUE...NORTH CENTRAL HART AND SOUTH CENTRAL HARDIN COUNTIES At 412 PM EDT/312 PM CDT/, a severe thunderstorm was located 13 miles northwest of Munfordville, moving east at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Hodgenville, Upton, Sonora, Talley, Boundary Oak, Mathers Mill, Leafdale, Maxine and Tanner. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HARDIN COUNTY, KY
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Cleveland, McClain, Pottawatomie by NWS

Effective: 2022-05-04 19:14:00 CDT Expires: 2022-05-04 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect for the warned area. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Cleveland; McClain; Pottawatomie The National Weather Service in Norman has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Cleveland County in central Oklahoma Western Pottawatomie County in central Oklahoma Southern McClain County in central Oklahoma * Until 800 PM CDT. * At 714 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Norman to near Washington, moving northeast at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Southeastern Norman, Shawnee, Tecumseh, Purcell, Noble, Slaughterville, Lexington, Pink, Goldsby, Wayne, Washington, Cole, Tribbey, Wanette, Etowah, Brooksville, Macomb, Criner, Lake Thunderbird and Bethel Acres. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLEVELAND COUNTY, OK
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Bryan County, OK
County
Marshall County, OK
City
Marshall, OK
City
Mead, OK
City
Cartwright, OK
City
Durant, OK
City
Calera, OK
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Archer, Clay, Collin, Cooke, Delta, Denton, Fannin, Grayson by NWS

Effective: 2022-05-02 20:45:00 CDT Expires: 2022-05-03 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Archer; Clay; Collin; Cooke; Delta; Denton; Fannin; Grayson; Hopkins; Hunt; Jack; Lamar; Montague; Red River; Wichita; Wise SEVERE THUNDERSTORM WATCH 173 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE ARCHER CLAY COLLIN COOKE DELTA DENTON FANNIN GRAYSON HOPKINS HUNT JACK LAMAR MONTAGUE RED RIVER WICHITA WISE
ARCHER COUNTY, TX
weather.gov

Tornado Watch issued for Boone, Boyd, Bracken, Campbell, Carroll, Carter, Fleming by NWS

Effective: 2022-05-03 14:25:00 EDT Expires: 2022-05-03 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Boone; Boyd; Bracken; Campbell; Carroll; Carter; Fleming; Gallatin; Grant; Greenup; Harrison; Henry; Kenton; Lewis; Mason; Oldham; Owen; Pendleton; Robertson; Trimble TORNADO WATCH 175 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KY . KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE BOONE BOYD BRACKEN CAMPBELL CARROLL CARTER FLEMING GALLATIN GRANT GREENUP HARRISON HENRY KENTON LEWIS MASON OLDHAM OWEN PENDLETON ROBERTSON TRIMBLE
BOONE COUNTY, KY
weather.gov

Winter Storm Warning issued for Wind River Mountains East by NWS

Effective: 2022-05-04 03:27:00 MDT Expires: 2022-05-04 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Wind River Mountains East WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY * WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 12 to 18 inches in the southern part of the range including along South Pass. Northern parts of the range should expect 3 to 6 inches. * WHERE...Wind River Mountains East. * WHEN...From 6 PM this evening to noon MDT Wednesday. * IMPACTS...Travel could be very difficult across South Pass overnight.
FREMONT COUNTY, WY
weather.gov

Flood Warning issued for Jasper by NWS

Effective: 2022-05-05 17:22:00 CDT Expires: 2022-05-08 10:09:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Many flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Friday afternoon at 530 PM CDT. Target Area: Jasper The Flood Warning continues for the following rivers in Missouri...Kansas Spring River near Waco affecting Jasper County. Spring River at Carthage affecting Jasper County. Spring River above Baxter Springs affecting Cherokee County. .Heavy rainfall received yesterday and early today combined with additional rainfall expected through today will lead to considerable river rises. For the Spring River Basin...including Baxter Springs, Waco, Carthage...Moderate flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL LATE SUNDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Spring River near Waco. * WHEN...Until late Sunday morning. * IMPACTS...At 19.0 feet, roads on the east side of Maple Bridge flood. Flood waters impact low areas near Galesburg upstream from the Waco forecast point. Blackberry Creek floods due to backwater effects from the Spring River. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:30 PM CDT Thursday the stage was 22.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 24.4 feet tomorrow morning. It will then fall below flood stage early Saturday afternoon. - Flood stage is 19.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
JASPER COUNTY, MO
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Wind Gust#Little City#Doppler
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Boone, Johnson, Marion, Newton, Pope, Searcy, Van Buren by NWS

Effective: 2022-05-02 23:59:00 CDT Expires: 2022-05-03 00:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 100 AM CDT for western and central Arkansas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Boone; Johnson; Marion; Newton; Pope; Searcy; Van Buren A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1230 AM CDT FOR SEARCY...EASTERN NEWTON...EAST CENTRAL JOHNSON...MARION NORTHWESTERN VAN BUREN...SOUTHEASTERN BOONE AND NORTHERN POPE COUNTIES At 1159 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Pyatt to near Maumee to near Witts Spring, moving east at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Harrison... Bull Shoals Marshall... Yellville Flippin... Bergman Western Grove... Pyatt Valley Springs... Dugger Olvey... Marsena Witts Spring... Rocky Hill Carver... Duff Moore... Lakeway Dabney... Clark Hill HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOONE COUNTY, AR
weather.gov

Tornado Watch issued for Bell, Falls, Leon, Milam, Robertson by NWS

Effective: 2022-05-05 17:46:00 CDT Expires: 2022-05-05 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bell; Falls; Leon; Milam; Robertson THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 181 TO EXPIRE AT 6 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 5 COUNTIES IN CENTRAL TEXAS BELL FALLS LEON MILAM ROBERTSON THIS INCLUDES THE CITIES OF BUFFALO, CALVERT, CAMERON, CENTERVILLE, FORT HOOD, FRANKLIN, HEARNE, JEWETT, KILLEEN, MARLIN, NORMANGEE, OAKWOOD, ROCKDALE, AND TEMPLE.
BELL COUNTY, TX
weather.gov

Flood Warning issued for Dallas, Webster by NWS

Effective: 2022-05-05 10:36:00 CDT Expires: 2022-05-09 09:25:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Many flood deaths occur in vehicles. Target Area: Dallas; Webster FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT FRIDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Portions of central and southwest Missouri, including the following counties, in central Missouri, Camden and Hickory. In southwest Missouri, Christian, Dallas, Greene, Laclede, Polk, Stone and Webster. * WHEN...Until 1000 AM CDT Friday. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. Numerous roads remain closed due to flooding. Streams continue to rise due to excess runoff from earlier rainfall. Low-water crossings are inundated with water and may not be passable. * ADDITIONAL DETAILS - At 547 PM CDT, Flooding is already occurring in the warned area. Between 2 and 5 inches of rain have fallen over the last 24 hours. - This includes the following low water crossings Osage Fork at Auburn Road, Bull Creek at Center Road, Wilson`s Creek at Old Limey Road, Dry Auglaize Creek at Freedom Ridge Road and James River at Bell Ford Road. - Some locations that will experience flooding include Springfield, Nixa, Ozark, western Fort Leonard Wood, Republic, Lebanon, Bolivar and Marshfield. - http://www.weather.gov/safety/flood
DALLAS COUNTY, MO
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Allen, Barren, Edmonson, Green, Hart, Metcalfe, Monroe by NWS

Effective: 2022-05-05 18:11:00 EDT Expires: 2022-05-05 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allen; Barren; Edmonson; Green; Hart; Metcalfe; Monroe; Simpson; Warren SEVERE THUNDERSTORM WATCH 183 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY GREEN HART IN SOUTH CENTRAL KENTUCKY ALLEN BARREN EDMONSON METCALFE MONROE SIMPSON WARREN THIS INCLUDES THE CITIES OF BOWLING GREEN, BROWNSVILLE, EDMONTON, FRANKLIN, GLASGOW, GREENSBURG, MUNFORDVILLE, PROVIDENCE, SCOTTSVILLE, AND TOMPKINSVILLE.
ALLEN COUNTY, KY
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
weather.gov

Tornado Watch issued for Bastrop, Blanco, Burnet, Fayette, Gillespie, Hays, Lee, Llano by NWS

Effective: 2022-05-05 17:53:00 CDT Expires: 2022-05-05 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bastrop; Blanco; Burnet; Fayette; Gillespie; Hays; Lee; Llano; Travis; Williamson THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 181 TO EXPIRE AT 6 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL TEXAS BASTROP BLANCO BURNET FAYETTE GILLESPIE HAYS LEE LLANO TRAVIS WILLIAMSON THIS INCLUDES THE CITIES OF AUSTIN, BASTROP, BLANCO, BURNET, FREDERICKSBURG, GEORGETOWN, GIDDINGS, LA GRANGE, LLANO, AND SAN MARCOS.
BASTROP COUNTY, TX
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Bedford, Cheatham, Davidson, Giles, Hickman, Lawrence, Lewis by NWS

Effective: 2022-05-05 17:17:00 CDT Expires: 2022-05-05 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bedford; Cheatham; Davidson; Giles; Hickman; Lawrence; Lewis; Macon; Marshall; Maury; Perry; Robertson; Rutherford; Smith; Sumner; Trousdale; Wayne; Williamson; Wilson SEVERE THUNDERSTORM WATCH 183 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES IN MIDDLE TENNESSEE BEDFORD CHEATHAM DAVIDSON GILES HICKMAN LAWRENCE LEWIS MACON MARSHALL MAURY PERRY ROBERTSON RUTHERFORD SMITH SUMNER TROUSDALE WAYNE WILLIAMSON WILSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND CITY, BRENTWOOD, CARTHAGE, CENTERVILLE, CLIFTON, COLLINWOOD, COLUMBIA, FRANKLIN, GALLATIN, GOODLETTSVILLE, GORDONSVILLE, HARTSVILLE, HENDERSONVILLE, HOHENWALD, KINGSTON SPRINGS, LA VERGNE, LAFAYETTE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEWISBURG, LINDEN, LOBELVILLE, MOUNT JULIET, MURFREESBORO, NASHVILLE, PEGRAM, PULASKI, SHELBYVILLE, SMYRNA, SOUTH CARTHAGE, SPRINGFIELD, AND WAYNESBORO.
BEDFORD COUNTY, TN
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Alcorn, Benton, Calhoun, Chickasaw, Itawamba, Lafayette, Lee by NWS

Effective: 2022-05-05 17:15:00 CDT Expires: 2022-05-05 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alcorn; Benton; Calhoun; Chickasaw; Itawamba; Lafayette; Lee; Marshall; Monroe; Pontotoc; Prentiss; Tallahatchie; Tippah; Tishomingo; Union; Yalobusha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 182 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI ALCORN BENTON CALHOUN CHICKASAW ITAWAMBA LAFAYETTE LEE MARSHALL MONROE PONTOTOC PRENTISS TALLAHATCHIE TIPPAH TISHOMINGO UNION YALOBUSHA IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN WEST TENNESSEE HARDEMAN HARDIN MCNAIRY THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, ASHLAND, BOLIVAR, BOONEVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CHARLESTON, COFFEEVILLE, CORINTH, FULTON, HOLLY SPRINGS, HOUSTON, IUKA, NEW ALBANY, OKOLONA, OXFORD, PONTOTOC, RIPLEY MS, SAVANNAH, SELMER, TUPELO, AND WATER VALLEY.
ALCORN COUNTY, MS
weather.gov

Air Quality Alert issued for Collin, Dallas, Denton, Ellis, Henderson, Hood, Hunt, Johnson by NWS

Effective: 2022-05-07 13:00:00 CDT Expires: 2022-05-06 20:30:00 CDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Collin; Dallas; Denton; Ellis; Henderson; Hood; Hunt; Johnson; Kaufman; Parker; Rockwall; Tarrant; Wise OZONE ACTION DAY The Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) has issued an Ozone Action Day for the Dallas-Fort Worth area for Friday, May 6, 2022. Atmospheric conditions are expected to be favorable for producing high levels of ozone air pollution in the Dallas-Fort Worth area on Friday. You can help prevent ozone pollution by sharing a ride, walking, riding a bicycle, taking your lunch to work, avoiding drive-through lanes, conserving energy, and keeping your vehicle properly tuned. For more information on ozone: Ozone: The Facts (www.tceq.texas.gov/goto/ozonefacts) Air North Texas: (www.airnorthtexas.org) EPA Air Now (www.airnow.gov/index.cfm?action.local_state&STATEID=45&TAB=0) Take care of Texas (www.takecareoftexas.org) North Central Texas Council of Governments Air Quality (www.nctcog.org/trans/air/index.asp)
COLLIN COUNTY, TX

Comments / 0

Community Policy