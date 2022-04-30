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Adams County, ND

Wind Advisory issued for Adams, Bowman, Burleigh, Dickey, Emmons, Grant, Hettinger by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-30 13:08:00 CDT Expires: 2022-04-30 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution. Winds this strong...

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Winter Weather Advisory Issued Monday Along BRP & Skyline Drive (Snow Likely)

URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE. National Weather Service Baltimore MD/Washington DC. Garrett-Extreme Western Allegany-Western Highland- Northern Virginia Blue Ridge-Central Virginia Blue Ridge (including Wintergreen)– Western Grant-Western Mineral-Western Pendleton- 932 AM EDT Sun Apr 17 2022. …WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 5 AM TO 8 PM EDT. MONDAY…. *...
ENVIRONMENT
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Flood Advisory issued for Pottawatomie by NWS

Effective: 2022-05-02 08:26:00 CDT Expires: 2022-05-03 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Pottawatomie FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 145 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Oklahoma, including the following county, Pottawatomie. * WHEN...Until 145 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Ponding of water in urban or other areas is occurring or is imminent. * ADDITIONAL DETAILS - At 1041 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 0.8 and 1.5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1 inch are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Shawnee. - http://www.weather.gov/safety/flood
POTTAWATOMIE COUNTY, OK
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Flood Advisory issued for Dickinson, Marquette by NWS

Effective: 2022-05-02 11:28:00 EDT Expires: 2022-05-05 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this evening by 1000 PM CDT /1100 PM EDT/. Target Area: Dickinson; Marquette The Flood Advisory continues for the following rivers in Michigan Michigamme River near Witch Lake affecting Marquette and Dickinson Counties. .Recent rainfall and snow melt is forecast to lead to an increase in water levels for the Michigamme River near Witch Lake. For the Michigamme River...including Witch Lake...elevated river levels are forecast. FLOOD ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL THURSDAY EVENING * WHAT...Flooding caused by rain and snowmelt continues. * WHERE...Michigamme River near Witch Lake. * WHEN...Until Thursday evening. * IMPACTS...At 8.5 feet, Water begins to cover County Road LG 2.6 miles northwest of M-95 * ADDITIONAL DETAILS - At 10:10 AM CDT Monday /11:10 AM EDT Monday/ the stage was 8.4 feet. - Forecast...The river is forecast to climb above action stage tonight to a crest near 8.6 feet Tuesday evening through Wednesday morning. The river is expected to fall by Thursday afternoon. - Action stage is 8.5 feet. - Flood stage is 9.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DICKINSON COUNTY, MI
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Wind Advisory issued for Southern Lake County by NWS

Effective: 2022-05-02 14:00:00 PDT Expires: 2022-05-02 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Southern Lake County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO 10 PM PDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Southern Lake County. * WHEN...From 2 PM this afternoon to 10 PM PDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
LAKE COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Williamson by NWS

Effective: 2022-04-30 16:37:00 CDT Expires: 2022-04-30 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Williamson The National Weather Service in Austin San Antonio has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Williamson County in south central Texas * Until 530 PM CDT. * At 436 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Hutto, or near Pflugerville, moving east at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Round Rock, Taylor, Hutto, Coupland, Rices Crossing, Noack and Beyarsville. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
WILLIAMSON COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Eastern Pima-Southeastern Pinal-Santa Cruz-Western Cochise by NWS

Effective: 2022-05-01 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-01 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are expected to develop. A combination of strong winds...low relative humidity...and dry vegetation will create the potential for rapid and erratic fire growth. Heed local restrictions. Avoid parking on grassy areas and check for dragging tow chains. Outdoor burning is not recommended. Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of the Red Flag Warning for portions of Southeast Arizona. Target Area: Eastern Pima-Southeastern Pinal-Santa Cruz-Western Cochise; Mountains above 5500 feet; Northern Graham-Northern Greenlee-White and Gila Mountains; Pima-South Central Pinal-Tohono Oodham Nation; Southern Graham-Central and Eastern Cochise-Southern Greenlee-Lower Elevations of the San Carlos Apache Nation in Graham County RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 8 PM MST THIS EVENING FOR LOW HUMIDITY, STRONG WINDS, AND VERY HIGH TO EXTREME FIRE DANGER RATINGS * AFFECTED AREA...Eastern Fire weather zone 150, and Fire weather zones 151 through 154. * TIMING...Late this morning into this evening. * WINDS...Southwest 20 to 25 mph gusting 35 to 45 mph. * RELATIVE HUMIDITY...5 to 12 percent. * IMPACTS...Any fires that develop or are ongoing will have the potential to spread rapidly. * FOR A DETAILED VIEW OF THE HAZARD AREA...Visit weather.gov/Tucson and click on the Detailed Hazards Icon.
COCHISE COUNTY, AZ
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Severe Weather Statement issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 20:30:00 CDT Expires: 2022-04-30 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Buchanan; Platte A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL DONIPHAN...NORTHEASTERN ATCHISON...SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTHWESTERN PLATTE COUNTIES At 936 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Rushville, or near Atchison, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Atchison, Rushville, Lewis And Clark Village, Doniphan, De Kalb and Lewis And Clark Vi. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
IN THIS ARTICLE
#Wind Advisory#Adams Bowman#Kidder#Slope#Stark#Stutsman Wind
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brazos, Grimes, Houston, Madison, Polk, San Jacinto, Trinity by NWS

Effective: 2022-04-30 21:00:00 CDT Expires: 2022-04-30 21:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near the northern portions of Lake Livingston, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Brazos; Grimes; Houston; Madison; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Trinity County in southeastern Texas Northern Grimes County in southeastern Texas East central Brazos County in southeastern Texas Northwestern San Jacinto County in southeastern Texas Southern Houston County in southeastern Texas Southeastern Madison County in southeastern Texas Southwestern Polk County in southeastern Texas Central Walker County in southeastern Texas * Until 930 PM CDT. * At 859 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles west of Riverside to 6 miles northeast of Bedias to 10 miles east of Kurten, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Huntsville, Madisonville, Point Blank, Riverside, Bedias, Kurten, Iola, Crabbs Prairie and Oakhurst. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
weather.gov

Special Weather Statement issued for Lower Lafourche, Lower Terrebonne, Upper Lafourche by NWS

Effective: 2022-05-01 10:22:00 CDT Expires: 2022-05-01 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Lower Lafourche; Lower Terrebonne; Upper Lafourche; Upper Terrebonne A strong thunderstorm will impact portions of east central Terrebonne and central Lafourche Parishes through 1245 PM CDT At 1209 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Lockport, or 9 miles east of Houma, moving southeast at 25 mph. HAZARD...Pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Houma, Larose, Cut Off, Galliano, Lockport, Montegut, Mathews and Chauvin. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
LAFOURCHE PARISH, LA
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Wind Advisory issued for Indian Wells Valley, Mojave Desert Slopes by NWS

Effective: 2022-05-02 15:00:00 PDT Expires: 2022-05-03 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Indian Wells Valley; Mojave Desert Slopes WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 9 AM PDT TUESDAY * WHAT...Sustained west winds 25 to 35 mph, with gusts around 55 mph expected. * WHERE...Indian Wells Valley and the Mojave Desert Slopes. * WHEN...Valid from 3 PM PDT this afternoon until 9 AM PDT Tuesday morning. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Blowing dust will reduce visibilities in some locations. Travel will be difficult, particularly for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Highways affected include, but are not limited to Highway 14, U.S. Highway 395, Highway 58 through and below Tehachapi Pass, and Highway 178 through and below Walker Pass, including the town of Inyokern.
KERN COUNTY, CA
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Flood Warning issued for Richland by NWS

Effective: 2022-05-02 10:12:00 CDT Expires: 2022-05-06 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Richland The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Wahpeton affecting Wilkin and Richland Counties. Red River of the North at Halstad affecting Norman and Traill Counties. Red River of the North at Pembina affecting Kittson and Pembina Counties. Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. Red River of the North at Fargo affecting Cass and Clay Counties. Red River of the North at East Grand Forks affecting Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL FRIDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Wahpeton. * WHEN...Until Friday morning. * IMPACTS...At 12.0 feet, Storm sewer valves are closed and interior pumping begins (Breckenridge). * ADDITIONAL DETAILS - At 9:30 AM CDT Monday the stage was 11.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 12.0 feet this evening. It will then fall below flood stage early Thursday morning. - Flood stage is 11.0 feet.
RICHLAND COUNTY, ND
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weather.gov

Flood Warning issued for Bottineau, McHenry by NWS

Effective: 2022-05-02 12:26:00 CDT Expires: 2022-05-03 20:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Caution is urged when walking near riverbanks. Target Area: Bottineau; McHenry The Flood Warning continues for the following rivers in North Dakota Willow Creek near Willow City affecting McHenry and Bottineau Counties. .Recent snowmelt has pushed Willow Creek near Willow City into minor flood stage. The creek is expected to remain near to slightly above flood stage through this week. FLOOD WARNING FOR SNOWMELT REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Willow Creek near Willow City. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 1440.5 feet, Creek out of banks in low spots north and west of gage. Water level just below top of culverts. At 1441.2 feet, Water begins backing up into ravines and gets to top of road by gage. At 1442.7 feet, Overflow occurs on left bank. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:00 AM CDT Monday the stage was 1442 feet. - Forecast...The creek will remain near or just above flood stage for the upcoming week as recent rainfall and snowmelt move through the system. - Flood stage is 1442.0 feet.
BOTTINEAU COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Aransas Islands, Calhoun Islands, Coastal Aransas by NWS

Effective: 2022-05-02 10:51:00 CDT Expires: 2022-05-02 16:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Aransas Islands; Calhoun Islands; Coastal Aransas; Coastal Calhoun; Coastal Kleberg; Coastal Nueces; Coastal Refugio; Coastal San Patricio; Inland Calhoun; Inland Kleberg; Inland Nueces; Inland Refugio; Inland San Patricio; Kleberg Islands; Nueces Islands; Victoria WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Southeast winds 25 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * WHERE...Portions of south Texas. * WHEN...Until 4 PM CDT this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ARANSAS COUNTY, TX
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Frost Advisory issued for Del Norte Interior, Northeastern Mendocino Interior by NWS

Effective: 2022-05-03 00:00:00 PDT Expires: 2022-05-03 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Del Norte Interior; Northeastern Mendocino Interior; Northern Humboldt Interior; Northern Lake County; Southeastern Mendocino Interior FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM PDT TUESDAY * WHAT...Temperatures as low as 33 will result in frost formation. * WHERE...Northeastern Mendocino Interior, Southeastern Mendocino Interior, Del Norte Interior, Northern Humboldt Interior and Northern Lake Counties. * WHEN...From midnight tonight to 9 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
DEL NORTE COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Montgomery, San Jacinto, Walker by NWS

Effective: 2022-05-01 15:33:00 CDT Expires: 2022-05-01 16:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Montgomery; San Jacinto; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Montgomery County in southeastern Texas Southwestern San Jacinto County in southeastern Texas Southeastern Walker County in southeastern Texas * Until 400 PM CDT. * At 332 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Woodloch, or near Conroe, moving north at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Conroe, Willis, Panorama Village, Cut And Shoot, New Waverly and Woodloch. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
MONTGOMERY COUNTY, TX
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Freeze Warning issued for Northern Trinity, Northwestern Mendocino Interior by NWS

Effective: 2022-05-03 00:00:00 PDT Expires: 2022-05-03 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northern Trinity; Northwestern Mendocino Interior; Southern Humboldt Interior; Southern Trinity FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM PDT TUESDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Southern Trinity, Northwestern Mendocino Interior, Northern Trinity and Southern Humboldt Interior Counties. * WHEN...From midnight tonight to 9 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
HUMBOLDT COUNTY, CA
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Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
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Flood Warning issued for Aitkin, Crow Wing by NWS

Effective: 2022-05-02 10:40:00 CDT Expires: 2022-05-03 16:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Additional information is available at www.weather.gov/duluth. The next statement will be issued Tuesday evening at 745 PM CDT. Target Area: Aitkin; Crow Wing The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota Mississippi River At Aitkin affecting Aitkin and Crow Wing Counties. For the Mississippi at Aitkin, Minor flooding is occurring and Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River At Aitkin. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 13.0 feet, The boat ramp at Aitkin city park floods. A few driveways become covered with water in the Cedarbrook area. Minor flooding of farmland occurs in the Cedarbrook community. At 15.0 feet, A few homes become surrounded by water in the Cedarbrook neighborhood near Eagle Rd. The Aitkin city park becomes flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:30 AM CDT Monday the stage was 13.5 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:30 AM CDT Monday was 13.5 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 14.4 feet Thursday morning. - Flood stage is 13.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 14.59 feet on 05/14/2014. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Tue Wed Thu Mississippi River Aitkin 13.0 13.5 Mon 9 am CDT 13.9 14.2 14.4
AITKIN COUNTY, MN
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Flood Warning issued for Kittson, Marshall by NWS

Effective: 2022-05-02 10:12:00 CDT Expires: 2022-05-03 16:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Kittson; Marshall The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Wahpeton affecting Wilkin and Richland Counties. Red River of the North at Halstad affecting Norman and Traill Counties. Red River of the North at Pembina affecting Kittson and Pembina Counties. Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. Red River of the North at Fargo affecting Cass and Clay Counties. Red River of the North at East Grand Forks affecting Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Major flooding is occurring and major flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Drayton. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 42.0 feet, MAJOR FLOOD. General urban flood damage to the city of Drayton. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Monday the stage was 42.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 43.5 feet Wednesday evening. - Flood stage is 32.0 feet.
KITTSON COUNTY, MN

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