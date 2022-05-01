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Cayuga County, NY

Frost Advisory issued for Livingston, Monroe, Northern Cayuga, Ontario, Oswego, Wayne by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-01 04:33:00 EDT Expires: 2022-05-01 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps...

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Flood Advisory issued for Hutchinson by NWS

Effective: 2022-05-01 20:20:00 CDT Expires: 2022-05-02 01:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Excessive runoff from heavy rainfall will cause flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other drainage areas and low lying spots. Target Area: Hutchinson The National Weather Service in Amarillo has issued a * Urban and Small Stream Flood Advisory for Poor Drainage Areas for Northwestern Carson County in the Panhandle of Texas Southwestern Hutchinson County in the Panhandle of Texas * Until 1100 PM CDT. * At 758 PM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Overflowing poor drainage areas will result in minor flooding in the advisory area. * Some locations that will experience flooding include Borger, Fritch, Stinnett and Sanford.
HUTCHINSON COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Lower Lafourche, Lower Terrebonne, Upper Lafourche by NWS

Effective: 2022-05-01 10:22:00 CDT Expires: 2022-05-01 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Lower Lafourche; Lower Terrebonne; Upper Lafourche; Upper Terrebonne A strong thunderstorm will impact portions of east central Terrebonne and central Lafourche Parishes through 1245 PM CDT At 1209 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Lockport, or 9 miles east of Houma, moving southeast at 25 mph. HAZARD...Pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Houma, Larose, Cut Off, Galliano, Lockport, Montegut, Mathews and Chauvin. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
LAFOURCHE PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Cumberland, Monroe by NWS

Effective: 2022-05-03 14:25:00 EDT Expires: 2022-05-03 20:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Cumberland; Monroe A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Monroe and central Cumberland Counties through 745 PM CDT At 712 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Tompkinsville, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Burkesville. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
CUMBERLAND COUNTY, KY
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Oswego County, NY
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Wayne, NY
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Livingston, NY
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Winter Weather Advisory issued for Sierra Madre Range, Snowy Range by NWS

Effective: 2022-05-03 18:00:00 MDT Expires: 2022-05-04 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Sierra Madre Range; Snowy Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT WEDNESDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of 6 to 10 inches. * WHERE...Albany, Centennial, Woods Landing, and the higher terrain above 8500 feet of the Snowy and Sierra Madre Mountain Ranges. * WHEN...From 6 PM this evening to 6 PM MDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds will reduce visibility to a mile or less at times. Travel could be very difficult. These hazardous conditions could impact those traveling from Laramie to Rawlins along Interstate 80.
ALBANY COUNTY, WY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Arapahoe, Elbert, Lincoln, Washington by NWS

Effective: 2022-05-01 18:57:00 MDT Expires: 2022-05-01 19:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Arapahoe; Elbert; Lincoln; Washington The National Weather Service in Denver Colorado has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Elbert County in east central Colorado Eastern Arapahoe County in northeastern Colorado Southwestern Washington County in northeastern Colorado Northeastern Lincoln County in east central Colorado * Until 730 PM MDT. * At 657 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles east of Agate to 7 miles northwest of Arriba, or along a line extending from 16 miles northwest of Limon to 15 miles west of Flagler, moving northeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Cottonwood Valley and Thurman. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ARAPAHOE COUNTY, CO
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Severe Thunderstorm Warning issued for Houston, Madison, Walker by NWS

Effective: 2022-04-30 19:28:00 CDT Expires: 2022-04-30 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Houston; Madison; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Houston County in southeastern Texas Northern Madison County in southeastern Texas Northwestern Walker County in southeastern Texas * Until 800 PM CDT. * At 727 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles northwest of Madisonville, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Madisonville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HOUSTON COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Ashland, Crawford, Cuyahoga, Geauga, Holmes, Knox, Lorain by NWS

Effective: 2022-05-03 19:45:00 EDT Expires: 2022-05-03 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ashland; Crawford; Cuyahoga; Geauga; Holmes; Knox; Lorain; Mahoning; Marion; Medina; Morrow; Portage; Richland; Stark; Summit; Trumbull; Wayne TORNADO WATCH 175 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN NORTH CENTRAL OHIO ASHLAND CRAWFORD KNOX LORAIN MARION MORROW RICHLAND IN NORTHEAST OHIO CUYAHOGA GEAUGA HOLMES MAHONING MEDINA PORTAGE STARK SUMMIT TRUMBULL WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AKRON, ALLIANCE, ASHLAND, AURORA, AUSTINTOWN, AVON LAKE, BAINBRIDGE, BOARDMAN, BRUNSWICK, BUCYRUS, BURTON, CANTON, CARDINGTON, CHARDON, CHESTERLAND, CLEVELAND, CRESTLINE, ELYRIA, GALION, KENT, KILLBUCK, LORAIN, MANSFIELD, MARION, MASSILLON, MEDINA, MIDDLEFIELD, MILLERSBURG, MOUNT GILEAD, MOUNT VERNON, NILES, NORTH RIDGEVILLE, ORRVILLE, RAVENNA, RITTMAN, SOUTH RUSSELL, STREETSBORO, WADSWORTH, WARREN, WOOSTER, AND YOUNGSTOWN.
ASHLAND COUNTY, OH
IN THIS ARTICLE
#Frost Advisory#Wayne Frost Advisory
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Severe Thunderstorm Warning issued for Harris, Montgomery by NWS

Effective: 2022-04-30 19:48:00 CDT Expires: 2022-04-30 20:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near Lake Conroe, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Harris; Montgomery The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Montgomery County in southeastern Texas Northwestern Harris County in southeastern Texas * Until 845 PM CDT. * At 748 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Conroe, moving east at 10 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Conroe, The Woodlands, Oak Ridge North, Shenandoah, Cut And Shoot, Woodloch, The Woodlands Pavillion, Porter Heights and Chateau Woods. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
HARRIS COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lexington, Newberry, Saluda by NWS

Effective: 2022-05-01 18:39:00 EDT Expires: 2022-05-01 19:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection seek shelter inside a sturdy building and stay away from windows. Severe thunderstorms can produce large capsizing waves and frequent lightning. If on or near Lake Murray move away from the water and take shelter! Target Area: Lexington; Newberry; Saluda The National Weather Service in Columbia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southern Newberry County in central South Carolina Northwestern Lexington County in central South Carolina East central Saluda County in central South Carolina * Until 715 PM EDT. * At 639 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Batesburg-Leesville, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to trees and powerlines. * Locations impacted include Batesburg-Leesville, Red Bank, Dreher Island State Park, Chapin, Gilbert, Summit, Cedar Grove Fire Station, South Shore Marina, Oswald Park, Fredonia, Shull Island, Bundrick Island, Putnam`s Landing, Siesta Cove Marina, Murray, Rocky Point Recreation Area, Lake Murray Shores, Circle Fire Station, Delmar and Hollow Creek Public Park. This includes Interstate 20 in South Carolina between mile markers 50 and 53. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
LEXINGTON COUNTY, SC
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Lake Wind Advisory issued for Central and Southeast Phillips, Central and Southern Valley by NWS

Effective: 2022-05-03 17:52:00 MDT Expires: 2022-05-03 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Central and Southeast Phillips; Central and Southern Valley; Garfield; McCone; Petroleum LAKE WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 6 PM MDT THIS EVENING FOR FORT PECK LAKE Winds across the lake have begun to drop off allowing the Lake Wind Advisory to expire.
GARFIELD COUNTY, MT
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NWS
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Wind Advisory issued for Kaibab Plateau, Western Mogollon Rim by NWS

Effective: 2022-05-03 16:51:00 PDT Expires: 2022-05-03 17:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Kaibab Plateau; Western Mogollon Rim WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 5 PM MST THIS AFTERNOON Wind speeds have decreased below advisory thresholds and the advisory will be allowed to expire at 5 PM MST.
COCONINO COUNTY, AZ
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Tornado Watch issued for Barber, Chautauqua, Clark, Comanche, Cowley, Edwards, Ford by NWS

Effective: 2022-05-02 14:00:00 CDT Expires: 2022-05-02 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barber; Chautauqua; Clark; Comanche; Cowley; Edwards; Ford; Harper; Hodgeman; Kingman; Kiowa; Labette; Montgomery; Pratt; Sumner TORNADO WATCH 171 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KS . KANSAS COUNTIES INCLUDED ARE BARBER CHAUTAUQUA CLARK COMANCHE COWLEY EDWARDS FORD HARPER HODGEMAN KINGMAN KIOWA LABETTE MONTGOMERY PRATT SUMNER
BARBER COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bingham, Blaine, Cassia, Lincoln, Minidoka, Power by NWS

Effective: 2022-05-02 16:31:00 MDT Expires: 2022-05-02 17:00:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bingham; Blaine; Cassia; Lincoln; Minidoka; Power The National Weather Service in Pocatello has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Blaine County in central Idaho Western Power County in southeastern Idaho Southeastern Lincoln County in south central Idaho Northeastern Cassia County in southeastern Idaho Southwestern Bingham County in southeastern Idaho Central Minidoka County in south central Idaho * Until 500 PM MDT. * At 431 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 19 miles southeast of Richfield to near Rupert to 7 miles southwest of Declo, moving east at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Rupert, Neeley, Lake Walcott, Declo, Rockland, Albion, Minidoka, Cold Water Rest Area, Acequia, Yale Rest Area, Massacre Rocks, Bear Trap Airport, Kimama, Pilar Butte, Idahome and Interstate 84 And 86 Junction. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...60 MPH
BINGHAM COUNTY, ID
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Wind Advisory issued for Black Mesa Area, Chinle Valley by NWS

Effective: 2022-05-03 16:51:00 PDT Expires: 2022-05-03 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Black Mesa Area; Chinle Valley; Chuska Mountains and Defiance Plateau; Little Colorado River Valley in Apache County; Little Colorado River Valley in Coconino County; Little Colorado River Valley in Navajo County; Marble and Glen Canyons; Northeast Plateaus and Mesas Hwy 264 Northward; Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264; White Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM MST THIS EVENING * WHAT...West winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Northern and Northeastern Arizona from the Little Colorado River Valley north and east. * WHEN...Until 8 PM MST this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Strong winds could lead to areas of blowing dust, reducing visibility and creating periods hazardous travel conditions.
APACHE COUNTY, AZ
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Special Weather Statement issued for Clarendon, Southeastern Orangeburg by NWS

Effective: 2022-05-03 19:44:00 EDT Expires: 2022-05-03 20:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Clarendon; Southeastern Orangeburg Strong thunderstorms will impact portions of Clarendon and east central Orangeburg Counties through 815 PM EDT At 744 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 9 miles west of Hebron to near Santee State Park. Movement was northeast at 20 mph. Boaters on Lake Marion Should Seek Safe Harbor HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Manning, Summerton, Elloree, Alcolu, Santee State Park, Santee Cooper Regional Airport, Santee, Vance, St. Paul, Foreston, Indian Bluff Recreation Park, Davis Station and Mill Creek Marina and Campground. This includes Interstate 95 between mile markers 97 and 126. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CLARENDON COUNTY, SC
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Severe Weather Statement issued for Hertford, Northampton by NWS

Effective: 2022-05-03 19:40:00 EDT Expires: 2022-05-03 20:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Hertford; Northampton A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 815 PM EDT FOR NORTHEASTERN NORTHAMPTON AND WEST CENTRAL HERTFORD COUNTIES At 740 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Woodland, or near Rich Square, moving northeast at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to vehicles is possible. Expect wind damage to trees and powerlines. This severe storm will be near Woodland around 745 PM EDT. Conway around 755 PM EDT. Chowan University around 810 PM EDT. Murfreesboro around 815 PM EDT. Other locations impacted by this severe thunderstorm include Milwaukee, Pendleton, George, Severn, Potecasi, Creeksville, Lasker, Jackson, Galatia and Falsons Old Tavern. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HERTFORD COUNTY, NC
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Tornado Warning issued for Scurry by NWS

Effective: 2022-05-01 19:11:00 CDT Expires: 2022-05-01 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Scurry THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN SCURRY COUNTY WILL EXPIRE AT 715 PM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and has exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However large hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for western Texas.
SCURRY COUNTY, TX

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