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Wallace County, KS

Special Weather Statement issued for Wallace by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-30 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-29 17:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. This thunderstorm will produce strong winds resulting in areas of...

alerts.weather.gov

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Severe Thunderstorm Warning issued for Williamson by NWS

Effective: 2022-04-30 16:37:00 CDT Expires: 2022-04-30 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Williamson The National Weather Service in Austin San Antonio has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Williamson County in south central Texas * Until 530 PM CDT. * At 436 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Hutto, or near Pflugerville, moving east at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Round Rock, Taylor, Hutto, Coupland, Rices Crossing, Noack and Beyarsville. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
WILLIAMSON COUNTY, TX
News 12

STORM WATCH: Severe storms threat this evening

News 12 Storm Watch Team Meteorologist Meredith Garofalo says storms this evening could be strong to severe. Temperatures will be in the low-50s. Friday will be mainly sunny with temperatures in the upper-60s. Saturday's forecast calls for mainly cloudy skies with a few afternoon and evening showers. Highs will be...
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Sharon Springs, KS
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Wallace County, KS
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Wallace, KS
News Channel Nebraska

Thunderstorm warning

12:03 a.m. - Hail reported between Johnson and Talmage. NEBRASKA CITY - The National Weather Service issued a severe thunderstorm warning for portions of Lancaster, Johnson, Otoe and Gage counties until 12:15 a.m. Radar indicates a severe thunderstorm six miles south of Firth moving east at 20 mph. Hail is...
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WOWK 13 News

Severe storms possible midweek, snow by the weekend

(WOWK) — Tuesday and Wednesday will bring rounds of showers and storms and some of those storms could be severe on Wednesday. See the slideshow below for an idea of the timeline and placement of storms. On Wednesday, the wind will also be strong, with gusts before the rain possibly up to 25 miles per […]
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IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Wind Gust#Pea#Doppler
KFOR

Nice Weather Today, but More Storms Coming

The early morning storms will clear to the east by sunrise this morning. I’m tracking sunny skies and really nice weather Saturday. Afternoon highs will be in the mid-to-upper 70’s to low 80’s. More storms will move in late Sunday and early Monday. The highest chance for...
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Salina Post

NWS: Rain likely later Sunday night

Widespread drizzle along with numerous showers and thunderstorms will spread northeast across the region later tonight through midday Monday. While widespread severe weather is not expected, the strongest activity will be capable of dime size hail and pockets of heavy rain.
ENVIRONMENT
weather.gov

Tornado Watch issued for Jewell, Mitchell, Osborne, Phillips, Rooks, Smith by NWS

Effective: 2022-04-29 19:13:00 CDT Expires: 2022-04-29 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Jewell; Mitchell; Osborne; Phillips; Rooks; Smith TORNADO WATCH 157 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN NORTH CENTRAL KANSAS JEWELL MITCHELL OSBORNE PHILLIPS ROOKS SMITH IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL NEBRASKA GREELEY HOWARD MERRICK NANCE IN EAST CENTRAL NEBRASKA POLK YORK IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN HALL HAMILTON KEARNEY NUCKOLLS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY, CLAY CENTER, CODELL, DESHLER, DOWNS, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, INAVALE, IONIA, JEWELL, KENSINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, OSBORNE, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, POLK, RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STOCKTON, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON, WOLBACH, AND YORK.
JEWELL COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Arapahoe, Elbert, Lincoln, Washington by NWS

Effective: 2022-05-01 18:57:00 MDT Expires: 2022-05-01 19:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Arapahoe; Elbert; Lincoln; Washington The National Weather Service in Denver Colorado has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Elbert County in east central Colorado Eastern Arapahoe County in northeastern Colorado Southwestern Washington County in northeastern Colorado Northeastern Lincoln County in east central Colorado * Until 730 PM MDT. * At 657 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 3 miles east of Agate to 7 miles northwest of Arriba, or along a line extending from 16 miles northwest of Limon to 15 miles west of Flagler, moving northeast at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Cottonwood Valley and Thurman. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ARAPAHOE COUNTY, CO
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NWS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brazos, Grimes, Houston, Madison, Polk, San Jacinto, Trinity by NWS

Effective: 2022-04-30 21:00:00 CDT Expires: 2022-04-30 21:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. If on or near the northern portions of Lake Livingston, get away from the water and move indoors or inside a vehicle. Remember, lightning can strike out to 15 miles from the parent thunderstorm. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Move to safe shelter now! Do not be caught on the water in a thunderstorm. Target Area: Brazos; Grimes; Houston; Madison; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker The National Weather Service in League City has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Trinity County in southeastern Texas Northern Grimes County in southeastern Texas East central Brazos County in southeastern Texas Northwestern San Jacinto County in southeastern Texas Southern Houston County in southeastern Texas Southeastern Madison County in southeastern Texas Southwestern Polk County in southeastern Texas Central Walker County in southeastern Texas * Until 930 PM CDT. * At 859 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles west of Riverside to 6 miles northeast of Bedias to 10 miles east of Kurten, moving southeast at 15 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Huntsville, Madisonville, Point Blank, Riverside, Bedias, Kurten, Iola, Crabbs Prairie and Oakhurst. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
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Freeze Watch issued for Red Willow by NWS

Effective: 2022-05-03 01:00:00 CDT Expires: 2022-05-03 10:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Red Willow FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 degrees possible. * WHERE...In Kansas, Decatur, Norton, Sheridan, Graham, Wallace, Logan, Gove, Greeley and Wichita Counties. In Nebraska, Red Willow County. * WHEN...From late tonight through Tuesday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
RED WILLOW COUNTY, NE
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Freeze Watch issued for Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton, Sheridan by NWS

Effective: 2022-05-03 01:00:00 CDT Expires: 2022-05-03 10:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Decatur; Gove; Graham; Greeley; Logan; Norton; Sheridan; Wallace; Wichita FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 degrees possible. * WHERE...In Kansas, Decatur, Norton, Sheridan, Graham, Wallace, Logan, Gove, Greeley and Wichita Counties. In Nebraska, Red Willow County. * WHEN...From late tonight through Tuesday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DECATUR COUNTY, KS
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Rip Current Statement issued for Aransas Islands, Calhoun Islands, Kleberg Islands by NWS

Effective: 2022-05-02 07:00:00 CDT Expires: 2022-05-02 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Aransas Islands; Calhoun Islands; Kleberg Islands; Nueces Islands HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Dangerous rip currents expected. * WHERE...Calhoun Islands, Aransas Islands, Kleberg Islands and Nueces Islands Counties. * WHEN...Through this evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the most experienced swimmers away from shore into deeper water. These rip currents can become life-threatening to anyone entering the surf.
ENVIRONMENT
weather.gov

Flood Warning issued for Polk by NWS

Effective: 2022-05-02 06:31:00 CDT Expires: 2022-05-03 12:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Polk The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota Red Lake River at Crookston affecting Polk County. .The Red Lake River at Crookston crested overnight at 24.70 feet. River levels are beginning to fall. Despite this, the river will remain within Major flood stage through early Tuesday before dropping into Moderate flood stage. Minor flood stage is then expected to be reached later in the week. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Major flooding is occurring and major flooding is forecast. * WHERE...Red Lake River at Crookston. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 25.0 feet, Lowest level of uncertified levee system. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:45 AM CDT Monday the stage was 24.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 5:45 AM CDT Monday was 24.7 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 15.2 feet early Monday morning. - Flood stage is 15.0 feet.
POLK COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bolivar, Coahoma, DeSoto, Humphreys, Issaquena, Lafayette by NWS

Effective: 2022-04-30 20:15:00 CDT Expires: 2022-05-01 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bolivar; Coahoma; DeSoto; Humphreys; Issaquena; Lafayette; Leflore; Marshall; Panola; Quitman; Sharkey; Sunflower; Tallahatchie; Tate; Tunica; Washington; Yalobusha SEVERE THUNDERSTORM WATCH 166 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MS . MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE BOLIVAR COAHOMA DESOTO HUMPHREYS ISSAQUENA LAFAYETTE LEFLORE MARSHALL PANOLA QUITMAN SHARKEY SUNFLOWER TALLAHATCHIE TATE TUNICA WASHINGTON YALOBUSHA
BOLIVAR COUNTY, MS
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Dense Fog Advisory issued for Frederick, Washington by NWS

Effective: 2022-05-02 08:42:00 EDT Expires: 2022-05-02 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Frederick; Washington DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one-quarter mile in dense fog. * WHERE...In Maryland, Frederick MD and Washington Counties. In Virginia, Warren, Page, Frederick VA, Shenandoah and Clarke Counties. In West Virginia, Morgan, Jefferson and Berkeley Counties. * WHEN...Until 11 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
FREDERICK COUNTY, MD
weather.gov

Wind Advisory issued for Mono by NWS

Effective: 2022-05-02 13:00:00 PDT Expires: 2022-05-02 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Now is the time to secure loose outdoor items such as patio furniture, holiday decorations, and trash cans before winds increase which could blow these items away. The best thing to do is prepare ahead of time by making sure you have extra food and water on hand, flashlights with spare batteries and/or candles in the event of a power outage. Target Area: Mono WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 8 PM PDT THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 30 mph with gusts up to 55 mph expected. Locally stronger gusts in wind prone locations. Sierra ridge wind gusts near 100 mph. * WHERE...Mineral and Southern Lyon Counties and Mono County. * WHEN...From 1 PM this afternoon to 8 PM PDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS: Travel restrictions for high profile vehicles are possible. Check with CalTrans and NDOT for the latest on road conditions.
MONO COUNTY, CA

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