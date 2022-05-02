Special Weather Statement issued for Bryan, Marshall by NWS

Effective: 2022-05-05 17:17:00 CDT Expires: 2022-05-05 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bedford; Cheatham; Davidson; Giles; Hickman; Lawrence; Lewis; Macon; Marshall; Maury; Perry; Robertson; Rutherford; Smith; Sumner; Trousdale; Wayne; Williamson; Wilson SEVERE THUNDERSTORM WATCH 183 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES IN MIDDLE TENNESSEE BEDFORD CHEATHAM DAVIDSON GILES HICKMAN LAWRENCE LEWIS MACON MARSHALL MAURY PERRY ROBERTSON RUTHERFORD SMITH SUMNER TROUSDALE WAYNE WILLIAMSON WILSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND CITY, BRENTWOOD, CARTHAGE, CENTERVILLE, CLIFTON, COLLINWOOD, COLUMBIA, FRANKLIN, GALLATIN, GOODLETTSVILLE, GORDONSVILLE, HARTSVILLE, HENDERSONVILLE, HOHENWALD, KINGSTON SPRINGS, LA VERGNE, LAFAYETTE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEWISBURG, LINDEN, LOBELVILLE, MOUNT JULIET, MURFREESBORO, NASHVILLE, PEGRAM, PULASKI, SHELBYVILLE, SMYRNA, SOUTH CARTHAGE, SPRINGFIELD, AND WAYNESBORO.
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