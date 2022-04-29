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Phillips County, KS

Severe Thunderstorm Warning issued for Phillips by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-29 16:41:00 CDT Expires: 2022-04-29 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CDT for north central Kansas...and south central Nebraska. For your protection move...

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STORM WATCH: Severe storms threat this evening

News 12 Storm Watch Team Meteorologist Meredith Garofalo says storms this evening could be strong to severe. Temperatures will be in the low-50s. Friday will be mainly sunny with temperatures in the upper-60s. Saturday's forecast calls for mainly cloudy skies with a few afternoon and evening showers. Highs will be...
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Phillips County, KS
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Norton, KS
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Severe storms possible midweek, snow by the weekend

(WOWK) — Tuesday and Wednesday will bring rounds of showers and storms and some of those storms could be severe on Wednesday. See the slideshow below for an idea of the timeline and placement of storms. On Wednesday, the wind will also be strong, with gusts before the rain possibly up to 25 miles per […]
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NWS: Rain likely later Sunday night

Widespread drizzle along with numerous showers and thunderstorms will spread northeast across the region later tonight through midday Monday. While widespread severe weather is not expected, the strongest activity will be capable of dime size hail and pockets of heavy rain.
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#Thunderstorm#Tornado Watch
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Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bolivar, Coahoma, DeSoto, Humphreys, Issaquena, Lafayette by NWS

Effective: 2022-04-30 20:15:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bolivar; Coahoma; DeSoto; Humphreys; Issaquena; Lafayette; Leflore; Marshall; Panola; Quitman; Sharkey; Sunflower; Tallahatchie; Tate; Tunica; Washington; Yalobusha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 166 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE BOLIVAR COAHOMA DESOTO HUMPHREYS ISSAQUENA LAFAYETTE LEFLORE MARSHALL PANOLA QUITMAN SHARKEY SUNFLOWER TALLAHATCHIE TATE TUNICA WASHINGTON YALOBUSHA
BOLIVAR COUNTY, MS
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weather.gov

Flash Flood Warning issued for Kahoolawe in Maui by NWS

Effective: 2022-05-02 00:24:00 Expires: 2022-05-02 03:45:00 Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Stay away from streams, rivers, drainage ditches, and culverts, even if they are currently dry. Do not cross fast flowing or rising water in your vehicle, or on foot. Turn around, don`t drown. Target Area: Kahoolawe in Maui The National Weather Service in Honolulu has extended the * Flash Flood Warning for The island of Maui in Maui County * Until 345 AM HST. * At 1224 AM HST, radar indicated moderate to heavy rain over northeast and southeast Haleakala slopes on windward Maui. Rain was falling at a rate of 1 to 2 inches per hour. Rainfall rates have decreased somewhat over the past hour, but Flash Flooding continues. HAZARD...Flash flooding caused by heavy rain. SOURCE...Radar. IMPACT...Flooding in drainages, streams, rivers, roads, properties, and other low-lying areas. Public road closures possible in some areas. Landslides are possible in steep terrain. * Some locations that will experience flash flooding include Kipahulu, Kaupo, Nahiku, Hana, Keanae, Haleakala National Park, Wailua and Hamoa. This warning may need to be extended beyond 345 AM HST if flooding persists. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
MAUI COUNTY, HI
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Tornado Warning issued for Scurry by NWS

Effective: 2022-05-01 19:11:00 CDT Expires: 2022-05-01 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Scurry THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN SCURRY COUNTY WILL EXPIRE AT 715 PM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and has exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However large hail and gusty winds are still possible with this thunderstorm. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for western Texas.
SCURRY COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Dallas by NWS

Effective: 2022-05-02 05:00:00 CDT Expires: 2022-05-02 05:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Dallas A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 530 AM CDT FOR SOUTHEASTERN DALLAS COUNTY At 500 AM CDT, a severe thunderstorm was located over Balch Springs, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Dallas, Garland, Mesquite, Lancaster, Balch Springs, Seagoville, Hutchins, Sunnyvale, Wilmer, Ferris and Combine. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DALLAS COUNTY, TX
weather.gov

Freeze Watch issued for Red Willow by NWS

Effective: 2022-05-03 01:00:00 CDT Expires: 2022-05-03 10:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Red Willow FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 degrees possible. * WHERE...In Kansas, Decatur, Norton, Sheridan, Graham, Wallace, Logan, Gove, Greeley and Wichita Counties. In Nebraska, Red Willow County. * WHEN...From late tonight through Tuesday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
RED WILLOW COUNTY, NE
weather.gov

Dense Fog Advisory issued for Frederick, Washington by NWS

Effective: 2022-05-02 08:42:00 EDT Expires: 2022-05-02 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Frederick; Washington DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...In Maryland, Frederick MD and Washington Counties. In Virginia, Warren, Page, Frederick VA, Shenandoah and Clarke Counties. In West Virginia, Morgan, Jefferson and Berkeley Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
FREDERICK COUNTY, MD
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Freeze Watch issued for Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton, Sheridan by NWS

Effective: 2022-05-03 01:00:00 CDT Expires: 2022-05-03 10:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Decatur; Gove; Graham; Greeley; Logan; Norton; Sheridan; Wallace; Wichita FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 degrees possible. * WHERE...In Kansas, Decatur, Norton, Sheridan, Graham, Wallace, Logan, Gove, Greeley and Wichita Counties. In Nebraska, Red Willow County. * WHEN...From late tonight through Tuesday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DECATUR COUNTY, KS
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Child Abduction Emergency issued for NCC000 by NWS

Effective: 2022-05-02 06:12:00 EDT Expires: 2022-05-02 09:12:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: NCC000 EAS Child Abduction Emergency The following message is transmitted at the request of FL. THIS IS A NORTH CAROLINA AMBER ALERT FOR A CHILD ABDUCTION....THE WINSTON SALEM POLICE DEPARTMENT IS SEARCHING FOR JAIR JUNIOR GASGA-ESPINOZA. JAIR IS A 17 YEAR-OLD HISPANIC MALE APPROXIMATELY 5 FOOT 11 INCHES TALL WEIGHING 200 POUNDS. HE HAS SHORT BLACK HAIR AND BROWN EYES. JAIR WAS LAST SEEN WEARING A WHITE TEE SHIRT GRAY SWEAT PANTS AND WHITE TENNIS SHOES AND A BLACK BASEBALL HAT. HE WAS LAST SEEN AT 555 NORTH MARTIN LUTHER KING DR. IN WINSTON SALEM. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION CALL WINSTON SALEM POLICE IMMEDIATELY AT 336 773 7700 OR CALL 911 OR STAR 47 ACTIVATE CMAS IN REGION 7
WINSTON-SALEM, NC

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