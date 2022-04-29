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Adams County, NE

Tornado Watch issued for Adams, Buffalo, Clay, Dawson, Fillmore, Franklin, Furnas by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-29 16:41:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Buffalo; Clay; Dawson; Fillmore; Franklin; Furnas; Gosper; Hall; Hamilton; Harlan; Howard; Kearney; Merrick; Nance; Nuckolls; Phelps; Polk; Sherman; Thayer; Webster; York TORNADO WATCH...

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Special Weather Statement issued for Colbert, Cullman, DeKalb, Franklin, Jackson, Lauderdale by NWS

Effective: 2022-05-02 05:49:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Colbert; Cullman; DeKalb; Franklin; Jackson; Lauderdale; Lawrence; Limestone; Madison; Marshall; Morgan Patchy Dense Fog will persist across portions of the Tennessee Valley this morning Patchy Dense Fog has developed across portions of northern Alabama and southern Middle Tennessee this morning, with visibilities dropping to one-quarter of a mile or less in a few locations. Motorists are urged to drive with extreme caution, as visibilities will vary significantly given the patchy nature of the fog. Use low beams, reduce driving speed, and allow for plenty of room between you and other cars. The fog should dissipate by 8-9 AM CDT.
COLBERT COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
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Special Weather Statement issued for Crawford, Franklin, Sebastian by NWS

Effective: 2022-05-01 19:53:00 CDT Expires: 2022-05-02 06:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Crawford; Franklin; Sebastian Strong thunderstorms will impact portions of west central Franklin, Crawford, northern Sebastian, eastern Sequoyah and northeastern Le Flore Counties through 615 AM CDT At 522 AM CDT, Doppler radar indicated strong thunderstorms along a line extending from 2 miles north of Gans to 4 miles south of Hackett. Movement was northeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down small tree limbs and blow around unsecured objects. Locations in or near the path include Fort Smith... Van Buren Charleston... Cedarville Natural Dam... Greenwood Alma... Barling Pocola... Muldrow Roland... Lavaca Arkoma... Mulberry Dyer... Hackett Bonanza... Moffett Rudy... Lee Creek This includes the following highways, Interstate 40 in Arkansas between mile markers 0 and 19. Interstate 40 in Oklahoma between mile markers 314 and 328. Interstate 540 between mile markers 1 and 14. Interstate 49 between mile markers 22 and 28. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CRAWFORD COUNTY, AR
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Freeze Watch issued for Red Willow by NWS

Effective: 2022-05-03 01:00:00 CDT Expires: 2022-05-03 10:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Red Willow FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 degrees possible. * WHERE...In Kansas, Decatur, Norton, Sheridan, Graham, Wallace, Logan, Gove, Greeley and Wichita Counties. In Nebraska, Red Willow County. * WHEN...From late tonight through Tuesday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
RED WILLOW COUNTY, NE
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Polk County, NE
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Gosper County, NE
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Clay Center, NE
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Hildreth, NE
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Nelson, NE
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Franklin County, NE
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Franklin, NE
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Dawson, NE
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Hamilton County, NE
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Blue Hill, NE
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Red Flag Warning issued for Andrews, Borden, Central Brewster County, Chisos Basin, Crane by NWS

Effective: 2022-05-02 07:00:00 CDT Expires: 2022-05-02 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures will increase potential for fire growth. Target Area: Andrews; Borden; Central Brewster County; Chisos Basin; Crane; Dawson; Ector; Gaines; Glasscock; Howard; Lower Brewster County; Martin; Midland; Mitchell; Pecos; Presidio Valley; Reagan; Upton RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 7 AM CDT /6 AM MDT/ THIS MORNING TO 9 PM CDT /8 PM MDT/ THIS EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 12% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO AND MOST OF WEST TEXAS RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 7 AM CDT /6 AM MDT/ THIS MORNING TO 9 PM CDT /8 PM MDT/ THIS EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 12% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO EXTREME FIRE * AFFECTED AREA...Gaines, Dawson, Borden, Andrews, Martin, Howard, Mitchell, Ector, Midland, Glasscock, Crane, Upton, Reagan, Pecos, Central Brewster County, Chisos Basin, Presidio Valley and Lower Brewster County. * TIMING...From 7 AM this morning to 9 PM CDT this evening. * WINDS...West 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 6 percent. * RFTI...4 or near critical. * IMPACTS...Avoid the use of open flames or any activities that may generate sparks. Accidental ignitions will have the potential to grow into dangerous wind-driven wildfires.
ANDREWS COUNTY, TX
News Channel Nebraska

Thunderstorm warning

12:03 a.m. - Hail reported between Johnson and Talmage. NEBRASKA CITY - The National Weather Service issued a severe thunderstorm warning for portions of Lancaster, Johnson, Otoe and Gage counties until 12:15 a.m. Radar indicates a severe thunderstorm six miles south of Firth moving east at 20 mph. Hail is...
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Thayer#Fillmore Franklin Furnas#Bladen#Codell#Cozad#Downs#Harvard#Holdrege#Hollinger#Inavale#Red Cloud#Rosemont#Sherman Reservoir#Smith Center
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Severe Thunderstorm Warning issued for Houston, Madison, Walker by NWS

Effective: 2022-04-30 19:28:00 CDT Expires: 2022-04-30 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Prepare immediately for large hail and deadly cloud to ground lightning. Seek shelter inside a well-built structure. Stay away from windows. Target Area: Houston; Madison; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Houston County in southeastern Texas Northern Madison County in southeastern Texas Northwestern Walker County in southeastern Texas * Until 800 PM CDT. * At 727 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles northwest of Madisonville, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Madisonville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HOUSTON COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bolivar, Coahoma, DeSoto, Humphreys, Issaquena, Lafayette by NWS

Effective: 2022-04-30 20:15:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bolivar; Coahoma; DeSoto; Humphreys; Issaquena; Lafayette; Leflore; Marshall; Panola; Quitman; Sharkey; Sunflower; Tallahatchie; Tate; Tunica; Washington; Yalobusha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 166 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE BOLIVAR COAHOMA DESOTO HUMPHREYS ISSAQUENA LAFAYETTE LEFLORE MARSHALL PANOLA QUITMAN SHARKEY SUNFLOWER TALLAHATCHIE TATE TUNICA WASHINGTON YALOBUSHA
BOLIVAR COUNTY, MS
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BlueRidgeLife

Winter Weather Advisory Issued Monday Along BRP & Skyline Drive (Snow Likely)

URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE. National Weather Service Baltimore MD/Washington DC. Garrett-Extreme Western Allegany-Western Highland- Northern Virginia Blue Ridge-Central Virginia Blue Ridge (including Wintergreen)– Western Grant-Western Mineral-Western Pendleton- 932 AM EDT Sun Apr 17 2022. …WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 5 AM TO 8 PM EDT. MONDAY…. *...
ENVIRONMENT
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Special Weather Statement issued for Alleghany, Amherst, Appomattox, Bath, Bedford, Botetourt by NWS

Effective: 2022-05-02 05:02:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Alleghany; Amherst; Appomattox; Bath; Bedford; Botetourt; Buckingham; Campbell; Carroll; Charlotte; Floyd; Franklin; Grayson; Halifax; Henry; Montgomery; Patrick; Pittsylvania; Pulaski; Roanoke; Rockbridge; Smyth; Wythe Patchy Dense Fog This Morning Patchy dense fog developed overnight. Some of the thickest fog exists up against the Blue Ridge, as well as in low areas and valleys in the mountains. Fog should start to mix out after sunrise. If driving this morning, make sure you are using your low beams and adjust your speed accordingly. Likewise, avoid following other cars too closely to allow plenty of time to react.
ALLEGHANY COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Fremont, Montgomery, Page by NWS

Effective: 2022-04-29 09:44:00 CDT Expires: 2022-04-29 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Fremont; Montgomery; Page The National Weather Service in Omaha has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Fremont County in southwestern Iowa Montgomery County in southwestern Iowa Page County in southwestern Iowa * Until 1030 AM CDT. * At 943 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Essex, or 24 miles north of Tarkio, moving northeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Clarinda around 955 AM CDT. Other locations in the path of this severe thunderstorm include Villisca. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FREMONT COUNTY, IA
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Severe Weather Statement issued for Buchanan, Platte by NWS

Effective: 2022-04-29 20:30:00 CDT Expires: 2022-04-30 04:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Tornadoes are extremely difficult to see and confirm at night. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Buchanan; Platte A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL DONIPHAN...NORTHEASTERN ATCHISON...SOUTHWESTERN BUCHANAN AND NORTHWESTERN PLATTE COUNTIES At 936 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Rushville, or near Atchison, moving east at 45 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. Locations impacted include Atchison, Rushville, Lewis And Clark Village, Doniphan, De Kalb and Lewis And Clark Vi. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
BUCHANAN COUNTY, MO
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Severe Thunderstorm Warning issued for Arapahoe, Elbert, Lincoln, Washington by NWS

Effective: 2022-05-01 18:57:00 MDT Expires: 2022-05-01 19:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Arapahoe; Elbert; Lincoln; Washington The National Weather Service in Denver Colorado has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Elbert County in east central Colorado Eastern Arapahoe County in northeastern Colorado Southwestern Washington County in northeastern Colorado Northeastern Lincoln County in east central Colorado * Until 730 PM MDT. * At 657 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles east of Agate to 7 miles northwest of Arriba, or along a line extending from 16 miles northwest of Limon to 15 miles west of Flagler, moving northeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Cottonwood Valley and Thurman. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ARAPAHOE COUNTY, CO
KTUL

Severe Thunderstorm Warnings, Watches in effect for Green Country

UPDATE (1:45 a.m.): A Severe Thunderstorm Warning is now in effect for Rogers, Creek, Wagoner, Okmulgee, Muskogee, and Tulsa Counties until 2:30 a.m. --- UPDATE (1:33 a.m.):A Severe Thunderstorm Warning has been issued for Creek, Okfuskee, Okmulgee, Craig, and Nowata Counties until 2:30 a.m. The Severe Thunderstorm Watch now includes...
TULSA, OK
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Dense Fog Advisory issued for Calhoun, Clay, Dougherty, Lee, Quitman, Randolph, Terrell by NWS

Effective: 2022-05-02 06:55:00 EDT Expires: 2022-05-02 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Calhoun; Clay; Dougherty; Lee; Quitman; Randolph; Terrell DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT /9 AM CDT/ THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In Georgia, Quitman, Clay, Randolph, Calhoun, Terrell, Dougherty and Lee Counties. In Florida, Coastal Bay County. * WHEN...Until 10 AM EDT /9 AM CDT/ this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CALHOUN COUNTY, GA
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Dense Fog Advisory issued for Bibb, Chilton, Clay, Coosa, Hale, Shelby, St. Clair, Talladega by NWS

Effective: 2022-05-02 04:48:00 CDT Expires: 2022-05-02 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Bibb; Chilton; Clay; Coosa; Hale; Shelby; St. Clair; Talladega; Tallapoosa DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Shelby, St. Clair, Talladega, Clay, Hale, Bibb, Chilton, Coosa and Tallapoosa Counties. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BIBB COUNTY, AL

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