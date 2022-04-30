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Thayer County, NE

Nearly 2,000 without power in Thayer, Fillmore counties Saturday morning

By Elic Chisam
News Channel Nebraska
 3 days ago

Cover picture for the articleTHAYER AND FILLMORE COUNTIES, NE — Several people in southeast Nebraska are without power Saturday morning after storms ripped through the area Friday evening. According to Norris Public Power District, about 430 people in Thayer County are experiencing a power outage as of 8 a.m. Saturday. Many people in the county...

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