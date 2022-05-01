Frost Advisory issued for Livingston, Monroe, Northern Cayuga, Ontario, Oswego, Wayne by NWS

Effective: 2022-05-03 19:45:00 EDT Expires: 2022-05-03 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ashland; Crawford; Cuyahoga; Geauga; Holmes; Knox; Lorain; Mahoning; Marion; Medina; Morrow; Portage; Richland; Stark; Summit; Trumbull; Wayne TORNADO WATCH 175 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN NORTH CENTRAL OHIO ASHLAND CRAWFORD KNOX LORAIN MARION MORROW RICHLAND IN NORTHEAST OHIO CUYAHOGA GEAUGA HOLMES MAHONING MEDINA PORTAGE STARK SUMMIT TRUMBULL WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AKRON, ALLIANCE, ASHLAND, AURORA, AUSTINTOWN, AVON LAKE, BAINBRIDGE, BOARDMAN, BRUNSWICK, BUCYRUS, BURTON, CANTON, CARDINGTON, CHARDON, CHESTERLAND, CLEVELAND, CRESTLINE, ELYRIA, GALION, KENT, KILLBUCK, LORAIN, MANSFIELD, MARION, MASSILLON, MEDINA, MIDDLEFIELD, MILLERSBURG, MOUNT GILEAD, MOUNT VERNON, NILES, NORTH RIDGEVILLE, ORRVILLE, RAVENNA, RITTMAN, SOUTH RUSSELL, STREETSBORO, WADSWORTH, WARREN, WOOSTER, AND YOUNGSTOWN.
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