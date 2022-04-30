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Bottineau County, ND

Flood Warning issued for Bottineau, McHenry by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-30 12:50:00 CDT Expires: 2022-05-01 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Caution is urged when walking near riverbanks. Target Area: Bottineau;...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Williamson by NWS

Effective: 2022-04-30 16:37:00 CDT Expires: 2022-04-30 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Williamson The National Weather Service in Austin San Antonio has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Williamson County in south central Texas * Until 530 PM CDT. * At 436 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Hutto, or near Pflugerville, moving east at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Round Rock, Taylor, Hutto, Coupland, Rices Crossing, Noack and Beyarsville. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
WILLIAMSON COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Eastern Pima-Southeastern Pinal-Santa Cruz-Western Cochise by NWS

Effective: 2022-05-01 11:00:00 PDT Expires: 2022-05-01 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are expected to develop. A combination of strong winds...low relative humidity...and dry vegetation will create the potential for rapid and erratic fire growth. Heed local restrictions. Avoid parking on grassy areas and check for dragging tow chains. Outdoor burning is not recommended. Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of the Red Flag Warning for portions of Southeast Arizona. Target Area: Eastern Pima-Southeastern Pinal-Santa Cruz-Western Cochise; Mountains above 5500 feet; Northern Graham-Northern Greenlee-White and Gila Mountains; Pima-South Central Pinal-Tohono Oodham Nation; Southern Graham-Central and Eastern Cochise-Southern Greenlee-Lower Elevations of the San Carlos Apache Nation in Graham County RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 8 PM MST THIS EVENING FOR LOW HUMIDITY, STRONG WINDS, AND VERY HIGH TO EXTREME FIRE DANGER RATINGS * AFFECTED AREA...Eastern Fire weather zone 150, and Fire weather zones 151 through 154. * TIMING...Late this morning into this evening. * WINDS...Southwest 20 to 25 mph gusting 35 to 45 mph. * RELATIVE HUMIDITY...5 to 12 percent. * IMPACTS...Any fires that develop or are ongoing will have the potential to spread rapidly. * FOR A DETAILED VIEW OF THE HAZARD AREA...Visit weather.gov/Tucson and click on the Detailed Hazards Icon.
COCHISE COUNTY, AZ
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Severe Weather Statement issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 20:30:00 CDT Expires: 2022-04-30 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Buchanan; Platte A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL DONIPHAN...NORTHEASTERN ATCHISON...SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTHWESTERN PLATTE COUNTIES At 936 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Rushville, or near Atchison, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Atchison, Rushville, Lewis And Clark Village, Doniphan, De Kalb and Lewis And Clark Vi. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
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County
Bottineau County, ND
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North Dakota State
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Bottineau, ND
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Mchenry County, ND
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Mchenry, ND
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Willow City, ND
News Channel Nebraska

Thunderstorm warning

12:03 a.m. - Hail reported between Johnson and Talmage. NEBRASKA CITY - The National Weather Service issued a severe thunderstorm warning for portions of Lancaster, Johnson, Otoe and Gage counties until 12:15 a.m. Radar indicates a severe thunderstorm six miles south of Firth moving east at 20 mph. Hail is...
ENVIRONMENT
Salina Post

NWS: Rain likely later Sunday night

Widespread drizzle along with numerous showers and thunderstorms will spread northeast across the region later tonight through midday Monday. While widespread severe weather is not expected, the strongest activity will be capable of dime size hail and pockets of heavy rain.
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#Flood
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brazos, Grimes, Houston, Madison, Polk, San Jacinto, Trinity by NWS

Effective: 2022-04-30 21:00:00 CDT Expires: 2022-04-30 21:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near the northern portions of Lake Livingston, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Brazos; Grimes; Houston; Madison; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Trinity County in southeastern Texas Northern Grimes County in southeastern Texas East central Brazos County in southeastern Texas Northwestern San Jacinto County in southeastern Texas Southern Houston County in southeastern Texas Southeastern Madison County in southeastern Texas Southwestern Polk County in southeastern Texas Central Walker County in southeastern Texas * Until 930 PM CDT. * At 859 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles west of Riverside to 6 miles northeast of Bedias to 10 miles east of Kurten, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Huntsville, Madisonville, Point Blank, Riverside, Bedias, Kurten, Iola, Crabbs Prairie and Oakhurst. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
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Flood Warning issued for Bradley, Calhoun, Union by NWS

Effective: 2022-05-02 10:56:00 CDT Expires: 2022-05-03 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Bradley; Calhoun; Union The Flood Warning continues for the following rivers in Arkansas Ouachita River At Thatcher L&D affecting Bradley, Union and Calhoun Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Ouachita River At Thatcher L&D. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 83.0 feet, Access to oil and gas rigs and to timber is flooded. Calhoun County Road 131 is completely under water leading to old Lock 8 river access. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:30 AM CDT Monday the stage was 83.4 feet. - Forecast...The river is expected to fall to near 83 feet by Tuesday morning. With additional rainfall in the forecast later in the week, continue to monitor latest forecasts for updates. - Flood stage is 79.0 feet. Fld Observed Forecast 1 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Tue Wed Thu Crest Time Date Ouachita River Thatcher L&D 79.0 83.4 Mon 9 AM 83.0 82.5 82.0 Falling
BRADLEY COUNTY, AR
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bolivar, Coahoma, DeSoto, Humphreys, Issaquena, Lafayette by NWS

Effective: 2022-04-30 20:15:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bolivar; Coahoma; DeSoto; Humphreys; Issaquena; Lafayette; Leflore; Marshall; Panola; Quitman; Sharkey; Sunflower; Tallahatchie; Tate; Tunica; Washington; Yalobusha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 166 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE BOLIVAR COAHOMA DESOTO HUMPHREYS ISSAQUENA LAFAYETTE LEFLORE MARSHALL PANOLA QUITMAN SHARKEY SUNFLOWER TALLAHATCHIE TATE TUNICA WASHINGTON YALOBUSHA
BOLIVAR COUNTY, MS
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Special Weather Statement issued for Lower Lafourche, Lower Terrebonne, Upper Lafourche by NWS

Effective: 2022-05-01 10:22:00 CDT Expires: 2022-05-01 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Lower Lafourche; Lower Terrebonne; Upper Lafourche; Upper Terrebonne A strong thunderstorm will impact portions of east central Terrebonne and central Lafourche Parishes through 1245 PM CDT At 1209 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Lockport, or 9 miles east of Houma, moving southeast at 25 mph. HAZARD...Pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Houma, Larose, Cut Off, Galliano, Lockport, Montegut, Mathews and Chauvin. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
LAFOURCHE PARISH, LA
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Flood Warning issued for East Baton Rouge, Pointe Coupee, West Feliciana by NWS

Effective: 2022-05-02 10:41:00 CDT Expires: 2022-05-06 03:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov/lix. Click on the Rivers and Lakes menu for forecasts and observations. The next statement will be issued when updates are needed. Target Area: East Baton Rouge; Pointe Coupee; West Feliciana The Flood Warning is extended for the following rivers in Louisiana Mississippi River At Red River Landing affecting West Feliciana, East Baton Rouge and Pointe Coupee Parishes. For the Lower Mississippi River...including Red River Landing Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY FRIDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River At Red River Landing. * WHEN...Until early Friday morning. * IMPACTS...At 51.0 feet, All river islands along the reach from Red River Landing to Baton Rouge will be inundated. Recreational camps and river bottom farm land will be under water. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 AM CDT Monday the stage was 50.2 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:00 AM CDT Monday was 50.3 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Thursday evening. - Flood stage is 48.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 48.8 feet on 04/22/2014. - http://www.weather.gov/safety/flood
EAST BATON ROUGE PARISH, LA
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Flood Advisory issued for Pottawatomie, Seminole by NWS

Effective: 2022-05-02 08:26:00 CDT Expires: 2022-05-03 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Pottawatomie; Seminole FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 130 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of central Oklahoma and east central Oklahoma, including the following counties, in central Oklahoma, Pottawatomie. In east central Oklahoma, Seminole. * WHEN...Until 130 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Overflowing poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1031 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 1.5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Seminole, Cromwell and Little. - http://www.weather.gov/safety/flood
POTTAWATOMIE COUNTY, OK
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Tornado Warning issued for Scurry by NWS

Effective: 2022-05-01 19:11:00 CDT Expires: 2022-05-01 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Scurry THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN SCURRY COUNTY WILL EXPIRE AT 715 PM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and has exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However large hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for western Texas.
SCURRY COUNTY, TX
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Freeze Warning issued for Northern Trinity, Northwestern Mendocino Interior by NWS

Effective: 2022-05-03 00:00:00 PDT Expires: 2022-05-03 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Provide adequate shelter for outdoor pets or consider bringing them indoors. Frost Advisories and Freeze Warnings are issued during the local growing season as defined by climatology and local agriculture experts. Once the growing season has ended these statements will no longer be issued until the spring. Target Area: Northern Trinity; Northwestern Mendocino Interior; Southern Humboldt Interior; Southern Trinity FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM PDT TUESDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Southern Trinity, Northwestern Mendocino Interior, Northern Trinity and Southern Humboldt Interior Counties. * WHEN...From midnight tonight to 9 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops and other sensitive vegetation.
HUMBOLDT COUNTY, CA
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Flood Warning issued for Prairie, White, Woodruff by NWS

Effective: 2022-05-02 10:47:00 CDT Expires: 2022-05-07 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. River forecasts are based on current conditions and rainfall forecasted to occur over the next 24 hours. During periods of flooding...Evening forecasts are reissued with updated rainfall forecasts. Observed and forecasted stage data plots are available on our Advanced Hydrologic Prediction Service web page at... www.weather.gov/lzk Under the Current Conditions section...Select River and Lakes AHPS. Target Area: Prairie; White; Woodruff The Flood Warning continues for the following river in Arkansas White River At Georgetown affecting White, Prairie and Woodruff Counties. White River At Des Arc affecting Prairie County. White River At Clarendon affecting Arkansas and Monroe Counties. White River At Augusta affecting White and Woodruff Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY SATURDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...White River At Georgetown. * WHEN...Until early Saturday morning. * IMPACTS...At 21.0 feet, Hurricane Lake Wildlife Management Area and Raft Creek Bottoms inundated. Roads in the bottoms are flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:00 AM CDT Monday the stage was 21.8 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 21.7 feet Tuesday morning. With additional rainfall in the forecast later in the week, continue to monitor latest forecasts for updates. - Flood stage is 21.0 feet. Fld Observed Forecast 1 PM Crest Location Stg Stg Day/Time Tue Wed Thu Crest Time Date White River Georgetown 21.0 21.8 Mon 10 AM 21.7 21.4 21.1 Falling
PRAIRIE COUNTY, AR
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Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
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Flood Advisory issued for Dickinson, Marquette by NWS

Effective: 2022-05-02 11:28:00 EDT Expires: 2022-05-05 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this evening by 1000 PM CDT /1100 PM EDT/. Target Area: Dickinson; Marquette The Flood Advisory continues for the following rivers in Michigan Michigamme River near Witch Lake affecting Marquette and Dickinson Counties. .Recent rainfall and snow melt is forecast to lead to an increase in water levels for the Michigamme River near Witch Lake. For the Michigamme River...including Witch Lake...elevated river levels are forecast. FLOOD ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL THURSDAY EVENING * WHAT...Flooding caused by rain and snowmelt continues. * WHERE...Michigamme River near Witch Lake. * WHEN...Until Thursday evening. * IMPACTS...At 8.5 feet, Water begins to cover County Road LG 2.6 miles northwest of M-95 * ADDITIONAL DETAILS - At 10:10 AM CDT Monday /11:10 AM EDT Monday/ the stage was 8.4 feet. - Forecast...The river is forecast to climb above action stage tonight to a crest near 8.6 feet Tuesday evening through Wednesday morning. The river is expected to fall by Thursday afternoon. - Action stage is 8.5 feet. - Flood stage is 9.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DICKINSON COUNTY, MI
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Freeze Warning issued for Finney, Grant, Hamilton, Kearny, Lane, Morton, Ness, Scott by NWS

Effective: 2022-05-03 01:00:00 CDT Expires: 2022-05-03 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Finney; Grant; Hamilton; Kearny; Lane; Morton; Ness; Scott; Stanton; Trego FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 1 AM CDT /MIDNIGHT MDT/ TO 9 AM CDT /8 AM MDT/ TUESDAY * WHAT...Freezing temperatures as low as 31 expected. * WHERE...Trego, Scott, Lane, Ness, Hamilton, Kearny, Finney, Stanton, Grant and Morton Counties. * WHEN...From 1 AM CDT /midnight MDT/ to 9 AM CDT /8 AM MDT/ Tuesday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
FINNEY COUNTY, KS

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