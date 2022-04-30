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Mahnomen County, MN

Flood Warning issued for Mahnomen, Norman by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-30 11:22:00 CDT Expires: 2022-05-01 17:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Mahnomen;...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Williamson by NWS

Effective: 2022-04-30 16:37:00 CDT Expires: 2022-04-30 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Williamson The National Weather Service in Austin San Antonio has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Williamson County in south central Texas * Until 530 PM CDT. * At 436 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Hutto, or near Pflugerville, moving east at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Round Rock, Taylor, Hutto, Coupland, Rices Crossing, Noack and Beyarsville. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
WILLIAMSON COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Eastern Pima-Southeastern Pinal-Santa Cruz-Western Cochise by NWS

Effective: 2022-05-01 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-01 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are expected to develop. A combination of strong winds...low relative humidity...and dry vegetation will create the potential for rapid and erratic fire growth. Heed local restrictions. Avoid parking on grassy areas and check for dragging tow chains. Outdoor burning is not recommended. Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of the Red Flag Warning for portions of Southeast Arizona. Target Area: Eastern Pima-Southeastern Pinal-Santa Cruz-Western Cochise; Mountains above 5500 feet; Northern Graham-Northern Greenlee-White and Gila Mountains; Pima-South Central Pinal-Tohono Oodham Nation; Southern Graham-Central and Eastern Cochise-Southern Greenlee-Lower Elevations of the San Carlos Apache Nation in Graham County RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 8 PM MST THIS EVENING FOR LOW HUMIDITY, STRONG WINDS, AND VERY HIGH TO EXTREME FIRE DANGER RATINGS * AFFECTED AREA...Eastern Fire weather zone 150, and Fire weather zones 151 through 154. * TIMING...Late this morning into this evening. * WINDS...Southwest 20 to 25 mph gusting 35 to 45 mph. * RELATIVE HUMIDITY...5 to 12 percent. * IMPACTS...Any fires that develop or are ongoing will have the potential to spread rapidly. * FOR A DETAILED VIEW OF THE HAZARD AREA...Visit weather.gov/Tucson and click on the Detailed Hazards Icon.
COCHISE COUNTY, AZ
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brazos, Grimes, Houston, Madison, Polk, San Jacinto, Trinity by NWS

Effective: 2022-04-30 21:00:00 CDT Expires: 2022-04-30 21:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near the northern portions of Lake Livingston, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Brazos; Grimes; Houston; Madison; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Trinity County in southeastern Texas Northern Grimes County in southeastern Texas East central Brazos County in southeastern Texas Northwestern San Jacinto County in southeastern Texas Southern Houston County in southeastern Texas Southeastern Madison County in southeastern Texas Southwestern Polk County in southeastern Texas Central Walker County in southeastern Texas * Until 930 PM CDT. * At 859 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles west of Riverside to 6 miles northeast of Bedias to 10 miles east of Kurten, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Huntsville, Madisonville, Point Blank, Riverside, Bedias, Kurten, Iola, Crabbs Prairie and Oakhurst. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Lexington, Newberry, Saluda by NWS

Effective: 2022-05-01 18:39:00 EDT Expires: 2022-05-01 19:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection seek shelter inside a sturdy building and stay away from windows. Severe thunderstorms can produce large capsizing waves and frequent lightning. If on or near Lake Murray move away from the water and take shelter! Target Area: Lexington; Newberry; Saluda The National Weather Service in Columbia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southern Newberry County in central South Carolina Northwestern Lexington County in central South Carolina East central Saluda County in central South Carolina * Until 715 PM EDT. * At 639 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Batesburg-Leesville, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to trees and powerlines. * Locations impacted include Batesburg-Leesville, Red Bank, Dreher Island State Park, Chapin, Gilbert, Summit, Cedar Grove Fire Station, South Shore Marina, Oswald Park, Fredonia, Shull Island, Bundrick Island, Putnam`s Landing, Siesta Cove Marina, Murray, Rocky Point Recreation Area, Lake Murray Shores, Circle Fire Station, Delmar and Hollow Creek Public Park. This includes Interstate 20 in South Carolina between mile markers 50 and 53. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
LEXINGTON COUNTY, SC
News Channel Nebraska

Thunderstorm warning

12:03 a.m. - Hail reported between Johnson and Talmage. NEBRASKA CITY - The National Weather Service issued a severe thunderstorm warning for portions of Lancaster, Johnson, Otoe and Gage counties until 12:15 a.m. Radar indicates a severe thunderstorm six miles south of Firth moving east at 20 mph. Hail is...
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#Flood#Island Lake#Rice Lake#Standing Water
Salina Post

NWS: Rain likely later Sunday night

Widespread drizzle along with numerous showers and thunderstorms will spread northeast across the region later tonight through midday Monday. While widespread severe weather is not expected, the strongest activity will be capable of dime size hail and pockets of heavy rain.
ENVIRONMENT
KTUL

Severe Thunderstorm Warnings, Watches in effect for Green Country

UPDATE (1:45 a.m.): A Severe Thunderstorm Warning is now in effect for Rogers, Creek, Wagoner, Okmulgee, Muskogee, and Tulsa Counties until 2:30 a.m. --- UPDATE (1:33 a.m.):A Severe Thunderstorm Warning has been issued for Creek, Okfuskee, Okmulgee, Craig, and Nowata Counties until 2:30 a.m. The Severe Thunderstorm Watch now includes...
TULSA, OK
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Tornado Warning issued for Scurry by NWS

Effective: 2022-05-01 19:11:00 CDT Expires: 2022-05-01 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Scurry THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN SCURRY COUNTY WILL EXPIRE AT 715 PM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and has exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However large hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for western Texas.
SCURRY COUNTY, TX
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NWS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Arapahoe, Elbert, Lincoln, Washington by NWS

Effective: 2022-05-01 18:57:00 MDT Expires: 2022-05-01 19:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Arapahoe; Elbert; Lincoln; Washington The National Weather Service in Denver Colorado has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Elbert County in east central Colorado Eastern Arapahoe County in northeastern Colorado Southwestern Washington County in northeastern Colorado Northeastern Lincoln County in east central Colorado * Until 730 PM MDT. * At 657 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles east of Agate to 7 miles northwest of Arriba, or along a line extending from 16 miles northwest of Limon to 15 miles west of Flagler, moving northeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Cottonwood Valley and Thurman. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ARAPAHOE COUNTY, CO
BlueRidgeLife

Winter Weather Advisory Issued Monday Along BRP & Skyline Drive (Snow Likely)

URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE. National Weather Service Baltimore MD/Washington DC. Garrett-Extreme Western Allegany-Western Highland- Northern Virginia Blue Ridge-Central Virginia Blue Ridge (including Wintergreen)– Western Grant-Western Mineral-Western Pendleton- 932 AM EDT Sun Apr 17 2022. …WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 5 AM TO 8 PM EDT. MONDAY…. *...
ENVIRONMENT
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Freeze Warning issued for Union County by NWS

Effective: 2022-05-03 04:00:00 MDT Expires: 2022-05-03 09:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Union County FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 4 AM TO 9 AM MDT TUESDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures between 28 and 32 degrees expected. * WHERE...Union County. * WHEN...From 4 AM to 9 AM MDT Tuesday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
UNION COUNTY, NM
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Tornado Warning issued for Barber, Kiowa, Pratt by NWS

Effective: 2022-05-02 16:01:00 CDT Expires: 2022-05-02 16:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Heavy rainfall may hide this tornado. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Barber; Kiowa; Pratt A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 415 PM CDT FOR SOUTHEASTERN KIOWA...NORTHWESTERN BARBER AND SOUTHWESTERN PRATT COUNTIES At 401 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Croft, moving east at 35 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Sun City and Croft. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BARBER COUNTY, KS
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Severe Weather Statement issued for Comanche by NWS

Effective: 2022-05-02 15:42:00 CDT Expires: 2022-05-02 16:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Comanche THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHWESTERN KIOWA AND NORTHWESTERN COMANCHE COUNTIES WILL EXPIRE AT 400 PM CDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for south central Kansas.
COMANCHE COUNTY, KS
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Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
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Red Flag Warning issued for Pueblo County Including Pueblo by NWS

Effective: 2022-05-03 11:00:00 MDT Expires: 2022-05-03 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Pueblo County Including Pueblo A Red Flag Warning has been issued from 11 AM Tuesday through 8 PM MDT Tuesday evening for gusty winds and low relative humidity values for fire weather zones 224...225...228...229 and 230 which includes the San Luis Valley, the Sangre de Cristo and Wet Mountain Ranges, the Wet Mountain Valley, Pueblo, Huerfano and western Las Animas Counties RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 8 PM MDT TUESDAY FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONE 228 The National Weather Service in Pueblo has issued a Red Flag Warning for gusty winds and low relative humidity, which is in effect from 11 AM to 8 PM MDT Tuesday. * Affected Area...Fire Weather Zone 228. * Winds...Southeast 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...10 to 15 percent. * Impacts...Conditions will be favorable for rapid rates of fire growth and spread.
PUEBLO COUNTY, CO
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Special Weather Statement issued for Garland, Saline by NWS

Effective: 2022-05-02 10:47:00 CDT Expires: 2022-05-02 16:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Garland; Saline A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Garland and northwestern Saline Counties through 445 PM CDT At 403 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Hot Springs National Park, or near Hot Springs, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Hot Springs... Benton Hot Springs Village... Lonsdale Jessieville... Hot Springs National Park Lake Ouachita State Park... Mountain Valley Gulpha Gorge... Grape Crows... Reform Owensville... Bland MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...40 MPH
GARLAND COUNTY, AR

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