NFL Draft 2022: Which state had the most high school alumni selected?

Here's a state-by-state look at all the players picked in the draft, sorted by where they went to high school.

Kirby Lee-USA TODAY Sports

From top pick Travon Walker (Upson-Lee High School in Georgia) to "Mr. Irrelevant" Brock Purdy (Perry High School in Arizona), high schools in 38 states plus Canada were represented in the 2022 NFL Draft .

We looked up where every player drafted played their final year of high school football and grouped them by state.

Here they all are, grouped by state (plus Canada) in alphabetical order, with the high school each player attended in parentheses. The top four probably won't surprise you, but the order might.

Alabama (12)

Jalyn Armour-Davis (St. Paul's Episcopal)

Neil Farrell Jr. (Murphy)

Cordale Flott (Saraland)

Marcus Jones (Enterprise)

Velus Jones Jr. (Saraland)

Roger McCreary (Williamson)

George Pickens (Hoover)

Brian Robinson Jr. (Hillcrest)

Cam Taylor-Britt (Park Crossing)

Jalen Tolbert (McGill-Toolen)

Sam Williams (Robert E. Lee)

Alex Wright (Elba)

Arizona (3)

D.J. Davidson (Desert Ridge)

Chase Lucas (Chandler)

Brock Purdy (Perry)

Arkansas (4)

Montaric Brown (Ashdown)

Treylon Burks (Warren)

Gregory Junior (Crossett)

Pierre Strong Jr. (John L. McClellan)

California (22)

Tyler Allgeier (Kaiser)

Matt Araiza (Rancho Bernardo)

DaRon Bland (Modesto Central Catholic)

Grant Calcaterra (Santa Margarita)

Matt Corral (Long Beach Poly)

Romeo Doubs (Jefferson)

Greg Dulcich (La Canada St. Francis)

Elijah Hicks (La Mirada)

Drake Jackson (Corona Centennial)

Jack Jones (Long Beach Poly)

Quentin Lake (Mater Dei)

Devin Lloyd (Otay Ranch)

Drake London (Moorpark)

Trent McDuffie (St. John Bosco)

Chris Olave (Mission Hills)

Kyle Phillips (San Marcos)

Sean Rhyan (San Juan Hills)

Khalil Shakir (Vista Murrieta)

Kayvon Thibodeaux (Oaks Christian)

Cameron Thomas (Carlsbad)

Zachary Thomas (Carlsbad)

Luke Wattenberg (JSerra Catholic)

Canada (1)

Deane Leonard (Calgary Notre Dame)

Colorado (2)

Trey McBride (Fort Morgan)

Chad Muma (Legend)

Connecticut (2)

Travis Jones (Wilbur Cross)

Andrew Stueber (Darien)

Florida (21)

Dane Belton (Jesuit)

Nik Bonitto (St. Thomas Aquinas)

Zachary Carter (Hillsborough)

James Cook (Miami Central Senior)

Kalia Davis (West Florida Tech)

Kaiir Elam (Benjamin)

Martin Emerson (Pine Forest)

Daniel Faalele (IMG Academy)

Jerome Ford (Armwood)

Jonathan Ford (Dillard)

Faion Hicks (Charles W. Flanagan)

James Houston (American Heritage)

Jordan Jackson (Bolles)

Kerby Joseph (Jones)

Damarri Mathis (Lakeland Senior)

Micah McFadden (Plant)

Evan Neal (IMG Academy)

Chris Oladokun (Sickles)

Nicholas Petit-Frere (Berkeley Prep)

Tyquan Thornton (Booker T. Washington)

Christian Watson (Plant)

Georgia (30)

Andrew Booth Jr. (Archer)

Brittain Brown (Cherokee)

Jake Camarda (Norcross)

Tariq Carpenter (Long County)

Kingsley Enagbare (Hapeville Charter)

Joshua Ezeudu (Archer)

John FitzPatrick (Marist)

Kyle Hamilton (Marist)

Kevin Harris (Bradwell Institute)

Connor Heyward (Peachtree Ridge)

Christian Holmes (McNair)

DeAngelo Malone (Cedar Grove)

Christian Matthew (Chattahoochee)

Chigoziem Okonkwo (Hillgrove)

Dylan Parham (Carrollton)

Dameon Pierce (Bainbridge)

Mark Robinson (Lee County)

Jamaree Salyer (Pace Academy)

Myjai Sanders (Camden County)

Justin Shaffer (Cedar Grove)

Lecitus Smith (Fitzgerald)

Baylon Spector (Calhoun)

Quay Walker (Crisp County)

Travon Walker (Upson-Lee)

Montrell Washington (Cherokee)

Jaylen Watson (Laney)

Damarion Williams (Community Christian)

Malik Willis (Roswell)

Jelani Woods (Cedar Grove)

Devonte Wyatt (Towers)

Illinois (6)

Eric Johnson (Plainfield South)

Doug Kramer (Hinsdale Central)

Vederian Lowe (Auburn)

Alec Pierce (Glenbard West)

John Ridgeway (Bloomington)

Perrion Winfrey (Lake Park)

Indiana (5)

David Bell (Warren Central)

Zander Horvath (Marian)

George Karlaftis (West Lafayette)

Esezi Otomewo (Ben Davis)

Russ Yeast (Center Grove)

Iowa (3)

Ko Kieft (Sioux Center)

Tyler Linderbaum (Solon)

Trevor Penning (Newman Catholic)

Kansas (1)

Breece Hall (Wichita Northwest)

Kentucky (2)

Desmond Ridder (St. Xavier)

Wan'Dale Robinson (Western Hills)

Louisiana (10)

Andre Anthony (Edna Karr)

Percy Butler (Plaquemine)

Ja'Tyre Carter (White Castle)

Damone Clark (Southern University Laboratory)

Tyrion Davis-Price (Southern University Laboratory)

Christian Harris (Baton Rouge University)

Phidarian Mathis (Neville)

Max Mitchell (Neville)

Derek Stingley Jr. (Dunham)

Zach Tom (Catholic)

Maryland (10)

Christian Benford (Randallstown)

Thomas Booker (Gilman)

Chance Campbell (Calvert Hall)

Tariq Castro-Fields (Riverdale Baptist)

Nick Cross (DeMatha Catholic)

Arnold Ebiketie (Albert Einstein)

Zion Johnson (Riverdale Baptist)

John Metchie III (St. James School)

Josh Paschal (Our Lady of Good Counsel)

Rasheed Walker (North Point)

Massachusetts (1)

Isaiah Likely (Everett)

Michigan (5)

Sauce Gardner (Martin Luther King)

Aidan Hutchinson (Divine Child)

Eyioma Uwazurike (Southfield-Lathrup)

Bernhard Raimann (Delton Kellogg)

Samuel Womack (East English Village Prep)

Minnesota (3)

Jermaine Johnson II (Eden Prairie)

Boye Mafe (Hopkins)

Matt Waletzko (Rocori)

Mississippi (3)

Snoop Conner (Hattiesburg)

Charles Cross (Laurel)

Nakobe Dean (Horn Lake)

Missouri (7)

Hassan Haskins (Eureka)

Marquis Hayes (Pattonville)

Sam Roberts (Waynesville)

Skylar Thompson (Fort Osage)

Rachaad White (Center)

Jameson Williams (Cardinal Ritter College Prep)

Kyren Williams (St. John Vianney)

Montana (1)

Troy Andersen (Beaverhead County)

Nebraska (1)

Cam Jurgens (Beatrice)

Nevada (2)

Daniel Bellinger (Palo Verde)

Jalen Nailor (Bishop Gorman)

New Jersey (5)

Bo Melton (Cedar Creek)

David Ojabo (Blair Academy)

Isaih Pacheco (Vineland South)

Kenny Pickett (Ocean Township)

Ja'Sir Taylor (Brick Township)

New York (1)

Jeremy Ruckert (Lindenhurst)

North Carolina (10)

Matthew Butler (Garner)

Jordan Davis (Mallard Creek)

Ickey Ekwonu (Providence Day)

Trenton Gill (Cedar Ridge)

Jeffrey Gunter (Riverside)

Sam Howell (Sun Valley)

Nick Muse (South Point)

Zamir White (Scotland)

Joshua Williams (Jack Britt)

Dareke Young (Middle Creek)

North Dakota (1)

Cordell Volson (Drake-Anamoose)

Ohio (13)

Tycen Anderson (St. John's Jesuit)

AJ Arcuri (Olentangy Liberty)

Brian Asamoah (St. Francis de Sales)

Darrian Beavers (Colerain)

Coby Bryant (Glenville)

Bryan Cook (Mount Healthy)

Luke Fortner (Sylvania Northview)

Darian Kinnard (St. Ignatius)

Thayer Munford (LaSalle)

Andrew Ogletree (Northridge)

Dominique Robinson (Canton McKinley)

Tyreke Smith (Cleveland Heights)

Nick Zakelj (Brecksville-Broadview Heights)

Oklahoma (4)

Daxton Hill (Booker T. Washington)

Charlie Kolar (Norman)

Malcolm Rodriguez (Wagoner)

Isaiah Thomas (Memorial)

Oregon (4)

Daniel Hardy (Valley Catholic)

Teagan Quitoriano (Sprague)

Samori Toure (Westview)

Cole Turner (Clackamas)

Pennsylvania (5)

Jaquan Brisker (Gateway)

Jahan Dotson (Nazareth Area)

Jesse Luketa (Mercyhurst Prep)

Skyy Moore (Shady Side Academy)

Rodney Thomas (Pittsburgh Central Catholic)

South Carolina (6)

Amaré Barno (Westwood)

Decobie Durant (Lamar)

D'Marco Jackson (Broome)

Derion Kendrick (South Pointe)

Marcus McKethan (Barnwell)

Channing Tindall (Spring Valley)

Tennessee (9)

Calvin Austin III (Harding Academy)

Tyler Badie (Briarcrest Christian)

Ty Chandler (Montgomery Bell)

Devin Harper (Karns)

Theo Jackson (Overton)

Cade Mays (Knoxville Catholic)

Cole Strange (Farragut)

Alontae Taylor (Coffee County Central)

Kenneth Walker III (Arlington)

Texas (31)

Kalon Barnes (Silsbee)

Terrel Bernard (La Porte)

Spencer Burford (Wagner)

Lewis Cine (Trinity Christian)

Michael Clemons (Sachse)

Dawson Deaton (Frisco)

Austin Deculus (Cy-Fair)

Trestan Ebner (Henderson)

Akayleb Evans (McKinney)

Erik Ezukanma (Timber Creek)

Cameron Goode (Klein Collins)

Danny Gray (James Madison)

Kenyon Green (Atascocita)

Logan Hall (Belton)

Chasen Hines (Marshall)

Ed Ingram (DeSoto)

Keaontay Ingram (Carthage)

DeMarvin Leal (Judson)

Zyon McCollum (Ball)

Otito Ogbonnia (James E. Taylor)

Chris Paul (Jersey Village)

Jalen Pitre (Stafford)

Tyler Smith (North Crowley)

Isaiah Spiller (Klein Collins)

Delarrin Turner-Yell (Hempstead)

Garrett Wilson (Lake Travis)

JT Woods (Steele)

Michael Woods II (Magnolia)

Tariq Woolen (Arlington Heights)

Cade York (Prosper)

Bailey Zappe (Victoria East)

Utah (1)

Braxton Jones (Murray)

Virginia (6)

Curtis Brooks (George Washington)

Nazeeh Johnson (Millbrook)

James Mitchell (Union)

Brandon Smith (Louisa County)

Jordan Stout (Honaker)

Luke Tenuta (Western Albemarle)

Washington (3)

Kyler Gordon (Archbishop Murphy)

Abraham Lucas (Archbishop Murphy)

Cade Otton (Tumwater)

Wisconsin (5)

Logan Bruss (Kimberly)

Leo Chenal (Grantsburg)

Jake Ferguson (Vel Phillips Memorial)

Luke Goedeke (Valders)

Matt Henningsen (Menomonee Falls)