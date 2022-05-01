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Grant County, IN

Special Weather Statement issued for Grant, Huntington, Miami, Wabash by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-30 22:37:00 EDT Expires: 2022-04-30 23:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Burke, McDowell by NWS

Effective: 2022-05-01 13:22:00 EDT Expires: 2022-05-01 14:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Burke; McDowell The National Weather Service in Greenville-Spartanburg has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern McDowell County in western North Carolina Southwestern Burke County in western North Carolina * Until 200 PM EDT. * At 121 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Marion, moving east at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to trees and power lines. * Locations impacted include Morganton, Marion, Glen Alpine, Lake James State Park, Table Rock, Lake James, Nebo, Pleasant Gardens, Glenwood and Woodlawn. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BURKE COUNTY, NC
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Daily Mail

Large tornado tears through several Arkansas counties with hail the size of golf balls as storm damages homes and downs power lines

Hail the size of golf balls smashed into parts of Arkansas on Friday night, as high winds and storms ripped across the state, and tornadoes touched down around dusk. The National Weather Service warned of the possibility of a large and dangerous tornado just after 7pm in Sharp, Randolph and Lawrence counties, KAIT8 reported.
ENVIRONMENT
natureworldnews.com

Weather Warning for Severe Thunderstorms Issued for Kansas and Oklahoma

Severe thunderstorms are looming over Kansas and Oklahoma after US meteorologists issued their latest weather warning, prompting the risks of the downpour of large hailstones, strong winds, and twisters in the mentioned states and their surrounding areas. Severe Thunderstorms. The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - Storm Prediction Center...
OKLAHOMA STATE
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#Special Weather Statement#Wind Gust#Thunderstorms#Sims#Converse#Bennetts Switch
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Flood Advisory issued for Hutchinson by NWS

Effective: 2022-05-01 20:20:00 CDT Expires: 2022-05-02 01:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Excessive runoff from heavy rainfall will cause flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other drainage areas and low lying spots. Target Area: Hutchinson The National Weather Service in Amarillo has issued a * Urban and Small Stream Flood Advisory for Poor Drainage Areas for Northwestern Carson County in the Panhandle of Texas Southwestern Hutchinson County in the Panhandle of Texas * Until 1100 PM CDT. * At 758 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Overflowing poor drainage areas will result in minor flooding in the advisory area. * Some locations that will experience flooding include Borger, Fritch, Stinnett and Sanford.
HUTCHINSON COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brazos, Grimes, Houston, Madison, Polk, San Jacinto, Trinity by NWS

Effective: 2022-04-30 21:00:00 CDT Expires: 2022-04-30 21:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near the northern portions of Lake Livingston, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Brazos; Grimes; Houston; Madison; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Trinity County in southeastern Texas Northern Grimes County in southeastern Texas East central Brazos County in southeastern Texas Northwestern San Jacinto County in southeastern Texas Southern Houston County in southeastern Texas Southeastern Madison County in southeastern Texas Southwestern Polk County in southeastern Texas Central Walker County in southeastern Texas * Until 930 PM CDT. * At 859 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles west of Riverside to 6 miles northeast of Bedias to 10 miles east of Kurten, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Huntsville, Madisonville, Point Blank, Riverside, Bedias, Kurten, Iola, Crabbs Prairie and Oakhurst. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
Panhandle Post

Severe weather possible in Panhandle

This morning's update from Storm Prediction Center has introduced a Slight Risk for portions of the Nebraska panhandle. The majority of this area will see scattered thunderstorms develop around 6pm with these storms moving northeast at 30 mph, but some of the severe storms may move east. Hail will be...
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Tornado Warning issued for Scurry by NWS

Effective: 2022-05-01 19:11:00 CDT Expires: 2022-05-01 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Scurry THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN SCURRY COUNTY WILL EXPIRE AT 715 PM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and has exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However large hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for western Texas.
SCURRY COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Alleghany, Amherst, Appomattox, Bath, Bedford, Botetourt by NWS

Effective: 2022-05-02 05:02:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Alleghany; Amherst; Appomattox; Bath; Bedford; Botetourt; Buckingham; Campbell; Carroll; Charlotte; Floyd; Franklin; Grayson; Halifax; Henry; Montgomery; Patrick; Pittsylvania; Pulaski; Roanoke; Rockbridge; Smyth; Wythe Patchy Dense Fog This Morning Patchy dense fog developed overnight. Some of the thickest fog exists up against the Blue Ridge, as well as in low areas and valleys in the mountains. Fog should start to mix out after sunrise. If driving this morning, make sure you are using your low beams and adjust your speed accordingly. Likewise, avoid following other cars too closely to allow plenty of time to react.
ALLEGHANY COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Arapahoe, Elbert, Lincoln, Washington by NWS

Effective: 2022-05-01 18:57:00 MDT Expires: 2022-05-01 19:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Arapahoe; Elbert; Lincoln; Washington The National Weather Service in Denver Colorado has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Elbert County in east central Colorado Eastern Arapahoe County in northeastern Colorado Southwestern Washington County in northeastern Colorado Northeastern Lincoln County in east central Colorado * Until 730 PM MDT. * At 657 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles east of Agate to 7 miles northwest of Arriba, or along a line extending from 16 miles northwest of Limon to 15 miles west of Flagler, moving northeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Cottonwood Valley and Thurman. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ARAPAHOE COUNTY, CO
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Tornado Watch issued for Barber, Chautauqua, Clark, Comanche, Cowley, Edwards, Ford by NWS

Effective: 2022-05-02 14:00:00 CDT Expires: 2022-05-02 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barber; Chautauqua; Clark; Comanche; Cowley; Edwards; Ford; Harper; Hodgeman; Kingman; Kiowa; Labette; Montgomery; Pratt; Sumner TORNADO WATCH 171 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KS . KANSAS COUNTIES INCLUDED ARE BARBER CHAUTAUQUA CLARK COMANCHE COWLEY EDWARDS FORD HARPER HODGEMAN KINGMAN KIOWA LABETTE MONTGOMERY PRATT SUMNER
BARBER COUNTY, KS
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Tornado Watch issued for Ashland, Crawford, Cuyahoga, Geauga, Holmes, Knox, Lorain by NWS

Effective: 2022-05-03 19:45:00 EDT Expires: 2022-05-03 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ashland; Crawford; Cuyahoga; Geauga; Holmes; Knox; Lorain; Mahoning; Marion; Medina; Morrow; Portage; Richland; Stark; Summit; Trumbull; Wayne TORNADO WATCH 175 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN NORTH CENTRAL OHIO ASHLAND CRAWFORD KNOX LORAIN MARION MORROW RICHLAND IN NORTHEAST OHIO CUYAHOGA GEAUGA HOLMES MAHONING MEDINA PORTAGE STARK SUMMIT TRUMBULL WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AKRON, ALLIANCE, ASHLAND, AURORA, AUSTINTOWN, AVON LAKE, BAINBRIDGE, BOARDMAN, BRUNSWICK, BUCYRUS, BURTON, CANTON, CARDINGTON, CHARDON, CHESTERLAND, CLEVELAND, CRESTLINE, ELYRIA, GALION, KENT, KILLBUCK, LORAIN, MANSFIELD, MARION, MASSILLON, MEDINA, MIDDLEFIELD, MILLERSBURG, MOUNT GILEAD, MOUNT VERNON, NILES, NORTH RIDGEVILLE, ORRVILLE, RAVENNA, RITTMAN, SOUTH RUSSELL, STREETSBORO, WADSWORTH, WARREN, WOOSTER, AND YOUNGSTOWN.
ASHLAND COUNTY, OH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bingham, Blaine, Cassia, Lincoln, Minidoka, Power by NWS

Effective: 2022-05-02 16:31:00 MDT Expires: 2022-05-02 17:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bingham; Blaine; Cassia; Lincoln; Minidoka; Power The National Weather Service in Pocatello has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Blaine County in central Idaho Western Power County in southeastern Idaho Southeastern Lincoln County in south central Idaho Northeastern Cassia County in southeastern Idaho Southwestern Bingham County in southeastern Idaho Central Minidoka County in south central Idaho * Until 500 PM MDT. * At 431 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 19 miles southeast of Richfield to near Rupert to 7 miles southwest of Declo, moving east at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Rupert, Neeley, Lake Walcott, Declo, Rockland, Albion, Minidoka, Cold Water Rest Area, Acequia, Yale Rest Area, Massacre Rocks, Bear Trap Airport, Kimama, Pilar Butte, Idahome and Interstate 84 And 86 Junction. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...60 MPH
BINGHAM COUNTY, ID
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bolivar, Coahoma, DeSoto, Humphreys, Issaquena, Lafayette by NWS

Effective: 2022-04-30 20:15:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bolivar; Coahoma; DeSoto; Humphreys; Issaquena; Lafayette; Leflore; Marshall; Panola; Quitman; Sharkey; Sunflower; Tallahatchie; Tate; Tunica; Washington; Yalobusha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 166 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE BOLIVAR COAHOMA DESOTO HUMPHREYS ISSAQUENA LAFAYETTE LEFLORE MARSHALL PANOLA QUITMAN SHARKEY SUNFLOWER TALLAHATCHIE TATE TUNICA WASHINGTON YALOBUSHA
BOLIVAR COUNTY, MS
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Special Weather Statement issued for Champaign, Clark, Delaware, Greene, Logan, Madison, Montgomery by NWS

Effective: 2022-05-03 18:22:00 EDT Expires: 2022-05-03 20:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a sturdy building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for central and west central Ohio. To report hazardous weather conditions, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Champaign; Clark; Delaware; Greene; Logan; Madison; Montgomery; Union STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF EASTERN CHAMPAIGN AND SOUTHEASTERN LOGAN COUNTIES IN WEST CENTRAL OHIO, WESTERN DELAWARE COUNTY IN CENTRAL OHIO, CLARK, GREENE AND SOUTHEASTERN MONTGOMERY COUNTIES IN WEST CENTRAL OHIO, NORTHWESTERN MADISON AND UNION COUNTIES IN CENTRAL OHIO THROUGH 815 PM EDT At 736 PM EDT, strong thunderstorms were located along a line extending from near West Mansfield to Miamisburg, moving east at 35 mph. HAZARD...Wind gusts up to 45 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Hail may cause minor damage to outdoor objects. Locations impacted include Dayton, Springfield, Kettering, Beavercreek, Huber Heights, Delaware, Fairborn, Xenia, Marysville, Urbana, London, Bellbrook, Moraine, Oakwood, Yellow Springs, Wright-Patterson Afb, Northridge, West Carrollton, Plain City and Cedarville. This includes the following Interstates I-70 in Ohio between mile markers 42 and 78. I-75 in Ohio between mile markers 47 and 48. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...45 MPH
CHAMPAIGN COUNTY, OH

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